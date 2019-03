Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (EK)'3 BİN 333 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak için geldiği İzmir'de, Tire'den sonra karayoluyla Ödemiş ilçesine geçti. İlçe girişinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların otobüsün önünü kesmesi üzerine aşağıya inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, onlarla sohbet etti, selfie çektirme isteklerini geri çevirmedi. İlçe merkezinde kendisine eşlik eden parti yöneticileriyle halkı selamlayan Süleyman Soylu, daha sonra Ödemiş Salı Pazarı'nın bulunduğu alana gitti. Alanda ilk konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık sürecine değinerek, "Aziz Kocaoğlu, neden aday adayı oldun? Sen siyaseten aday bile olmadan feragat etme imkanın vardı' dendiği zaman 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanıyor' dedi. İzmir üzerindeki bu tehlikeli oyun nedir? Vatandaş söylüyor. Tunç Soyer'in adaylığının açıklamasından bir gün sonra HDP İl Eş Başkanı 'Tunç Soyer bizim istediğimiz adaydır' dedi. Aday çıkarmadılar. Ben bunu söylemek zorundayım. Bundan bir yıl sonra Ödemiş tesislerine falanca memleketten insanların doldurulduğunu söyleyip, 'Huzurumuz kalmadı' dediğiniz zaman benim bu meydanda söylediklerimi hatırlarsınız. Bunları söylemek borcumuzdur" dedi.'BUNLAR, 50 GRAMLIK OY PUSULASIYLA OLDU'Otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu, Türkiye üzerinde hep oyunlar oynandığını belirterek, şunları söyledi:"Türkiye niye büyüsün, niye zenginleşsin, niye yarınlara güçlü baksın? Türkiye niye İHA üretsin? Niye otomobilini üretsin? Dertleri hep bu. Millet oy verdi Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, Erbakan'ı, rahmetli Türkeş'i getirdiler ama hakaret ettiler, ailelerine hanımlarına iftira ettiler. Yalan söylediler. Onlara iftira ederken 'İşte sizin verdiğiniz reyle iktidara gelenler bunlardır' dediler. Hanım arkadaşlarımız, bağışlasın Menderes'in kasasına hanım iç çamaşırı koydular. 'Sizin başbakanınız sapıktır' demek istediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istediler. Yasakladılar, hapse attılar, 'Muhtar bile olamaz' dediler. 15 Temmuz'da nasıl kurtulduk? Ödemişliler kendi cesaretimizle mi? Dünyada ne kadar mazlum varsa onlara sırtını dönmeyen bu aziz milletin, onların varlığıyla 15 Temmuz'da bizi Allah kurtardı Allah. Bizi PKK ile imtihan ettiler, PYD ile DAEŞ ile imtihan ettiler. Hala imtihan etmeye çalışıyorlar. DHKP- C ile yapmaya çalışıyorlar. Hep birbirimizle cebelleşelim istiyorlar. Ayakta durmayalım istiyorlar. Bir yerde haksızlık olduğu zaman, onlara müdahale etmeyelim istediler. ABD 'Afrin'e girmeyin' diyecek bize parmak sallayacak ama parmağı işe yaramadı. PKK'yı def ettik. Bunlar, 50 gramlık oy pusulasıyla oldu."'ŞAPA OTURTTUK ONLARI ŞAPA.'"Bana çok kızıyorlar biliyorsunuz. Çok sert konuşuyor muşum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülke bu kadar çok sıkıntı çektikten sonra biz ne diyeceğiz yani, iyi yapın mı diyeceğiz. 'Millete saldırın yakın yıkın, belediyeleri ele geçirin, onlara para verin' mi diyeceğiz. Biz köksüz, nesilsiz, medeniyetten yoksun bir millet değiliz. Terörist cenazelerine gideceklermiş hadi gitsinler de görelim bakalım. Allahıma şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'nun bütün illerinde anne çocuğunun elinden tutup, komşularına gidebiliyor, huzur geldi. Mardin'e üç milyon turist geldi. Kılıçdaroğlu, İzmir'den milletvekili oldu, Tuncelili. Sorun ona bir çakılı çivisi var mı diye? Biz Tunceli'ye huzur getirdik. Doğunun makus talihi yenilmiştir. Ben çocukken büyüklerimiz derlerdi ki 'Doğu'nun makus talihi yenilmez'. Şimdi okul var, öğretmen var. Hastane ve doktor var. Havalimanı var. Terörün istismar alanlarının tamamını yaptık. Türkiye çok mesafe aldı. Bunlar sizin kararlılığınızla geldi. 