Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruzTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin İpsala ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Şentop, " Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'de bugün yapacağı açılış ve ziyaretlere İpsala ilçesinden başladı. Ak Parti Edirne Milletvekili Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Ekrem Canalp'ın eşlik ettiği Şentop, İpsala Belediyesi'ni ziyaretinin ardından ilçedeki Atatürk Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta havanın serin olduğunu ve fazla konuşmayacağını söyleyen Şentop, İpsala'nın standardının en yüksek ve en sevdiği ilçelerden biri olduğunu söyledi. Kendisinin göçmen Tekirdağlı bir ailenin evladı olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin geçmişini ve Türkiye'ye gelip, Tekirdağ'a yerleşmelerini anlattı.TBMM Başkanı olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdisi ile Trakya ve Rumeli'ne teveccühü olduğunu ifade eden Şentop, zor ve sorumluluğu yüksek bir görev olduğunu vurguladı. Milli eğitimin en önem verdikleri alanlarından biri olduğunu söyleyen Şentop, "Daha önce elbette hükümetler, siyasetçiler önem vermişlerdir. Bir kaç hususu paylaşmak istiyorum. 2002'den bu yana okullaşma ve öğretmen sayısı bakımından, öğrenci sayısına baktığımızda yaklaşık 20 milyon civarında ilk ve orta öğretimde öğrencimiz var, 1 milyon öğretmenimiz var. 2002'de Türkiye'de 540 bin civarında öğretmen varken şimdi öğretmen sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır. Derslik ise 343 bin derslik varken 600 bine yaklaşmıştır. Dolayısıyla bütün kalemlerde baktığımızda yüzde 100 artış var,. iki katına çıkan bir artış var. Bütçeyi dikkate aldığımızda da söyleyebiliriz. 2002'de Milli Eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar iken şimdi bütçe 112 milyarın üzerinde. 2018 bütçesi rakamı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla en önem verdiğimiz sağlıkla beraber en önem verdiğimiz alan Milli Eğitim bütçe içerisinde. Bunun dışında sadece fizik anlamında değil nitelik olarak da kalitesi artırılmıştır. 2003 yılından itibaren öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak ilk gün okula geldiklerini önlerine koyuyoruz ders kitaplarını. Bunun ötesine geçildi, akıllı tahtalar, tabletler gibi" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhteviyata da önem verdiklerini ifade ederek, eskiden bilgiye ulaşmanın zor olduğunu anlattı. Şentop, kendi öğrencilik dönemlerinde ansiklopediler bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Ama şimdi elinizdeki cep telefonlarından istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu bilginin doğrulduğunu, gerçekliğini tespit etme imkanımız biraz sınırlı çünkü her yerden bilgi yağıyor. Bir kelime yazsanız o kelime ilgili birbiri ile çelişen bilgiler var. Eskiden daha çok bilgi elde etme üzerine kurulan çalışmalar bugün biraz daha bilgi elde etme değil ama o bilgiyi değerlendirme, doğrusunu yanlışından ayırt edebilme o bilgiden sonuçlar çıkarmaya yönelik biraz daha analiz sentez yapabilme mahiyeti kazanmaya başladı. ve bu daha da artacak. Bunları doğru test edebilmedoğru kullanabilme yeteneklerini geliştirmek lazım.Türk öğrencilerin zeki ve başarılı olduğunu söyleyen Şentop, "Dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Şüphesiz her millette potansiyeli yüksek öğrenciler var, olamayanlar var. Ama genel olarak baktığomızda bizim milletimizin çocuklarını mukayese ettiğimizde bir çok ülkeden çok potansiyele sahip. Bunu nerede görüyoruz, uluslararası mukayeseler var. Mesele size bir örnek söyleyeyim, Almanya'nın yapmış olduğu ABİTUR sınavında Türkiye'den giren öğrenciler, Alman öğrencilerden daha başarılı. Oransal olarak baktığımızda Almanların yaptığı sınavda Almancayı ana dilleri değil, ikinci dili olarak öğreniyorlar. Ama daha başarılı sonuçlar alabiliyorlar. Yine yurtdışında birçok bilim adamımızın, akademisyenlerimizin çalışmaları var, bunlar görüyoruz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimize yapmış olduğumuz yatırımı doğru bir şekilde kanalize edip yönlendirirsek Türkiye'de çok daha büyük başarılar alacağız. Öğrencilerimize, gençlerimize geleceğimiz bakımından güveniyoruz" dedi.TBMM Başkanı Şentop, eğitimin iki yönüne dikkat çekerek, şöyle dedi:"Eğitimin iki boyutu var, birisi bilgi ile ilgili, o bilgiyi doğru kullanmayla ilgili. Bu önemli bu anlamda farklı ülkelerde neler öğreniyorsa bizim öğretmemiz lazım. Dünyada en az onlar kadarını bizim öğretmemiz, çocuklarımıza aktarmamız lazım. Bu önemli ama bu yeterli değil. Yakın zamanda 15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bizi şunu gösterdi. Aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde bulunan örgütün mensubu olan kişiler arasında gerçekten iyi yetişmiş bilgi bakımından kişiler de vardır. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı. Dolayısıyla tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan sevgisini onlara aşılamamız lazım. Bu milletin istikbali için millete olan muhabbetten çalışma gayreti içerisinde olmayı onlara aşılamamız lazım. Yani bir taraftan eğitimde bilgi vereceğiz evet iyi yetiştireceğiz, muasır medeniyet sevisinin üzerine çıkacak bilgileri vereceğiz ama bir taraftan da millete, vatana bayrağa bağlılık aşkını da sevdasını da gençlerimizi içine kalbine koyacağız. Bunu koymadığımız takdirde iyi yetişmiş ama bizim olmayan gençler karşımıza çıkacak. Hem bizim olan topraklara bu millete ait insanlar yetiştirmeliyiz. İyi yetişmiş insanlar olması lazım bunların."CHP'Lİ BAŞKANA TAZİYEDE BULUNDUTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın dün vefat eden annesi Ümmüş Gürkan'ın ilçede toprağa verilmesi üzerine, başsalığında bulundu. Şentop, Ümmüş Gürkan'ın evinin önünde helallik alınmasına katılarak, Recep Gürkan'a başsağlığı dileğinde bulundu.KEŞAN DEVLET HASTANESİ'Nİ AÇTITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çok değerli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirten Şentop, "Gerçi bu sadece resmi açılış, daha önce bu derece önemli bir tesisin resmi açılışını beklemeden hizmete sunulması, vatandaşlarımızın istifadesine sunulması bekleniyordu. Hazırlanır hazırlanmaz resmi açılış yapılması lazım, kayıtlara geçilmesi bakımından önemli. Bu tesis 195 yataklı, sadece Keşan'a değil, Keşan bir kavşak noktasında bölgeye, Trakya'nın doğusuna hizmet edecek. Bununla da yetinmiyoruz, sınırlarımızın ötesine de hizmet eden büyüklükte bir tesis" dedi.'SAĞLIKTA HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ NOKTADAYIZ'Türkiye'de sağlık alanında çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Şentop, 17-18 yıldır Türkiye'de özellikle sağlıkta Türkiye'nin çehresinin değiştiğini söyledi. Şentop, şöyle dedi:"Türkiye'de bir anlayış, zihniyet değişikliği gerçekleşti. Hatırlayanlarınız vardır, bundan 20 sene öncesine kadar sağlık hizmeti en sıkıntılı hizmetlerden birisiydi. İnsanlarımız hastalanmamak için her zaman dua ederler ama bir korku, kabus halindeydi hastalanmak. Bir kere hastanelerdeki fiziki imkanlar çok yetersizdi. Mekanların temizliğinden, hijyenik olmamasından çok insan şikayetçiydi. Ekipman, alet edevat bakımından çok eksikleri vardı hastanelerimizin. Doktora ulaşmak çok ciddi problemdi. Doktora ulaştıktan sonra muayene olabilmek mümkün değildi: Çünkü doktorların baktığı hasta sayısı muazzam bir sayıda olmaktaydı. Bir reçete aldığınızda da ilaçlarınızı temin etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ayrıca sağlık bakımından sosyal güvenlikle ilgili önemli problemler vardı. Farklı SGK kurumları vardı. Emekli