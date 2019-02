Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Çipras'a: Biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğizCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmeyi anlatarak, "Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki, bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de dedim ki, 'Fethiye Camii'ni açalım', 'Camiyi açıyoruz' dediler. Minaresi niye yok? Kızlarım, kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. ya işte diyor "muhalefet beni eleştiriyor" ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camisi önünde partisinin düzenlediği açık hava mitingine katılarak, halka seslendi. Edirne'nin geçmişini anlatarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne öyle bir şehirdir ki, ona dikkatle ibretle bakanlar, milletimizin tarihi serüvenini, adeta bir kitap gibi bu şehirden okuyabilir. Edirne'ye bakanlar, Edirne'den bütün Türkiye'yi, Balkanları görebilir. Edirne'ye bakanlar medeniyetimizin yükseldiği üç kıtaya yayılan bütün bir coğrafyayı kavrayabilir. Bu şehrin havasını soluyanlar milletimizin derin hissiyatını engin irfanını en berrak şekliyle idrak edebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Fakat çok çalışarak Edirne'yi ve ilçelerini artık, Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım. Buna hazır mıyız? İstanbul'u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu, o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. Onun için Edirne başka. Türbeleriyle şehitlikleriyle, köprüleriyle, minareleriyle bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeği, iftihar tablosudur. Edirne Meriç ve Tunca'nın suladığı topraklarla bolluk berekettir" dedi.'CHP KLASİĞİ ÇÖP, ÇUKUR ZİLLETİNDEN 31 MART'TA KURTULACAK'Edirne'de CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Şimdi 31 Mart'a hazır mıyız? Gayretli miyiz? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz. Yeni nesillere Edirne'de doğmak arzusu kazandırmak için hep çok çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet, gayretle 'memleket işi, gönül işi' diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden yıllardır Edirne'nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart'ta geliyor" dedi.'ERGENE NEHRİ'NİN HAYATA DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM BAŞLATTIK'Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri için yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, "Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için havzada büyük dönüşümü başlattık. Peki bu nehrin kenarında hangi belediye var? CHP belediyesi var, bu atık sular nereden geliyor, oradaki fabrikalardan geliyor. Peki Bay Kemal senin bu belediyelerin bunlara bugüne kadar neden müdahale etmedi? Niye bunların önünü kesmedi? Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez. İşte SSK'nın genel müdürü olduğu zaman, sağlıkta bu ülkeyi nasıl çökertti, biliriz. ya bunlar ölülerden bile morga alır, onları anasına, babasına teslim etmezlerdi. Bunlar böyle ama biz şimdi şehir hastanelerimizde il ve ilçelere varıncaya kadar tüm hastanelerde Kanuni'den aldığımız ilhamla gerçekleştirdik. İşte şehir hastanelerini yapıyoruz. Ankara'da dev şehir hastanesini hizmete aldık. Resmi açılışı 18 Mart Tıp Bayramı'nda yapacağız. Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 13 biyolojik ileri atık üretme tesisi inşa ettik. Hepsiniz hizmete aldık, bekleyemeyiz, çünkü CHP'ye kaldıysa bitmiş, yanmışız" diye konuştu.'BAY KEMAL, HANGİ TOPRAKLARA EL KONULDU?'Edirneli çiftçilerimize 2.6 katrilyon destek sağladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Eroğan, "Bay Kemal ne diyor 'çiftçiler aç, topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el konuldu? Bunlar resmi hesaplar sen neye göre konuşuyorsun? Edirne ve ilçelerine doğal gaz getirdik. Batılı modern de, Helga modern de bizimkiler neden değil, bunları kim çözdü, AK Parti, biz çözdük. Bize düşen anlatmak, oy vermek tabii ki vatandaşımızın kendi takdiri, demokrasi bu. Ama biz yapmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatacak. Bu yıl içinde Enez ve Lalapaşa'yı da doğal gaza kavuşturuyoruz. Üniversitemiz ve sanayimiz katma değer üretmesi için Edirne'de bir teknopark kurduk. Edirne'deki iş insanlarımıza, girişimcilerimize 1.7 katrilyon yatırım teşviki verdik. Sağladığımız