15 vilayette bu CHP'nin ikizi olan HDP milletvekilleri, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacakmış. İstanbul'dan başlatıp Diyarbakır'da bitireceklermiş. Ben de demişim ki; Ulan sizi yürütürsem adam değilim. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. İstanbul'dan binalarından çıktılar, Taksim Meydanı'na varmadan şapa oturttuk onları şapa."'BİZ ARIYORUZ ONLAR SIÇAN GİBİ KAÇIYOR'İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle dedi:"Dağlarda sığınak bırakmadık. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4 metre 5 metrede operasyon yapıyoruz. Biz arıyoruz onlar sıçan gibi kaçıyor. Hani Kato'ya gidip dik yürüyoruz ya. Cumhurbaşkanımıza 'Dik dur eğilme bu millet seninle' diyorsunuz ya. Bu bizim karakterimizden, cesaretimizden değil bilesiniz. Ama bu nedendir biliyor musunuz? Orada cesaretimiz bilesiniz ki bu sizin verdiğiniz o 50 gramlık oy pusulasındandır. Reydendir, sandıktandır, milletimizden desteğindendir. 31 Mart akşamı zaafiyete düşmeyelim, 2.5 yıldır bakanlık yapıyorum geceyi gündüzü unuttum, arkadaşlarımız şahittir. Bana çok çalıştığım için kızıyorlar. Elimizde imkanımız varken şunların hakkından bir gelelim de gençlerimize, milletimize musallat olanlar bir daha olmasınlar. Çocuklarımızı kullandılar, çocuklarımızı. O Murat Karayılan denen hayvana, Cemil Bayık neden hayvanın masalarına meze olarak koyuyorlar çocukları. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz."'PKK'YI ALIP CHP'NİN ALTINDA YENİDEN BİR TÜNEL AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu'na itibar etmeyin. Bu adamın bastığı yerde ot bitmez Allah aşkına. SSK'yı batırdı mı? Geçen adaylıkların verileceği gün sen CHP'nin tümünü kilitle. Sen partiyi idare edemiyorsun Türkiye'yi nasıl idare edeceksin? Bakın 24 Harizan'da bunlar 'Bir oy bize, bir oy HDP'ye' dediler mi? Taşıyıcı annelik yaptılar. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? maskeli bir şekilde PKK'yı alıp CHP'nin altında yeniden bir tünel açmaya çalışıyorlar. Ne olursunuz buna müsaade etmeyin" dedi.Belediye başkan adaylarına kefil olduğunu söyleyip destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptığı yerde açılan 'Süleyman Amca bize çaya gel' yazılı pankart üzerine bir eve giderek çay içti.Görüntü Dökümü---------Konuşmadan görüntü.Alandan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR=====================DSP lideri Aksakal: Ne içiyorsun sen ?Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek, "Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen?" dedi.DSP Lideri Önder Aksakal, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, partisinin belediye başkan adayı Bora Küçükçetin'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta partililere seslenen Aksakal, güzel bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:"Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu sıkıntılı süreçten çıkış yolunun, sadece ve sadece demokratik sol politikalarla ancak gerçekleşeceği artık toplumun bütün kesimlerince kabul edilmiş durumda. İktidardaki AK Parti Hükümeti ve onun payandası olan diğer partiler, bunu sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak algılamayın, parlamentodaki bütün partiler onların payandası. İktidarlarının devam etmesi için görev üstlenmiş durumdalar ve bu misyon ile çalışmaya devam ediyorlar. İttifaklar diye bir ucubeyi halkın önüne defakto bir şekilde getirdiler, 24 Haziran seçimleri öncesinde millet ne olduğunu anlamadan seçimlere gitti. Fakat sonra gördüler ki, bu ittifak işi başka bir iş. Türkiye'yi iki partili bir sisteme götürmek için Türk milletine kurulmuş bir tuzak olduğunu bu millet anladı. Esasen bu 24 Haziran seçimleri biter bitmez kendileri de anladı da hatta bir ara itiraz ettiler, hatta bir ara kavga neredeyse, değil mi? Cumhur İttifakı'nda Devlet Bahçeli çıktı dedi ki; 'Bundan sonra ittifak yok.' Paçayı kurtardı ya, o zaman parlamentoya kapağı attılar, 'ittifak falan yok' dediler. Sayın Tayyip Erdoğan da dedi ki; 'Sepeti koluna herkes kendi yoluna. İşimize bakalım' dedi. Diğer ittifak taraftarları, onlar da birbirilerine girdi, bir anlamda. Hampadan seçime katıldı vatandaş. Hampadan diyorum bakın bedavadan seçime katıldı. Bir gecede 15 günlüğüne, 15 milletvekilini nasıl ayarladıysalar ayarladılar, bunu anlaştılar ve seçime katıldı. Arkasından 50 küsur milletvekili çıkardıktan sonra ne dedi Akşener; 'Biz, bu ittifaktan zarar ettik' dedi. Böyle bir şey olur mu? Sen seçime bile katılamaz vaziyetteyken bir gecede seni itelediler, 50 milletvekili sahibi oldun. Yemek yediğin çanağı aldın bir kenara attın. Ama ne olduysa sonra yine anlaştı bunlar."KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİKendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Aksakal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, "Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen? Yahu Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan sen, AK Parti'yi iktidarda tutan sen. Madımak'ta 37 tane insanı cayır, cayır yakarlarken 'şeriat isteriz' diye bağıranlarla seçimde ittifakı yapan sen. Atatürk'e kefere diyenleri koluna takan sen. Cumhuriyet'in değerlerini tüketen sen. AK Parti'ye seçim kazandıran ben miyim? Gitmişim Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişim de bilmem neymiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zamandan beri ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Nereden çıkacak kardeşim, Ecevit bu milletin aklındaydı, yüreğindeydi, kalbinde yaşıyor. İşte Demokratik Sol Parti de 17 yıl önce teslim ettiği devleti yeniden geri alacak onun için buralardayız" diye konuştuGörüntü Dökümü----------Önder Aksakal'ın gelişiAksakal'ın konuşmasıSeçim ofisi açılışıGenel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),====================Avukatlardan adliyede plaj sandalyeleri ile 'bank' eylemiİzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, 6 ay önce hizmete giren Bölge Adliye Mahkemesi binası içerisinde oturacak bir bank bulunmadığını belirterek, plaj sandalyeleri ile oturma eylemi yaptı. Sandalyeler ile adliye koridorunda oturan avukatlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.İzmir'de 6 ay önce hizmete giren Bölge Adliye Mahkemesi binasının eksikliklerinin giderilmediğini ileri süren İzmir Barosu'na kayıtlı yaklaşık 50 avukat, yaşadıkları sorunların giderilmesi için ilginç bir eylem yaptı. Cübbeli avukatlar, yanlarında getirdikleri plaj sandalyeleri ile adliye koridorunda, bir süre oturarak yaşadıkları sorunları anlatmaya çalıştı. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, böyle bir eyleme ihtiyaç duyma gerekçelerini şu ifadelerle açıkladı:"Adliye koridorlarına konulması gereken banklar yok. Her katta meslektaşlarımızın saatlerce bekledikleri koridorlarda oturmak için ihtiyaç duyabilecekleri hiçbir bank konulmamıştı. Sadece meslektaşlarımız için değil, bu sorun aynı zamanda yurttaşlar için de geçerli. Başka sorunlar da var. Bu işi sadece bir banka hapsetmek çok anlaşılır olmaz."Adliyede bunun dışında sorunların da yaşandığını ileri süren İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Adliyeler, avukatların iş alanıdır. Her gün mesai saatinin uzun bir bölümünü adliyelerde geçiriyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin eden mekanlar haline getirmek, bu alandan sorumlu herkesin boynunun borcudur."BAKAN GÜL'E DAVETAdalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 23 Şubat'ta bir mektup yazarak sorunları aktardığını da söyleyen Yücel, "Bugün kendisini de buraya davet ettik. Muhtemelen bir başka programdan dolayı katılamadı ama İzmir Adliyesi'nde sorunlar bitmiş değil. Biz kendisini sorunları yerinde görmesi için hala bekliyoruz. Sorunlar çözülmediği takdirde savunmadan gelen gücümüzü her zaman hayata geçirme konusunda kararlıyız" dedi. Avukatlar, açıklamanın ardından dağıldı.Görüntü Dökümü--------------İzmir Bölge Adliyesi'nden görüntü-Avukatların sandalyede oturması-İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,=====================Ayvacık'ta 116 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmeni yakaladı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Operasyonda Afganistan uyruklu 29 kaçak yakalandı.Ekipler tarafından bugün sabah ve öğle saatlerinde Kadırga Burnu mevkiinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ise, Afganistan uyruklu 87 kaçak yakalandı. Toplamda 3 operasyonda yakalanan 116 kaçak botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü----------Kaçaklardan genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),=================Burhaniye'de 24 gece bekçisi göreve başladıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Türkiye genelinde başlatılan gece bekçiliği uygulaması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.Balıkesir Valiliği bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 186 bekçinin memur atamaları yapıldı. Kararla beraber Burhaniye ilçesinde 24 gece bekçisi görevlerine başladı. Şehrin farklı noktalarında 22.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan mahalle bekçileri, sorumluluk alanları olan mahalle, sokak, cadde ve işyerlerinin bulunduğu güzergahlarda yaya devriye görevi yapıyorlar.KAYMAKAM ÖNER BEKÇİLERE BAŞARI DİLEDİBurhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili toplantıda bekçilerin görevlerinin önemli ve ulvi olduğunu söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik'in de katıldığı toplantıda bekçilere seslenen Öner, halkın ve vatandaşların onlardan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti. Genç bekçilere başarı dileğinde bulunan Öner, şunları söyledi:'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'"Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenen cadde ve sokaklarda gece saatlerinde görev yapacak bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek. Kısa bir süre önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Burhaniye'de göreve başlayan bekçiler, görevlendirildikleri mahalle ve mıntıkaları tanımaya yönelik bir haftalık gündüzlü görev döneminin ardından cadde ve sokaklarımızda gece gören gözlerimiz olacaklar. Bekçilerimizin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Gece bekçileri asayiş ve emniyet hizmetlerinin ifasında gücümüze güç katacak. Kamuoyunun da çok memnun ve hoşnut kaldığı bu uygulama nedeniyle başta sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere emeği ve takdiri olan herkese teşekkür ediyoruz. Polis teşkilatımızla birlikte ilçemizin güven ve huzuruna katkı sağlayacak gece bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum, İlçemiz için hayırlı olsunö dedi.VATANDAŞ MEMNUNBekçilerin göreve başlaması ise vatandaşlarda memnuniyetle karşılandı. Uygulamaya sevindiğini söyleyen Müfide Esringün, "Bugün bekçilerin göreve başladığını duydum. Çocukluğum aklıma geldi. Hep yardımımıza koşarlardı. Bekçilerin tekrar göreve başlaması çok iyi olduö dedi. Ali Rıza Direk de, "Bekçilik uygulamasının çok yararlı olacağına inanıyorum. Hepine başarılar diliyorum. Hayırlı olsunö diye konuştu.Görüntü Dökümü---------Kaymakam Hüseyin Öner'in bekçiler ile konuşması.Bekçilerden detay görüntüler.Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.Müfide Esringün ile röp.Ali Rıza Direk ile röp.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),==============Bitlis'te gerçeği aratmayacak deprem tatbikatı gerçekleştirildiBitlis'te lisede uygulanan deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.112 Acil, AFAD ve UMKE'den 30 personelin katılımıyla Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, öğrencilere ilk olarak deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi. Ardından deprem ve yangın tatbikatına geçildi. Deprem anında öğrenciler, kendilerini sıraların altına atarak korunmaya çalışırken, kısa süre sonra da tahliye edildi. Depremde kayıp olan 6 öğrenci de, ekiplerin yardımıyla yaralı halde bulunarak sedye ile bina önünde bekleyen ambulansa götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Acil müdahale ekibi, son olarak okul önünde öğretmen ve öğrencilerle birlikte yangın tatbikatı yaptı.Lise Müdür Yardımcısı Esra Elçin Taşkan, 7 büyüklüğünde deprem tatbikatının başarıyla uygulandığını söyleyerek, "Bugün okulumuzda 7 büyüklüğünde bir depreme karşı tatbikat gerçekleştirdik. Deprem sonrasında sınıflarımızı teker teker tahliye ettik. 