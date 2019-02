Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralıTürk balıkçı teknesine, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uluslararası karasularda plastik ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Plastik ve gerçek mermi isabet eden 3 balıkçının yaralandığı olayda, kurşun isabet eden teknede hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Ateş altına alınan teknede korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Bir süre tekneyi takip eden ekipler, daha sonra geri çekildi. Olayda plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.OLAY ANI KAMERADARomanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekne tayfasının panik yaşadığı o anlarda elinden vurulan bir balıkçı görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.Görüntü Dökümü---------Olay anı görüntüleriHaber: Ahmet BAYRAK ORDU,================Diyarbakır'da pazar esnafı arasında yer gerginliğiDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sadece kadın esnafa izin verilen pazar yerinin yakınına erkeklerin tezgah açması gerginliğe neden oldu. Çevik kuvvet polisleri ile zabıta, kadın ve erkekler arasında gerginliğe karşı set oluşturdu.Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde sadece kadın esnafın tezgah açması için izin verilen pazar yerinin yakınına, bazı erkekler tezgah açıp, satış yapmaya başladı. Kadınların tepki göstermesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine, bölgeye gönderilen çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisler, taraflar arasında set oluştururken, oturma eylemi yapan kadınlar, erkeklerin tezgahlarını kaldırmasını istedi.'BELEDİYENİN İZNİ YOK'Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hazal Tunç, erkek pazarcıların izinleri olmadan bulundukları alanı işgal ettiğini belirterek, "Belediyenin hiçbir izni yok, encümen kararı yok, meclis kararı yok. Belediye Başkanı ile yeni görüştüm. 'Kesinlikle bizim iznimiz yok. Biz onları işgalci olarak görüyoruz. Emniyete yazı yazdık. Emniyetin kaldırması gerekiyor. Bizim gücümüz onları kaldırmaya yetmez' diyor. Bizim karşı sokakta pazarımız var. 3 yıl biz burada pazarcılık yaptık. Buradan kaldırdılar o sokağa verdiler. Burada boşluk oluştuğu için erkek pazarcılar buraya gelmeyi düşünüyor. Kaymakamlığa, Belediyeye dilekçe vermişler, hepsinde de ret kararı çıkmış. Bunlar da korsan olarak kurmaya çalışıyor. Biz sonuna kadar buradayız. Yasaya göre en az 3 kilometre olması gerekiyor ama aramızda bir sokak var. Bunlar buradan kalkmayana kadar biz eylemimize devam edeceğiz" dedi.'ESNAF MAĞDUR'Bağlar Pazarcılar Dernek Başkanı Veysi Belli ise resmi izin almak için yılladır uğraştıklarını ifade ederek, "Bu görüntü bize de ters geliyor ama buna sebep olan kişiler utansın. 20 tane dilekçemiz var. Kesinlikle biz geri dönmeyeceğiz. Esnafımız mağdurdur. 2 kilometrelik alan içerisinde 14 tane pazar kuruluyor. Bağcılar Mahallesi'nde 80 tane kadın burayı işgal etmiş. Onlar da ekmeğindedir. Hatta dedik ki 'Gelin pazarı beraber kuralım.' Bunu bile kabul etmediler. Bizim davamız ekmek davasıdır" ifadelerini kullandı.Bölgede kadın ve erkek pazarcıların bekleyişi devam ediyor.Görüntü Dökümü-----------Yaşanan gerginlikOturan kadınlarZırhlı araçlarTOMAÇevik kuvvetHazal Tunç'un konuşmasıVeysi Belli'nin konuşmasıKucağında bebekle gelen kadınKadınların alkışlı protestosuGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MBHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,================Şanlıurfa'da, tefeciliğe 2018 yılında 69 tutuklamaŞanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, geçen yıl kentte tefecilere yönelik 74 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 204 şüpheliden 69'unun tutuklandığını söyledi.İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şube müdürleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Polisevinde düzenlenen toplantıda konuşan Tipioğlu, geçen yıl kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Şanlıurfa'nın huzurlu bir kent olduğunu ve yaklaşan 31 Mart seçimlerine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Tipioğlu, "Şanlıurfa ve ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde vatandaşımızın hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradesiyle oyunu vermesi noktasında tüm tedbirler alındı" dedi.Gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tipioğlu, "Uyuşturucu kaynağının kurutulması noktasında bütün arkadaşlarım çalışıyor. Bu konuda emniyet teşkilatı olarak 9 bin 257 anne ve babaya seminer verdik. Türk polisi uyuşturucu ile mücadelede ciddi çalışmalar yapıyor. Kaynağın kurutulması noktasında topyekun çalışılıyor ama Şanlıurfa'daki uyuşturucu boyutu korkulacak düzeyde değil" diye konuştu.'