teşviklerle 5 bin kişiye istihdam kazandırdık" dedi.'TRAKYA'DA DOĞAL GAZ SAHALARI KEŞFETTİK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 45 olduğunu belirterek, "Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Nereden, nereye sadece 2018'de devreye aldığımız 4 bin 25 megavatlık kurulu gücün yüzde 93 yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalıdır. Enerji konusunda size bir müjde vereyim mi? Geçtiğimiz hafta Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Buradan üreteceğimiz doğal gazın cari açığımıza katkısı 5 milyar lira olacak. Biz çalışıyoruz. Yatmıyoruz, Bay Kemal bundan da haberin var mı? Bunu da bir yerde söyle be 'Bu hükümete teşekkür ediyorum, bu kadar doğal gaz buldular' de. Söyle be, bir şeyler olmaz sana ama söyleyemez. O sadece yalan üretir" dedi.'YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği yıkılan binaya değinerek, "İşte Kartal'da biliyorsunuz binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki 'nerede bu belediye başkanı' Beş gün sonra belediye başkanı oraya gidiyor. Kabadayılar gibi ama Bay Kemal sen neredesin? O zaten hiç yok. Onun çok önemli işleri var. 21 vatandaşım orada şehit olmuş, 14 yaralım var, yok. Cenaze 9 vatandaşımın cenaze törenine ben, arkadaşlarım hep katıldık. CHP'den sadece istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi o gün oradaydı. Bay Kemal oraya gelemezdin be? Gelseydin ne olurdu be? Bir şey mi olurdu sana? Onlar buralarda yoklar, onların çok önemli işleri var. Ama biz tüm arkadaşlarım aynı gün ilgili bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Hemen işi kolayladım ben de gittim. Cuma günü orada ziyaretlerimizi yaptı. Cenaze törenlerine katıldık, aynı gün gemi denize indirme törenine katıldık. Oradan yine başka yere gittik. Ama durmak yok, yola devam. Yalan söylemeye devam ediyor. 'Benim belediye başkanım oradaydı' diyor ama 5 gün sonra. Hadi onu geçtim, sen neredesin sen? Yok" diye konuştu.İÇİM YANIYOR, CANIM YANIYOR'İstanbul'a 1994 yılında belediye başkanı olduğunu söyleyen Erdoğan, başbakanlık görevini 2003 yılında devraldığını belirterek, şunları söyledi:"Sizlerin teveccühüyle 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı'na seçildim. Yeni yönetim sistemimizin ilk seçiminde geçtiğimiz yıl yeniden Cumhurbaşkanlığı görevini şahsıma tevcih ettiniz. Bir başka ifade ile tam 25 yıl, farklı görevlerim vesilesiyle tüm milletimin hizmetindeyim, her saat, her gün göz önündeyim. Belediye başkanlığına aday olduğum günleri hatırlıyorum. Bizim için neler dediler. Başbakanlık görevine geldim yine aynı teraneler. Cumhurbaşkanı olduğum da bile tahammülsüzlüklerini sürdürdüler. Hepsi de yalan ve iftira. Hepsi de maksatlı olan bu iddiaları boşa çıkarta çıkarta yolumuza devam ettik. Bizi karalayanlar aslında söylediklerinin doğru olmadığını biliyorlar. Onların asıl derdi yıllardır ellerinde tuttukları gücü, imkanı, imtiyazı koruyabilmekti. Şehirlerimiz çöpten, çukurdan, çamurdan CHP iktidarlarında geçemiyordu. Onu da bize iftira ettiler. İstanbul'da çöp dağları vardı biliyorsunuz değil mi? Hava kirliliğini biliyorsunuz. Gaz maskesi dağıtıyordu maskeler ve Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşım orada öldü, CHP vardı. Şimdi ben diyorum ki aynı şey Edirne'de de olmasın, Edirne'nin ilçelerinde de olmasın. Edirne bizim serhad şehrimiz, Fatih'in doğduğu yer. Burayı gelin kurtaralım, pırıl pırıl yapalım. İçim yanıyor, canım yanıyor. Artık burayı gerçek, hakikaten modern bir şehir haline getirecek bir yönetime teslim edelim."ÇİPRAS GÖRÜŞMESİCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme kendileri ile birlikte geldiğini belirterek, şöyle dedi:"Başı açık, başı kapalı nasıl giyinirse giyinsin, bunlara bizim müdahale hakkımız yok. Bunları biz sağladık, biz getirdik. Mesela Rumlar, Ermeniler, Museviler başta olmak üzere dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara menkullerini, gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlara aynı şekilde Batı'da bize karşı yapmadılar. Tam aksine bugün Batı'da camilerimiz bombalanıyor, sabote ediliyor, yakılıyor. Bugün Almanya'da, Batı Trakya'da aynı şey. Sayın Çipras'la geçenlerde görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki bak bizden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz ben de size diyorum ki, gelin bizim Fethiye Camii'ni açalım. Camiyi açıyoruz dediler ama dedim minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki, çan kulesiyle mi yapacaksın gel yap. Bizim sıkıntımız yok. Bunun özelliği neyse o ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. Muhalefetin onu eleştirdiğini söylüyor. Yahu biz siyasetçiyiz kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Ama bizim hiç böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan. Biz çünkü bu noktada düşünce özgürlüğünden yanayız. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. Biz düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eğitim-özgürlüğüyle yolumuza devam edeceğiz."Edirne'den tüm Trakya'ya tüm Türkiye'ye seslendiğini söyleyen Erdoğan, "Bu ülke tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, yaşayabilir, düşüncelerini ifade edebilir. Altını çizerek ifade ediyorum; diğerlerinin hakkına, hukukuna, devlet bütünlüğüne milletin birlik ve beraberliğine saygılı olmak dışında hiçbir sınırlama, tahdit yoktur. Varsa aksi yönde bir muameleye maruz kalan Cumhurbaşkanı olarak yanında ben varım. Türkiye'yi artık bu yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart seçimleri, belediye hizmetleriyle birlikte bu bakımdan da tarihi bir değişime, dönüşüme hizmet edecektir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mitinge gelenlerArama noktalarından geçenlerMiting alanından detaylarOynayan vatandaşlarAlınan güvenlik önlemleriHelikopterlerin uçuşuDetaylarGurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,============================Antalya'ya 3'üncü havalimanı 2021'de (3)ÇİFTÇİYE İLAÇ, GÜBRE VE TOHUMDA DA TANZİM SATIŞ GELİYORDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Ova Mahallesi'ndeki spor salonu temel atma töreni ile Çavdır Mahallesi'ndeki mahalle konağı ve sosyal tesislerinin açılış törenlerine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır çiftçiye verdikleri desteğin Cumhuriyet tarihinde hiç bir zaman olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımın ve çiftçinin öneminin farkında olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:"Tarımda mazottan gübreye her alanda çiftçimize destekler olmuştur. Son zamanlarda domates ya da yaş meyve sebze üzerinden bir tartışma devam ediyor. Niçin çıktı, kim çıkardı bu tartışmayı? Buradaki bir ürün yüzde 300, 400 artışla İstanbul'da, Ankara'da satılmaya başlayınca bir kıyamet koptu. Burada bir gerçek var ki, burada 3 liraya satılan ürün, İstanbul'da 9 liraya satılıyor. Marketçiler yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor, arada rantçılar var. Sayın Cumhurbaşkanımız burada, 'Ben üreticiyi de, tüketiciyi de korumam lazım' diyor. Burada bir gerçek var ki tanzim satışlarıyla Ankara ve İstanbul'da, burada 3.5 liraya satılan ürün 4.5 liraya satılıyor, 9 liraya satılmıyor. Yine yüzde 50 kar var ortada. Aradaki rantçılar kalktığında normal fiyatına satılıyor. Buradan 3 liraya alıp, 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunun çiftçiye zararı yok aksine yararı var. Çünkü talep artıyor. Ne kadar çok ürün satılırsa seçenek ve satışlar da artar."GÜBRE, TOHUM VE İLACADA TANZİM SATIŞÜreticide 3 liraya, İstanbul'da 9 liraya satılan malın yüksek enflasyona sebep olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona, o da yüksek faize sebep oluyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, o rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak" dedi."İLAÇ, GÜBRE VE TOHUMDAKİ ARTIŞLARI İNDİRMEK İÇİN TEDBİR ALIYORUZ"Çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV'yi sıfırladık. Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye'nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya, Konya'da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız. Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir. Bizler sizlerin savunucusuyuz ve sonuna kadar çiftçilerimizin hakkını savunacağız. Devlet olarak çiftçilerimizi desteklemeye, korumaya, kollamaya devam edeceğiz ve özellikle de elleri nasırlı çiftçilerimizin yanında olacağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Protokol detayKalabalık detayTemel atma ve açılış detayBakan Çavuşoğlu konuşmaLink geçilecekHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)=================İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Milletimizden aldığımız güçle hareket ediyoruzCan ÇELİK/ADANA, - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin birinci etabı