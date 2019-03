Dha Yurt Bülteni-14

Kaynak: DHA

AMATÖR MAÇTA KAVGA!** 2 FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI** 9 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜŞANLIURFA'da Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında kavga çıkınca 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Cep telefonlarına yansıyan kavgada 2 futbolcu hastanelik olurken, bir yöneticinin de hakem tarafından dışarı çıkartıldığı maç tatil edildi.Şanlıurfa Yenice Standı'ndan Haliliye Belediyesi 2. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Bağmancıspor ile Eyyübiye Belediyespor karşılaşması olaylı bitti. Hakem Ali Cengiz'in yönettiği müsabakada futbolcular birbirine girdi. Eyyübiye Belediyespor'un 2-0 önde götürdüğü müsabakanın 45. dakikasında her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören futbolcular sahayı terk ettiği sırada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bir futbolcunun korner direğini alıp rakip takımın oyuncusunun kafasına vurması sonrası ise saha karıştı. Olaya diğer oyuncular da karışında ortalık adeta savaş alanına döndü. Sahaya giren polisler, tarafları ayırmak için büyük çaba harcadı. 2 oyuncunun hastaneye kaldırıldığı olayda Bağmancıspor'dan 3 futbolcu, Eyyübiye Belediyespor'dan ise 6 oyuncu ve kırmızı kart gördü. Eyyübiye Belediyespor'un 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi. Yeşil sahada yaşanan kavga ise cep telefonlarıyla görüntülendi.Görüntü Dökümü-----------------------Sahadan koşan futbolcularKavga için birbirlerini kovalayan futbolcularKavga eden futbolcularPolis kavgaya karışan futbolcuları ayırmaya çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA - DHA=================================================HDP'Lİ ALPER ÖZTÜRK, ESKİŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDIESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarına katılan HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, 'terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.HDP Eskişehir teşkilatı Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında nevruz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk de bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasının ardından alandan araçla ayrılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durdurularak konuşması sırasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öztürk, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİEskişehir'de nevruz kutlamasının ardından HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral da 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü. Gözaltına alınan HDP'lilerden Rana Rende ve Mustafa Göral'ın nevruz kutlama programında sunuculuk yaptıkları öğrenildi.Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -==================Bakan Kurum: Türkiye'nin cari açığına 2 milyar dolar katkı sağlayacakÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan ilçesine inşa edilecek Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi'nde ilk tesis açıldığında Türkiye'nin cari açığına 2 milyar Dolar katkı sağlayacağını söyledi.Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum, kentteki bir otelde düzenlenen 'Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.İlk etabı gerçekleştirilecek projenin sadece inşaat halinde bile 40 bin kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Bakan Kurum, tesisler hizmete girince 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Projeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı çalışmalarını tamamladığını anlatan Bakan Kurum, "Yer tahsislerini hızlı şekilde yaptık. Bundan sonra tüm yatırımcıları en iyi karşılamak suretiyle çalışmalar devam edecek. Fabrika açacak yatırımcıların önünü açmak ve bu yatırımların doğru alanda yapılabilmesi için hazırlığımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte Adanamız aynı Kocaeli gibi, Marmara gibi bu bölgede hem liman hem üretim hem istihdam alanında çok önemli katkılar sağlayacak. Yerli üretimi destekleyecek projelerle ülkemizi her alanda lider duruma getirmek için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu dev tesis 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak ve bu şu demek, yerli üretim yapılacak. Ülkemiz hammadde ihtiyacında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. Proje tamamlandığında, ilk tesis açıldığında 2 milyar dolar cari açığına katkı sağlayacak. Bütünüyle de 4-5 milyara varıyor" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Adana Valiliği'ni ziyaret ederek burada düzenlenen İl İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, "Adanamızın tarımına, turizmine, sanayisine, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükeltilmesine ilişkin birçok projeyi istişare ettik ve bu neticede belli kararlar aldık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları dönemine Adanamız'a 45 milyar liralık yatırım yaptık, bakanlık olarak da 8.5 milyar liralık yatırımlarımız varö dedi.ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR'A MÜJDELERAdana Demirspor tesislerinin kiralanması için Adana Valiliği'ne alt kiracılık hakkı tanıyacaklarını dile getiren Bakan Kural, tesisin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Adana Valiliği'ne kiralanacağını ve bu şekilde Adana Demirspor'a verileceğini söyledi. Bakan Kurum, Adanaspor'a da antrenman sahası tahsis edilmesi için süreci başlattıklarını kaydetti.Kente yapacakları yatırımlardan bahseden Bakan Kurum, kente yeni yapılacak 33 bin kişi kapasiteli stadın tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini, Adana 5 Ocak Stadyumu'nun yerine ise 50 bin metrekare üzerine kurulu millet bahçesi kuracaklarını kaydetti. Kurum, Ceyhan Nehri kıyısında bir bölümün de ıslah edilerek kente ekstra millet bahçesi kazandırılacağını anlattı. Kent merkezinde bulunan tekstil, mobilya, ayakkabı, toptan gıda, kereste merkezlerinin Göztepe, Sarıçam ve Buruk Mahallelerine kurulacak 8 bin dönüm alana taşınacağını anlattı. Bakan Kurum, Seyhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların tapu problemlerinin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Bakan Kurum, Seyhan Baraj Gölü etrafında 1.5 bin ölçekli nazım imar planını sonuçlandırdıklarını ve 120 bin vatandaşın sorununun çözüleceğini bildirdi.Bakan Kurum, Turgut Özal Bulvarı'na yapılan mikro tünel projesiyle içme suyu borularının değiştiğini, yağmur suyu probleminin de çözüleceğini söyledi. Aladağ'daki bir öğrenci yurdununda çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği yangının ardından 300 kişi kapasiteli yeni yurdun yapıldığını ve tesliminin yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, Adana'da 2 bin 275 konut kapasiteli sosyal konut projesine başladıklarını, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde vatandaşların 475 TL'den başlayan, 240 aya varan vadeyle ev sahibi olacaklarını ifade etti. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgiler de aktaran Bakan Kurum, Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Hürriyet, Barbaros, Yenibey, Dağlıoğlu ve Ova Mahalleleri'nde projelerin başlatıldığını, Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ve Göl Mahallesi'ndeki, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'ndeki projedeki problemlerin de önümüzdeki dönemde çözülmesi için katkı sağlayacaklarını anlattı.Görüntü Dökümü--------------------------- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıSÜRE: 4'11" BOYUT: 381 MBHaber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==============================ÇATIYA ÇIKAN SİMİTÇİYİ POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİESKİŞEHİR'de simitçi İ.A. (27), inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından İ.A. intihardan vazgeçirilerek çatıdan indirildi. Sokakta toplanan kalabalık olanları film gibi izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.Simit satarak geçimini sağlayan İ.A., Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'ne geldiğindeki elindeki simit dolu kasayı yere bırakıp, inşaat halindeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen İ.A.'yı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı şişme yatak getirdi. Polis ekipleri inşaatın çatısından sarkan İ.A.'yı ikna edebilmek için çatıya çıktı. Bu sırada sokakta toplanan kalabalık olayı cep telefonlarıyla kaydetti. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu İ.A. ikna edilerek çatıdan indirildi. Sara hastası olduğu belirtilen İ.A., ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.Görüntü Dökümü---------------Şahsın inşaattaki görüntüsü-Polisin ikna konuşması-Çevrede toplananlar-Cep telefonuna kaydedenler-İnşaat işçileriyle röp.