Sandığı'na tabi bazı vatandaşlarımız, bazı vatandaşlarımız SSK'ya, bazı vatandaşlarımız Bağ-Kur'lu. Dolayısıyla her birinin sağlık hizmetinde sıkıntılar vardı. Hastaneleri farklıydı vs. Bazen vatandaşlarımız önemli rahatsızlıkları için yurtdışına gitmek için imkanlar ararlardı. Bugün hamdolsun çok büyük hayal edilemeyecek bir noktadayız sağlıkla ilgili. Burada gördüğünüz gibi çok modern çok ciddi bir tesis, dün de Şarköy'de 50 yataklı bir hastane açtık. Üniversite hastanelerimiz var. Hem Trakya hem de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin hastaneleri var. Tekirdağ'da çok büyük bir şehir hastanesi yapılıyor. İnşallah 1 sene sonra o da kullanıma açılacak. Böylece sağlıkla ilgili fiziki mekanlarda çok büyük bir iyileşme var. Öbür taraftan yatak sayımız çok arttı. Türkiye genelinde yaklaşık 240 bin civarında yatak sayısına sahibiz hastanelerimizde. Öbür taraftan dünyanın en modern cihazları hastanelerimizde kullanılıyor hem de her hastanemizde bunlar mevcut. Daha önce tahlilleri yaptırabilmek bile sıkıntıydı. En büyük hastanelerde dahi bazı tahliller yapılamıyor, bazı hastanelere gönderilme mecburiyetiyle karşı karşıya kalınıyordu. Doktor ve sağlık çalışanı sayımızda çok büyük bir artış var. Toplam sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 20 binin üzerine ulaştı."Türkiye'nin çok büyüdüğünü, önümüzdeki günlerde sağlık turizmi bakımından çok öne çıkacağı bir alan olacağını söyleyen Şentop,"Türkiye büyüdükçe, imkanları arttıkça bu imkanları vatandaşın hizmetine sunma bakımından da elimiz daha fazla güçleniyor, daha kaliteli hizmet sunma imkanımız oluyor" dedi. Türkiye'nin sadece İslam ülkeleri nezdinde değil, dünyadaki bütün mazlum ülkeler nezdinde itibarı olduğunu söyleyen Şentop, "Herkesin Cumhurbaşkanı'mıza gözbebeği gibi baktığını, ondan bahsettiğimizde gözlerinin ışıl ışıl parladığını görüyoruz. Bu bir kere öncelikle Türkiye'nin gücüyle ilgili. Çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye başta ekonomi olmak üzere bir çok alanda önemli mesafeler kat etti. Sağlıkla ilgili hususlardan bahsettim. Bununla ilgili zikretmeyi unuttuğum bir husus da ilaçla ilgili, tıbbi cihazla ilgili husus. Bu konuyu da savunma sanayi gibi stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin yerli ve milli üretim konusunda çok hassasiyetleri oldu, çok büyük gayretleri oldu ve çok büyük mesafeler katettik" dedi.'DÜNYADA TERÖRİSTİN ZİHNİYETİNE ZEMİN HAZIRLAYAN BİR KÜLTÜREL İKLİM VAR'TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin büyümesinin gelişmesinin herkesi memnun etmediğini vurgulayarak,"Tabi bu itibar herkesi memnun etmiyor, Türkiye'nin dostlarını, vatandaşları memnun ediyor ama bundan rahatsız olanlar da var. Yeni Zelanda'da biliyorsunuz Cuma günü yaşanan hadise bir katliam hadisesi. Cuma namazı için camide bulunan kardeşlerimizin üzerine bir gözü dönmüş, cani, bir katil, ırkçı, radikal Hıristiyan bir katil saldırdı ve 50 Müslüman kardeşimizi katletti. Bir o kadarı da yaralandı. Şahsen onların hiçbirisini tanıdığını zannetmiyorum. Özel bir intikam, şahsi bir mesele yok. Nedir mesele? Orada çok farklı medeniyetten insan var, bunların hepsini makineli bir tüfekle tarıyor. Onları bir araya getiren, bu katliama maruz kalmaları konusunda ortak özellik nedir? Sadece Müslüman olmaları bu insanların. Fakat burada bu bir münferit hadise, bir gözü dönmüş manyak bir teröristin gerçekleştirdiği bir eylem değil. Dünya'da bu teröristin zihniyetine zemin hazırlayan bir kültürel iklim var. Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, köşe yazarı, yazar-çizer takımı o anlamda bir İslam düşmanlığının, Müslüman düşmanlığını körüklüyor. Bu tür canilerin, katillerin yetişmesine uygun bir zehirli iklimi oluşturuyorlar" dedi.'TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BARINDIRIYOR'Şentop, şüphesiz herkesin böyle olmadığını belirterek, " Onun gibi olan Avustralyalı bir senatör benzer şekilde bir açıklama yaptı. Ama tepki gösteren Avustralyalı bir genç o senatöre yumurta atarak bir protesto gösterisinde bulundu. Şüphesiz bu bakımdan dünya barışını hedefleyen insan olması hasebiyle tüm insanlara saygı duyan daha geniş bir kitle de var. Ama öne çıkan politikada bu tür düşmanlıkları İslam düşmanlığını körükleyen, ırkçılığı körükleyen, göçmen düşmanlığını körükleyen insanlar. Bunların dünya barışı için bir tehdit olduğunu görüyoruz. Aslında bu esas olarak bir İslam düşmanlığının ötesine de taşıyor. Bir Türkiye düşmanlığı barındırıyor, bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına da dönüşüyor. O manyak katil teröristin katliamcının silahında yazan isimlere, kelimelere dikkat edersek bir tanesi Oburiç. Oburiç Kosova Savaşı'nda Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katil. Üzerinden 600 sene geçmiş bir hadise. Yine Osmanlı-Türk düşmanı birçok ismi o silahın o silahın üzerine derc etmiş. Elinden çıkan notlara bakıldığında, o notlarda Türkiye'ye özel bir bölüm ayırıyor, Türkiye'ye tehditler, Cumhurbaşkanımıza tehditler savuruyor. Bir yerde de diyor ki; "Türkler boğazların Doğusu'na gitsin, Batısı'nda yaşamasın' diyor. Şu anda bulunduğumuz topraklardan bizim gitmemizi istiyor. Tabi bu bir manyaktır, lafına bakılmaz diyebiliriz ama bu düşünceyi etrafına yaymaya çalışan, zihninde bu fikirleri dolaştıran politikacılar var Batı'da" dedi.'DAHA FAZLA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'Dünyada barış istediklerini söyleyen Şentop, "Biz istiyoruz ki dünyada bir barış olsun. İnsanlar birbirlerine hunharca saldırarak değil, fikirleriyle, görüşleriyle, birbirleriyle tartışarak anlaşmaya çalışsınlar, buna gayret göstersinler. Ama bunu sağlamanın yolu Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Hamdolsun güçlüyüz ama daha fazla güçlü olmak zorundayız. Ama milletimizin bu anlamda bu gücü geliştirmek için de bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmuşsak, ne zaman milli meselelerde ittifak etmişsek karşımızda hiçbir gücün duramayacağını tarihte görmüşüz, bugünlerde de bunu görüyoruz" dedi,Görüntü Dökümü----------İpsala'da okula açılışına katılanlarŞentop'un konuşmasıAçılış ve sınıfların gezilmesiRecep Gürkan'a taziye ziyaretiŞentop'un dua etmesiKeşan'da hastane açılışıŞentop'un konuşmasıAçılışa katılanlarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,==================Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' sözlerine sert tepki gösterdi. Soylu, Kürtler'in bu coğrafyada tarihinin 40 yıl olmadığını, asırlara dayandığını belirterek, "Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar. Başka tapınakları yok, bunların tapınakları Kandil'dir. Bizim teslimiyetimiz Allah'adır" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulanmak üzere Siirt'e geldi. Siirt Havaalanı'nda Vali Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, Eruh ilçesine geçti. Bakan Soylu, Eruh'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katıldı. Eruh Belediyesi'nin önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Soylu, "Eruh'ta çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bir taraftan çocuklarımızın okuması için onlara eğitim yardımından, eğitim desteğinden tutun da çok güzel adımları Eruh'ta attık. Bundan memnun musunuz? Eğer HDP devam etseydi, bu hizmetler yapılacak mıydı? Onların derdi başkadır. Bir evladınız olarak söylüyorum; onların derdi hizmet değildir. Onların derdi bu ülkeye huzur gelsin değildir. Onların derdi Eruhlu doktor, mühendis olsun değildir. Dertleri, çocuklarınızı alıp dağa götürmektir. Orada ellerine kalaşnikof verecekler. 