kapsamında Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonu ile hareket ettiğimiz bir proje yürütüyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve heyecan ile hareket ediyoruz" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Adana Valilik Binası'nda gerçekleşen İl Koordinasyon toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İZDES projesi hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, Adana'da projenin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini ve bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı, daha etkin ve daha verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindiklerini belirtti.Bu hedefler doğrultusunda İZDES projesinin başlatıldığını vurgulayan İnce, "Projemizde biz kendi birimlerimizin hizmet kapasitesini ölçmeyi, merkez ve taşra birimlerimizin arasındaki iletişimi geliştirmeyi, sahadaki görüş ve önerileri doğru bir şekilde bakanlık merkezine aktarmayı, valiliklerimizde tespit ettiğimiz iyi uygulama örneklerini paylaşmayı amaçladık. İZDES projemizin birinci ayağını önceki dönemde tamamladık. Yani bu teknik bir boyuttu. Tekniker arkadaşlarımız geldiler. Valiliklerimiz bünyesindeki birimlerde çalışmalarını yaptılar. Raporlarını tamamladılar. Biz bugün ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu etapta bakan yardımcıları başkanlığında bir vatandaş odaklı hizmet seferberliği temasıyla çalışma başlattık. Bu çalışma Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonu ile gerçekleşti. Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren kız tutuklandıKURTALAN (Siirt), - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde annesi Hayliye'ye şiddet uyguladığı için babası Hayrettin S.'yi (54) ruhsatsız tabancayla öldüren 16 yaşındaki S.S. tutuklandı. Hayrettin S.'nin cenazesi ise toprağa verildi.Olay, dün akşam Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu Hayrettin- Hayliye S. çiftinin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, başına tek el ateş edilen Hayrettin S.'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çiftin kızları S.S. gözaltına alınırken, Hayrettin S.'nin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S.'nin ifadesinde, babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını dün akşam da annesini dövmeye kalktığı sırada babasına ait ruhsatsız tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayrettin S.'nin cenazesi ise toprağa verildi.Olay, dün akşam Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu Hayrettin- Hayliye S. çiftinin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, başına tek el ateş edilen Hayrettin S.'nin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili çiftin kızları S.S. gözaltına alınırken, Hayrettin S.'nin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S.'nin ifadesinde, babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını dün akşam da annesini dövmeye kalktığı sırada babasına ait ruhsatsız tabancayla tek el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Bilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldüBİLECİK'te Afganistan uyruklu işçi Navıd Yaoobı (20), çalıştığı hastane inşaatının 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.Olay, 250 yataklı devlet hastanesi inşaatında meydana geldİ. İşçilerden Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı, inşaatın 4'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yaoobı'nın öldüğünü belirledi. Navıd Yaoobı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Edremit Belediye Başkanı Saka, CHP'den istifa ettiBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 7 dönem başkan seçilip, 32 yıl boyunca görev yapan Kamil Saka (65), 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmediği için CHP'den istifa etti. Saka, adaylık sürecinde gördüğü muamelenin kendisini üzdüğünü ve kırgın olarak partiden ayrıldığını söyledi.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bugün İlçe Seçim Kurulu'na giderek, partisi CHP'den istifa etti. CHP yönetimine kırgın olduğu söyleyen Başkan Saka, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili olarak partiden bir açıklama beklediğini belirtti. 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ve 11 aday adayı arasından birinci çıktığını söyledi.Edremit Belediyesi'ni, çalışan ve iş yapan bir belediye haline getirdiklerini ifade eden Saka, "12 Eylül'den sonra SODEP'te, SHP'de kurucu üye olarak görev aldım. Kendi iş yerimde yaklaşık 250 civarında sigortalı çalışan personelim CHP yönetimine kırgın olduğu söyleyen Başkan Saka, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili olarak partiden bir açıklama beklediğini belirtti. 