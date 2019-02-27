Dha Yurt Bülteni -14

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Kadın müşteri, bıçaklı soyguncuyu çekpasla kovaladıMersin'in Tarsus ilçesindeki bir markete giren bıçaklı soyguncuyu, kadın müşteri eline aldığı çekpasla kovaladı. Yakalanan şüpheli, tutuklandı.Tarsus ilçesinde bir markete giren kişi, kasiyere bıçak çekip, kasayı açmasını istedi. Bu sırada markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, iş yeri çalışanının getirdiği çekpası kapıp, soyguncuya saldırdı. Paniğe kapılan soyguncu, marketten koşarak çıktı. İhbar üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.K. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla N.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı.Görüntü Dökümü-----------Zanlının markete girmesiBıçakla kasiyeri tehdit etmesiÇalışanın çekpası kadın müşteriye vermesiKadının çekpasla soyguncuyu kovalamasıSÜRE: 01'56" BOYUT: 209 MBHaber-Kamera: MERSİN,==================Karşıyaka'da Belediye işçilerinden maaş eylemiİzmir'de, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, iki yıldır zamanında maaş alamadıkları, 1 yıldır da ikramiye alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, "Ağırlaşan yaşam koşullarımızı da dikkate alarak emekçilerin hakkı olan alacaklarının ödenmesini istiyoruz" dedi.Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, iki yıldır zamanında maaş alamadıkları, 1 yıldır da ikramiye alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye Binası önünde toplanan yaklaşık 200 belediye işçisi, 'Direne direne kazanacağız', 'Kent A.Ş. işçisi köle değildir' sloganları attı. Ardından işçiler adına konuşan Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, belediye yetkilileriyle defalarca görüştüklerini anlatarak, "Bugüne kadar defalarca göüşmemize ve bize söz verilmesine rağmen olumlu bir adım atılmamaktadır. Bu ayıp onlarındır. Biliyoruz ki bazı çevreler basın açıklamasını seçim arifesinde yapıyoruz diye bizleri suçlayacaktır. Halbuki suçlu bellidir. Üreten emekçiler değil, alın terin soğumadan hakkını zamanında ödemeyenler asıl suçludur. Buradan herkese çağrımızdır. Bu çığlığımıza kulak verin, alacaklarımızı hemen ödeyin" dedi.'HERKESE EŞİT DAVRANILSIN'Belediyedeki her çalışana eşit yaklaşılmasını istediklerini de söyleyen Kara, "Ağırlaşan yaşam koşullarımızı da dikkate alarak emekçilerin hakkı olan alacaklarının ödenmesini istiyoruz. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın, görevden ayrılırken yıllardır birlikte çalıştığı, sorunları birlikte kucakladığı emekçi kardeşleriyle helalleşerek ayrılması kuşkusuz kendisine de onur ve prestij kazandıracaktır" diye konuştu.Basın açıklamasından sonra işçiler belediyenin önünden ayrıldı.Görüntü Dökümü---------İşçilerin görüntüsü.Basın açıklamasından görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR===================Devlet hastanesinde cinsel içerikli görüntü skandalıİzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.Olay 17 Ocak günü, İzmit'te Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi içerisinde bulunan laboratuvar bölümünde meydana geldi. Laboratuarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, bir anda bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Görüntüleri fark eden vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu.Vatandaşların şikayeti üzerine Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen ismi öğrenilemeyen laboratuar teknisyeninin buradaki ifadesinde, bilgisayarda film izlemek için bir internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik olarak açıldığını iddia ettiği öğrenildi. Teknisyenin polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hakkında soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.Görüntü Dökümü------------Hastane ekranındaki cinsel içerikli görüntü-Hastaneden görüntüHaber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),===================CHP'li Barut: Üreticiye destek için mazot, gübre fiyatlarını düşürünCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, "Yurttaşlara ucuz sebze, meyve, gıda sunmak ve üreticiye destek olmak istiyorsanız, gelin en büyük maliyet olan mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarını düşürün. Bunu yaparsanız hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü güler" dedi.CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kentte bir marul