Dha Yurt Bülteni-14

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(ÖZEL) - TARIM FUARINDAKİ SİLAH STANDINA TEPKİDİYARBAKIR Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bir silah firmasının stant açması tepkiye neden oldu. Tüyap Fuarcılık Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, tepkiler üzerine "O silahlar görsel amaçlı. Burada silah satışı söz konusu bile değil" dedi.Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen ve salı günü kapılarını ziyaretçilere açan 10'uncu Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı'nda yerli silah üretimi yapan Trabzon merkezli bir firma stant açtı. Bazı vatandaşlar, tarım fuarında silah sergilenmesine tepki gösterdi. Tüyap Fuarcılık Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, silahların görsel amaçlı olduğunu, satış yapılmadığını belirterek, "Bir genç, stanttaki silahı almış ve arkadaşına tutmuş. O sırada biri fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaşmış. Bu da tepkilere neden oldu. Silahlar görsel amaçlı, içinde şarjör yok. Kaldı ki buraya günde binlerce insan geliyor. Burada silah satışı söz konusu bile değil" dedi.'HASSASİYET OLURSA SONRAKİ FUARLARDA ALMAYABİLİRİZ'Ektirici, Ateşli Silahlar Kanunu'na göre 100'den fazla büyükbaş hayvanı ve ya 100 arı kovanı olan kişilerin silah satın alabileceğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Biz de şaşkın durumdayız. Türkiye'de Ateşli Silahlar Kanunu var. Buna göre hayvancılık sektöründe yüzden fazla büyükbaş hayvanı veya yüzden fazla arı kovanı olan, tarımla uğraşıp büyük arazi sahibi olan bir çiftçi silah alma hakkına sahip. Bu kanunlaştırılmış bir uygulama. Bu firmalar da son 10, 15 yıldır Türkiye'deki bütün tarım fuarlarına katılıyorlar. Bu tarım fuarlarında olan bir şey. Neden bu şekilde tepki aldı biz de bilmiyoruz. Türkiye'de düzenlenen yüzlerce tarım fuarına katılan firmalar bunlar. Bizim olmazsa olmazımız değiller. Bölge hassasiyeti olursa, biz bu firmaları buraya almayabiliriz. Bu herhangi bir zorunluluk veya hükümlülük değil."Görüntü Dökümü-----------TÜYAP binasıFuardan genel ve detay görüntülerSilah standını izleyenlerSilahlarTÜYAP Bölge Müdürü'nün konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Selim KAYA-Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,==============================MUHTAR ADAYLARI TARAFLARI ARASINDAKİ KAVGADA 17 KİŞİ ADLİYEDEKARABÜK'te, muhtar adayları tarafları arasında çıkan ve tüfekle bir kişinin yaralanmasına sebep olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Salı günü akşam saatlerinde Cumayanı Köyü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangında yeniden alevlendi. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri geldi. Jandarma ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları belirlenen muhtar Bilal Bozkurt ile Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve polisin adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri altında 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları ise adliye önünde bekleyişlerini sürdürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken-Adliyeden detayHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,=========================AYDIN'DA ÇERÇİOĞLU MAZBATASINI ALDIAYDIN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 3'ncü kez seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim kurullarına giderek mazbatalarını aldı.Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, bugün adliyede bulunan İl ve İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Mazbata alma törenine İl Başkanı Ali Çankır ile çok sayıda partili de katıldı. Törende konuşan Çerçioğlu, "Çok yorucu bir süreçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Aydın halkına ediyorum. Seçim bitmiştir. Bundan sonra Aydın halkına çalışacağız. Bu seçimin kaybedeni yoktur, Aydın kazanmıştır" dedi. Konuşmanın ardından Özlem Çerçioğlu, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Seyfi Çizmeci'nin elinden mazbatasını aldı. Mehmet Fatih Atay ise mazbatasını Efeler İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Volkan Koçtepe'den aldı.Ardından Büyükşehir Belediyesi önüne gelen Çerçioğlu ve Atay, daha sonra partililerle ve ittifak yaptıkları İYİ Partililerle Atatürk Kent Meydanı'nda buluştu. Burada Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sonrasında CHP İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti İl Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu.Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, törenden sonra belediyeye geçerek görevine başladı. CHP'den istifa ederek DP'ye geçen ve seçimi 3'ncü tamamlayan eski başkan Mesut Özakcan, belediyeye gelmediği için herhangi bir devir teslim töreni yapılmadı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİBurhan CEYHAN/ AYDIN, -====================Eşi makamında gün yapan vakıf müdürü başkan oldu, ilk iş olarak kısır dağıttıKIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, eşinin, kaymakamlık binasındaki makamında gün yapmasıyla gündeme gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz, MHP'den belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak, Yahşihan Belediye Başkanlığı görevine başlayan Türkyılmaz'ın ilk icraatı, başkanlık makamında, eşiyle birlikte kısır dağıtmak oldu.Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz, geçen yılın Aralık ayında, kocasının kaymakamlık binasındaki makamında, 11 arkadaşıyla gün yaptı. Necibe Türkyılmaz'ın, eşinin makam odasında arkadaşlarıyla yaptığı 'kısır partisi' ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından soruşturma başlatıldı.BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİMHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osman Türkyılmaz'ı Yahşihan Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Görevinden istifa ederek, aday olan Türkyılmaz, pazar günü yapılan seçimi kazanarak, belediye başkanı seçildi. Türkyılmaz, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki grupla belediyeye geçti. Burada yapılan törende Osman Türkyılmaz, AK Parti'li Ahmet Sungur'dan görevi devraldı.KISIR DAĞITTIOsman Türkyılmaz'ın ilk icraatı ise başkanlık makamında eşi ile birlikte kısır dağıtmak oldu. Başkan Türkyılmaz, büyük tepside hazırlattığı kısırı makamında kendisini tebrik edenlere dağıttı. Türkyılmaz, eşinin makam odasında 'kısır partisi' verdiği yönündeki haberlere çok üzüldüğünü söyleyerek, "O gün ben devlet adabına uygun şekilde makamımı hanımlara açmıştım. Bugün o hanımefendiler burada, biz yine bugün halkın makamına geldik. Makamda gerçekten bu sefer 'kısır partisi' yapıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -========================TARİHİ SAAT KULESİ, 113 YILDIR AYAKTAKAYSERİ Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi saat kulesi, hiçbir arıza vermeden, 113 yıldır çalışıyor. Kayseri Saatçiler Odası'nca saat haftada bir kurularak, zamana ayar veriliyor.Kentte, 1906 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid'in emriyle Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılan saat kulesi, 113 yıldır Cumhuriyet Meydanı'ndan geçenlere zamanı bildiriyor. 100 yılı aşkın süredir ayakta duran saat kulesi, arıza vermeden çalışıyor. Saat kulesindeki makinenin bakımı ise Kayseri Saatçiler Odası tarafından yapılıyor. Oda Başkanı Mustafa Sancak, 2'nci Abdülhamid'in, kent sakinlerinin zamanı öğrenebilmesi için Osmanlı topraklarındaki önemli merkezlere saat kuleleri yaptırdığını anımsatarak, "Bunlardan biri de Kayseri'deki meydanda bulunan saat kulemiz. İnsanların o dönem zamanı öğrenebilecekleri şimdiki gibi kollarında ya da ceplerinde saat yokmuş ve bu nedenle saat kuleleri yapılması emredilmiş. Saat kulesi, 113 yıldır ilk günkü gibi çalışmaktadır. Son zamanlarında ise bakımlarını Saatçiler Odası olarak biz yapıyoruz" dedi.'113 YILDIR KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR'Saat kulesinin meydan saati olarak yapıldığını belirten Sancak, "O dönemde 'Bütün şehirlerde, meydanlarda saat kulesi olsun' emri üzerine Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Kulenin hemen yanında bir oda mevcuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Kayseri'ye geldiğinde halkın problemlerini ve sorunlarını orada dinlemiş. Konum olarak merkezi bir yerdedir. Hemen arkasında Kayseri'nin sembolü olan kale mevcuttur" diye konuştu.İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ,========================