Dha Yurt Bülteni-14

1)TRİBÜNDE ELİNDEKİ TORPİL PATLADI, YÜZÜNDEN YARALANDIBİLECİK'te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil düşünülen maddenin elinde patlaması sonucu taraftar Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı.Bilecik 1'inci Amatör Lig 21'nci hafta karşılaşmasında Bilecikspor ve Osmaneli 1308 Belediyespor Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 40'ncı dakikasında, Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde patlama meydana geldi. Taraftarlardan Onur Kılıç, torpil olduğu sanılan maddenin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Diğer taraftarların uyarısı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kılıç, ambulansa Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Patlamanın ardından Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün, polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.========================================================2)ADANA'DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜADANA'da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen çocuklar ile yaşlı bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Yangın, Pınar Mahallesi'ndeki 74004 sokakta bir apartmanın 4'ncü katında çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polisler geldi. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan yaşlı olduğu ve dumandan etkilendiği öğrenilenevde kiracı olarak oturan Atilla Adakoğlu'nu da binadan tahliye ederek ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı. Bu sırada apartmanda çeşitli dairelerde yaşayan 4'ü çocuk 5 kişi daha dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürülürken, dairenin odalarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.==============================================3)HAKKARİ'DEKİ KAR FESTİVALİNE 3 BİN KİŞİ KATILDIHAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yakaşık 3 bin kişinin katıldığı festivalde konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçmişte şiddet ve terörle gündeme gelen Hakkari'nin artık sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini söyledi.Hakkari Valiliği koordinesinde bu yıl 3'üncü düzenlenen Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışı altında yapılan festivale, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova 3. Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suva Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu Türk bayraklı meşaleli kayak ve snowboard gösterisi ile başlayan kar festivalinde trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kar güreşi, ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.'KAYAK MERKEZİNDE 50 YATAKLI OTEL YAPILACAK'Vali Akbıyık, Hakkari'nin artık şiddet ve terörle değil, sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini belirterek, "Hakkari'de genci, çocuğu, yaşlısı ve sporcusu herkes burada. Hakkari güzelliklerin, sanatın, sporun, festivalin, yatırımların ve hizmetin memleketi olacak. Artık eski günlerde gördüğümüz şiddet ve terörü çok şükür Hakkari'de görmüyoruz. Hakkari halkı her kesimi ile devletiyle ve milletiyle beraberdir. Bu birlik ve beraberlik hizmetler ve yatırımlarla devam edecek. Allah'ın izni ile kayak merkezine 50 yataklı otel yapacağız. Bunun müjdesini de burada vermiş olayım" dedi.'VALİ VE KOMUTAN HALAY ÇEKTİ'Festivalde,Türkücü Aydın Aydın ve yerel sanatçılar konser verdi. Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Yüksekova 3.Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.=============================================4)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, YENİ DÖNEM PROJELERİNİ TANITTIBURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmaların büyük bir kısmının ulaşım probleminin çözümüne yönelik olması dikkat çekti.Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan proje lansman toplantısına AK Parti Bursa Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, muhtarlar, Cumhur ittifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri, akademik ve meslek odaları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözlerine bugüne kadar Bursa için hizmet üreten herkese teşekkür ederek başladı.Bursa'nın düş kuranların hedeflere ulaştığı, yaşayanların huzur bulduğu ve yaşayanlarına huzur veren bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, sorunların tespiti için günlerce aylarca çalıştıklarını ve bizzat sahada tespitler yaptıklarını vurguladı. Vatandaşla, akademik odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun kanaat önderleriyle, basınla her konuyu görüştüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa şehirlerden bir şehir değil, çok özellikli bir şehir. Bursa'nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarılı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, ulaşım trafik, kentleşme ve çevre, turizm, yerel ekonomik hayat, sosyal hayat ve eğitim, kültür sanat ve spor olarak belirledikö dedi.'2 YIL İÇERİSİNDE ULAŞIM SORUNU KALMAYACAK'Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu gerçekten hareketle yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Bursa'nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve 2 yıl sonra Bursa'da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedef aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tek tek araç sayımları yapılarak hazırlanan planın Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Mevcut raylı sistem hatları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 17.8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek Arabayatağı hattında günlük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere günlük toplam 284 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.METRO AĞI GENİŞLEYECEKHem mevcut hattı daha rantabl hale getirecek sinyalizasyon optimizasyonu çalışması hem de yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında 3,75 dakika olan sefer sıklığının 2 dakikaya ineceğini kaydetti. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısının 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun yanında hepinizin bildiği Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal - Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak dedi. Bunun yanında 1355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa'mızla buluşuyor. Yüksek Hızlı Trenin Bursa'daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık. Emek'te biten hattı 5,5 kilometrelik ilave hat ve 4 istasyonla şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı Trenle buluşturuyoruz. Bunun yanında Üniversite hattımızı da 3 kilometre ilave hat ve 2 istasyonla Görükle'ye ulaştıracağızö diye konuştu.MEVCUT METRO HATLARINA 60 KİLOMETRELİK HAT İLAVE EDİLECEKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 28.2 kilometrelik yeni metro hattının detaylarını da paylaşan Başkan Aktaş, "Gürsu'dan başlayıp tamamı yer altından olacak hattımız Değirmenönü, Otosansit, Esenevler, Hastane, Mesken, Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, Acemler ve devamında Çalı'ya kadar uzanacak. Özellikle Ulucami Hanlar Bölgesi civarında oluşturacağımız tarih adalarını da ayağa kaldıracak önemli bir çalışma. Metromus hep doğu batı aksında. Kuzey güney aksında bir hattımız yok. Biliyorsunuz Demirtaş çok yoğun bir mahallemiz. Demirtaş OSB çok aktif sanayi bölgelerinden biri. Demirtaş'tan başlayıp FSM'den geçen ve Çalı'ya kadar devam eden 20.2 kilometre ve 17 istasyonlu yeni hattımız da 104 bin yolcu taşıma kapasitene sahip olacak. Bunun yanında BTSO'nun özel olarak ilgilendiği TEKNOSOB bizim yük akımız. Görükle'deki hattımızın Kızılcıklı ve Başköy'e sağlıklı şekilde ulaşımı kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için de 6 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyondan oluşan yeni bir hattımız var. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen bir sistem kurguladık. Hesaplarımızı yaptım. Tüm bunlarla halen 54 kilometre olan mevcut hattımızı 60 kilometre ilave ile 114 kilometreye çıkarıyoruzö diye konuştu.'ACEMLER'DE DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK'İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa'daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler'deki düğümü çözmek için de projelerini hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk olarak işe Acemler'den başlayacaklarını vurguladı. Direksiyonel kavşak uygulaması ile trafiğe önemli bir rahatlama getireceklerini dile getiren Başkan Aktaş, İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde'nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak 1000 araçlık otopark ile Acemler'in nefes alacağını açıkladı. Yakın doğu çevre yolunun botanik park kısmına viyadük yapılacağını, Beşyol kavşağının tamamlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, Çelebi Mehmet Bulvarı'nda kamulaştırmaların bitmek üzere olduğunu, Botanik Park Kavşağı ile trafiğin gerçek manada rahatlatılacağını açıkladı. Çevre yolunun Soğanlı bölgesine her iki yönlü dönüş kolları yapılacağını belirten Başkan Aktaş, Adliye Kavşağı, Balıklıdere üzerine yapılacak ve Değirmenönü ile Otosansit'i birbirine bağlayacak köprü, Özlüce bölgesini direkt otobana ve şehir hastanesine bağlayacak yeni yollarla ulaşımın artık sorun olmaktan çıkacağını vurguladı. Başkan Aktaş, yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, park et devam et sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımların da trafiğe nefes aldıracağını vurguladı.YENİDEN YEŞİL BURSAKentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında 'yeniden yeşil Bursa' hedefi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu'nun yanında Ürünlü'de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa'ya kazandırılacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa'nın yeniden yeşille bulaşacağını belirtti. Hamitler Katı Atık Depolama sahasının botanik parka dönüştürüleceğini de kaydeden Başkan Aktaş, kent merkezinde bulunan hurdacıların da şehir dışına taşınacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Mudanya şehir stadının olduğu alana uygulanacak altı otopark üstü yaşam alanı projesinin 33 farklı mahallede hayata geçirileceğine değindi.TURİZM ATAĞITürkiye'nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastasının 70 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa'nın bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini kaydetti. Bu konuda yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin hala izlerini taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. 17 ilçeyi de hesaba katmak zorundayız çünkü hepsinin ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya'nın saklı cenneti Tirilye'yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak. Dağyenice'yi yakın zamanda yatırımcısıyla buluşturacağız. 500 dönümlük bu alan, günübirlik karavancıların misafir olacağı, doğayla uyumlu alanlarıyla Bursa'nın vazgeçilmezleri arasına girecek. Yine dağ bölgesinde ekoturizmle ilgili önemli yatırımlarımız var. Nüfusu 50 binin altında olan İznik Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçemiz sakin şehir olacak. Bu bölgelerde bir farkındalık oluşturup, insanları buraya çekeceğiz. Tabi İznik. İznik için ne söylesek az. Çok önemli bir değer. Şuanda UNESCO Dünya Mirası Aday Listesinde. Onun da bir an evvel gerçek listeye alınması için çalışacağız. Uludağ Bursa'mızın vazgeçilmesi. Uludağ'ın 4 mevsim cazibe merkezi olması için orada günübirlik tesislerle ilgili projemizi tamamladık ve bakanlığa teslim ettik. Otoparkı, kafeteryası, camisi, eğlence merkezi ve restoranına kadar her türlü hizmeti vatandaşlarımız burada alabilecek" dedi.