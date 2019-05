DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HDP'Lİ VEKİLLER AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRDI

TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, görüştüğü avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamanın ardından Diyarbakır'da HDP'li 4 milletvekili açlık grevini sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan milletvekillerinden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, süreç boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, avukatları ve ailesiyle görüştürülmediği iddiasıyla Diyarbakır'da tutuklu olduğu E Tipi Cezaevi'nde 8 Kasım 2018'de açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakki Milletvekili Leyla Güven, 25 Ocak'ta sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Eylemine Diyarbakır Bağlar'daki evinde de devam eden Güven'e, HDP'nin Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Tayip Temel ile Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ da Mart 2019'dan itibaren açlık grevine başlayarak destek verdi. Öcalan'ın, 22 Mayıs'ta görüştüğü avukatları aracılığıyla çağrıda bulunmasının ardından bugün HDP il binasında basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri, açlık grevlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Basın toplantısına katılan milletvekilleri Murat Sarısaç, Tayip Temel ve Dersim Dağ ile evinde bulunan Leyla Güven, açlık grevlerini bitirme kararının ardından ambulanslarla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

200 günlük açlık grevini sonlandıran Leyla Güven hastaneye götürülürken yaptığı açıklamada, "Bu eylemin birinci gününden bugüne kadar ilgi gösteren herkese, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

2)İLK RÖPORTAJINI DHA'YA VEREN BAŞKAN BÖCEK: CUMHURBAŞKANI'NI ANTALYA'DA KARŞILARIM

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimden sonraki ilk röportajında, öncelikli projeleri açıkladı. Önceki başkan Menderes Türel döneminde başlayan hangi projelere devam edip, hangilerine etmeyeceklerini netleştiren Başkan Böcek, Altın Portakal heykelciğinin eski sarı rengine döneceğine işaret etti. "Türel ile ilgili kötü konuşacak adam değilim" diyerek kavga siyasetinden uzak duracağının sinyalini veren Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Antalya'ya gelişinde karşılayacağını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Muhittin Böcek, 714 bin oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 7 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Muhittin Böcek, ilk röportajını Demirören Haber Ajansı'na verdi. Başkanlıkta geçen 45 gününü ve yapacakları konusunda açıklamalarda bulunan Böcek, 19 ilçede bulunan 913 mahalleye hizmet etmek istediği için Büyükşehir'e aday olduğunu söyledi. Adaylığı süresince 99 gün koştuğunu ve 100'üncü günde yüzünün güldüğünü belirten Muhittin Böcek, seçimi kazanacağının sinyalini sahadaki vatandaş temaslarında gördüğünü söyledi. 25 yıllık siyasi hayatında insanlara güven verdiğini düşündüğünü belirten Başkan Böcek, 'planlı, kurallı, kimlikli kent' teması ve uzman ekibiyle seçimlerde başarı elde ettiğini kaydetti.

DERTLERE DERMAN OLACAĞIZ

"Seçimi kaybeder miyim" endişesi taşımadığını anlatan Böcek, hiçbir boş vaadi olmadığını söyledi. Böcek, "Sorunu biliyorduk, çözüm üzerine yola çıktık. Sorunlara yönelik araştırmalar yaptık. İlk sırada işsizlik, ikinci sırada ekonomi, üçüncü sırada ise ulaşım ön plana çıkıyordu. Tarımla ilgili üretici mağdurdu. Hallerin kapatılması gündemdeydi. Köylülerle bire bir temas kurduk. Bütün vatandaşların dertlerine derman olmaya geldik. Vatandaşın vaatlerin sayısının çokluğuna değil, samimiyetinize baktığını gördük" dedi.

KAPIDAN GİRDİĞİNDE AĞLADI

Muhittin Böcek, Büyükşehir'e ilk geldiğinde çok duygulandığını söyledi. 26 yıl önce yaşadığı bir anıyı büyükşehire geldiğinde hatırladığını anlatan Böcek, "Anavatan Partisi'nde merkez ilçe başkanı seçildikten sonra Başbakan Mesut Yılmaz'ı havalimanında karşıladığımda ağlamıştım. Otobüste Başbakan Yılmaz'ın hemen arkasında ikinci sırada oturuyordum. Rahmetli babam sağ olsa da bugünleri görse diye içimden geçirip ağlamıştım. Başkan seçilip mazbatayı aldıktan sonra Büyükşehir'in kapısından ilk girdiğim anda da o anı aklıma geldi. Gözyaşlarımı tutamadım. Rahmetli babam sağ olsaydı da 'Benim oğlum ne kadar başarılı' deseydi demesini çok isterdim. Çünkü onu çok küçük yaşta kaybettim. Umarım Antalya halkı için her şey güzel olacak" diye konuştu.

KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIK

Her başkanın çalışma ekibi olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki toplantıda liyakata önem vermemizi istedi. Bu anlayış çerçevesinde geçmiş dönemde çalışan bazı arkadaşlarımız bizimle devam ediyor. Kendiliğinden ayrılanlar da oldu. Biz gelir gelmez çalışma arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynamadık. Kendi isteğiyle ayrılan 100 kişi bile yoktur. Daha çok şirketlerimizde kendi isteğiyle ayrılanlar var" dedi. Başkan Böcek, net bir sayı vermemekle birlikte seçimden sonra ayrılan sayısının 100'e yaklaştığını, bunun içinde kendi ayrılanlar olduğu gibi kendisinin gönderdikleri olduğunu da söyledi.

HANGİ BÜROKRATLAR DEVAM EDECEK?

Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Birol Ekici'nin kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi. Şu anda başdanışmanı olan Cansel Çevikol Tuncer'in genel sekreterliği için sürecin devam ettiğini kaydeden Böcek, "Kendi istekleriyle ayrılan bürokratlar var, bizimle çalışmak isteyen bürokratlar var. Onlarla görüşüyoruz. Sinekle mücadele kapsamında 160 işçi kardeşimiz işe başladı. 64 itfaiye eri alıyoruz. Bugünlerde sınavlardan geçiyorlar. Hiçbirinin siyasi görüşlerini bilmem. Başka atamalar da olacak. Mevcut dairelerin yöneticilerinin çoğu devam edecek. ASAT'ta İbrahim Kurt ile devam edeceğiz. Liyakatı uyanlar, işinde başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İŞE ALIMLARDAKİ KRİTERLERİ

Belediyelere işçi almayla belediye başkanlığı kazanılmayacağını bildiğini anlatan Böcek, "Önemli olan belediye bütçesinde tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaktır. Belediyeler partilerin ihtiyaçlarını iş anlamında değil, hizmet anlamında karşılamalıdır. Öncelikli hedefimiz Antalya'dır. Sadece maaş için benim partilim bana gelmez, ben de sadece partili diye birini çalıştırmam. Önce o işi layıkıyla yapmalı. Belediyeyi sadece partililerle doldurursam başarılı olamam" diye konuştu.

SÜRGÜNDEKİ PERSONELİN DURUMU

Menderes Türel döneminde merkezden ilçelere görevlendirilen personelle konuştuğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, bazı çalışanların gittikleri ilçelerde kalmak istediğini söylediğini kaydetti. Böcek, "İlçelerdeki bazı arkadaşlarımız mağdur olduğunu belirterek gelmek istiyor. Hepsiyle görüştüm, gelmek isteyen herkes zamanla dönecek. Bazıları, gittikleri yeri sevmişler ve orada devam etmek istiyorlar. Buna da saygı duyduk. Dönüşleri de zamana yayarak halledeceğiz" dedi.

BANKAMATİK MEMURLARI PAYLAŞIMI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Türel döneminde 4 bin 500 çalışmadan maaş alan 'bankamatik memurları' olduğu yönündeki paylaşımını eleştiren Böcek, "O paylaşımı doğru bulmadığımı İstanbul'da karşılaştığımda kendisine de söyledim. O da basından birisinin kendisine bunu aktardığını söyledi. 'Bana sorsaydınız iyi olurdu' dedim. Geçmiş dönem ve sayın Türel ile ilgili kötü konuşacak adam değilim. O dönemi kapattık. Bankamatik memuru gibi konuları kamuoyu ilgi paylaşmam" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN GELİRSE KARŞILARIM

Muhittin Böcek, devlet terbiyesi ile büyüdüğünü belirterek, 25 yıllık siyasi hayatında birçok siyasi lideri karşıladığını söyledi. Farklı partilerin siyasi lideriyle açılışlar yaptıklarını anlatan Böcek, şöyle devam etti:

"Biz siyaset uğruna Antalya'ya farklı davranacak değiliz. Sorumluluklarımız var, siyaseti il başkanımız, milletvekillerimiz yapacak. Ben Antalya'ya 5 yıl hizmet için koşacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Antalya'ya gelirse karşılayacağım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u karşıladığımda her iki partiden de eleştirenler olmuştu. Çavuşoğlu bana 'Ata dostum' der. Bizim geçmişe dayalı dostluğumuz var. Bize yakışan budur. Biz hizmet için geldik. 31 Mart'a kadar siyaset yaptık. Vatandaşıma saygı duyacağım. Diğer siyasi parti belediye başkanlarını da yine CHP'li başkanı gibi göreceğim. MHP ve AK Partili belediye başkanlarımızı ayırt etmeden çalışacağız."

