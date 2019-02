Dha Yurt Bülteni-14

Kaynak: DHA

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Kocaoğlu'nun yerine aday gösterilen Tunç Soyer'le birlikte halkı selamladı. Sahil Bulvarı üzerindeki apartmanlarda oturan vatandaşlar balkonlarına üzerinde Atatürk resmi bulunduğu Türk bayrakları astı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut belediye başkanı ve başkan adaylarıyla protokoldeki yerine geçmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Aziz Kocaoğlu, yapımını tamamladıkları meydanın 'Karantina' ismini 1840 yılından sonra yurt dışından kente gelen gemiler için yapılan binadan aldığını söyleyen bölge hakkında tarihi bilgiler verdi.Kocaoğlu, "Açılışı için bir araya geldiğimiz bu meydana, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ilk meclis toplantımızda, 8 Ağustos 2016'da oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı adını verdik. O gün orada, o meclis toplantısında demiştik ki, 'Türk demokrasisine yöneltilen bu haysiyet ve hukuk dışı girişimi hazırlayan ve uygulayanları şiddetle kınıyoruz'. Bugün diyoruz ki, 15 Temmuz'dan alacağımız en büyük ders, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için mutlaka demokrasiyi geliştirmemiz ve hukuk sistemini yeniden tesis etmemiz olmalıdır. Bu ülkenin üzerinde dolaşan kara bulutları ancak kol kola, omuz omuza, aramızdaki ayrılıkları bir tarafa bırakarak, tek vücut olarak defedebiliriz" dedi. Yapımını tamamladıkları meydanın kentin üç büyük meydanından birisi olduğunu da vurgulayan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok güzel oldu. İçinden tramvay geçiyor. Kıyısına vapurlar yanaşıyor. Gençler artık burada buluşacak. Çocuklar buradaki oyun ve su parklarında eğlenecek. Bisikletliler burada soluklanacak. Yaşlılarımız burada huzur bulacak. İzmirliler imbatı, burada daha bir keyifle hissedecek. İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirilmesi için hazırladığımız İzmir Deniz projesinin önemli bir ayağıdır. İzmir Deniz projesi, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin iki senede bir verdiği Mimarlık Ödülleri'nde, 'Jüri Özel Ödülü' ile ödüllendirildi. Huzurlu yaşam ve yaşam kalitesi, biz İzmirliler için, sadece seçim bildirgelerinde yer alacak kavramlar değildir. O nedenle biz, yerel yönetim erkini kullanırken, çağdaş İzmir'in yapısına ve değerlerine uygun projeler geliştiriyoruz."CHP Genel Başkanı, kürsüye gelirken "Hak arayan huzur arayan bu ülkenin mazlumları için, dosyası kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu için, hapisteki milletvekilleri için, şehit ve gaziler için, şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmasın demek için yürüyen hak hukuk adalet mücadelesinin mimarı" sözleriyle anons edildi. Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyorsunuz. Ayrıcalığını taşıyorsunuz. Bana da bir görev verdiniz ben de bu ayrılacağı yaşıyorum" sözleriyle başladı.'İKİ 15 TEMMUZ VAR'Kılıçdaroğlu, iki 15 temmuz olduğunu öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir kentin o kentte yaşayanların enerjilerini boşaltmaları için meydanlara ihtiyacı vardır. Size bir soru sormak isterim. Neden İstanbul'daki taksim meydanı toplantılara yasaktır. İnsanlar halay çekemiyor. Eğer bir meydan yapıyorsanız o meydanlarda insanlar olacak. O meydanlarda insanlara olacak dostluk içinde barış içinde yapacak. Meydanlarını özelliği budur. Bu meydanın adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Hangi 15 Temmuz şu sorunun yanıtını hepimiz bilmek zorundayız. Bir değil iki 15 Temmuz vardır. Biri halkın ikincisi sarayın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'a 'evet', sarayın 15 Temmuz'una 'hayır' diyoruz. Halkın 15 Temmuz'u bir demokrasi şölenidir. Bedelin ödendiği demokrasi yöneliktir ama birileri o 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu sayıp 20 Temmuz OHAL ilanı yaptı. OHAL görüşmelerine 'hayır' diyen, demokrasiyi savunan siyasi gelenekten yani Kuvayi Milliye geleneğinden yani Atatürk'ün çizdiği gelenekten geliyoruz. O nedenle 20 Temmuz siyasi darbesine 'hayır' diyoruz. Ne oldu 20 Temmuz'da? OHAL ilan edildi. Parlamento devre dışı bırakıldı. Yetkileri gasp edildi. Biz bunu meşru görmedik hayır oyu verdik. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra kollektif suç oluşturuldu. Bir kişi suçluysa veya suçlu görülüyorsa onların anneleri babaları çocukları tamamı suçlu görüldü. Dünyada örneği olmayan yüz binlerce kişi bir haksızlıkla karşı karşıya kaldı. Biz buna karşı çıktık."'SAHTE DELİLE BİLE GEREK DUYMADILAR'15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesine yönelik eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"20 Temmuz'dan sonra öyle bir atmosfer oluşturdular ki, hakimlerin önüne giden herkesi içeri attılar. Hakimler korktular, 'acaba bizi de FETÖ'cü diye suçlarlar mı' diye. 'Atın içeri' dediler. Balyoz, Ergenekon mağdurlarını yatırıyorsunuz? O dosyalarda sahte deliller vardı. 20 Temmuz'dan sonra sahte delile bile gerek duymadılar. Bu dönem içinde gazeteler kapandı, televizyonlar, dergiler, radyolar kapandı. Yüzlerce gazeteci hapislere atıldı ve 2 binin üzerinde gazeteci işsiz. Bir ülke düşünün demokrasi diyoruz, bir ülke düşünün 'ben tutuklananlara insanca yaklaşmayacağım' diye BM'ye dilekçe veriyor. Herkesi adalet içinde yargılayacaksınız ki dünyada Türkiye'de hukuk var, demokrasi var diyebilsin. Bir kişinin kin ve öfke nöbetlerine teslim edildi Türkiye. Sendikalar, sivil toplum kimse konuşamaz hale geldi. Anayasa değişiyor üniversitelerden STK'lardan 'tık' yok. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Bu meydanda gezen bütün arkadaşlarımın kendi çocuklarına da bunları anlatmanızı istiyorum. Bu meydan kalıcı olacaktır ama bu meydanın açılışına vesile olan 15 Temmuz'dan sonraki sivil travmayı hepimizin bilmesi lazım. 50 bin kişiden fazla tutuklandı. 43 kişi intihar etti. 966 şirkete el konuldu. Bu tabloyu kimsenin unutmasını istemem."DEMOKRASİYİ HER ORTAMDA SAVUNDUK"Bütün bunlar olurken demokrasiyi her ortamda savunmaya özen gösterdik" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:"Bize her türlü baskılar kuruldu. Bu aynı baskılar bugünde devam ediyor. Buradan söylüyorum. Bugünkü koşullarda Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Biz önce bir parti olarak demokrasiyi savunan parti olarak her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız. Bakınız belediye başkanımız, 397 yıl hapisle yargılandı sonunda beraat etti. Bir belediye başkanı düşünün bütün azmini kararlılığını bir kente vermiş İzmir'i bir yüzük taşı gibi Akdeniz'in ortasında bütün dünyaya takdim etmiş ve siz bu belediye başkanını yargılıyorsunuz. Eğer bir belediyle başkanı haksız yere 397 yılla yargılanıyorsa bu meydan demokrasi sözünü hak ediyordur demektir."'DEMOKRASİ AYAKLARIMIZIN ALTINDAN KAYIYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin ayaklar altından kaydığını öne sürerek, şöyle konuştu:"Türkiye aynı zamanda bir istihbarat devletine dönüştü. Ne demek bu? Herkesi fişlemek demek. Herkesin telefonunu dinlemek demek ve bir kişiye sürekli rapor vermek demek. Bugün geldiğimiz nokta budur. Kim söylüyor bunu? Ben değil Allah arada bir söyletiyor, Erdoğan söylüyor. Halka hukukla bağdaşır bir durum var mı bunda? Devlet ayrıdır, siyasi iktidar ayrıdır. Siyasi iktidar 5 yıl yönetmek için taliptir. Siyasi iktidar geçicidir, devlet bakidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonra 20 Temmuz siyasi darbeyi yapanlar devlet olmak için çalıştı. Geleceğimiz noktada hepimizin birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. 696 sayılı kararname çıkardılar. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yakınlarına yardım yapılacak ve bunun için vakıf kurulacak. Bunun içinde genelge yayınlandı. Kampanyalar açıldı. Tarih 27 Aralık 2017, şimdi 2019 yılındayız. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan milyonlarca lira para ne oldu? Soruyorum 15 Temmuz şehitler ve gazileri adına soruyorum ama 'tık' yok, konuşamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Malı parayı götürmeye meraklılar da onun için. Şimdi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan soruyorum ne yaptınız bu parayı? Kime gitti bu paralar? Kime verdiniz? Ben sormaya devam edeceğim."'İZMİR KİRACI KABUL ETMEZ'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi'yi de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplanan parayı soracağınız kişilerden birisi de burada kiracı olan aday olan kişi. Beyefendi Denizli'den kalktı geldi. İzmir kiracı kabul etmez. Bir de Ekonomi Bakanıymış. Ekonomiyi hangi hale getirdi görüyorsunuz" dedi. Tanzim satış noktalarına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Tanzim satış mağazası açıyorlar. Biz ne yapıyoruz insanları kuyruğa sokmuyoruz. Alacağız soğanı da patatesi de 35 bin haneye götürüp adreslerine vereceğiz. Neden? İzmir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye bunun adı sosyal demokrasidir. İnsanları kuyruğa diziyorsun. Vatandaşlar 'geçinemiyorum' deyince onları suçlayacaksın. Merminin fiyatını soracaksın ben sorayım beyefendi sen Hasan Tahsin'in mermisini biliyor musun? Kurşundan bahsedeceksen Hasan Tahsin'in mermisinden bahsedeceksin" dedi.'CENAZELERİ 1.5 SAAT MUSALLA TAŞINDA BEKLETTİ'Kartal'da yıkılan binaya da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kartal'da bina çöktü. Allah rahmet eylesin. Beyefendi çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmış orada bir arkadaşımızın ismini veriyor. 'Ondan başka kimse gelmedi' diyor. Devlet başkanından yalancı olmaz. Orada belediye başkanımız, genel başkan yardımcımız, il başkanımız orada. Ekrem İmamoğlu da var ama onları görmüyor. Şu soruyu sormak istiyorum. Sen cenazeleri nasıl musalla taşında 1.5 saat bekletiyorsun? Eğer sen insana saygıyı önemsiyorsan 1.5 saat geç gelmeyeceksin. O binaya izin veren kişi Erzurum'da büyükşehir belediye başkanlığı yapıyor. Şimdi o çıkacak herkesten özür dileyecek. 'Ben yaptım beni affedin' diyecek ama sen bunları bir tarafa bırakıp küçük istismarların peşinden gidiyorsun. 'Bana neden cumhurbaşkanı demiyorsun' diyor ve çıldırıyor. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz. Meşru yollardan seçilmeyen adam cumhurbaşkanı olmaz. Sakın şunu unutmayın. İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u. Saraylın 15 Temmuz'u bu meydanda dolaşırken halkın 15 Temmuz'unu düşünün" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra meydanın açılışı için kurdele kesildi.MEYDANIN SİMGESİ ÇAKIL TAŞLARI OMUZ OMUZ HALKI SİMGELİYORAçılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, kentin en yoğun trafiğinin yaşandığı bölgelerden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yoğunluğu rahatlatmak için trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturuldu. 71 bin 500 metrekarelik meydanda, çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yeraldı. Yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamalarıyla donatılan meydan, İzmirlileri bin 200 metrekarelik sahil şeridi ile de buluşturdu. Bu arada meydanın simgelerinden olan sanatçı Günnur Özsoy'un yaptığı anıt heykel, 8 proje arasından seçildi. Anıttaki tek bir parçadan başlayıp gittikçe sıklaşarak devam eden ve kumsaldaki çakıl taşlarını hatırlatan eser, hayatın içinde törpülenmiş çakıl taşlarının ayağa kalkarak birlikte bir bütün olması, omuz omuza duran halkı çağrıştırdığı ifade edildi. Su havuzuna yerleştirilen 60 santim genişliğinde, 120 santim uzunluğundaki 23 heykel, aynı zamanda teknelerin yelkenlerini ve kuş kanatlarını hatırlatıp özgürlük enerjisi de yayıyor. Bunun yanı sıra 241 demokrasi şehidinin adının yazıldığı anıt heykel çevresinde yaya yolu, anıt alanında ise bir anma bölümü de yeraldı. Bu arada, kent içi ulaşımda körfezden daha çok yararlanmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, Karantina Vapur İskelesi'ni de geçen Aralık ayında hizmete açmıştı. Söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı için bunları söylemek siyasi acizliktir" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi isim vermeden eleştirerek, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım" dedi. Buca'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nu siyasi acizlikle suçlayan Zeybekci, şöyle dedi:"Aslında cevap vermek bile istemiyorum ama siyasete saygımdan dolayı konuşacağım. Bir şekilde cevap vermek durumundayım. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu, kendisinin de nereli olduğunu ve İzmir milletvekili olduğunu konuşmak siyasete saygısızlık olur. Ben bu konuda nezaket göstermek istiyorum. Benim nereli olduğuma tam olarak aklı ermediyse soyadıma baksın. Nereli olduğumu anlar. İzmir'de İzmirli hemşerilerim benim ne kadar İzmir'i bildiğimi, ne kadar İzmirli olduğumu iyi bilirler. Kaldı ki böyle bir şeyi tartışmak siyasi nezaketsizliktir. Siyasete saygısızlıktır. Siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı için bunları söylemek siyasi acizliktir. O sözlere şöyle cevap vereyim; her söze verilecek bir cevabımız vardır ama biz söze bakarız söz mü diye bir de söyleyene bakarız gerisini o anlar." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından "İzmir'in ithal vekili Kılıçdaroğlu, bu toprakların evladı olan bir kişiyi ithal adaylıkla itham etmiş. Gülerler buna" diyerek eleştirdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ak Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan'la birlikte Menderes Caddesi'nde SKM açılışını yaptı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, Emre Polat'ın cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeri ve polislerSağlık görevlilerinin incelemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB======================================================5)AK PARTİLİ GÜLER: ORDUSPOR İÇİN KAPSAMLI BİR MODEL DÜŞÜNÜYORUZAK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler Orduspor'un eski günlerine dönmesi için kapsamlı projelerinin olduğunu belirterek, "Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz. Orduspor'u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacakö dedi.AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Orduspor'un 19 Eylül stadyumundaki veda maçı olan Orduspor-Gölköyspor müsabakasını izledi. Maçın ikinci yarısında tribün liderinin davetiyle müsabakayı taraftar tribününe giderek vatandaşlarla izleyen Güler, taraftarlarla elindeki simidini paylaştı. Maç sırasında eski günlerini yeniden yaşadığını belirten Güler, "Maçın ikinci yarısında Orduspor'umuzun tribün lideri yanıma gelip, beni taraftarların arasında maçı izlemeye davet etti. Bende teklifi kabul ettim ve maçın ikinci yarısını taraftarlarımızın arasında izledim. Benim için de güzel bir değişiklik oldu. Taraftarlarımızla bir arada maçı izlerken eski günleri tekrar yaşadımö dedi.'ORDUSPOR İÇİN KAPSAMLI BİR MODEL DÜŞÜNÜYORUZ'Orduspor'u eski günlerindeki başarılarına kazandırmak için projelerinin olduğunu aktaran Güler, "19 Eylül stadındaki son maç oynandı. Orduspor gönlümüzün takımı ve takımıza eski gücünü kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili projelerimiz var. Ordu'da hem profesyonel takımımıza hem de amatör sporcularımıza çok büyük katkılarda bulunmak istiyoruz. Ordu gerçekten çok kabiliyetli, yetenekli sporcuların bulunduğu bir yer. Sadece futbolda değil voleybolda, judoda, karatede, güreşte başarılı olan bir ilimiz. Bu başarıları yeni alanları da eklemek istiyoruz. Takımlarımızı bundan sonra daha üst liglerde görmeyi hedefliyoruz. Ordu'nun hak ettiği yere biran önce gelmesi lazım. Bunun için çok kapsamlı bir proje hazırladık. Bu projeler sonucunda Ordu adından çok güzel bir şekilde bahsettirecek. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz. Orduspor'u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacakö diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------:-Hilmi Güler'in stada gelişi-Hilmi Güler'in taraftarların arasına girmesi-Taraftarların arasında maçı izlemesi-Hilmi Güler'in açıklamaları-DetaylarBOYUT: 619 MBHaber: Emre KOLTUK - Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-DHA======================================================