300 öğrenci ve 30 öğretmenimizin katıldığı bir tatbikat gerçeği aratmadı. Tahliye sonrasında 112 Acil Merkezi'ne haber verdik ve ekiplerin buraya ulaşmasını sağladık. İçeride 6 tane öğrencimiz mahsur kalmıştı. Ekiplerin sayesinde öğrencilerimizi kurtardık. Başarı bir tatbikat oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Görüntü Dökümü-----------Okul bahçesinden detaylar-Deprem anında öğrencilerden detay görüntüler-Öğrencilerin tahliye edilmesinden detaylar-112, UMKE ve AFAD ekiplerinin yaralı kurtarmalarından detaylar-Öğrencilerin yangın söndürmelerinden detaylar-Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Esra Elçin Taşkan'ın açıklamaları-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-=====================İzzet Baysal, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldıBolu'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle anıldı.Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 19'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan adayları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı tören öncesi BAİBÜ'de bulunan öğrenci grupları kampüs içerisinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı.Anma töreninde konuşan Rektörü Mustafa Alişarlı, "Aradan geçen her yıl ona olan hasret ve minnetimizi artırmaktadır. Bu kampüste varlığını her zaman aramızda hissettiğimiz İzzet Baysal, en büyük eserim üniversite demiştir. Ona teşekkür etmek, onun eserlerine sahip çıkmak, bilimin aydınlattığı yolda ilerlemekle mümkündür." dedi.Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, "Vakıf medeniyetinden geliyoruz. Bu medeniyetin günümüzdeki en büyük temsilcisi İzzet babamız. Sağlıklı ve eğitimli insan yetişmesi için tüm gücünü buna vakfetmiş. Dünyanın da beklediği bu. Sağlıklı ve eğitimli insan. Bundan daha ulvi bir iş olamaz." diye konuştu.Bolu Valisi Ahmet Ümit ise şöyle konuştu:"İzzet Baysal beyefendi hem ülkemizde hem de ilimizde bir markadır. Bir duayendir. Neye öncelik vermek gerektiğini. Hangi konularda örnek olmak gerektiğini çok iyi bilen ve bu konularda hayatını çok iyi yürüten ve yaşayan değerli bir büyüğümüzdür."Görüntü Dökümü------------Mezara karanfil bırakılması-Kalabalıktan görüntüler-Konuşmalar(yazım sırasıyla)-DetaylarSüre: 03.00-Boyut: 337 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==================Katar'dan Suriye'ye 16 ambulans desteğiKatar'lı bağışçılar tarafından sağlanan 16 ambulans İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye gönderildi.Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere destek olmak amacıyla Katarlı bağışçılar tarafından temin edilen 16 ambulans, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gönderildi. Katar'ın başkenti Doha'dan Türkiye'ye denizyoluyla gönderilen ambulanslar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçen ambulanslar, Suriye içerisindeki sivillere hizmet veren hastanelere ulaştırılacak.İHH Suriye Çalışmaları saha sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Suriye içerisinde yaşayan sivillere hizmet veren hastanelere sağlık alanındaki çalışmalar kapsamında destek verildiğini söyledi.Görüntü Dökümü-----------Ambulanslar kamyondan indirilirken-Ambulanslardan detay-İçerisi gösterilirken-Sürücüler binerken-Hareket ederlerken-Ambulansların toplu halde görüntüsüSÜRE: 1'49"BOYUT: 203MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=================BM'den İdlib'e 17 TIR yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 17 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek, işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.Görüntü Dökümü-------------BM araçları ve TIR'lar-Cilvegözü'ne gelirken-Sahaya girerkenSÜRE: 1'19" BOYUT: 155 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),