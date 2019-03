Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Erdoğan, hemşehrilerinden destek istedi (3)TRABZON'DA HALKA HİTAP ETTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Yöre şivesiyle kalabalığı selamlayan Erdoğan, "Sana doymak olur mu Trabzon, sizi muhabbetle selamlıyorum Trabzon. Bugün yine Karadeniz gibi coşuyorsun Trabzon. Bugün yine çok güzelsin Trabzon. Yaylalar otlu olur, suyu kuvvetli olur, sevip alamayanın hali perişan olur. 2 aylık ayrılığın ardından sizleri hasretle selamlıyorum Trabzon. İşte gerçek dostluk bu, vefanız bu. Muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran'daki desteğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin partisine milletin adamına Cumhur'un ittifakına sahip çıktığı için Trabzon'a tekrar gönülden teşekkür ediyorum" dedi.'ONLAR KAÇTI, BİZ KOVALADIK, KOVALIYORUZ'Ülkede milletin huzuruna kast edenleri yok edeceklerini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize de sahip çıktık. Siz bizden dualarınızı esirgemediniz. Biz de ülkemizde kurulan tuzakları bozduk. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durduğunuz, biz de milletimizin dirliğine özellikle kast edenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi'de inlerinde bastık, Gabar'da illerinde bastık, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık, kovalıyoruz, kovalayacağız. Evet, kara kış demeden, kar tepe demeden, bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte bakanımız da onlarla hep birlikte, savunma bakanımız, kuvvet komutanlarımız hep birlikte, evvel Allah yürüdük yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Durmak yok. O kadar. ve bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri evvel Allah yok edeceğiz" diye konuştu.'SİZİN BU ÜLKEDE YERİNİZ YOK'Mitin alanına kurulu ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini de izlettiren Erdoğan, şöyle konuştu:"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Trabzon'dan tüm Batı'ya, Orta Anadolu'ya sesleniyorum. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, bizim Doğu Anadolu'muz var, bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, bizim Karadeniz'imiz var, bizim Akdeniz'imiz var, bizim Orta Anadolu'muz var, bizim Ege'miz, Marmara'mız var. Ama biz de 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Öyle mi? Şimdi ben CHP ve İyi Parti'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, diyorum ki; kardeşlerim, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki; bu yanlışa gelecek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum; bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda, bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım. Onun için hanım kardeşlerim çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Durmak yok, muhalifler ortada. Ne diyor: 'bizim arkamızda PKK, YPG ve PYD var' diyor. Bizim arkamızda da bu millet var ve hak var hak var"'31 MART, HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR İMTİHAN'Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili de konuşan Erdoğan şunları söyledi:"Çok çalışacağız. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar ne yaptı? Çukur kazdı. Öyle mi? Bunlar, binaları kendi içinden birbirine tünellerle bağladı. ya bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Yoksa millete hizmet için mi verildi. Başka ne yaptılar Kandil'e gönderdiler. ya bu milletin paralarını, bu Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. Onun için ne yaptık; kayyumlar ve bak yargılandılar ve bir tanesi bunlardan yanılmıyorsam 13 sene 15 sene yargı bunlara ceza verdi. Niye verdi? İşte devletin bu imkanlarını, bu paralarını buralarda harcadıkları için verdi. Şimdi bundan sonraki süreçte de, bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da 'İyi yaptınız' diyemeyiz. Türkiye'yi hep birlikte tarihinin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Fakat önümüzde yine kritik bir sınav var. 31 Mart, hepimiz için önemli bir imtihan. Adeta bir beka meselesi. 