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ve 11 aday adayı arasından birinci çıktığını söyledi.Edremit Belediyesi'ni, çalışan ve iş yapan bir belediye haline getirdiklerini ifade eden Saka, "12 Eylül'den sonra SODEP'te, SHP'de kurucu üye olarak görev aldım. Kendi iş yerimde yaklaşık 250 civarında sigortalı çalışan personelim varken, sevgili Genel Başkanım Erdal İnönü'nün bir tek talimatıyla aday oldum. Seçimi kazandığım gibi bütün iş yerlerimi kapattım ve hayatımı CHP'ye adadım. Partimden bana, 'Kamil seni siyasi nedenlerden aday yapmadık. Başarısız olduğun için aday yapmadık. Örgüt istemediği için aday yapmadık' diye bir tek kelime dahi etmediler. Bundan dolayı hakikaten üzüntülüyüm, kırgınım. Parti üst yönetimindeki kişilerin parti kapısını bilmediği dönemde bu partide Gençlik Kolu başkanıydım. Sevgili Genel Başkanım ve Genel Başkan yardımcıları beni adeta kullanılmış bir mendil gibi burunlarını silip attığı bir paçavraya dönüştürdü. Tüm bu gelişmeler üzerine İlçe Seçim Kurulu'na istifamı verdimö dedi.Öte yandan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın, önümüzdeki günlerde DSP'den aday olabileceği ileri sürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),=============================Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (ek)YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİYıkım ekiplerine engel olmaya çalışan Osman Kabalcı'ya, iş yerindeki eşyalarını tahliye etmesi için yarın akşama kadar süre verildi. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, süreye ilişkin alınan kararı hediyelik eşya satan Osman Kabalcı'ya bölgeye gelerek kendisi bildirdi. Kabalcı ile görüşen Başkan Cingil, "Yarın akşama kadar burada kıymetli eşyanız varsa onları alacağız. Biz burada Belediye olarak vatandaşımıza elimizden gelen ne varsa destek vereceğiz. Alınan bir karar var. Bu karar çerçevesinde bu karar uygulanacak. 2- 3 gün önce yaşadığımız olaydan dolayı Bakanlık start düğmesine basıyor. Bunu Bakanlık gerçekleştirecek. Bununla ilgili yarın akşama kadar müsaade alabildik" dedi.NEVŞEHİR========================Cerattepe olaylarının yıl dönümünde basın açıklamasıAdem GÜNGÖR/ ARTVİN - ARTVİN'in Cerattepe bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetlerine karşı çıkan bir grup, 3 yıl önceki olayların yıl dönümünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.Artvin'de 16 Şubat 2016'da, maden şirketi araçlarının bölgeye gitmesini engelleyen gruba güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan olayların 3'üncü yıl dönümünde Yeşil Artvin Derneği üyeleri Halit Paşa Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, konuşmasında Artvin halkının Cerattepe mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Hukuksal olarak halen 730 kişi ile başvurduğumuz Anayasa Mahkemesi'nde başvurumuz inceleniyor. Maden şirketinin 32 hektarlık alan için ÇED izni almış olmasına rağmen 240 hektarlık alanı kapsamına aldı. Rize İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz dava ise 2018 yılı Aralık ayında sonuçlanmış olup bu yasa dışı izin verilmesi işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu karar başından bu yana maden şirketinin ÇED izni alınan alanla yetinmeyeceği, bir kanser hücresi gibi yayılacağı ve bütün Artvin coğrafyasını işgal ederek bize yaşam alanı bırakmayacağı yönündeki söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu göstermesinin yanı sıra mücadelenin bitmediğini, mücadele edenlerin mutlaka kazanacağını, yaşam hakkı mücadelesinin kutsal bir mücadele olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşımakta olup bütün halkımız için bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur" dedi.Karahan, Cerattepe bölgesindeki su kaynaklarının maden şirketine verildiğini öne sürerek, pazartesi günü dava açacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından grup 'Artvin'de maden istemiyoruz' sloganları atarak dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜProtesto yapılan alandan görüntülerNur Neşe Karahan'ın basın açıklamasıAtılan sloganlardan detaylar-Genel detaylarBOYUT: 554 MBHABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN