Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Kütahya'ya şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın (24) Kütahya'daki baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesinin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri görevlilerce verildi. Kadir Çakır ve eşi Hediye Çakır, oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin ardından Çakır Ailesi'nin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Kadir Çakır, evinin önünde taziyeleri kabul etti.Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın ağabeyi Aziz Çakır, kardeşinin 4 yıl önce göreve başladığını ve en son 1 hafta önce görüştüklerini ifade ederek, "Kardeşimle bir hafta önce telefonla görüştük, oraya göreve gitmişlerdi. Telefonlar çekmediği için tam anlamıyla konuşamadık. Ben de uzman çavuştum, istifa ettim. Çok kardeşimi toprağa verdim ama bu başkaymış" dedi.Görüntü Dökümü-----------Şehit ailesinin sokağı-Türk bayrakları-Şehidin babası ve ağabeyi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,===============İstinat duvarı yıkıldı, 3 kadın kıl payı kurtulduDiyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yaradanakul Caddesi'ne bakan istinat duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı. Yıkılma sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın koşarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak biri hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD görevlisi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kimsenin olmadığını tespit etti.YIKILMA ANI KAMERADAOlay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 kadının yıkılan duvarın altında kalmaktan yola doğru koşarak kurtuldukları görülüyor. Kadınlardan birinin moloz parçalarıyla hafif şekilde yaralandığının da kaydedildiği görüntülerde, çevredekilerin yıkılmayla birlikte caddeye koştukları yer alıyor. Güvenlik görevlileri, yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------Güvenlik kamerası görüntüleriKadınların yürümesi- Duvarın yıkılma anıKadınların koşmasıToplanan vatandaşlarGüvenlik ve kurtarma ekipleriEkiplerin çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,===============AK Parti'li Yılmaz: Bunları çılgın bir kişinin eylemleri olarak göremeyiz (2)'MÜCADELE İÇERİDE VE DIŞARIDA DEVAM EDECEK'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olması ve 8 askerin yaralanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Yılmaz, şöyle konuştu:"Van'daki programlarımızı icra ederken çok acı bir haber aldık. Hepimizin yüreklerini dağlayan 2 şehit haberi aldık, yaralı askerlerimiz var Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında. Ben kahraman askerlerimize şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun."Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz inşallah. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu vatanımızı korumaya ve huzuru en güçlü şekilde tesis etmeye devam edeceğiz. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bunlar kararlılıkla devam edecek. Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar, terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek. Geçmişte biliyorsunuz daha önce teröristler saldırınca savunma uygulayan bir anlayış vardı. Son yıllarda ise terör yuvalarına gidip oraları dağıtan bir anlayış içinde kahramanca bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleler sayesindedir ki bugün biz huzur içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde rahatça yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah ülkemiz huzur, güven ortamı içinde yoluna devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın ülkemiz demokrasisi ile kalkınması ile birliği ve beraberliği ile yoluna devam edecek."Görüntü Dökümü-------------Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıHaber-KamerA: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,================Kamu görevlilerine suikast girişimi faili terörist, köyde yakalandıMersin'deki üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta saklandığı köyde polis ve jandarma ortak operasyonuyla yakalandı.Güvenlik güçleri, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi ile Mersin 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı terörist 'Şeyh' kod adlı Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, Atan'ın merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığını tespit edip ortak operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda Ali Atan, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Atan'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-------------Jandarma özel harekat timi-Ekiplerin eve operasyon yapması-Gözaltına alınan Ali Atan-Genel ve detay görüntülerŞIRNAK,===============Bakan Koca: Dünyanın topyekün mücadeleye geçmesi gerekSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıya ilişkin, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum. Artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Valilik önünde Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Koca'ya ziyaretinde AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek eşlik etti.'82 MİLYONA HAKKANİYETLİ SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Beraberindeki heyetle Valilik makamına geçen Bakan Koca, daha sonra İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'dan Afyonkarahisar'da sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Koca, Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 82 milyon insana hakkaniyetle sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Koca, "Sorunlarımızı dinlerken özellikle biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın sevk edilmeyip olabildiğince burada bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda özellikle yoğun bakım ihtiyacının fazla olduğu ve il dışına sevk edilen hastaların önemli bir kısmının yoğun bakım sebebiyle olduğunu gördük" dedi.'TALEP OLURSA GİDERİZ'Sağlık Bakanı Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Yeni Zelanda'daki saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme durumu var mı?" sorusuna Bakan Koca, "Şu an öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımız da söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı" diye konuştu.'DÜNYA TOPYEKÜN MÜCADELEYE GEÇİLMELİ'Bir gazetecinin Yeni Zelanda'nın ardından Londra'da cami önünde bekleyen Müslümanlara ırkçı bir grubun sopa ve çekiçle saldırdığını hatırlatması üzerine Bakan Koca, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum ve özellikle artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp, topyekün mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.MİLLİ YAS KONUSUBakan Koca, Yeni Zelanda saldırısının ardından milli yas kararının alınıp alınmayacağı sorusuna da "O konuyla ilgili bir bilgim yok ve bilmiyorum" diye yanıt verdi.Bir gazetecinin "Paris saldırısında dünya liderleri bir araya gelerek bildiri yayınlamıştı. Türkiye'nin bu saldırı ile ilgili tutumu ne olacak? Yeni Zelanda'ya Türkiye tarafından bir ziyaret veya Türkiye öncülüğünde dünya veya Müslüman ülke liderleriyle ortak bir ziyaret veya bildiri yayınlanacak mı?" sorusuna Koca, "Şu an bildiğim kadarıyla öyle bir organizasyondan haberdar değilim ama öyle bir organizasyon olması son derece isabetli olur diyebilirim" diye konuştu.'3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR'Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklamalarda yapan Bakan Koca, "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.AFYONKARAHİSAR'A 5 YENİ AMBULANSBakan Koca konuşmanın ardından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine dahil edilen tam donanımla 5 ambulansın teslim törenine katıldı. Bakan Koca, araçların anahtarlarını sağlık çalışanlarına teslim ederek, bir ambulansa çocuklarla birlikte bindi. Çocuklara siren çaldıran Bakan Koca, ambulansı inceledi. Bakan Koca daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.Görüntü Dökümü--------------Bakan Koca'nın valiliğe gelişiBakan Koca'nın karşılanmasıBakan Koca ve beraberindekilerden detayBakan Koca'nın konuşmasıBakan Koca ambulans tesliminden detayGenel detaylarKoca çocuklarla birlikte ambulansa binerken detayAmbulansı incelerken detayAmbulanslardan detayHABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===============Adıyaman'da MTTB üyeleri Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadıMilli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan ve 49 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı üyeleri, Cuma namazı sırasında 49 kişinin öldüğü Yeni Zelanda camilere yapılan silahlı saldırıları kınamak için öğle saatlerinde Demokrasi Parkı'nda bir araya geldi.Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan 60'ncı Dönem Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, "15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz" dedi.Yapılan basın açıklamasında toplanan üyeler bir süre saldırıyı kınayarak slogan attıktan sonra ayrıldılar.Görüntü Dökümü--------------Demokrasi ParkıÜyelerin toplanmasıAçıklama yapılmasıSlogan atılmasıDağılmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)