31 Mart'ta bunlara vereceğimiz bir dersle, inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak"'ZİLLET İTTİFAKI, HALA KENDİ İÇİNDE UĞRAŞIYOR'Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, "Gittiğimiz her yerde, bu meydanlarda olduğu gibi on binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet İttifakı, hala kendi içinde uğraşıyor, hala isim kavgasıydı, bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bunu dahi bilmiyorlar. Biz 25 ilimizde milletimizle buluştuk. Amacımız 81 vilayetimize, 922 ilçemize, 50 bin 411 mahalle ve köyümüze bir şekilde ulaşmak, onlara da davamızı, icraatlarımızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaktır. Gayemiz şehirlerimizle ilgili hayallerimizi ve hedeflerimizi milletimizin tüm fertleriyle paylaşmaktır. Bunun için tempoyu daha da artıracağız. 31 Mart'a kadar uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık ederek daha çok çalışacağız" ifadesinde bulundu.'UTANMADAN KONUŞUYORLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dik duracaklarını dikleşmeyeceklerini söyleyerek "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz başka hiç bir yerde asla eğilmedik eğilmeyiz. Kardeşlerim bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya kardeş kavgasına 'hayır' diyoruz. Bunun için milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere 'hayır' diyoruz. Bunun için insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara 'hayır' diyoruz. Bunun için 'Önce millet, önce memleket' diyoruz. Biz barışın, demokrasinin yanındayız, istikrar ve huzurun tarafındayız. Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi? Güney Doğu'da, Doğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi şu anda cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da 'Hep beraber sokağa' dediği zaman 53 tane vatandaşımızın ölümüne neden olanlar. Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdırdılar, ırkçılık, bölücülük yaptılar. Kardeşlerim bunlar var ya bunlar bu bölücü terör örgütünü arkasına alanlar bizim bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde bizim İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız? Bunlar İstiklal Marşımızı okutmadıkları gibi bunlarla beraber olan sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar, nasıl bunlarla beraber yol yürüyorlar. Bu millet 31 Martta da bununda hesabını soracak ben buna inanıyorum." dedi.'HİNDİSTAN-PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİMİ NASIL DÜŞÜREBİLECEĞİMİZİ İSTİŞARE ETTİK'Türkiye ile beraber tüm gönül coğrafyasında muhabbetin, adaletin sükunetin hakim olması için çaba harcadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Afganistan'dan Yemen'e, Libya'dan Somali'ye orta Asya'dan Balkanlar'a kadar bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için mücadele ediyoruz. Arabuluculuk çalışmalarımızda ikili münasebetlerimizde yeri geldiğinde telefon diplomasimizde nerede bir sıkıntı, sorun varsa onu suhuletle çözmenin gayreti içindeyiz. Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş ülke Pakistan'ın cumhurbaşkanı ve başbakanı ile görüştüm. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettim. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim milletimizin kalbinde çok ayrı bir yeri var. İstiklal harbinde vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları, Muhammet İkbal'in bizim için yazdığı özgürlük şiirlerini asla unutamayız. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne zaman başı sıkışsa deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanının da olduk. Ülkemizin hem Pakistan'la hem de Hindistan'la samimi, yapıcı, yoğun ve çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz Türkiye'nin bu müstesna konumunu takdir ediyor, sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. biz de kendilerine tansiyonun daha da düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnü niyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın yangına körükle gitmenin hiç kimse bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Bize düşen katkıları müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabaları ile bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatacağına inanıyorum.""