-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri-İtfaiyenin şişme yatağı-İnşaattan çıkarılması-İşsiz olduğunu anlatması-Ambulansa götürülmesi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-==========================Başkan adayı Bozbey, Niğdeliler Derneği'ni ziyaret ettiBursa Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ne yaptığı ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yeşil Bursa'nın griye dönüştüğünü söyledi. Doğru planlarla şehrin eski günlerine dönmesi gerektiğini belirten Bozbey, "Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeliö dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Necip Daş ve üyelerin katıldığı toplantıda CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın da yer aldı.. Büyük ilgiyle karşılanan Mustafa Bozbey, sorunların çözümünde planlamanın önemine dikkati çekti. Bursa'nın bütün değerleriyle yeniden özüne dönmesi gerektiğine işaret eden Mustafa Bozbey, "Bursa çok değişti. İnsanlar bulundukları ortamlarda daha huzurlu güven içinde yaşamak istiyor. Sosyal kültürel alanlarla mutlu olmak istiyor. Bursa yeşili ile anılırdı. Şimdi gri Bursa oldu. Doğanbey yakışıyor mu Bursa'ya? Doğru planlarla Bursa'nın kendine dönmesi gerek. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeliö şeklinde konuştu.'KENTİ PLANLARKEN İYİ HESAP YAPILMALI'Kent planlaması yapılırken geleceğin de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Bir kent böyle yönetilmez. Okulları bir yere yığdılar. Stadyumu kent içine hastaneyle birlikte yaptılar. 'Bir yer var boş oraya yapalım' mantığı olmaz. Projeleri kente dağıtırsan o zaman yoğunluğu azaltırsın. Kenti planlarken iyi hesap yapılmalı. Yapılan raylı sistem kenti ikiye böldü. Tramvay sistemi olsaydı hem daha az maliyetli olurdu hem de halkın ayağına giderdi. Her işin başı plan. Göreve gelince ilk işimiz fay hatlarını belirledikten sonra Bursa'nın plan anayasasını çıkartmakö diye konuştu.'BURSA'DA BİR BUÇUK ÜNİVERSTE VAR SÖYLEMİ ÜZDÜ'Bir soru üzerine Bursa'da iki üniversite olduğunu ifade eden Bozbey, "Bursa'da bir buçuk üniversite var söylemleri beni çok üzdü, bilim insanları adına üzdü.. Bursa'da iki tane üniversite var. Biri Bursa Uludağ Üniversitesi, diğeri Bursa Teknik Üniversitesi. Üniversiteye nitelik olarak bakmak gerek. Bursa'da üniversite anlamında buçuk mantığını kabul edemeyiz. İkisine de sahip çıkarak ürettikleri bilgileri değerlendirmek gerekö dedi. Bozbey, geri dönüşümcülerin sorunlarını da bildiklerini sözlerine ekleyerek, göreve gelince çözüm arayacaklarını ifade etti.PAZAR PAZARI'NDA BÜYÜK İLGİMustafa Bozbey daha sonra Demiryolu Caddesi'ndeki Pazar Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşan Bozbey, sorunları dinleyip, çözüm önerilerini aktardı. Vatandaşlar Bozbey'e, Bursa'nın evladı olarak kendisini desteklerini söyleyerek seçimlerde başarı dileklerini ifade ettiler.Görüntü Dökümü------------------------Bozbey'in vatandaşla buluşması-Vatandaşın bozbey'le diyalokları-Bozbey konuşma-DetaylarSüre: 5 dk 14 sn-Boyut: 587 mbHaber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,==========================='Van Kedisi Güzellik Yarışması'na ilgiVAN'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Shopping Fest etkinlikleri kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 25 kedinin getirildiği yarışmada, 3 juri üyesinin değerlendirmesi sonucu Burcu Utkaner Kaval'ın 'Spak' isimli kedisi birinci olurken, geçen yılki yarışmanın birincisi Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi üçüncü oldu.Van Valiliği öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi tarafından organize edilen yarışmaya 25 kedi getirilirken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Bir alışveriş merkezinde kediler sahipleri tarafından kırmızı halı serili podyumda yürütülürken, 3 jüri üyesi puan verdi. Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Burcu Utkaner Kaval'ın 'Spak' isimli kedisi tam puanla birinci gelirken, Fatih Demir'in 'Etli Mama' isimli kedisi ikinci, geçen yılki yarışmada birinci olan Yasemin Özdemir'in 'Sezar' isimli kedisi ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara sertifika verilirken, ödüllerin 2 Nisan Van'ın kurtuluş yıl dönümünde verileceği belirtildi.Kedisinin birinci olmasına şaşıran Burcu Utkaner Kaval, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Tüm Van kedilerinin birbirinden güzel olduğunu anlatan Kaval, "Birinciliği beklemiyorduk. İlk kedimizin ismi açıklandığında çok şaşırdık. Büyük mutluluk yaşıyorum. Emeği geçenlere teşikkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Van kedilerinden görüntü-Kırmızı halıda yürüyen kediler-Kedilerden detaylar-Kedi sahipleriyle ropörtaj-Podyumda yürüyen kediler-Birinci olan 'Spak' isimli Van kedisinden görüntü-Birinci olan kedi sahibi Burcu Utkaner Kaval ile ropörtaj-DetaylarOrhan AŞAN/VAN,==========================