İHANET ŞEBEKESİ İMHA EDİLECEK'15 Temmuz süreci ve sonrasında önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Tipioğlu, şöyle dedi:"15 Temmuz ve FETÖ ihanet süreci Türk milletinin gördüğü en büyük ihanettir. Dolayısıyla bu ihanet sürecine karşı Türk devletinin kendini koruma refleksinden daha doğal bir şey olamaz. Biz de bu işle mücadele etmede yetkili kişiler olarak Şanlıurfa terör örgütünü, kime dokunursa dokunsun, hiçbir çekincemiz olmadan mücadele ediyoruz. Çok ciddi yakalamalarımız oldu, olmaya da devam edecek. Bu ihanet şebekesinin son ihanetçisi neredeyse bulunup imha edilene kadar mücadelemiz devam edecektir."Şanlıurfa'da tefecilik yapmak isteyenlere izin vermediklerini ve gçeen yıl ciddi operasyonlar yaptıklarını dile getiren Veysal Tipioğlu, "Tefecilik çok büyük bir suç. Biz 2017 yılı içerisinde 69 operasyon gerçekleştirdik ve 160 tefeciyi aldık. Bunların 29'u tutuklandı. 2018 yılında ise 74 ayrı operasyon gerçekleştirdik, 204 şüpheli yakalandı ve 69'u tutuklandı. Peygamberler şehrine tefecilik yakışmıyor" dedi.Tipioğlu, toplantıda emniyet birimlerinin 2018 yılı çalışmalarına ilişkin istatistikleri de anlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Toplantıya katılanlarEmniyet Müdürünün konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 163MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)===================FETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Alpcan'a ağırlaştırılmış müebbet hapisŞanlıurfa'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada tutuklu yargılanan 20'nci Zırhlı Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski rütbeli asker, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Şanlıurfa'da tutuklanan, aralarında eski Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da bulunduğu 15'i tutuklu, 46 sanığın 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.Duruşmada eski Tuğgeneral Metin Alpcan, kendisine yönetilen suçlamaları reddetti. Alpcan, "Cebir ve suçlamalara ilişkin delil bulunmuyor. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Tugay emniyetini kontrol altında tutmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat" dedi.Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Alpcan'ın darbe girişimi gecesi bazı komutanlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saat 03.00'te yönetime el koyacağını, saat 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini belirterek bu yönde hazırlık yapmalarını istediğini söylediğini ifade etti. Metin Alpcan'ın örgütün sözde Yurtta Sulh Konseyi'nden emir aldığını belirten savcı, sanıklar arasında yer alan eski Kurmay Başkanı Albay Necat Gör'ün de sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atandığını hatırlattı.Savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Metin Alpcan'ın, darbe girişimi gecesi kentin güvenliği için oluşturulan kriz merkezine dönemin Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın telefonla çağrısına rağmen katılmadığı da hatırlatıldı.Mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı olan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasının ayrılmasına kakar verdi. Mahkeme, sanıklar Metin Alpcan, Necat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Yüksel Can, Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice'ye, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan 9'u tutuklu 17 sanığı 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, 22 sanık ise beraat etti.ŞANLIURFA, -===============Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak (2) - YenidenSayın Yazı İşleri Müdürleri,'Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacak' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden veriyoruz.---------------YENİDENAntalya'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetini almak isteyen anneanne Gülnur T. (49), hukuk mücadelesini kaybetti. Bakmaya devam ettiği torununa otizm teşhisi konulduğunu aktaran Gülnur T., "Çocukla ilgili herhangi bir işlemde anne ya da baba isteniyor. İkisi de uyuşturucu bağımlısı olduğu için hiçbir zaman onlara ulaşamıyorum. Bu nedenle mahkemeye başvurmuştum, ancak karar aleyhime çıktı" dedi.Kepez ilçesinde oturan R.A. (28), 2014'te tanıştığı B.A. (24) ile 2 yıl sonra evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 3 Ocak 2017 tarihinde doğan Rüzgar E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı.Anneanne Gülnur T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.Demirören Haber Ajansı'nın çiftin dramını 'Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın' başlığıyla duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs 2017'de Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.1 GÜN SONRA KAÇTILARTedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çifti, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtı. Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne Gülnur T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. Gülnur T., dava dilekçesinde kızı B.A. ve damadı R.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. Gülnur T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti.Mahkeme, geçen ay verdiği kararda, anneannenin talebini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıkları belirtilerek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" denildi.'ÇOCUKLA HİÇ İLGİLENMİYORLAR'Gülnur T., geçen yazdan beri kızı ve damadının ayrı yaşadığını belirterek, "Damadım kendi evinde, kızım ise bir arkadaşıyla birlikte kalıyor. Çocukla hiç ilgilenmiyorlar. Kızım 2-3 günde bir gelip benden para alıyor. Bu parayı da uyuşturucuya harcıyor. Eşimden kalan emekli maaşıyla torunuma bakmaya çalışıyorum. Bunun dışında hiçbir gelirim yok. Torunuma bakabilmek için yardıma muhtacım. Devletten isteğim kızımın bir an önce kontrol altına alınıp tedavi ettirilmesi" diye konuştu.'OTİZM TEŞHİSİ KONULDU'Torununa otizm teşhisi konulduğunu ve yüzde 69 engelli raporu verildiğini aktaran Gülnur T., "Tek isteğim torunuma vasi olarak atanmam. Çocukla ilgili herhangi bir işlemde anne ya da baba isteniyor. İkisi de uyuşturucu bağımlısı olduğu için hiçbir zaman onlara ulaşamıyorum. Bu nedenle torunumun tedavisi başta olmak üzere, resmi işler hep aksıyor. Bu nedenle mahkemeye başvurmuştum, ancak karar aleyhime çıktı" dedi.Torunu Rüzgar'ın üç haftadan bu yana özel bir merkezde eğitim almaya başladığını da kaydeden Gülnur T., "Dikkat eksikliği var. İsmine dahi tepki vermiyor, çevresiyle iletişimi yok. Her zaman yanında olmak zordundayım. Ancak mahkeme verdiği kararla bu hakkı elimden aldı. Mahkeme, 'Anne ve babası hayatta ve evlilikleri sürdüğü için vasi tayin edilemez' gerekçesini gösterdi. Anne ve baba uyuşturucu bağımlısı, ikisinin de çocuğa ilgi şefkat göstermelerine, bakmalarına imkan yok" diye konuştu.Kızı ve damadının 2 yıl önce 1 gün AMATEM'de kaldığını, ertesi gün kaçtıklarını hatırlatan Gülnur T., sonrasında ikisinin de hiç tedavi görmediğini sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİHaber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -======================Muğla Seçim Kurulu'ndan Kaynar'a kötü, Kocadon'a iyi haberDEMOKRAT Parti'nin (DP) Bodrum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Kaynar'ın, İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığının düşürülmesine yaptığı itiraz, Muğla Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İl Seçim Kurulu'nca DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon için CHP Muğla Başkanlığı tarafından yapılan itiraz da değerlendirilip, aday olmasında engel bulunmadığını açıklandı.Bodrum Seçim Kurulu'nca 23 Şubat'ta, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin DP adayı Halil İbrahim Kaynar hakkında 15 Eylül 2017'de verdiği 11 ay 7 gün süre ile kamu görevi üstlenmekten yasaklanması kararının kesinleşerek, infaz aşamasına geldiği tespit edilip, adaylığı düşürüldü. Kaynar, bunun üzerine Muğla Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu tarafından bugün değerlendirmesi yapılarak, Kaynar'ın itirazı reddedildi.Kararı değerlendiren DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, Halil İbrahim Kaynar'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacaklarını söyledi.KOCADON'UN ADAYLIĞINDA ENGEL YOKÖte yandan Muğla Seçim Kurulu'nca CHP Muğla Başkanlığı'nın DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon'un adaylığına, 'Siyasi Partiler Yasası'nın 40'ıncı maddesini içeren, 'Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz' hükmünü gerekçe göstererek yaptığı itiraz da değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Mehmet Kocadon'un adaylığında engel bulunmadığını açıklandı.Haber: Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), -======================Mersin'de, HDP'nin adayı, 'sicil kaydı' nedeniyle reddedildiMersin'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi. Erdoğan ile birlikte 4'üncü ve 25'inci sıra meclis üyesi adayı ile 3'üncü sıra yedek meclis üyesinin adaylığı da kabul edilmedi. Erdoğan ve meclis üyesi adaylar, YSK'ya başvuracaklarını açıkladı.MERSİN, -=====================YPG/PYD'li teröriste, 7 yıl 6 ay hapis cezasıKayseri'de, PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Elcuma Elşemma (36), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Hasan Elcuma Elşemma'nın kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve Kayseri'de bulunduğunu belirledi. Terör örgütü YPG/PYD adına silahlı eylemlerde bulunduğu iddia edilen Elşemma, 4 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandı.'YPG'DE 2 AY GÖREV YAPTIM'Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısında çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Elcuma Elşemma, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, Kayseri'ye yasa dışı yollarla girdiğini, hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi. Sanık, "YPG'de 5 yıl önce 2 ay görev yaptım; ancak herhangi bir eğitim almadım. Elime bir av tüfeği verdiler, köyleri bekler, nöbet tutardım. Bazen de kasabaların girişlerinde kontrol nöbeti tutardım. Beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Elşemma'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.Haber: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, -