İÇ POLİTİKA DIŞ POLİTİKAYI BELİRLER'Günümüzde artık iç politika ile dış politikayı ayırmak, ayrı görmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın her yerinde iç politika dış politikayı belirler. Dış politika da iç politikayı etkiler. Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen, sorunlara çözüm üreten bir seviyeye ulaşması, iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum. Ülkemiz son 17 yılda içerde güçlendikçe, dışarıda da güçlenmiş itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe, Türk diplomatların etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, her başarılarımızın altını çizerek söylüyorum her seçim zaferimizin dışarıda da çok müspet yansımaları olmuştur. Biz son 17 yılda bunu pek çok kez yaşadık, şahit olduk" diye konuştu."EMİR ALAN DEĞİL SÖZÜ DİNLENEN ÜLKE HALİNE GELDİK'Türkiye'ye insansız hava aracı vermediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman gitsek diyorlardı ki 'Kongre müsaade etmedi' şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri insansız hava aracını yaptı mı yaptı. Silahlı insansız hava aracını da yaptı mı yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Nereden nereye. Türkiye artık bölgenin sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamd olsun tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar verme yarışına girenlerin nasıl kendilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik" şeklinde konuştu.Trabzon'a yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben belediye başkanı oldum İstanbul'a kimden aldım İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş. Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşerilerim sana pirim vermez. Çünkü CHP çöp, çukur, çamur demektir. İşte İzmir. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor, pislik. İstanbul'un da Haliç'i kokudan geçilmiyordu. Onlar Şişli gibi bir ilçeyi bile şuanda yönetemiyor. 2019 Türkiye'sinde çöp dağlarına mahkum ederken Şişli ilçesine biz istikbalimizin köşe taşlarını döşüyoruz." ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMiting detaylarıHaber: Fatih TURAN-Uğur AYDIN - Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA===============8'inci çocuğuna hamile kadın helikopterle hastaneye kaldırıldıBİTLİS'in yolu kar nedeniyle kapanan Kilimli köyünde rahatsızlanan 2 aylık hamile Melike Sıcakter'e Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), ulaşamayınca jandarma devreye girdi. Sıcakter, askeri helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Hizan ilçesine bağlı Kilimli köyünde oturan ve 8'inci çocuğuna 2 aylık hamile olan Melike Sıcakter akşam saatlerinde rahatsızlandı. Kanaması başlayan Sıcakter'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri hastaya ulaşamayınca durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, Tatvan Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan S-70 tipi helikopter Kilimli köyüne gitti. Köydeki evinden alınan Sıcakter, helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Sıcakter'in düşük yaptığı fakat sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Helikopterin havalanmasından detay-Köye varılması ve askerlerin eve koşmaları-Hastanın evden alınması ve helikoptere geötürülmesi-Helikopter içinde sağlık ekiplerinin müdahalesiÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -===========Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (4)BAKAN KURUM OK ATTIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nin, Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törende dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Bakan Kurum, ok atışı yaptı. Törende konuşan Bakan Kurum, gönülleri fethetmeye çalıştıklarını söyledi. Tarih boyunca İslam'ın savaşla değil fetih ile yayıldığını söyleyen Bakan Kurum, Antalya'da 1207 yılında o dönemdeki insanların büyük bir gönül huzuruyla İslam'ın yüceliğini aldığını kaydetti. Bakan Kurum, "İnsanlar kitleler halinde dinimize katılmışlardır. Fethimizin 812'nci yıldönümü mübarek olsun. Özümüzü kuşandık ve hep beraber geleceğe yürüyoruz. 