13-14 yaşındaki kızlarımızı alıp dağa götürecekler, orada onlara hanımefendiler beni affetsin, tecavüz, taciz edecekler, bir daha annesinin babasının yüzüne bakacak hale getiremeyecekler. On yıllardır böyle yapıyorlar. Bizi kökümüzden, bağrımızdan ayırmak istiyorlar. Kardeşliğimizden ayırmak istiyorlar. Bunu yaparken hiçbir değer tanımıyorlar. Ne cami, ne ezan, ne bayrak, ne kardeşlik hiçbir değer tanımıyorlar" dedi.'BAŞKA TAPINAKLARI YOK, BUNLARIN TAPINAKLARI KANDİL'DİR'Terör örgütü PKK'nın bölgenin kalkınmaması için Amerika'ya hizmet ettiğini kaydeden Bakan Soylu HDP'yi de eleştirerek, şunları söyledi:"Kendi vekilleri, kendi çocuklarını dağa göndersinler. Haydi göndersinler. Onlar terörist olsunlar o zaman. Sizin çocuklarınızdan, benim Kürt kardeşimin çocuklarından ne istiyorlar? Onlar kendi kızlarını göndersinler. Eğer böyle hayvanca bir muameleye maruz bırakmak istiyorlarsa. Ben onlara milletvekili demem. Şu asaletli insanların temsil edecek bir karakterleri yoktur. Onların işi gücü Kandil'i, terörü temsil etmektir. Allah'ınızı seviyorsanız onları buradan silip atalım. 2 yıldır buralarda huzur var. Yıllardır bu millete yapmadıkları kalmadı. Tayyip Erdoğan 17 yıldır iktidarda. 17 yıldır yollar, köprüler, barajlar yapmadı, Türkiye'de bir devrimi gerçekleştirdi. PKK, Amerika'nın uşağı olarak bu bölgenin kalkınmaması için, çocuklarımızın geleceğinin kararması için her şey yapmıştır. Bizim de ne yaptığımız ortadadır. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den bir zarar gördünüz mü? Benim 2 evladım var. Kendi kızımın nasıl meslek sahibi olmasını istiyorsam, buradaki kızlarımızın da doktor olmasını istiyorum. Bunu bugün yapabilecek bir kabiliyetimiz oluştu. Bu memlekette insanlar kendini ifade edemezdi. 10 yıl önce dindar, 'Ben dindarım' diyemezdi. Bugün herkes göğsünü gere gere 'Ben dindarım' diyor. Kürt, 'Ben Kürdüm' diyemezdi. Bugün herkes 'Ben Kürdüm' diyebiliyor. Alevi, 'Ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün 'Ben Aleviyim' diyebiliyor. Herkes kendini ifade edebiliyor. Türkiye'nin 15- 20 yıl öncesini de biliyoruz. Nasıl sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bugün Türkiye'de herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin yarına umutla baktığı bir ülke olabilmek için güçlü adımlar atıyor. Ama Pervin Buldan çıkmış diyor ki '40 yıllık mücadele tarihimizi 31 Mart'ta taçlandıracağız.' Peki Kürt kardeşlerim sizlere sesleniyorum; Kürtler'in bu coğrafyada tarihi 40 yıllık mıdır? Çocuklarımızı köksüz bir hale getirmek istiyorlar. Bunlar cahillik ortaya koyuyorlar. Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar. Başka tapınakları yok, bunların tapınakları Kandil'dir. Bizim teslimiyetimiz Allah'adır. Yoksulluğu hep Kürt kardeşlerimize vermek istediler. Sonra da bana kızıyorlar, 'Sen konuşuyorsun' diye. Kendileri ve evlatları süslü arabalarda gezerken, buradaki milletimize 'Sen yoksul kalacaksın', ona o hayatı reva görenlere Allah'ınızı severseniz inanmayın."'PKK'YA TARİHİN EN BÜYÜK DERSİNİ VERDİK VE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Terörle büyük mücadeleye değinen Bakan Soylu, PKK'ya tarihin en büyük dersini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydederek, "Kıymetli kardeşim içimiz acıyor. Kardeşlik elimizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki 31 Mart seçimi hepimiz için önemlidir. 40 yıllık PKK'nın kuruluş tarihini kendi tarihiyle beraber özdeşleştirenlere, onlarla beraber olanlara ne olursunuz fırsat vermeyin. Size hiçbir zaman samimi olmadı. Evet, Amerika'nın uşaklığını yaptılar. Çok net ve açık söylüyorum, Avrupa'nın dümen suyuna girdiler. Onlar, bu bölgeyi istedikleri gibi karıştırıp, kaos haline getirip, ülkemizi geriletmeye çalıştılar. Bunlara fırsat vermeyin. Terörü bu bölgeden tasfiye ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu Ortadoğu'nun cazibe merkezi haline gelecek. O PKK'lılar, şunları yapmak istediler de biz yapmayın mı dedik. Birine 2 torba fıstık getirip, biz getirmeyin mi dedik? Bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Mağdur olsun istediler. Bizim itirazımız budur. Yoksulluk olmayacak. Doğu ve Güneydoğu'da zenginlik olacak. Terörle mücadelemizin sebebi tam anlamıyla budur. Bize güç verin. Eruh çok büyük acılar yaşadı. Eruh, 31 Mart'ta öyle bir imza atmalı ki, o imza bütün dünyaya büyük bir mesaj olmalıdır. Bunu hep beraber yapmak durumundayız. Aksi takdirde yapacakları şudur, buradaki paraları hizmete değil, terör örgütü PKK'ya, el alemin adamından silah alarak Amerika'nın, Avrupa'nın silah tüccarlarını zenginleştirecek bir adamı atacaklar. Bunu göreceksiniz. Yıllardan beri bunu yapıyorlar" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------Mitinge katılanlarBakan Soylunun Eruh ilçesine gelmesiBakan Soylu'nun miting alanına gelmesiBakan Soylu'nun konuşması- Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 489 MBHaber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ERUH(Siirt),=================Liseli Melike gözyaşları içinde toprağa verildi"DAYANAMIYORUM ANNEM, ÇOK ERKEN OLDU"Denizli'de, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Melike Küçükgökcen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Oya Eren Abalıoğlu Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Melike Küçükgökcen, dün (pazartesi) saat 17.00 sıralarında Denizli-Ankara karayolu, Sevindik Mahallesi 2328 Sokak Kavşağı'nda, refüjden yolun karşyısına geçmek istedi. Bu sırada Ankara'dan Denizli yönüne seyir halinde olan R.A.'nın kullandığı 20 NG 099 plakalı otomobil, 100 metre ilerdeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Küçükgökcen'e çarptı. Ağır yaralanan Küçükgökcen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kücükgökcen, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.'DAYANAMIYORUM ANNEM ÇOK ERKEN OLDU'Hayatının baharında yaşama veda eden Melike Küçükgökcen için bugün ikindide Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tunalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Hüseyin ve ağabey Mehmet Kücükgökcen güçlükle ayakta durabildi. Anne Serpil Küçükgökcen ise kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı dökü, "Dayanamıyorum annem, çok erken oldu" diye feryat etti. Cenaze törenine, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Melike Küçükgökcen'in sınıf arkadaşları da katıldı. Kılınan namazının ardından Küçükgökcen'in cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü------------Melike Küçükgökcen'in fotoğrafı-Kaza yerinden görüntü-Kazanın yaşandığı yerin yakınındaki üstgeçitten görüntü-Cenaze töreninden görüntü-Anne Serpil Küçükgökcen'in kızının tabutunun başında ağlaması-Yakınlarının anne Serpil Küçükgökcen'i teselli etmeye çalışması-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Baba Hüseyin Küçükgökcen ve ağabey Mehmet Kücükgökcen'in görüntüsü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==================Ender Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesiAdana Sağlık Festival'ine katılan Dr. Ender Saraç, Adana kebabı yiyenlerin kolay hazmetmek için şalgam suyu tüketmesini önerdi.Şalgam suyunun A, C ve B vitaminleri içerdiğini belirten Saraç, cilt içinde faydalı olduğunu söyledi. Saraç şöyle konuştu:"Şalgam suyu hazmettiricidir. Şalgam suyunun içerisinde bir çeşit laktik asit vardır. Et kebap, ağır yağlı yiyoruz ya, şalgam suyu etin ve ağır yemeklerin hazmedilmesine yardımcı oluyor, aynı zamanda şalgam suyu çok iyi bir probiyotiktir. Tıpkı kefir gibi, iyi bir yoğurt gibi, tıpkı boza gibi, tıpkı kombu çayı gibi, tıpkı tarhana çorbası gibi şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ediyor" dedi.EGE'DE BOZA, ADANA'DA ŞALGAMEge