DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Kayseri'ye geldi. Akar, Küçükali Mahallesi'nde yaptırdığı, 13 Ekim 2018'de ibadete açılan Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, namaz sonrası Emin Özsoy (54) ve Zübeyde Daimo'nun (83) cenaze törenine katıldı. Cenazelerin ardından Akar ve Güler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Hulusi Akar'ın cenaze namazı kılması

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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2)YANKESİCİ KADINLAR, POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

GAZİANTEP'te, vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Kentin farklı noktalarında farklı zamanlarda ceplerindeki cüzdanları ile telefonları çalınan vatandaşlar art arda polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen ve A.H. ile R.H. isimli kadınlar oldukları belirlenen şüpheliler, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 9 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın yaşandığı yer

Yankesici kadının başka bir kadının cüzdanını alması

Yankesici kadının bir kadının cebindeki telefonu alması

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

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3)EŞİYLE METRELERCE YÜKSEKLİKTEKİ MİNARELERDE TAMİR VE BAKIM YAPIYOR

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Selma Yalçın (48), eşi Hasan Yalçın (69) ile birlikte, yerden metrelerce yükseklikte, minarelerin tamir ve bakımını yapıyor. Burhaniye'de yaşayan Selma ve Hasan Yalçın çifti, gelen talep üzerine yurdun değişik yerlerinde camilerin minarelerinin tamir, bakım ve boyasını yapıyor. 3 çocuk annesi Selma Yalçın, pek çok insanın çıkmaya dahi cesaret edemeyeceği yükseklikte, eşine yardım ediyor. Yalçın, tamir, ve boya badana yapıyor.

9 yıldır bu işi yaptığını belirten Selma Yalçın, "Eşime yardım ederken bu işi öğrendim. Tamir ve boya işlerini yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kocam yaşından dolayı işi bıraksa da ben devam ettireceğim. Çünkü işimi seviyorum. Çalışmanın kadını, erkeği olmaz" dedi.

Minarelerde 56 yıldır çalıştığını anlatan Hasan Yalçın ise, "Eskiden, yeni minareler yapıyordum. Şimdi ise tamir ve boya işleri yapıyoruz. Eşim de 9 yıldan beri yardım ediyor. Ben yaşlandım artık. Ben işi bırakınca eşim devam ettirecek. Yörede bizim adımız minareciye çıktı. İşimizi seviyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yalçın çiftinin minaredeki çalışmalarından detay görüntüler.

-Selma Yalçın ile röp.

-Hasan Yalçın ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

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4)YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCU HAPLARI TUVALETE ATTI

DENİZLİ'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, elindeki uyuşturucu hapları tuvalete atarken yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan zanlıların tamamı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün (perşembe) Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası polis ekipleri, belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın gerekleştirdi. Operasyonda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı evdeki şüpheli kadının, elinde bulunan uyuşturucu hapları tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandığını belirtildi. Tuvaletin gider borusunu kıran polisler, uyuşturucu hapları çıkardı. Operasyon kapsamında 430 uyuşturucu hap ile 11 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerasında

Polis ekiplerinin evlere operasyon düzenlemesi

Polislerin evlere girmesi

Kadınların gözaltına alınması

Tuvaletten uyuşturucu hapların çıkarılması ve evlerde arama yapılması

(Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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5)BORÇ BUNALIMINA GİRİNCE ÇATIYA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi M.Z.Y., çalıştığı inşaatın çatısında intihar girişiminde bulundu. Olay öğleden sonra Kartepe Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı inşaatın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, borçları nedeniyle bunalıma girerek çalıştığı inşaatın çatısına çıkan M.Z.Y.'yi ikna etmek için görüştü. Bu sırada itfaiye ekipleri de binanın altında önlem aldı. Polislerin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucunda ikna edilen M.Z.Y., polislerle birlikte aşağı indi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Z.Y. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

M.Z.Y.'nin çatıda polis ile konuşması

M.Z.Y.'nin indirilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),



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6)ALANYA'YA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ DEMİR ATTI



Antalya'nın Alanya ilçesine demir atan sezonun ilk kruvaziyer gemisi mehteran takımı eşliğinde karşılandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan demir alan Bahama bandıralı kruvaziyer gemi 'Orient Queen', 151 yolcusu ve 145 mürettebatıyla Alanya Limanı'na demir attı. Karaya ayak basarak liman gümrük alanından geçen turistleri Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından karanfillerle karşıladı. Gümrük işlemlerinin ardından çıkış yapan turistleri Alanya Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı. Turistler mehteran marşları eşliğinde fotoğraf ve video çekti. Sezonun ilk gemisi olan Orient Queen, Lübnan- Alanya arasında ilk direkt sefer yapan gemi oldu. Alanya'da 4 gün 3 gece kalacak gemi, sezon boyunca 24 sefer yapacak.

'ALANYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Turu gerçekleştiren AMC firmasının Alanya Temsilcisi Lübnanlı Bassam Hage, ilk tur hakkında bilgiler verdi. Hage, "Orient Queen 2019 sezonu için ilk seferini yaptı. Normal seferlerimiz 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Bu deneme seferimizdi. Bu Alanya için çok önemli. İş adamlarını, yatırımcıları, sanatçıları Alanya'ya getiriyoruz. Bundan sonra her sene bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Eylül ayından sonra da 1-2 ay devam edebileceğimizi düşünüyorum. Sadece Alanya turu olacak. Haftada iki sefer olabilir" dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ise turların Alanya'ya katkı sağladığını belirterek, daha da artırılması temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Gemiden genel ve detay görüntü

Yolcuların gelişi ve karşılanması

Mehteran ve yolculardan görüntü

Röp: Bassam Hage

Röp: Ali Yenialp

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), -

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7)ANTALYA'DA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'ta yer alan hafriyat alanındaki çukurda öğle saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin yanında bir şırınga ile uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerindeki polis ekiplerinden görüntü

Polislerin cesedin bulunduğu bölgeye şerit çekme görüntüsü

Polis ekiplerinin not alma görüntüsü

Cesetten görüntü

Vatandaşın olay yerindeki şeritten geçiş görüntüsü

-Polis aracı ve ekiplerinden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Kaynak: DHA