81 ilde millet bahçeleri yapacağız. Buralarda ata sporlarımız da yapılacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bakan Kurum'un çocuklarla buluşması-Bakan Kurum'un konuşması-Bakan Kurum'unb birinci olan çocuklarar madalya takması-Bakan Kurum'a hediye verilmesi-Bakan Kurum'un ok atmadan önceki hazırlığıBakan Kurum'un ok atmasıHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-==============Bakan Pekcan, Sanayi Odası'nda Bölgesel İstişare toplantısına katıldıBir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada sanayici ve iş insanlarıyla buluşan Bakan Pekcan ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'da toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, Türkiye'nin ilk 10 yıldaki hedefinin yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine girmek olduğunu söyledi. Bunu başarabilmenin yolunun daha fazla ihracat ve daha fazla katma değeri yüksek ürünler pazarlama olduğunu belirten Pekcan, "Bunu da sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, farklılaşmaya ve teknolojiye ağırlık vererek daha fazla rekabetçi olacağız" dedi.'STRATEJİ VE YOL HARİTAMIZI HAZIRLADIK'Türkiye'nin bugüne kadar girmediği pazarlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Pekcan, "Bugüne kadar ihraç etmediğimiz ürünlerle ilgili yeni bir strateji ve yol haritalarımızı hazırladık. Bu planlarımızı da projelerimizi de 2019'dan itibaren devreye alacağız. Yeni ülkelerde, yeni pazarlarda yeni ürünlerimizle yolumuza hep beraber, sizlerle beraber devam edeceğiz. İhracatı arttırmak için DEİK Başkanımızda altını çizdi, bence DEİK'e üye olması lazım firmalarımızın. DEİK'e üye olmak dahi DEİK'in etkinliklerinden güncel olarak haberdar olmak, hangi ülkeyle, hangi ülkenin bakanıyla ya da ticaret odasıyla ne gibi istişareler yapılıyor öğrenilebilir" diye konuştu.Bakanlık olarak 6 aylık süreçte ciddi yol kat ettiklerini söyleyen Pekcan, bakanlık tarafından yapılan çalışmaları da anlattı.Bakan Pekcan, program ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Toplantı salonundan görüntüler.Bakan Pekcan konuşması.Salondan ve katılımcılardan görüntüler.Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,=================Bakan Gül: 315 bin Suriyeli memleketine döndü (2)'İKİ DEVLET ADAMI MİLLETE SIRTINI DAYAYARAK İTTİFAKI KURDU'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. AK Parti ve MHP Milletvekillerinin de katıldığı açılışta toplanan kalabalığa seslenen Bakan Gül, milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, 2 devlet adamının millete sırtını dayayarak, Cumhur İttifakı'nı kurduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın sırtını, millete dayayarak 31 Mart'ta başarıya ulaşacağını dile getiren Gül, şöyle konuştu:"Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun, biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin gözyaşını akıtmayacağız ve mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak."Cumhur İttifakı'nın karşısında sadece AK Parti iktidarının devrilmesini isteyen bir anlayışın bulunduğunu dile getiren Bakan Gül, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, 'Ne olursa olsun' diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vereceğiz. Biz her zaman haktan ve hakikatten yana olduk. O yüzden milletimiz de Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindeki milletvekilleri ile koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------ Açılış yapılan merkez ve kalabalık- Abdulhamit Gül'ün konuşmasıBakanın koordinasyon merkezini açmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)========Bozbey'den muhtarlara yönelik açıklamaOsmangazi ilçesindeki muhtarlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki bütün muhtarlara seslendi ve "Bünyesinde konaklama alanı da bulunan bir sosyal alanı muhtarlarımıza kazandıracağız. Yönetimi de muhtarlarımızda olacakö dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Bursa'nın sorunlarının ve geleceğinin konuşulduğu buluşmada Bozbey, muhtarların beklentilerini de dikkatle dinledi. Katılımcılık anlayışıyla Bursa'yı muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Bursalılar'la birlikte yöneteceklerini belirten Mustafa Bozbey, Bursa'da bugüne kadar görev yapmış ve görev yapmaya devam eden tüm muhtarlara bir de müjde verdi. Bozbey, bünyesinde konaklama alanı da bulunan, muhtarların biraraya gelebileceği, sosyal faaliyetler yürütebileceği bir merkez yapacaklarını söyledi. Bozbey şöyle konuştu: "Bu projeyi, Bursa'nın merkezinde düşünüyoruz. İlçelerden ya da köylerden merkeze gelen muhtarlarımız, dilediği taktirde burada konaklayabilecekler. Aynı zamanda tanışma ve kaynaşma ortamını sağlayacak olan bu merkez, bugüne kadar Bursa'da görev yapmış tüm muhtarlarımızın nefes alabileceği bir alan olacak. Bu merkezin yönetimini de, muhtarlar birliği yapacak. Merkezin ismini de yine muhtarlarımız koyacak. Bu projeyi, sizlere danışarak yapacağız. Bursa'nın merkezinde, Bursa'nın muhtarlarının sosyal bir alanı olacak.ö"HEPİMİZ TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZöBirlikte yönetim anlayışını sergileyen belediye başkanlarının başarılı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bunu Nilüfer'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozbey, "Mahalle komitelerimizle biz bunu başardık. Nilüfer bugün insani gelişmişlikte Türkiye'nin 5. ilçesiyse, bunda muhtarlarımızın da çok büyük katkısı varö dedi. Nilüfer'de muhtarlara yönelik verdikleri destekleri ve çalışma sistemini de Osmangazi muhtarlarıyla paylaşan Bozbey, bunu Bursa'nın geneline yayacaklarını belirtti. "Hepimiz taşın altına elimizi koyacağızö diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Derdimiz Bursa ve Bursalılar'ın sorunlarını çözmek. Yapacağımız çok işimiz var. Önce değişimi ve dönüşümü sağlamamız lazım. İyi bir planlamayla mahallelerimizi, genelde de Bursa'yı güzelleştirmemiz gerekiyor. Yeşil Bursa'ya dönmemiz lazım. Hep birlikte 31 Mart'ta Bursa'nın gülümsemeye başlayacağı günü bekliyoruzö şeklinde konuştu."TRAFİK SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM GETİRECEĞİZöBursa'nın sorunlarına da değinen Mustafa Bozbey, ulaşım ve trafikten kentsel dönüşüme kadar birçok konuda çözüm önerilerini muhtarlarla paylaştı. Bursa'da trafikle ilgili yapılan uygulamaların kesin çözüm olmadığını söyleyen Bozbey, "Belli bölgelerde çok fazla trafik sıkışıklığı var. Acemler'deki kavşağın hala çözülmemiş olmasından kaynaklı bir sorun. Alacağımız kararlarla trafiğin rahatladığını göreceksiniz. Bazı uygulamalar yapılıyor ancak onlar sadece baypas. Biz, kentin her yerini iyi planlayarak, kesin çözümden yanayızö ifadelerini kullandı.Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Alaşarköy Mahallesi Muhtarı İdris Aydın ile Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Tuzpazarı Mahallesi Muhtarı Ferruh Sevimgil de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.Görüntü Dökümü------------------------Buluşmadan görüntüler-Mustafa Bozbey konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,==============Trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa, toprağa verildiBursa'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün öğlen saatlerinde İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, Atakan Demir yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rümeysa Koyuncu'nun cenazesi bugün öğle vakti Değirmenönü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kaza sonrası olay yerinde "Ne olur ölme" diye gözyaşı döken otomobil sürücüsü Atakan