Dha Yurt Bülteni-14

Kaynak: DHA

SURİYE SINIRINDA PKK'LI 3 TERÖRİST YAKALANDIŞANLIURFA'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKK/KCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırma faaliyeti yürüten 3 teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Polis ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonda, sınırı geçen 2'si kadın 3 terörist beraberinde 2 tüfek, 56 mermi ve örgütsel dokümanla birlikte yakalandı.Emniyette ifadeleri alınan teröristlerin son yıllarda PKK/YPG terör örgütünden kaçmak istediklerini öne sürdükleri ve Suriye'de sivillerin kentlerini işgal eden terör örgütünü istemediğini söylediği öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 3 terörist, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Zırhlı araçlarla operasyon hazırlığını yapan polisOperasyonda ele geçirilen malzemeGözaltına alınan 3 terörist adliyeye götürülmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)==========VAN'DA 'MAVİ BALİNA' ÖLÜM GETİRDİVAN'da, 'Mavi Balina' oyunu oynayan Sevda E. (14), arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gittiği tepeden atlayarak, intihar etti.Olay, 2 Nisan günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki 5 kız arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Akköprü Tepesi'ne çıktı. Ancak kısa süre sonra arkadaşlarının gözü önünde tepeden atlayarak, intihar etti. Çocukların haber vermesi üzerine aileler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, arkadaşlarının intiharına tanık olan 5 kız çocuğunu Çocuk İzleme Merkezi'ne götürdü. Kızların burada ifadeleri alındı.MAVİ BALİNA NEDEN OLMUŞVan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdrüğü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevda E.'nin intiharının 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Çohaz, açıklamasında savcılık tarafından olaya tanık olan 5 kız çocuğundan 3'ünün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kabul Birimi'ne gönderildiğini kaydederek, "3 kız çocuğunun, ilk kabul birimine kabulleri yapılmıştır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirilme ile uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının, emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir" dedi.AİLELERİ UYARIÇohaz, ailelere de "Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.Sevda E., bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSağlık görevlileriAmbulansToplanan kalabalıkCenazenin sedyenin götürülmesiDetaylarFotoğrafıGülay KUYUCU/ VAN,-======================HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI, BEBEĞİYLE CEZAEVİNE GİRDİYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, - KAYSERİ'de 4 gün önce girdiği evde çelik kasadan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Sibel K. (28), parmak izinden kimliği tespit edilip yakalandı. Tutuklanan Sibel K., 3 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi.Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak'ta oturan A.S., 4 gün önce evindeki kasanın soyulduğunu görünce polise başvurdu. Evde inceleme yapan polis, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Sibel K.'nın parmak izini buldu. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesiyle kimliği belirlenen Sibel K.'yı yaşadığı evinde gözaltına aldı. Girdiği evde çelik kasadan, bin 500 Euro, 300 dolar, 4 cumhuriyet altını, 2 yarım altın, 38 adet çeyrek altın, 1 adet 22 ayar bilezik, 70 bin 600 TL ve miktarı bilinmeyen Suudi Arabistan parasını çaldığı belirlenen Sibel K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Sibel K., kucağındaki 3 aylık kız bebeğiyle cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTIANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın eş zamanlı operasyonunda internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis çetesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; teknik, fiziki ve dijital takip sonrası İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlar Mahallesi'nde operasyon yaptı. '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek' suçunu işlediği ve yüzde 15- 20 kar elde ederek, yasadışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin Rusya, Kıbrıs ve Almanya'daki bahis siteleri üzerinden Türkiye'deki bazı kişilere kullanıcı adı ve şifre vererek bahis oynattığı, 2 Nisan'da örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştukları ve yasadışı bahis oynayan şahıslara ek kredi açmak suretiyle kişileri borçlandırdıkları tespit edildi.Şüphelilerin ev, eklenti, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, taşınabilir bellek, pos cihazı, 5 not defteri, 8 bin 570 lira, 839 ABD Doları, 130 Euro, 110 İsviçre Frangı, 6 bankamatik kartı, kredi kartı, 72 bin 980 lira borç ibareli kağıt, 6 adet 40 bin 500 lira değerinde senet, 15 hesap cüzdanı, 579 ecstasy hap, 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Dijital materyaller incelenmek üzere siber suçlara gönderilirken, 40 kişinin de yüklü miktarlarda para hareketi yaptığı tespit edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ele geçirilen malzemelerHABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),========YOLA FIRLAYAN KADINI GÖRDÜ, ANİDEN DİREKSİYONU KIRDI, O ANLAR KAMERADABOLU'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu. O anlar okul servisinin kamerasına yansıdı.Olay, dün D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, okula öğrencileri almak için gittiği sırada yola aniden bir kadın fırladı. Erdal Alural dikkati sayesinde yaptığı manevra ile kadına çarpmaktan son anda kurtuldu. Minibüsü durdurup, kadına zarar gelip gelmediğine bakmak için araçtan inen Alural, daha sonra kadının kaçmaya başladığını görüp durumu polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan polis kadını bulamadı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kadının yola atlaması-Şoförün yaptığı manevraHaber: Murat KÜÇÜK/BOLU,===========(ÖZEL) - HEVSEL BAHÇELERİ'NE BAHAR GELDİUNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'ın kuş cenneti Hevsel Bahçeleri'ne bahar geldi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok yerinde kar yağışının yer yer devam ettiği bir dönemde Diyarbakır merkez Sur ilçesinin güneydoğu kesiminde yer alan Dicle Nehri kıyısında bulunan 3 bin 150 dönümlük Hevsel Bahçeleri'nde badem, kiraz, kaysı, erik ve şeftali ağaçları çiçek açtı. Baharın gelmesiyle rengarenk ve güzel çiçek kokusunun hakim olduğu Hevsel Bahçeleri'nde 250'den fazla kuş türünün yanı sıra su samuru, sincap, tilki, sansar ve kirpi gibi 10 dolayında tür yaşıyor.Yaklaşık 8 bin yıldan bu yana bahçe olarak kullanılan ve kuşların göç noktası olması nedeniyle göç dönemlerinde kanatlı türlerin yoğun şekilde görüldüğü Hevsel Bahçeleri'ndeki badem, kiraz, erik, şeftali ve kaysı ağaçları havaların ısınmasıyla çiçek açtı.Üç kuşaktır Hevsel Bahçeleri'nde çiftçilik yapan Murat Oğurlu, bahçelerindeki meyve ağaçlarının çiçek açmasından son derece memnun olduğunu söyledi. Dolu yağmaması durumunda meyvede verim beklediğini anlatan Oğurlu, "Hevsel Bahçeleri çok verimli bir toprak yapısına sahip nadir yerlerden biridir. Dolunun çiçeklere zarar vermediği yıllarda iyi ürün alıyoruz. Ayrıca yüzyıllardır burada tarım eski geleneksel haliyle devam ediyor. Bu özelliği nedeniyle UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Yine İlkbaharın gelmesiyle Hevsel Bahçeleri çiçek kokularıyla güzelleşti. Ötücü kuşların sesiyle cıvıl cıvıl oldu. Burada kuşların da çok olmasının nedeni çok sayıda böceğin bulunmasına bağlıyorum. Burada kuşların yiyebileceği uğur böceği, kelebek ve sinek gibi çok sayıda canlı var. Hevsel bu bakımdan önemli bir yere sahip yerlerden biridir" dedi.'AĞAÇLAR DEĞİŞEN HAVAYA ALDANIP, ERKEN ÇİÇEK AÇABİLİYOR'Hevsel'deki ağaçların değişen hava koşullarına aldanıp erken çiçek de açabileceğini ifade eden Oğurlu, "Bundan daha önce Hevsel'de 700 dönüme yakın bir meyve bahçesi bulunurdu. Zaman içinde Diyarbakır'da değişen iklimden dolayı, pek fazla bu işi ilerletemedik. Daha modern bir çiftçiliğe dönemedik. 10- 15 yıldır burada birçok meyveyi kendim yetiştirdim. Kışın baharı yaşıyorsunuz, baharda yazı yaşıyorsunuz. Ağaçlar da şaşırdı. Ağaç 2 dakika güneş görünce baharın geldiğini düşünüp, hemen çiçek açıyor. Açtıktan birkaç gün sonra yağış veya sıcaklık farklarından dolayı maalesef çiçeklerini döküyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Hevsel'deki ağaçlarından detaylarHevsel'deki kuş ve böceklerden detaylarMurat Oğurlu'nun röportajıHevsel'in genel görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,=====================HATAYLI DOKTORLAR 'ŞİDDETE HAYIR' DEDİHATAY'da sağlık çalışanları İstanbul, Samsun ve İzmir'de meslektaşlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.Hatay Aile Hekimleri Derneği, Türk Sağlık Sen Hatay Şubesi, Hatay Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hatay Şubesi üyesi sağlık çalışanları sağlıkta şiddete hayır demek için bir günlük iş bıraktı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Hatay Aile Hekimleri Derneği Başkanı Nihat Fahlioğulları, "Biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var bu yeminde şifa vermek var, bu yeminde hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var, önce zarar vermeme var ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok, bu yeminde yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok. Savaş da bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor tehdit ediliyor, darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Biz özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki; etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Hatay İl Salık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasından genel ve detay görüntülerSÜRE: 01.28 BOYUT: 165 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,=============KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA 108 TL CEZA UYARISIMERSİN'de polis ekiplerince yapılan uygulamada kırmızı ışıkta geçen yayalar uyarıldı. Işıklı yaya geçitlerinde kırmızı yanarken geçen yayalara 108 TL ceza kesileceği vurgulandı.İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ülke genelinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, kent merkezindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önündeki çalışmada, yayaların ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde nasıl davranması gerektiği üzerinde duruldu. Yayalar için yanan kırmızı ışıkta geçen vatandaşlar uyarılırken; görevli polis memurları, ışıksız geçitlerde üstünlüğünün yayalarda olduğunu ancak ışıklı kavşaklarda mutlaka trafik ışıklarına uyulması gerektiğini anlatarak, kırmızıda geçen yayalara 108 TL para cezası kesileceğinin bilgisini verdi.Çalışmaya ilişkin bir açıklama yapan polis memuru Burcu Ayyıldız, "Şu ana kadar hep sürücüler üzerine çalışmalar yürüttük. Onlara broşürler dağıttık. Yayalarımızı da bu konuda bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde öncelik her zaman yayanın ama ışıklı yaya geçitlerinde yayalar da ışığa uymalı. Yayalar için kırmızı yandığında durmalı ve yeşil yandığında hareket etmeliler. Araçlar nasıl ışık sistemine uyuyorlar ise yayalarımız da buna uymalı. Uygulamamızın amacı ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde nasıl hareket edileceğinin ayrımını yapmak. İnsanların hayatı bizim için önceliklidir. bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Işıklı yaya geçitlerinde ışığa uymayan yayalara yönelik 108 TL idari para cezası kesilecek" dedi.Uygulamada sürücü ve yayalara uyarıcı broşürler de dağıtıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Yayaların genel ve detay görüntüleriYaya geçidinin görüntüsüAraçların geçişiPolislerin yayaları uyarmasıKırmızı ve yeşil ışıktan detay görüntüKırmızıda bekleyip yeşilde geçen yayalarBurcu Ayyıldız'ın açıklamasıSÜRE: 02'59" BOYUT: 323 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=======================