bölgesinde boza, tüketildiğini Adana'da ise şalgam suyunun tercih edildiğini söyleyen Saraç şöyle devam etti:"Adana'da probiyotik olarak şalgam suyu içilir. Şalgam suyu Adana'nın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecektir. Şalgam suyu kan yapıcıdır. Özellikle şalgam suyunu kışın her gün bir bardak içerim. Ama içerisine bolca limon sıkarım. Şalgam suyu sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmez. Çünkü içerdiği antioksidanlar ile uzun vadede hem kalp ve damar sağlığı için çok fayda sağlıyor, hem de kansere karşı koruyor. Şalgam suyu içerdiği A vitamini sebebiyle gözler için de büyük şifa kaynağıdır."Görüntü Dökümü-----------Dr. Ender Saraç'ın açıklaması-Çiçek ve hediye verilmesi-Festivale katılanlarSÜRE: 04'30" BOYUT: 499 MBHaber-Kamera: ADANA,====================Yenişehir Devlet Hastanesi hizmete girdiBursa'nın Yenişehir ilçesinde, yapımı tamamlanan ve 40 milyon TL'ye malolan Yenişehir Devlet Hastanesi, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in katıldığı törenle hizmete açıldı.Yenişehir Devlet Hastanesi'nin açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in yanı sıra İçişleri Eski Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "İlçemizin acil ihtiyacı olan hastanemizin açılış törenine hoşgeldiniz. 2014 yılında çıktığımız bu yolda, her gün her saat aynı aşkla ilçemize hizmet etmeyi bizlere nasip etti. Sizlerin takdiri, devlet büyüklerimizin destekleri ile gece gündüz çalışmalarımız neticesinde, uzun yıllar ilçemize hizmet ederek, önemli devlet yatırımlarımızı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın destekleri ile gerçekleştirdikö dedi.'SAĞLIK VE EĞİTİM GELİŞMİŞLİĞİNİN İKİ GÖSTERGESİDİR'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Sağlık ve eğitim, bir toplumun gelişmişliğinin iki göstergesidir. Özellikle sanayisi, havaalanı, hızlı treni ve otomotiv test merkezi ile her ne kadar bazıları hayata geçmemiş olsa da hepsi planlama dahilinde olan Yenişehir'in nüfusu 100 bine ilerlemektedirö diye konuştu.ELDEMİR: "17 YILDA 1.4 MİLYARLIK HASTANE YAPILDIöSağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, "Bugün burada bereketli Yenişehir ovamızda güzel bir bahar günü, çiçek gibi bir hastanemizin açılışını birlikte yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Sağlık Bakanlığı olarak, aziz milletimizin sağlığı için gece gündüz çalışıyoruz. Bununla birlikte bugüne kadar son 17 yılda Bursamızın bütün ilçelerine ve Türkiye'nin sağlık alanında hizmete ihtiyaç duyduğu her ilçemize, hastane kazandırmanın peşinde olduk. Geride bıraktığımız 17 yılda 1.4 milyar tutarında hastane yapıldıö dedi.Bakan Yardımcısı Eldemir ve beraberindeki heyet daha sonra kurdele keserek hastanenin açılışını gerçekleştirdi. Eldemir ve beraberindekiler, hastaneyi gezip, hastalar ile sohbet etti.Yapımı 2 yılda tamamlanan, 6 bin metrekare üzerine kurulan 110 yataklı Yenişehir Devlet Hastanesi 40 milyon TL'ye maloldu.Görüntü Dökümü-------------Açılış görüntüleri-Bakan Yardımcısı ve Aktaş konuşması-DetaylarSüre: 3.19 Boyut: 372 mbHaber-Kamera: Mehmet BULDU-BURSA-DHA====================Dargeçit'te çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 3 asker yaralıMardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü, 3 asker hafif yaralandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dargeçit'in kırsal Yumurtalı mahallesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı bir mağaraya dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' uyarısına ateş açarak karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 terörist öldürülürken, 3 asker afif yaralandı. Çatışma sırasında teröristlerden 2'sinin cesedi, çöken sığınağın altında kaldı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bölgedeki operasyon devam ediyor.DARGEÇİT (Mardin),-