Demir ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------------Cenaze namazından detay-Cenazenin mezarlığa getirilmesi-Rümeysa Koyuncu'nun fotoğrafı-DetayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,====================TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (5)KURADA ÇIKANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADITTK kura çekiminde ismi okunanlar büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan gençler, cep telefonuyla ailelerine mutlu haberi verdi. Bayram Arslan(26), kurada ismi çıkmasının ardından sevinçle babasını telefonla arayarak haber verdi. Madenlerde çalışmak için bir süre önce Trabzon'dan Zonguldak'a geldiğini anlatan Bayram Arslan, "Şansıma çıktı. Allah nasip etti. Çok dua ettim. İçime doğmuştu. Babam haber bekliyor, ailem haber bekliyor. Sadece babamı arayabildim. Çok heyecanlıyım. Hepsi sevinecek. Madende çalışıyorum. Şansa çıktı. Devlet güvencesi altında çalışacaksın. Özelde çalışıyorum ben. Devlet işi sonuçta. Arkanı devlete yasalmış gibi oluyorsun." dedi.Kurayı izlemeye gelen Yakup Kürekçi de oğlunun ismini duyunca büyük sevinç yaşadı. Yanındakilere sarılan Yakup Kürekçi, oğlu Bünyamin Kürekçi'nin yerine kurayı izlemeye geldiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yakup Kürekçi, "Allah herkese nasip etsin. Kimse işsiz kalmasın. Oğluma çıktı. Oğlum çalışmıyor. Kozlu ilçesinde kendisi. O gelmedi. Ben merak ettim geldim. Çok sevindim. Çoluğa çocuğa bakabilecek. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.Görüntü Dökümü-Salondan detaylar-Sevinenler-Bayram Arslan ile röp.-Yakup kürekçi ile röp.Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,====================Nevşehir'de bekçiler göreve başladıNEVŞEHİR'de intibak eğitimini tamamlayan 51 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen törenle görevine başladı.Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, emniyet amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Altunay eğitimlerini tamamlayan 51 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını söyledi. Altunay, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen çarşı ve mahalle bekçilerimiz önümüzdeki dönemde kamu güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığımızca ilimize Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz için planlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile Sağlık Kurul raporları olumlu olan ve eğitimlerini tamamlayan 51 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevine başlayacak. Sayın Valimiz İlhami Aktaş'ın onayı ile 17'si il merkezinde, 34'ü ise ilçelerimizde istihdam edilecektir" ifadelerini kullandı.Bekçilere seslenen Altunay, "Görevinizi icra ederken; insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanmış ve vatandaşların can ve mal emniyetini korumak birinci asli görevinizdir. Geçmişteki bekçi amcalarımızın yaptığı gibi vatandaşlarımızın güvenini kazanarak görev yaptığınız mahallelerde suç ve suçlu ile mücadelede etkin olarak rol alarak başarılı olacağınız inancındayım. Polis teşkilatımızın yeni kanları olarak kutsal mesleğimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve meslek disiplin anlayışını bir hayat tarzı haline getirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Vali İlhami Aktaş ise, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de illerin nüfusuna göre büyüklüğüne ilçe sayısına, sokak sayısına kadar kontenjanlar ayırarak bugün ilimizde 51 arkadaşımız bekçilik görevine başlayacak. Bekçilik belki yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın yaşları itibariyle belki bekçi amcaları yoktur ama bizim yaşlardaki hepimizin birer bekçi amcası vardı. En az bir öğretmen, muhtar bir doktor efsaneleşen ismi ölümsüzleşen bekçilerimiz vardır. Umut ediyorum ki size verilen üniformayı görevi size verilen silaha taktığınız şapkaya temsil ettiğiniz ay yıldızlı bayrağa layıkıyla görev yapacak. Bulunduğunuz sokakta mazlumun en yakınında dostu, seveceni