HANGİ PROJELER DEVAM EDECEK?

Önceki belediye başkanı Menderes Türel döneminde başlayıp devam eden projelere yönelik de fikirlerini paylaşan Başkan Böcek, Antalya için uygun olan her projenin devam edeceğini söyledi. Üçüncü raylı sistem ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Böcek, o dönemki projelerden kendisini en fazla üzen çalışmanın Konyaaltı Sahili'ndeki bazı uygulamalar olduğunu vurguladı. Böcek, "Konyaaltı Sahili belediyemizin 300 milyonluk parası ile yapılmıştır. 300 milyon yatırılan ve başka işletmenin devam ettiği projede temizliği büyükşehir belediyemiz yapıyor. Güvenliği büyükşehir sağlıyor. Park bahçe işleri, belediyemize bırakılmış. Bunu uygun görmedim. Biz yasalara bakıp işlerimize devam edeceğiz. Türel dönemindeki projelerden Kınık Hali projesini durdurduk. 350 milyonluk bir projeydi. Bu çok büyük bir para. Biz 10 ilçemize 35'er milyonluk yatırım yapsak oradaki halk büyük memnuniyet duyar. Devam eden Doğu Garajı projesini kısa sürede tamamlayacağız. Eski belediye binasının oradaki çalışmalar devam edecek. Diğer projelere yönelik değerlendirmemiz devam ediyor" diye konuştu.

İLK HALK YEM'DEN BAŞLAYACAK

'Halk' ile başlayan projelerinden 'halk yem'in hayata geçirecekleri ilk proje olduğunu dile getiren Böcek, Elmalı'da buna yönelik girişimleri olduğunu söyledi. Daha önce belirledikleri 85 dönümlük yerin satıldığını ifade eden Böcek, yeni yer baktıklarını vurguladı. Böcek, "Ulaşım Master Planı'na yönelik de çalışmalar devam ediyor. Birçok projenin aynı anda başlama durumu söz konusu. Halk su projesi hazır, görüşmeler devam ediyor. Bayramdan sonra ilçeleri gezeceğiz. Gittiğimiz ilçelerde bir gün kalacağız. Hiçbir belediyeyi ayırt etmeden hepsini gezeceğiz. Seçim öncesi sözlerimiz vardı. Adayımızın kazanmadığı ilçelerde bile sözlerimizi yerine getireceğiz. Hiç kimse siyasi görüşünden dolayı cezalandırılmayacak" şeklinde konuştu.

HDP'NİN BİZDEN TALEBİ OLMADI

Seçim döneminde HDP ile ilgili bir görüşmesi olmadığını anlatan Böcek, ancak her partiden destek geldiğini söyledi. Seçildikten sonra da HDP'nin kendilerinden bir talebi olmadığını belirten Başkan Böcek, "İYİ Parti'nin Ekdağ şirketimize yönelik istekleri olmuştur. Şirketlerimizin yönetim kurullarında farklı partilerden olanlar da var. Biz insanların liyakatlerine bakıyoruz" dedi.

FAZIL SAY KONSER VEREBİLİR

'Müzik Festivali' adı altında piyano ve caz festivallerinin devam edeceğini kaydeden Böcek, dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say'ın yeniden bu festival kapsamında Antalya'ya gelebileceğini aktardı. 19 ilçeyi de kapsayacak, Antalya Valiliği ve diğer kurumlarla 2020 için bir etkinlik takvimi oluşturacaklarını anlatan Böcek, "Valimiz ile konuştuk. Antalya'da bazı etkinlikler çakışıyordu. Bunu önlemek için etkinlik takvimiyle koordinasyon sağlayacağız. Antalya'nın dolu dolu etkinliklerini bir yıl öncesinden herkes bilecek ve programlarını ona göre ayarlayacak" diye konuştu.

İŞÇİLER SENDİKA KONUSUNDA ÖZGÜR

Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerindeki sendikal hareketlerle ilgili de konuşan Böcek, "Hayatım boyunca yönlendirmelere girmedim. Hiçbir sendikaya çalışanlarımızı yönlendirmedim. Bütün sendikalar beni ziyaret ediyor. Tartışmalar oldu kendi aralarında, ama benim ağzımdan çıkmayana itibar etmemelerini söyledim. İşçilerim sendikalar konusunda özgürdür. Hatta eski sendikada bile devam eden arkadaşlarımız var. Önümüzdeki günlerde bu da çözülecektir. Önemli olan, sendikaların emeğin yanında olmasıdır" yorumunu yaptı.

EN DÜŞÜK ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce açıkladığı CHP'li belediyelerde en düşük işçi maaşının 2200 lira olacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Başkan Muhittin Böcek, "2200 maaş ücreti burası için de geçerli. 200 milyon borçlanma isterken bunlar da onun içindeydi. Teri soğumadan işçilerin ödemesini yapmak durumundayız. Borçlanma bakan onayında, bayram öncesi ikramiyeler de ödenecek" değerlendirmesini yaptı.

Antalya ile özdeşleşen ve bu yıl Ekim ayının son haftasında 56'ncısı düzenlenecek film festivaliyle ilgili görüşlerini de açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Altın portakal ödül heykelciğinin siyah olması bence iyi tercih değildi. Yeni dönem için şartname hazırlamaya başladık. Şartnamedeki '56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali' festivalimizin adı oldu. Ulusal ve uluslararası şekilde olacak. Altın Portakal'ı özüne döndüreceğiz ve 19 ilçeyi dahil edeceğiz. Kortej devam edecek, galaları daha geniş yerlerde hedefliyoruz. Festivali halkla iç içe yapacağız. Festivali koordine eden ANSET'e atama yaptık. Cansel Çevikol Tuncer, ANSET'in başında olacak. Eski ANSET yöneticilerimiz siyasiydi. Kendi rızalarıyla ayrıldılar. Herkes burada görev almak istiyor. Festivale ilgi büyük. Sinemacılar sanatçılar arıyor. Hangi görüş ve düşüncede olursa olsun festivale destek olmak isteyen herkes yürütme kurullarında olacak. Bakanlıktan destek alırız, bakanımızı ziyaret edip gün ve desteği konusunda görüşeceğiz. Ekimin son haftasında yapılmasını planlıyoruz."

ARITMALAR ÖNCELİKLİ KONU

Bulunduğu siyasi çizgi nedeniyle Ankara'dan kendisine zorluk çıkarılacağını düşünmediğine dikkati çeken Böcek, kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya geldiğini söyledi. Böcek, "Kültür ve Turizm Bakanımız ile turizm bölgelerindeki arıtmalara yönelik konuştuk. Çok verimli oldu. Bakanımız Belek'teki arıtmaya yönelik yardımcı olacak. Bir diğer acil yer de Kemer. Valimizle de gündemimizde arıtmalar var. Belediyemiz tüm turizmcilerin emrindedir. Arıtma son derece önemli. Kemer'de de belki bakanlığımız yardımcı olacak. Yeni yapılacak arıtmalar da var. Mevcut olanları da büyüteceğiz" dedi.

'DOLU BAŞAK HER ZAMAN EĞİLİR'

Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemde 39 mahalleden sorumlu olduğunu kaydeden Başkan Böcek, şimdi 913 mahalleden sorumlu olduğunu söyledi. 19 ilçenin her birinin farklı olduğunu dile getiren Böcek, "Büyükşehir'in yetkileri yasa açısından çok farklı. Yapılacak işler yönünden sorumlulukları çok fazla. Ben her dönem oylarımı artırarak geldim. Büyükşehir'de de yüzde 50'nin üstünde oy ile seçilmek herkese nasip olmaz. Geçmiş dönem seçilen arkadaşlarımızın oy oranları 40'ı aşmadı. Halkımızın verdiği destekle boynumuz daha da eğridir. Yükümüz artık daha ağırdır. Daha dikkatli ve verimli olmamız gerekiyor. Dolu başak her zaman eğilir" dedi.

ADIYAMAN'DA KÖYE 'KUDUZ' KARANTİNASI

ADIYAMAN'da, ineğin telef olması ve sütünden içen 10 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Akdere köyü karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Akdere köyünde dün inek, telef olurken, sütünden içen, 9'u Suriye uyruklu 10 kişide mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. Bunun üzerine 10 kişi, hastaneye götürülürken, ineğin telef olduğu bilgisi de jandarmaya verildi. Jandarmanın haber vermesiyle köye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kuduz nedeniyle telef olmuş olabileceği değerlendirilen inekten numune alarak, incelemek üzere Adana'ya gönderdi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, daha sonra köyde bulunan diğer küçükbaşlar ile büyükbaşları aşıladı. Adana'dan gelecek rapor doğrultusunda hareket edecek ekipler, bu süreye kadar da karantinaya alınmasını kararlaştırdığı köye hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

