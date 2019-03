Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (3)GÖÇÜKTEN ÇIKARILAN CESET MEHMET ALİ YALÇIN'INİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçüğün altında kalan 2 bekçiden birinin enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. Yakınlarının teşhisi ile bekçinin 65 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın olduğu ortaya çıktı.Taylan YILDIRIM/ İZMİR,=================Kahramanmaraş'ta 20 öğrenci, dönerden zehirlendiKAHRAMANMARAŞ'ta öğle arasında yedikleri dönerden zehirlenen 20 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.Yamaçtepe Mahallesi'ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencisi, öğle arasında gittikleri bir dönercide tavuk döner yedi. Okula dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresi, sağlık ekiplerine haber verdi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yedikleri dönerden zehirlendikleri belirlenen öğrencilere serum takıldı.Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz ile Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, hastaneye giderek çocukların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Vali Yardımcısı Bayram Öz, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Çocuklar dışarıdaki bir yemek yerinden yemek almışlar. Muhtemelen zehirlenme, hastanemizde bakıyorlar. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bir- iki saat içerisinde taburcu olmasını beliyoruz. Aldıkları dönerden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili tedavilerine bakıyoruz, diğer boyutuyla da emniyet ilgileniyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Hastane binasıAcil servisEnver Gökşen'in öğrencilerle sohbet etmesiBayram Öz'ün (gözlüklü) öğrencilerle sohbet etmesiÖğrencilerden detayBayram Öz'ün doktorlardan bilgi almasıBayram Öz'ün açıklama yapmasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)==========================Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde evine bıçak zoruyla girilerek, yumrukla bayıltılan E.K.'nin (76) iç çamaşırında sperm, yatağında ise kan izlerine rastlandı. Kan ve DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu aynı beldede yaşayan Y.Ü. (34) gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.Ü., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olay, 17 Kasım 2018 tarihinde ilçeye bağlı Yenimuhacir beldesinde meydana geldi. Evine yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçak tehdidiyle girilen ve darp edilen E.K., yakınları tarafından baygın halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan yaşlı kadın, jandarmaya verdiği ifadede aynı beldede yaşayan bir kişiden şüphelendiğini belirtti. Jandarma ekipleri ayrıca E.K.'nin üzerindeki giysiler ile evde bulduğu kan izlerinden örnekler alarak incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDIE.K.'nin şüphelendiği kişinin ise jandarma sorgusunda olayla ilgisinin olmadığı belirlendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk raporda ise tecavüz bulgularına rastlandığı ve kadının iç çamaşırında sperm izleri olduğu belirtildi. Bunun üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nin ifadesi doğrultusunda bazı şüphelilerden kan ve DNA örnekleri alındı.KAN VE DNA'DAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİOlayla ilgili alınan delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan inceleme raporu ise Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Raporda alınan kan ve DNA örnekleri ile şüphelinin aynı beldede yaşayan zabıta memuru evli ve 3 çocuk babası Y.Ü. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Y.Ü., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesi ve somut deliller olmasına rağmen Y.Ü.'nün, sabit ikametgah ile iş sahibi olmasından dolayı kaçma ve saklanma şüphesi olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.TUTUKLANDIKarara, Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. İtirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine Y.Ü., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ü., SEGBİS yöntemiyle bağlandığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü-----------------------Tutuklanan şüphelinin adliyeden çıkışı-Jandarma aracına bindirilmesi-Jandarma aracının adliyeden ayrılması-Adalet sarayı girişi-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-================================Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bize itimat edin, güç verin. Öyle dağda sığınak, barınak yok artık" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmalar kapsamında, Yüreğir ilçesine geldi. Bakan Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve 'cumhur ittifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü de eşlik etti. Kışla Mahallesi'nde halka hitap eden Soylu, son dönemde teröre büyük darbe vurulduğunu söyledi. Terörle mücadele operasyonlarında, 2 yılda 3 bin 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, "Hadi, dağlarda gezsinler. PKK, her yıl sözde şehitleri için albüm yayınlardı. Şimdi çağrıda bulunuyorum, bre hayvanlar. 2018'i de yayınlasanıza, göreyim sizi. Niye yayınlamıyorlar biliyor musunuz? Biçtik, biçtik. Hadi yayınlasınlar. Şimdi bir de DHKP-C terör örgütü vardı. Size kestirmeden söyleyeceğim. Onun her ilde, her ilçede hatta her üniversitede yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri eğer bu ülkenin sınırları içindelerse ya ölüdürler ya da tutukludurlar. Tarihimizin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. Bize itimat edin, güç verin. Öyle dağda sığınak, barınak yok artık. 3 bin 99 sığınak ve barınakları 2017 ve 2018'de imha edildi. Şu an 4- 5 metre kar var. Evlatlarımız kovalıyor, o sıçanlar kaçıyorlar" diye konuştu.'BU SEÇİM, FİRE VERME SEÇİMİ DEĞİL'Mahalli İdareler Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:"Eğer 31 Mart'ta zafiyete uğrarsak, Allah muhafaza, bu ülkede kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşında masum çocukların eline taş verirler. Şimdi o imkanları yok. Ne olur, gücümüzü eksiltmeyin. Bu seçim, fire verme seçimi değildir. Bu seçim, ülkeme, Türkiye'ye, gelecek nesillere güç verme seçimidir. İstediğimiz bir şey var. Sizin çektiklerinizi bundan sonraki nesiller çekmesin. İlk kez böyle fırsatı elimize geçirdik. Yüzdük yüzdük şimdi kuyruğuna geldik. 2018'de, 2017'ye göre, yüzde 35 hırsızlık ve asayiş olayları azaldı. Terör olayları bitme noktasına geldi. Uyuşturucuyla ölümler yarı yarıya azaldı. En büyük yakalamaları yaptık. Rekor üzerine rekor kırdık. Hem uyuşturucu satıcılarını hem patronlarını, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de patronları var. Kulaklarından tuttuk, kıvırdık, doğru hapishaneye. 275 mafya örgütünü 2018'de tık diye bitirdik. Kılıçdaroğlu bereketsizdir, PKK'yı ve Türkiye'yi bölmek isteyenleri belediyeye taşımak istiyor. Bu adamın ayağını bastığı yerde ot bitmez."İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda 'cumhur ittifakı'nın Yüreğir Belediye Başkanı adayı Fatih Kocaispir ile Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü için oy istedi.Görüntü Dökümü-------------------------Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA,=========================Çaycıyı bıçaklayan 2 kişi tutuklandıKARAMAN'da aralarında husumet bulunan çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke'yi (31) bıçakla yaralayan Ertuğrul Say (26) ve Cihat Ceylan (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir pasajda çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke'nin yanına 13 Mart günü iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Gülke kaçmaya başladı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'ye bıçakla saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülke'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.POLİSTEN KAÇIP, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ALTINA BOĞAZINA BIÇAK DAYADIOlayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri akşam saatlerinde Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakaladı. Say gözaltına alındı. Kaçan Ceylan da park halindeki minibüsün altına girip saklanmaya çalıştı. Polisin fark etmesi üzerine direnen Ceylan, boğazına bıçak dayayıp, intihar edeceğini söyledi. Polisin ve psikoloğun yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan, gözaltına alındı.Yapılan sorgulamanın ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiOlay günü yaralıdan detayŞüphelilerin yakalanmasıMinibis altında direnmesiGenel ve detayHaber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))==========================================Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırı Edirne'de kınandıTürkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyelerinden oluşan grup, Eski Cami'de Cuma Namazı çıkışı, Yeni Zelanda'ın Christch kentinde iki ayrı camide 49 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Yasin Naz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat'a kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Ülkemizin Cumhurbaşkanına 'Diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail Terör Devleti'nin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Gözbebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz" dedi.YENİ ZELANDA'DA SALDIRIYI KINADILARYeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak yapılan saldırının İslamifobi olduğunu ifaden eden Naz, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde ayrıldı.Görüntü Dökümü:-Toplanan grup-Gruptan detay-Yasin Naz, basın açıklamasını okuması-DetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-===========================