ama zalimin en büyük düşmanı olacaksınız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKonuşmalarDetaylarNEVŞEHİR,=====================Şehir Plancıları Odası Kocaeli Şubesi yöneticisi Kanık: İstanbul tüm Marmara bölgesini planlıyorİZMİT(Kocaeli),-İZMİT'te, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen panelde konuşan Şehir Plancıları Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kanık, "Ülke çıkarları ve benimsenen gelişim politikaları doğrultusunda Kocaeli'nin İstanbul'a hizmet eden bir sanayi kenti olarak belirlenmesi sonucunda Kocaeli bu duruma geliyor. İstanbul bizi geçip, tüm Marmara bölgesini planlıyor" dedi.Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği tarafından Kocaeli Mimarlar Odası binasında 'Kocaeli 3. Kent Sempozyumuna Giderken 2. Paneli' düzenlendi. Panele, Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yunus Yener, Şehir Plancıları Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kanık, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı ile çok sayıda vatandaş katıldı.'TEMELDEKİ PROBLEM PLANSIZLIK DEĞİL. TAM AKSİNE, PLANLAMA'Toplantıda konuşan Duygu Kanık, "Kaçak yapılaşmış alanları olan, ulaşım sorunları yaşadığımız, sanayiyle iç içe geçmiş konut alanları bulunan, bu durumun yarattığı sağlık sorunlarının olduğu ve kentsel dönüşüm çözümünün yeni sorunlar yaratması gibi bir sürü sorunlar var. Bunun temelindeki problem ise plansızlık değil. Tam aksine, planlama. Bu kent bugüne planlama ile geldi. Bu kentin planlamasındaki ana sorun yetki sorunu. 3505 kilometrekarelik bir kente sahipsiniz, tamamında yetkili bir büyükşehir belediyesi var, 12 tane ilçe belediyesi var, ama kenti asıl planlayanlar yerel yönetimler değil, merkezi idare. Yerel yönetimlerin yaptığı parçacı çözümlemeler tabii ki bu kente ciddi sorunlar yaratıyor. Ama büyük sorunların temelinde yatanlar aslında merkezi idarenin bu kente dair aldığı kararlar." dedi.İstanbul'dan çıkarılması planlanan sanayi tesislerinin 1950'li yıllarda Tekirdağ ve Kocaeli'ye yerleştiğini belirten Kanık, "İstanbul 1950'li yıllarda sanayisini desantralize etmeye karar veriyor. Bu nedenle 1950'ler bizim için çok önemli yıllar. 1955 ve 1966 Nazım İmar Planı ve Sanayi Desantralize Planları ile beraber tesislerin önce Haliç'ten desantralize edilmesi öneriliyor. Daha sonra bu süreç bunların batıda Tekirdağ ve doğuda Kocaeli'de yer seçmelerine sebep oluyor. Böylece E-5 Karayolu hattı üzerinde ucuz tarım arazileri ve sanayinin gelebileceği büyük ve boş arazilerin bulunması sebebiyle sanayi Kocaeli'de yer seçiyor. 1963 Doğu Marmara Bölge Planı'na baktığımızda aslında Silivri ve Gebze arasındaki bölge Büyük Metropolitan İstanbul Alanı olarak kabul ediliyor. Yani bu plana göre Gebze aslında İstanbul'un bir uzantısı, Kocaeli'ye ait bir alan değil. Plan ile Derince, İzmit ve Adapazarı'nı içerisine alan İstanbul'un doğusundaki bir koridora sanayinin kaydırılması öngörülüyor. İstanbul'un 100-150 kilometre ötesindeki İzmit-Adapazarı arasına büyük bir endüstri bölgesi kurulması hedefleniyor. Haydarpaşa Limanı'nın transit nakliyat dışında İzmit Körfezi'nin içine taşınması, Derince Limanı'nın güçlendirilmesi hedefleniyor. Aslında bizi bugüne getiren kararların tamamının Doğu Marmara Bölge Planı ile 1960'larda alındığını görüyoruz." diye konuştu.'İSTANBUL ARTIK SADECE KOCAELİ'Yİ DEĞİL, BÜTÜN MARMARA'YI PLANLIYOR'Kocaeli'nin merkezi idare tarafından yapılan planlarda İstanbul'a hizmet eden bir sanayi kenti olarak belirlendiğini söyleyen Kanık, şöyle konuştu:"Ülke çıkarları ve benimsenen gelişim politikaları doğrultusunda Kocaeli'nin İstanbul'a hizmet eden bir sanayi kenti olarak belirlenmesi sonucunda Kocaeli bu duruma geliyor. Kalkınma planları, bölge planları ve İstanbul planları ile birlikte, planlar bunu yaparken, fiziki mekanda Kocaeli kendini planlamada başarılı olamadığı için sanayi kenti olarak kimliği belirlenmiş oluyor. 2004 yılına geldiğimizde idari yapı değişiyor. 