Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

3 çocuğunun annesini, sokak ortasında 3 kurşunla öldürdüErzurum'da Özgür P. (39), bir yıldır ayrı yaşadığı, 2'si kız 3 çocuğunun annesi Seher P.'yi (28), sokak ortasında konuşma bahanesiyle durdurduktan sonra tabancayla 3 kurşun sıkarak öldürdü. Olay yerinden kaçan ve aracı terk edilmiş olarak bulunan Özgür P., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Özgür P. ile Seher P., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen yıl ayrı yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde konuşmak için ayrı yaşadığı eşini oturduğu apartman dairesine gelen Özgür P.'ye kapıyı açan 9 yaşındaki oğlu M.B.P., annesinin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Özgür P., sokağa park ettiği otomobilinin içinde beklemeye başladı. Gittiği adliyeden dönen Seher P.'yi görünce araçtan inip önüne kesen Özgür P., konuşmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan Özgür P., belinden tabancasını çıkardı ve Seher P.'ye art arda 3 el ateş etti. Silah sesini duyanlar Seher P.'yi yerde kanlar içerisinde görürken, Özgür P. otomobiline binip, kaçtı.Çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Seher P., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Harekete geçen polis ekipleri ise kaçan Özgür P.'nin otomobili merkez Aziziye ilçesindeki sağlık ocağı önünde terk edilmiş halde bulundu. Araştırmalarını sürdüren polis, Özgür P.'yi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra, başka otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Özgür P.'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.Kardeşleri İ.P. (3) ile Z.P. (8) ile evde oturdukları sırada babasının geldiğini söyleyen M.B.P., "Babam eve geldi annemi sordu. Evde olmadığını söyleyince beni içeriye gönderdi. Daha sonra silah sesleri duyduk" dedi.Seher Polat'ın adliyeye neden gittiğini bilmediklerini aktaran komşusu Gülten Togar ise "Balkondan bakınca Seher'in geldiğini gördüm. Eşi dışarıda bekliyordu. İçeriye girerken 'Seher gel konuşalım' demiş. Silah sesi duyunca balkona koştuk. 'Kadını vurdular' diye bağrışmalar oldu. Daha sonra Seher'i yerde görünce hemen ambulansı aradık" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Özgür P.'nin yakalanması-Polis aracına bindirilmesi-Cinayetin meydana geldi apartman-Komşunun olayı anlatması-Çocuğun olayı anlatması-Çiftin çocukları-Aracın bırakıldığı yer504 MBHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,=====================Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralıSivas'ta iki kişi arasında cadde ortasında başlayan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri üzerinde meydana gelen olay sırasında panik yaşandı.Olay, saat 14.00 sıralarında kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Fazlı E. (49) ile Özkan K. (35) arasında kavga çıktı. Bıçak ve silahların çekildiği kavgada Fazlı E. üzerindeki tabanca ile ateş açtı. Bıçakla ilk anda boynundan yaralanan Fazlı E.'nin açtığı ateş sonucu Özkan K. ile, o sırada kaldırımdan geçmekte olan ve seken kurşunların isabet ettiği Soner Y. (22), Murat E.(49) ve Şahin K. (69) ve Hüseyin A.(49) bacaklarından yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi bu sırada çevrede bulunan polis memurları ile bankada bulunun bir uzman çavuş yaptı. Silah sesleri ile panik yaşanan cadde üzerinde çok sayıda kişi toplandı. Olay yerine çağrılan 3 ayrı ambulansa alınan yaralılar, kent merkezinde bulunan Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında bıçakla boynundan yaralanan Fazlı E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri caddeyi dolduran kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------Olay yerinden görüntüler-Olay anına aiet görüntüler-Güvenlik ekiplerinin müdahelesi-Yaralıların amublansa taşınması-Toplanan kalabalık-DetaylarHaber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,=====================İdlib'teki gözlem noktalarına konteyner ve beton blok sevkiyatıSuriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan konteynır ve beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Konteynır ve beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderdi. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-------------Konteynır ve beton blok yüklü TIR'lar-Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelirken-Gümrük sahasına girerkenSÜRE: 1'22" BOYUT: 153 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=====================Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildiŞırnak'ın Cizre ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılan otomobilde boğularak yaşamını yitiren Emine Yavuz (39) ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz (56), memleketleri Konya'da toprağa verildi. Cenazede müezzin Hüseyin Avni Yavuz (38), kendisi gibi otomobilden sağ kurtulan oğlu Hasan'ı (11) teselli etmeye çalıştı.Olay, önceki gün Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan bir camiye müezzin olarak atandığı Şırnak'a giden Hüseyin Avni Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Hüseyin Avni Yavuz ile oğlu Hasan araçtan çıktı ancak eşi Emine ile annesi Gül Nazik Yavuz, otomobille sürüklendi.'İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, sürüklenen otomobile 500 metre uzaklıkta gelin ve kayınvalidenin cesetlerine ulaştı. Cesetler otopsi için morga götürülürken, yaralanan baba ve oğlu ise Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleleri yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu Hasan taburcu edildi.Emine Yavuz ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından dün gece Konya'ya getirildi. Bugün de Hacıveyis Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emine ve Gül Nazik Yavuz, Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede annesi ve babaannesini kaybeden küçük Hasan, gözyaşlarını tutamadı. Hasan Yavuz'u, babası Hüseyin Avni Yavuz teselli etmeye çalıştı.Görüntü dökümü--------Cenaze namazından görüntüler-müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un oğlu Hasan'ı teselli etmesi-Cenaze namazının kılınması-detaylarHaber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)====================='Tırnakçılar' polisten kaçamadıAntalya'da zincir marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.Muratpaşa ilçesindeki çeşitli zincir marketlerin şubelerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Çeşitli marketlerin 5 şubesinden 'tırnakçılık' yöntemiyle para çalan şüphelileri belirleyen polis, fiziki takip başlattı. Kontrol noktasında durdurulan araçtaki V.E., S.K ile M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden V.E.'nin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Polis, şüphelilerin üzerinde çıkan ve hırsızlıktan elde edildiği tespit edilen 820 liraya da el konuldu.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------Tırnakçının markette alışveriş sırasında kasiyer ile konuşmasıVerilen parayı el çabukluğu ile alıp cebine koyması124 MB// 1 DK8'Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,=====================İzmir'de iki grup kavga ettiİzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak yüzünden nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup kavga etti, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Ata Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir tekstil firması önünde, aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup arasında kavga çıktı. İki grubun tekme tokat birbirine saldırdığı kavgada, 26 yaşındaki Sinan Yüzer bıçaklanarak yaralandı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken, olayda bıçak kullandığı ön esürülen 29 yaşındaki E.Ş. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Öte yandan, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.Görüntü Dökümü-------Olayın cep telefonuyla çekilmiş görüntüsüHaber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,=====================Eskişehirspor'a Erdoğan'dan hediye, eski çalışandan hacizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Eskişehir'de izlediği Türkiye- Moldova maçının ardından Eskişehirspor'a LED reklam panelleri hediye edilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan buna ilişkin kulübe bilgi verildiği saatlerde ise eski muhasebe çalışanı 35 bin liralık alacaklarına karşılık tesislere haciz memuru gönderdi.TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor, bugün hem müjdeyi, hem de icra şokunu aynı anda yaşadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'un (2) attığı gollerle Moldova'yı 4-0 yendi. Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Galibiyetin ardından sosyal medyada kulüp yöneticileri, LED reklam panellerinin maçın anısına Eskişehirspor'a hediye edilmesini istedi. Buna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimat vererek yeni yaptırılacak LED reklam panellerinin Eskişehirspor'a hediye edilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili kulübe bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, müjdeyi sosyal medyadan duyurarak, "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü bakan Kasapoglu'na Eskişehir Stadyumu'na derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdiö ifadelerini kullandı.Eskişehirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Kulüp Başkanımız Sayın Kaan Ay'ın ricası ve taraftarlarımızın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, stadyumumuzda kullanılmak üzere kulübümüze LED paneller hediye etmiştir. Söz konusu LED panellerin siparişi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş olup, önümüzdeki günlerde kulübümüze teslim edilecektir. Duyarlılığından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Burhan Sakallı'ya ve kulübümüze her zaman destek olan büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunarızö denildi.AYNI SAATLERDE HACİZ ŞOKU YAŞANDIEskişehirspor'da LED reklam panelleri sevinci yaşandığı saatlerde, eski muhasebe personeli Ragıp Gökbulut, yaklaşık 35 bin liralık alacağı nedeniyle kulüp tesislerine avukatı aracılığıyla polis eşliğinde icra memurlarını gönderdi. Gelen icra görevlileri, tesislerde önceden belirlenen elektronik eşyalara, televizyon, bilgisayar ve futbolcuların kullandığı spor aletlerine haciz koydu. Kulüp görevlileri ile avukatlar arasında yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından bir kısmı peşin ödenen alacakları nedeniyle haciz işlemi uygulanmadı. İcra memurları, herhangi bir eşya ya da cihaza haciz koymadan ayrıldı.Görüntü Dökümü-----------Eskişehirspor tesisleri-Polis ve icra görevlileri-Televizyon ve bilgisayarların alınması-Spor aletlerinin haciz edilmesi-İcra görevlisi ve kulüp yetkilileri-Eşyaları almak için gelen kamyon-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=====================AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye meclis üyesi listelerinde PKK ile bağlantılı kişilere tepki gösterdi. 15 Temmuz'da özellikle AK Partili belediyelerin iş makineleriyle darbeye karşı çıktığını hatırlatan Ünal, "Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, acaba o gece darbeye karşı gelir miydi?" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal; PKK ile iltisaklı, ilişkili kişilerin İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin listelerinde yer aldığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle devam etti:"Bu meclis üyesi adaylarının geçmişte Öcalan'a dönük destek mitinglerinden tutun da PKK terör örgütüne dönük açıklamalarına kadar her şey kamuoyunun önünde. Burada bir şeyin önemi ortaya çıkıyor, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu soruyu doğru soralım. Eğer 15 Temmuz gecesi kalkışma olduğunda, darbeciler bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük kalkışma gerçekleştirdiğinde belediyeler ne yaptılar? İş makineleriyle, bütün imkanlarıyla adeta bu darbecilere dönük bir mücadele örneği gösterdiler Türkiye'de. Özellikle AK Partili belediyelerin bütün illerde gecenin ilk saatlerinden itibaren darbenin engellenmesine dönük verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta da aynı şey yaşandı. Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe', 'tiyatro' diyen, FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, savcı ve hakimleri suçlayan ve bunlarla ilgili tahfif, tezyif, her şeyi gerçekleştiren, 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, onların anlayışı, onların zihniyeti acaba o gece darbeye karşı gelir miydi? Bu anlayış, yeni FETÖ'nün söylemini kullanan, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, o gece darbe için sokağa çıkan asker kılıklı FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçikler' diyenler, acaba o gece imkanları olsaydı o darbeye karşı çıkarlar mıydı? Bu sorunun cevabı, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimin de aslında cevabı."Görüntü Dökümü-------------Mahir Ünal'ın ziyaretinden detayÜnal'ın açıklamalarıGÖRÜNTÜ BOYUTU: 644 MBHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)=====================Sivas'ta 'Muhsin Yazıcıoğlu' fotoğraf sergisiSivas'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldıKahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemini belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'yi anma etkinlikleri kapsamında İnönü Bulvarı üzerinde fotoğraf sergisi açıldı. BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını anlatan 100 fotoğrafın bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yazıcıoğlu'nun gençliği ve hayatını kaybettiği helikopter kazasına kadar geçen dönem içerisindeki seçilmiş fotoğraflardan oluşan sergide ayrıca Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için lokma dağıtıldı.Sergi hakkında bilgi veren BBP İl Başkanı Uğur Bulut, "2009 yılında hain bir suikast sonucu kaybettiğimiz şehit genel başkanımızı ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 10 yıldır BBP'liler, Alperenler, ülkücüler, bozkurtlar ve Türkiye'deki tüm iyi insanlarla birlikte hem Muhsin Başkanımızın hukukunu ararken hemde düzenlediğimiz programlarla onları anıyoruz. Bugün de Muhsin Başkanımızın siyasi tarihinden çeşitli kesitleri gösteren fotoğraf sergisiyle Sivaslıların karşısındayız.Programlarımıza katılım sağlayan tüm Sivaslı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.Sergiye katılan vatandaşlar ise Sivaslıların Yazıcıoğlu'na duydukları özlemi dile getirerek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Görüntü Dökümü------------Sergiden görüntüler-Fotoğraflardan görüntüler-Vatandaşların ilgisi-BBP İl başkanının konuşması-Vatandaş röportajlarıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,=====================