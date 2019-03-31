Dha Yurt Bülteni -14

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da 'muhtarlık' kavgası: 2'si ağır 14 yaralıDiyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.Bozbağlar Mahallesi'ndeki Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma, okul çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü------------Olay yeriHayderekan İlkokuluJandarmanın önlem almasıZırhlı araçlarOkuldaki vatandaşlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=================='Baba ve ABD'deki kızı yerine oy kullanıldı' iddiasıGaziantep'te, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına giden İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, kendisinin ve ABD'de bulunan kızının yerine oy kullandığını gördü. Oyunu kullanamayan Sarıkçıoğlu, yaşananlara ilişkin tutanak tutturup, polise başvurdu.Olay, öğle saatlerinde, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, oyunu kullanmak üzere okuldaki 1122 numaralı sandığa gitti. Kimliğini uzatan Sarıkçıoğlu'na, sandık görevlileri, yaptığı kontrol sonrası oyunun kullanılmış olduğu bilgisini verdi. Duruma itiraz eden Sarıkçıoğlu, imzanın kendisine ait olmadığını ve aynı sandıkta oy kullanmış gibi gözüken kızı Nebihe Sarıkçıoğlu'nun da eğitim için ABD'de bulunduğunu söyledi. Kendisinin ve yurt dışındaki kızının yerine oy kullanıldığını savunan Sarıkçıoğlu, itiraz ederek, polisler eşliğinde tutanak tutturup, karakola gitti.Kendisinin ve kızının yerine oy kullanıldığını öne süren İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, "Okula ilk defa geliyorum. Gelip, baktığımda benim ve kızımın yerine oy kullanıldığını gördüm. Kızım yurt dışında okuyor. Şimdi tutanak tuttuk, karakola gidiyoruz. Yerime oy kullananlardan şikayetçiyim" dedi.Görüntü Dökümü-----------Oy kullanılan okulHalil Sarıkçıoğlu röpOy kullanılan sınıf ve sandıkGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI/Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)=====================Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldüKonya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Kadınhanı ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Cumhuriyet İlkokulu'na giderek 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde aniden fenalaştı. Çağrılan ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Görüntü Dökümü----------------Oy kullandığı sandıktan detayOkulun dışından detayBüyükkaraca'nın fotoğrafHaber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI DHA))=============================================Hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gittiDüzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinezer Ballı (78), hasta yatağından kalkarak evde bakım hizmetleri personeli eşliğinde oyunu kullandı.Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Sinezer Ballı, hastane yönetimine oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi evde bakım hizmetleri personelini görevlendirdi. Hastaneden görevliler eşliğinde çıkarılan Sinezer Ballı, Beyciler İlkokulu'ndaki 1064 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işlemini gerçekleştiren Sinezer Ballı, daha sonra tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.Sinezer Ballı, "78 yaşındayım, hastanede tedavi görüyorum. Oy kullandım, hastaneye geri dönüyorum." dedi.Görüntü Dökümü------------Yaşlı kadının yattığı servisten çıkarılırken görüntüsüYaşlı kadının evde bakım hizmetleri aracına binerken görüntüsüYaşlı kadının yanından görevlilerle oy kullanmaya hazırlık görüntüsüYaşlı kadının oy kullanırken görüntüsüYaşlı kadın ile röpYaşlı kadının tekrar hastaneye geri dönmek için araca binerken görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=====================Yörük kıyafetiyle oy kullandılarAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesi ile oy kullanmaya geldi.Aydın'da 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmenin oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giti. Oy kullanan vatandaşlar arasında renkli görüntüler oluşturanlar oldu. Nazmi Topçuoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleri ile gelen İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ve beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 kişi, vatandaşların ilgi odağı oldu.Amaçlarının Yörükler'in var olduğunu göstermek olduğuna vurgu yapan İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, "Tüm siyasi partilere yerel seçimlerde başarı dileriz. Biz kültürümüzü temsil etmek için yola çıkmış olan Yörükleriz. Oy kullanmaya da sembolik kıyafetlerle geldik. Bunu hem daha fazla dikkat çekmek hem de oy kullanma vesilesiyle İncirliova'da, Aydın'da ve Türkiye'de Yörük derneklerinin var olduğunu göstermek için yaptık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Yörüklerin oy kullanmaya gelişi-İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu'nun oyunu kullanması-Hulusi Genişoğlu ile röp.Haber-Kamera: BURHAN CEYHAN/ İNCİRLİOVA (Aydın),======================Tunceli'de AK Parti ve TKP adayları oy kullanmak için 20 dakika sırada beklediTUNCELİ'de AK Parti adayı Gökhan Arasan ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, oy kullanacakları sandık başında 20 dakika sırada bekledikten sonra kabine girip, tercihlerini yaptı.Tunceli'de sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasıyla çok sayıda kişi sandık başına gitti. Kent merkezinde oy kullanma işleminin sorunsuz devam ederken, AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan oyunu, Moğultay Mahallesi'ndeki Atatürk Teknik ve Meslek Anadolu lisesinde kurulan 1067 No'lu sandıkta kullandı. AK Parti adayı Arasan, seçime yoğun katılım nedeniyle bir süre oy kullanma sırasında bekledikten sonra oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.Seçime yoğun katılımın olmasıyla oy kullanmak için bekleyen bir başka aday ise Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Maçoğlu, oyunu sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Munzur Ortaokulu'nda 1026 No'lu sandıkta kullandı. Maçoğlu, oy kullandığı sandıkta uzun kuyruk olması nedeniyle yaklaşık 20 dakika sırada beklemesinin ardından kabine giderek tercihini yaptı.Görüntü Dökümü----------TKP adayı Maçoğlu oy kullanma sırasında beklerkenMaçoğlu oyunu kullanmasıAK Parti adayı Gökhan Arasan oy kullanmak için sıra beklerkenAK Parti adayı Arasan'ın oy kullanmasıVatandaşların oy kullanmasıGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 208 MBHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,,==================Oyunu kullanan denize koştuMuğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayanlar sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Ardından sahilin yolunu tutanlardan bazıları güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da kafeteryaları doldurdu. Kentte denize girenler de görüldü.Marmaris'te 68 bin 515 seçmen, bugün saat 08.00'den itibaren 174 sandıkta oy kullanmaya başladı. Engelli veya yaşlılar, yakınlarının yardımıyla sandığa gitti. İlçenin en yaşlıları arasında yer alan tiyatro oyuncusu 92 yaşındaki Altan Karındaş, huzurevi personelinin, 97 yaşındaki Mühire Ünlü de akrabalarının yardımıyla oyunu kullandı. Kaymakam Celalettin Yüksel ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da aileleriyle gelerek sıraya girip, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde oturan, Türklerle evlenip Türk vatandaşı olan 1000 kişi de oyunu kullandı. 17 yıldır İstanbul ve 3 yıldır Marmaris'te yaşayan Azerbaycan uyruklu turizmci Afag Palu, "İlk defa Marmaris'te oy kullanıyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.Oyunu kullananlar aileleriyle birlikte sahile, yürüyüş yollarına ve mesire yerlerine akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin hava sıcaklığını 23 derece gösterdiği şehir merkezinde denize girenler de oldu. Kimileri yanlarında getirdikleri portatif sandalyelerde oturarak, deniz manzarasını izledi, bazıları da bikini ve mayolarıyla şezlonglara uzanarak güneşlendi. Türkmenistan Parkı'nda bulunan parklarda çocuklar oyun oynadı. Aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki restoranlar ile kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. Kimi aileler ise araçlarıyla kırsal mahallelerdeki mesire yerlerine gitti.Sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında, haklarında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 11 seçmen, oyunu kullandıktan sonra polis ve jandarma tarafından gözaltına alındı.Görüntü Dökümü-----------Çocuklarıyla sıra bekleyen vatandaşlarEngelli ve yaşlı seçmenlerin genel-ayrıntılı görüntüsüAzeri uyruklu Türk vatandaşı Afag Palu ile röportajYaşlı seçmenlerle röportajMarmaris Belediye Başkanı ve DSP Adayı Ali Acar sandıkta oy kullanmasıDenize girenlerSahilde çocuklarıyla oturan ve dinlenenlerSahil yürüyüş yolunda oturan üstü çıplak şortlu vatandaşlar güneşlenmesiSahilde deniz manzarası eşliğinde kafeteryalarda oturanlarSahil yolunda yürüyüş ve kaykay yapanlar(Toplam: 5 dakika 6 saniye-369 MB HD görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=====================Mersinliler, sandık başına gittiMersin'de bir milyon 281 bin 570 seçmen, 4 bin 146 sandıkta oy kullanırken, Vali Ali İhsan Su, vatandaşların sorunsuz oy kullandığını söyledi.Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına akın etti. Vali Ali İhsan Su da eşi Zeliha Su ile, Akdeniz ilçesinde Kiremithane Mahallesi'ndeki Gazipaşa Ortaokulu'nda 1129 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul girişinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Su, kent genelinde sorunsuz bir şekilde seçimlerin sürdüğünü belirterek, "Tüm vatandaşlarımız demokrasi şenliği bilinci ile gelip oylarını kullanıyorlar. Biz de tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Sonuçların, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok" dedi.ÜNLÜ RESSAM OYUNU KULLANDIHer yaşta insanın sandık başına gittiği seçimlerde 18 yaşındaki Görkem Kaşıkçı ise ilk oy kullanma sevincini yaşandı. Bazı yaşlılar da yakınlarının yardımı ile sandık başına gelirken, çocuklar da anne ve babalarını yalnız bırakmadı. 'İplerin ressamı' olarak bilenen ünlü ressam Ahmet Yeşil de, ABD'nin New York kentinde Broadway'de bulunan Max Soho Galeri'deki sergisine gitmeden oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Oy kullanan vatandaşlar-Sıra bekleyenler-Vali Ali İhsan Su sınıfa girerken-Görevlilerle selamlaşırken-Vali Su'nun oy kullanması-Vali Su'nun eşi Zeliha Su oy atarken-Vali Su'nun açıklaması-Ressam Ahmet Yeşil oy kullanırken-Yeşil sınıftan ve okuldan çıkarken-Oy kullananlardan genel ve detay(BOYUT: 414,70 MB) (SÜRE: 3,41 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,