5216 sayılı kanunun Geçici 2'nci maddesi ile artık Kocaeli'nin il sınırı tamamıyla mülki sınırları ile idari sınırları bütün hale geliyor. Tek bir belediye belirleniyor, o da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. O zamana kadar 4 ayrı bölgeyi kapsayan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış çevre planları var. Baktığımızda aslında İstanbul, bizi de planlıyor. Hatta bizi geçip, tüm Marmara bölgesini planlıyor. Çünkü 2009'da plan onaylandıktan sonra Marmara Bölgesi Çevre Düzeni Planları'nın, İstanbul Çevre Düzeni Planları ile uyumlulaştırılması üzerine bir protokol imzalanıyor. Bundan sonraki raporda Kocaeli'ne verilen kimlik yine sanayi oluyor. 2009 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kuruluyor. 2010-2013 yılları Doğu Marmara Bölge Planı'nı yayınlıyorlar. Baktığınızda Doğu Marmara Bölge Planı ile Kocaeli'nin 1 bölü 50 bin Ölçekli Bölge Planı uyumlu. Çünkü, 1 yıldır kurulan bir araştırma, bölge kalkınma ajansının tabii ki elde olan verilerle bir plan yapması gerekiyor. Burada da İzmit'e bölge merkezi rolü üstlenmesi söyleniyor. 'Artık sen bir sanayi kenti değilsin, bir hizmet kentisin' deniliyor"'EN BÜYÜK SORUN, BİR PLAN KARARI ALIP 20 YIL BOYUNCA UYGULAYAMAMAK'Kocaeli'nin en büyük sorunlarından birinin yapılan planları uzun süreyle uygulanamaması olduğunu ifade eden Kanık, şu açıklamada bulundu:"Dolayısıyla, bu kentteki en büyük sorunlardan biri, bir plan kararı alıp da onu 10 yıl, 20 yıl boyunca uygulayamamak. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise yetki sorunu. Baktığınızda tarım alanları var, orman alanları var. Yerleşilebilir alanı çok kısıtlı bir kent. Mevcuttaki planları da var. O nedenle bu kentte yeni bir plan üretmeniz çok zor. Yapılaşmış ve planlanmış alanlardan sonra da merkezi idarenin özellikle İstanbul odaklı yaptığı büyük ulaşım projeleri var. İstanbul, Anadolu bağlantısını sağlayabilmek için. Bunlar da bu kent için büyük darbeler. Mülkiyet var, kazanılmış haklar var, kentsel dönüşüm projeleri var."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantıdan görüntüler-Katıılımcılardan görüntüler-Yüksek Şehir Plancısı Duygu Kanık'ın konuşması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),==============5'nci Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'nden renkli görüntülerKARS'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Kış Oyunları Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Karda kaşar yuvarlama, kızak yarışları ve atlı cirit gösterileriyle karda güreş gösterisi soğuk havaya rağmen ilgiyle izlendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen, 'Kış Oyunları Festivali'ne ilgi yoğun oldu. Festivale, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, kurum amirleri, STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Kızak Federasyonu'nun kızak gösterisinin ardından karda güreş ve atlı cirit müsabakaları yapıldı. Yarışmalardan sonra boş kalan kızak pistinde bu defa Karslı gençler ve çocuklar yer aldı. Kızaklarla kayan vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. Düşe kalka kızakla kayan gençlerin neşesi görülmeye değerdi.Festivalin en renkli anı ise karda kaşar yuvarlama yarışmalarında yaşandı. Kaşarın yuvarlanmasıyla birlikte rampa aşağı koyarak inen yarışmacılar kaşarı kapmak için zorlu mücadele verdiler. Kaşarı yakalayarak birinci olan Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi öğrencisi Sara Koyuncu, çok heyecanlandığını söyledi. Yarışma başlamadan önce üşüdüğünü ve ısınmak için halay çektiklerini belirten Koyuncu, kazandığı 600 TL değerindeki 14 kiloluk kaşarı annesine, arkadaşlarına hediye edebileceğini, ya da satacağını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTürkiye Kızak Federasyonu'nun kızak gösterisiKarda güreş müsabakalarıAtlı cirit gösterisiGençlerin ve çocukların düşe kalka kızak keyfiKaşar yuvarlama yarışmasıYarışmanın birincisi Sara Koyuncu'nun konuşmasıHaber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,