Dha Yurt Bülteni-14

Kaynak: DHA

1)SERVİSTE UNUTULAN ALPEREN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 3 MÜDÜRE 1 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASIİZMİR'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3) unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında görevi ihmalden açılan davada karar çıktı. Hakim, sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi. Bu arada, ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı.Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da görevi ihmalden soruşturma açıldı; ancak Çiğli Kaymakamlığı devlet memuru olan üç kişi için soruşturma izni vermedi. Savcılığın itirazının ardından İdare Mahkemesi, kaymakamlığın bu yöndeki kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık, 3 müdür hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açtı.Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü üçüncü duruşmasına Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu, Şener Şan, Buket- Serkan Sakin çifti ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı."TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAZISINA GÜVENDİK"Duruşmada ilk olarak söz alan anne Buket Sakin sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, "Benim üç çocuğum Almanya'da doğdu, büyüdü. Iki çocuğumu orada da devletin kreşine gönderdim. Orada denetimler çok sıkıdır. Turkiye'ye kesin dönüş yapınca oğlumu tabelasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazan bir kreşe gönderdik. Biz bu yazıya güvendik. Geçen celse sanık avukatı 'Bu olaydan sorumlu şerefsizler diğer mahkemede yargılandı' dedi. O kişiler o cesareti şuan burada sanık sandalyesinde oturan kişilerden almıştır. Bu denetimsizlik domino etkisi yaratmış, ihmaller zinciri oğlumun ölümüne sebep olmuştur. Yine geçen celse sanıklardan biri personel yetersizliğinden bahsetti. Denetim yapılacak okula önceden haber verip öyle denetim yapmanın personel yetersizliği ile alakası nedir. Eğer denetimler düzgün yapılsaydı oğlum hayatta olacaktı" dedi."BU OLAY CEZASIZ KALMAMALI"Minik Alpaleren'in babası Serkan Sakin ise yaşanan acı olay nedeniyle aile olarak yıkıma uğradıklarını ifade ederek, "Biz gurbetçi bir aileyiz. Eşim makina mühendisidir. Kendi ülkemize faydalı olmak amacıyla ülkemize kesin dönüş yaptık. Bir dolmuşa bindiğinizde ehliyet ruhsat soramadığınız gibi, tabelasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazan bir kreşi de soramazsınız. Ailemin uğradığı yıkımın tarifi yoktur. Ben ve eşim ilaç kullanmamak için direniyoruz. Diğer çocuklarımıza da bakmak zorundayız. Ben bu olay yüzünden işimden oldum. Eşim de ben de kendimizi işimize veremiyoruz. Bu olayın cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.'EMSAL BİR KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, davadan emsal bir karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sanıklar savunmalarını sürekli denetleme yetkilerinin olmadığı yönünde yapmıştır. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen yazıda yetki devrinin olmadığı belirtilmiştir. Yani denetlemeden sorumlu oldukları açıkça ortadadır. Bu sanıklar denetim yapsaydı Alperen ölmeyecekti. Biz bu davadan emsal bir karar beklemekle birlikte, sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.ÜÇ MÜDÜR DE 'SORUMLU' OLMADIKLARINI SÖYLEDİSanıklardan Çiğli İlçe Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, olaydan sorumlu olmadıklarını öne sürerek, "Yasa ve yönetmeliklere göre sorumluluklarımızı yerine getirdik. Beraatimi istiyorum" dedi.Diğer sanık şube müdürü Hüseyin Buldu da denetleme ile görevlendirilmediklerini söylerek, "Bana bir denetleme görevi verilseydi titizlikle yapardım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Şube müdürü Şener Şan da diğer iki sanık gibi denetleme görevinin kendilerinde olmadığını ifade ederek, "Görevimiz olmayan bir konuda görevi ihmalden yargılanıyoruz. Bu yüzden beraatimi istiyorum" dedi.Karar için verilen aranın ardından hakim, sanıklar Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu, Şener Şan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hakim, ayrıca Alperen'in yaşamını yitirdiği kreşi olay öncesi iki defa denetleyen Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettişleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.Görüntü Dökümü-----------------------Arşiv görüntülerEk olarakKarşıyaka adliyesi'nden görüntüÇiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürü Şener Şan'ın fotoğrafı alttaHaber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,===================================================2)MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞMUR ULAŞIMI AKSATTIMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağmur sonrası kentten geçen karayollarında ulaşım aksadı. Yamaçlardan yumuşayan zeminle yollara düşen kaya parçaları nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.Marmaris'te bugün saat 03.00'te başlayarak saat 14.00 sıralarına kadar aralıklarla süren yağmur sonrası, ulaşımda aksamalar oldu. Marmaris- Muğla karayolunun 13'ncü kilometresindeki Taşhan Mevkii, Marmaris- Turunç karayolunun 6'ıncı kilometresi ile Marmaris- Datça Karayolu'nun 17'inci kilometresi, yağmurun yumuşattığı toprak zeminden düşen kaya parçaları nedeniyle Marmaris yönüne doğru ulaşıma kapandı. 