Dha Yurt Bülteni-14

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Terzi dükkanının kurşunlanma anları kameradaANTALYA'da Talip Gök'ün sahibi olduğu terzi dükkanı tabancayla kurşunlandı. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken camdan giren kurşun, kumaş standına isabet etti. Şüphelinin tabancayla ateş etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Arzum adlı terzi dükkanında meydana geldi. Motosikletle işyerinin önüne gelen 35-40 yaşlarında, 170 boylarındaki kişi, belinden çıkardığı tabancayla Talip Gök'ün terzi dükkanına doğru iki el ateş etti. Kurşunlardan biri işyerinin camını delip kumaş standına isabet ederken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı kameralara yansırken, tabancasını beline takan şüpheli motosikletine binerek olay yerinden kayıplara kaçtı.Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Polis motorunun görüntüsüMerminin deldiği camdan görüntüPolis aracının görüntüsüBoş kovanın görüntüsüPolislerin görüntüsüOlay yeri inceleme ekibinin çalışmasıGüvenlik kamera görüntüsü--------------------------------------Şüphelinin gelişi dükkana ateş etmesiBir vatandaşın şüpheli şahsı sakinleştirmeye çalışmasıŞüpheli şahsın olay yerinden ayrılması448 MB -- 04.02/// HDHaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==============Hırsızlık suçundan gözaltına alındı, doğumhaneye götürüldüBursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kişilik hırsızlık çetesi polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Şüphelilerden, 9 aylık hamile olan Songül G., gözaltına alınacağı sırada doğum sancısı geldiğini söyleyince, karakola değil doğumhaneye götürüldü.Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 gün önce bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi kayıplara karıştı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, şüphelilerin bugün akşam saatlerinde 37 DL 062 plakalı otomobil ile seyir halinde olduklarını tespit etti. Şüphelerin aracını takibe alan ekipler dur ihtarında bulundu. Yaşanan kovalamaca neticesinde durdurulan araçtaki Songül G.,(28), Savaş S.(26), Handan U.,(26), Nehir K.(25), ile Yılmaz G. (30), gözaltına alındı.KARAKOLA DEĞİL DOĞUMHANEYE GİTTİGözaltına alınan 5 şüpheli, polis otosuna bindirildikleri sırada 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songul G., doğum sancısının geldiğini iddia ederek fenalaştı. Songül G., polis ekiplerinin çağırdığı 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G., doğumhaneye alınırken diğer 4 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca şüphelilerden Handan U.'nun da 7 aylık hamile olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:-------------------Songul G.'nın hastaneye kaldırıması-Araçtan görüntüler-Polis ekiplerinden görüntülerBoyut: 84 MB Süre: 0.45 snHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ-INEGOL-DHA==================El freni çekilmeyen otomobil işyerine çarptıŞANLIURFA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, hareket ederek işyerinin vitrinine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.Kaza, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 33 AUE plakalı otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Yolun karşısına geçerek merdivenden düşen otomobil, tatlıcının vitrinine çarparak durabildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken işyerinde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Park halindeki otomobil geri hareket etmesiMerdivenlerden aşağıya inen otomobil tatlıcı dükkanına çarpmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)======================Akşener: Kardeşlerimize PKK'lı damgasını vuruyorsan bu ülke batmış demektirİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adapazarı Çark Caddesi'nde parti otobüsünden halka seslendi. Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Türkiye için çok vahimdir, 29 belediye meclis üyesi adayımız tüm vatandaşlık numaralarıyla birlikte yayınlandı ve iftira atıldı. Bunların PKK'lı olduğuna dair. 29 arkadaşımızın 29'u da Süleyman Soylu'yu mahkemeye verdi. Ama çok vahim bir şey daha var, Ahlat'taki arkadaşımız bir şehit kardeşi. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşi. Ahlat'ta biz Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday gösterdiği ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olan İsa Tezel'i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Buna karşılık iftiralar, hakaretler, yalanlar diz boyu" dedi.'PKK'lı' denilen kişilerin ortak noktasının Kürt olmak olduğunu, AK Parti'nin yanında durmamaları nedeniyle vatan haini olarak gösterildiğini savunan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:"Şimdi gelelim bu 29 arkadaşımızın ortak noktasına. 'Meral Akşener'in PKK'lıları' denilen arkadaşlarımızın ortak noktası hepsinin Kürt olması. Demek ki AK Parti'nin yanında durmazsan vatan hainisin. Demek ki İYİ Parti'den aday olursan vatan hainisin. Bir çoğunun kökü burası. (Bozkurt işareti yaparak) 29 Kürt arkadaşımızın kökü de siyasi kökü de böyle (Bozkurt işareti yaparak). Ayıptır, günahtır. Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir. Bu Cumhurbaşkanının bugüne kadar pek çok şeyini hoşgördük ama bu davranışını hoş görmemiz mümkün değildir."Görüntü dökümüAkşener'in gelmesiÇark Caddesi'nde yürümesiAçıklamalarıHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,===========================Bakan Kurum'dan Giresun'a katı atık bertaraf tesisi sözüÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Enerji üreteceğimiz, atıklarımızı kaynağında ayrıştıracağımız, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine, Giresun'a uygun bir bertaraf tesisini yapmak istiyoruz. Buna ilişkin de Bakanlığımız çalışmaya başladı" dedi.Giresun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bulancak'taki Sarayburnu Camii ziyaretinin ardından, Valiliğe geçti. Burada Bakanlığına bağlı kurum temsilcileri, milletvekilleri ve Vali Harun Sarıfakıoğulları ile değerlendirme yapan Bakan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu. Karadeniz'in en güzel, en önemli, bölgenin turizm açısından, istihdam açısından en önemli şehirlerinden biri olan Giresun'u ziyaret ettiklerini kaydeden Kurum, "Giresun'a yatırım yapmak ve bu projeleri konuşmak üzere geldik. Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde Giresun'umuza tam 18 milyar liralık iş yapıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca da yaptığımız yatırımın bedeli 2 milyar 830 milyon lira. Bugün konuştuğumuz konuları da eklediğimizde; Giresun halkı için, Giresun için, Giresunlu vatandaşlarımız için buradaki yaşam kalitesini artıracak çok önemli kararları aldık" diye konuştu.'GİRESUN'A UYGUN BERTARAF TESİSİ'Bakan Murat Kurum, Giresun'da çöp depolama sorunun devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Hem Giresun sahilindeki eski alanın olduğu yer hem mevcut Çavuşlu beldesindeki depolama sahasının olduğu alanda çöple ilgili hem mevcut sahada ve yeni dökülen sahada da vatandaşlarımızın kokudan ve görüntü kirliliğinden şikayetleri var. Çavuşlu'daki alana ilişkin ilk önce bu alanın bertaraf edilmesi ve buradaki içme suyunun yeniden keson kuyularının açılması suretiyle vatandaşlarımızın içme suyuna ilişkin problemlerini İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla çözeceğiz. Akabinde zaten dolmak üzere olan bu sahaya ilişkin de yeni bir çözüm için Bakanlığımız Genel Müdürlüğümüze talimat verdik. Belki de sadece Giresun'a ilişkin de önemli bir adamı atacağız. Enerji üreteceğimiz, atıklarımızı kaynağında ayrıştıracağımız, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine, Giresun'a uygun bir bertaraf tesisini Giresun'umuzda yapmak istiyoruz. Buna ilişkin de Bakanlığımız çalışmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunu halletmiş olacağız ve mevcuttaki, Çavuşlu'daki katı atık bertaraf tesisinin rehabilitasyonuna bu anlamda başlamış oluyoruz."Kent merkezindeki Zeytinlik semtinde 150 yıllık tarihi eserler bulunduğuna dikkat çeken Kurum, devam eden sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme çalışmalarının da kısa zamanda bitirileceğini belirtti. Bakan Kurum, daha sonra millet bahçesine çevrilecek olan Giresun Atatürk Stadı'nda da incelemelerde bulundu. Antrenman yapan Giresunsporlu oyunculara baklava ikram ederek başarılar dileyen Bakan Kurum'a, Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren de takımın formasını hediye etti. Bakan Kurum, ardından Görele'nin Çavuşlu beldesindeki katı atık berteraf tesisinde incelemelerde bulundu. Burada Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'dan süreç hakkında bilgi alan Bakan Kurum, yeni çöp bertaraf tesisinin kurulmasının ardından bu alanın rehabilite edileceğini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Kurum ziyaretlerBakan Kurum konuşmaDetaylarHABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -=====================Büyükelçi Berger: Kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda katkıda bulunuyoruzAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "2 yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dolayısıyla Malatya'nın kuru kayısısı koruma statüsüne alındı. Kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, istişare toplantısı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından valilik önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Christian Berger, Malatya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin Malatya ile yakın bir bağı var. 2 yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dolayısıyla Malatya'nın kuru kayısısı koruma statüsüne alındı. Biraz önce Malatya Valisi'ne ziyarette bulundum. Kendisi bize Malatya'nın ekonomisi ve ticareti konusunda bilgilendirdi. Biz de Malatya'da yürüttüğümüz projemiz konusunda kendisini bilgilendirdik. Burada biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecekler. Ayrıca bu makul bir maliyetle sağlanacak. Proje ile ilgili sözleşmeler birkaç hafta önce imzalandı. Proje 12 milyon euro değerinde. Ayrıca ihale süreci de başlatılıyor. Eylül ya da Ekim ayında inşaat işlerinin başlamasını bekliyoruz. Projenin toplam değeri 13,5 milyon euro. Projeyi burada üreticiler Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık. Projenin tarıma da fayda sağlayacağını umuyoruz."Büyükelçi Berger, konuşmasının ardından kentteki ziyaretlerini sürdürmek üzere valilikten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------AB Büyükelçi Christian Berger'in açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)====================================Özel öğrenciler, fidan diktiBURDUR'da kentteki özel öğrenciler, adlarına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi'nin (BİLGE) sosyal sorumluluk ayağını oluşturan özel öğrencilere yönelik 'Aranızdayız' projesi kapsamında Büğdüz yolundaki Örtülü mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği 3 dönümlük arazide hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına fidan dikim etkinliğine Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, kentteki okullarda eğitim gören 150 özel öğrenci, öğretmenler ve aileleri katıldı.Süleyman Çakıcı, "Özel eğitim okullarında okuyan 150 çocuğumuz 3 dönümlük alana karaçam ve mavi servi dikti. Projede bizlere desteklerini esirgemeyen Valimiz Hasan Şıldak ve eşleri Fatma Nur Şıldak ile öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Fidan dikim alanıFidan diken özel öğrencilerDetaySüleyman Çakıcı ile röportajDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==========================