tarlasında mini bir tanzim satış reyonu oluşturdu. Çiftçilerin kendi üretim tarlasından seslendiklerini anlatan Barut, "Çiftçilerimizin üretmiş olduğu kuru bakliyatlardan nohut, mercimek ve pirinç, en temel girdilerinden olan tohum, gübre, ilaç ve mazot masamızda. Tüketime dayalı ithalata dayalı ekonominin gelmiş olduğu nokta tanzim satışlarıdır. Sanayicisinden çiftçisine, çiftçisinden işçisine adeta üretim yapamaz duruma getirilmiştir. Bugün yapılması gereken şudur; bir gün üreteni bir gün çiftçiyi, bir gün marketçiyi, bir gün esnafı suçlamak boşa. Tedavi, üretimi yapanlara destek vermektir. Diğer tedaviler yani tanzim satışları pansuman tedavisidir. Pansuman tedavileriyle bu iş çözülemez. Bugün eğer üretene destek verirseniz, üretimin en temel girdileri tohum, gübre, ilaç ve mazotu ucuzlatırsanız tüketici de ucuza alır. Gelinen noktada üretici ürettiğinden mağdur, tüketici tükettiğinden mağdur" dedi.'ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN KDV VE ÖTV'Yİ KALDIRIN'Çiftçinin ürettiğinden kazanamadığını, üretemez hale geldiğini söyleyen Barut, şunları kaydetti:"Derhal tarımsal satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri eliyle çiftçimizin ürettiği ürünlerin tanzim satışları yerine satışı sağlanmalıdır ve konunun ehli olan uzman ziraat mühendisler eliyle düzenlenmelidir. Çiftçinin ürettiği ürün çiftçiye gelir getirmezken gıda enflasyonunu artıran en büyük sebep gibi gösteriliyor. Gelin görün ki çiftçi ürettiğinden kazanamıyor, üretemez hale geliyor. Tüketici ürünü pahalıya tüketiyor. Aradaki sorunu kalıcı çözmek gerekiyor. Zirai ilaç, tohum, gübre tarımın en önemli girdilerin başında geliyor. Teknik bilgi gerektiren durumlar. Bunları tanzim satışlarında satılması doğru değildir. Bunları satabilmek için ziraat mühendisi olmak lazım. Konunun uzmanı olmak lazım. Ziraat mühendisleri bile bunları satabilmek için sınava tabii tutulmaktadır. Peki belediye tanzim satışlarında bunları zabıtalar mı satacak? Tüketiciye ucuz sebze meyve ve gıda yedirmek istiyorsanız üreticinin en büyük masrafı olan mazottaki KDV ve ÖTV oranını kaldırın. Çiftçi ucuza üretsin tüketici ucuza yesin. Gemilere ÖTV, KDV yok, uçak yakıtlarına yok çiftçinin kullandığı mazota var. Önce bunu kaldıracaksın sonra da ilaç tohum ve gübredeki maliyetleri azaltacaksın. Ucuza üretirsen ucuza tüketirsin doğal olarak tanzim satışlarıyla olacak bir şey değil. Tanzim satışları geçici pansumandır."Görüntü Dökümü-------CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un açıklamalarıGenel ve detaySÜRE: 04'08" BOYUT: 459 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==================İzinde geldiği evinde öldürülen hükümlünün eşi gözaltına alındıKaraman'da izinli çıkarak geldiği evinde tabancayla vurularak öldürülen Mehmet A.'nın (28), olaya tanıklık ettiğini söyleyen eşi Ayşe A., 'şüpheli' olarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada tabanca bulunması üzerine gözaltına alındığı öğrenilen Ayşe A., ifadesinde eve gelen 2 kişinin eşine silahla saldırdığını, engellemek isteyince kendisinin de dövüldüğünü ileri sürmüştü.2016 yılındaki bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet A,k, Nefise Sultan Mahallesi'ndeki evinde dün vurularak öldürüldü. Eşi Ayşe A, polise evde oturdukları sırada zilin çaldığını, kapıyı açan eşinin 2 kişi tarafından dövülüp, ardından da vurulduğunu, engellemek isteyince kendisinin de dövüldüğünü anlattı. Ayşe A.'nın iddiasına göre saldırganlar kaçtı.EVDE TABANCA BULUNDUAğır yaralanan Mehmet A., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayşe A., eşinin izne gelmesi nedeniyle çalıştığı iş yerinden bir hafta izin aldığını bu nedenle olay anında evde olduğunu kaydetti. Ayşe A.'nın ifadesi üzerine polis, olayın yaşandığı ev ile çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Evde bir tabanca bulundu. Tabanca, olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için balistik incelemeye alındı.Bölgede bulunan toplan 80 mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başlayan polis, evde tabanca bulunması ve çelişkili anlatımlar ile şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Polis, 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldığı kadın için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ek gözaltı süresi istedi.Mehmet A.'nın yapılan ilk otopsisinde ise başında ve vücudunda 5'ten fazla mermi bulunduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİHaber: Muammer ŞEN/KARAMAN,-