3 yerde de 45 dakikayı bulan aksama yaşandı. Karayolu ve belediye ekipleri yoldaki kaya parçalarını kaldırdı, ardından ulaşım normal seyrine döndü. Sadece Marmaris- Muğla karayolunda araç kuyruğu oluştu. 5 kilometreyi bulan araç yoğunluğu, yolun açılmasıyla kısa sürede eridi.Su taşkınlarının yaşanmadığı kent merkezinde ise araçların karıştığı 7'si maddi hasarlı, 2'si yaralamalı olmak üzere toplam 9 trafik kazası meydana geldi. Kent merkezinde belediye ekipleri çöplerden dolayı tıkanan rögarları ve yolları temizledi.Meteoroloji yetkilileri, son 24 saat içinde Marmaris şehir merkezinde metrekareye 83 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. Yağmurun 03.00 ile 14.00 saatleri arasında metrekareye 51 kilogram olarak kaydedildiği bildirildiMarmaris Belediye yetkilileri, "Aralıklı devam eden yağmur nedeniyle şehir merkezinde su taşkını ve olumsuz bir olay yaşanmadı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan ekiplerimiz gece gündüz hazır bekliyor. Yağmur dindiğinde rögarlar ve su taşkını olma riski bulunan ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde temizliklerini yapıyor" bilgisini verdi.Görüntü Dökümü------------------------Marmaris kent merkezinde yağmurdan görüntüYağmur sonrası yola düşen kaya parçalarının kepçeyle temizlenmesi görüntü(Toplam: 1 dakika 8 saniye-70,2 MB görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),======================================================3)BATTANİYEDEN YAPILAN ÇANTAYI KULLANAN İSMAİL'E, OKUL ÇANTASI HEDİYE EDİLDİMUŞ'un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, annesinin battaniye parçasından yaptığı yırtık çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan İsmail Erol'a (10), okul çantası hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gidip, ailesiyle görüştüğü ilkokul öğrencisine çantasını verdi.Çınarardı köyü Çakırlı mezrasında ailesiyle yaşayan, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi İsmail Erol'un sırtında battaniye parçasından yapılan yırtık çantayla çekilen fotoğrafı, öğretmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafın kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gitti. Burada ilk olarak okulda inceleme yapan Budak, daha sonra İsmail Erol'un ailesiyle görüştü. Budak, ilkokul öğrencisine çanta hediye etti. Türk Kızılayı'nca da birleştirilmiş okuldaki tüm öğrencilere giyecek yardımında bulunuldu.Mezradaki 2 odalı evde 21 kişi kaldıklarını anlatan İsmail Erol'un annesi Methiye Karasu (31), "8 çocuğum var ve bunların 4 tanesi öğrenci. Kumamın da 11 tane çocuğu var ve onun da 4 tanesi öğrencidir. Ekonomik imkanımız olmadığı için oğluma çanta alamayınca ben de battaniyeden çanta yaptım. Öğretmeni de çantayı görünce fotoğrafını çekip, sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Paylaşımdan sonra Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam bize çanta ve giyecek gönderdi. Çok sayıda kişi oğluma hediyeler ulaştırdı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Okul önünden görüntüÖğrencilerden görüntüİsmail Erol'un öğlen evine gelmesiEvdeki çocuklardan görüntüAnne Methiye Karası röportajİsmail Erol'un yeni çantasından kitaplarını çıkartmasıİsmail Erol'un ders çalışmasından görüntüEvin önünden görüntüİsmail Erol ve annesinden görüntü(Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ,(Süre: 3,16 Dk./ 197Mb)=================================================4)YALOVA'DA DENİZE ATLAYAN GENÇ KURTARILDIYALOVA'da eski Kartal İskelesi'nde denize atlayan E.S. (24), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Olay, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski Kartal İskelesi'nde meydana geldi. E.S., iskeleden denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren genci çevredeki vatandaşlar fark etti. Polis, sağlık ve Deniz Polisi ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Bu arada vatandaşlar denizdeki gence iskeleden can simidi attı. Can simidine tutunan E.S., denize atlayan vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. E.S.'ye ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı. Ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ancak gözetim altında tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------------------Olay yerinden detay-Gencin ambulans ile götürülmesiDOSYA ADI: 1712ylvdenizeatlamaSüre: 1.06 dkBoyut: 124 mbHABER/KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER-YALOVA,========================================================5)SOKAK KÖPEĞİNİN YAVRU KEDİYİ EMZİRMESİ ŞAŞIRTTIKASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan oto sanayi sitesinde bir süredir çevredeki esnaflar tarafından beslenen sokak köpeği ile yavru kedinin yakınlığı dikkat çekti. Köpek, yaklaşık 3 aydır yanına gelen yavru kediyi emzirerek beslenmesini sağlıyor. Sanayide çalışan lastik ustası Salih Aydın, kedi ve köpek arasındaki dostluğa ilk başta şaşırdıklarını belirterek, "Normalde kedi ve köpek hiç anlaşamaz. Ancak hergün dükkanımızın önünde yatan sokak köpeği, yanına gelen yavru kediyi emzirince bizde duruma artık alıştık. Hergün onları besliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-Köpeğin kediyi emzirmesiHaber: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu),