DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mersin'den Kıbrıs'a geçmeye çalışan 11 Suriyeli sınır dışı edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek isteyen kaçaklar, jandarma tarafından yakalandı. Suriyeli organizatör gözaltına alınırken, 1'i kadın 11 Suriye uyruklu kaçak ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakların ilçeden yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bir grup Suriyeli kaçağın sürat teknesi ile Kıbrıs Rum kesimine geçeceği öğrendi. Ekipler bunun üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda desteği ile Suriyeli kaçakları Büyükeceli Mahallesi sahilinde sürat teknesi içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Denizde gözaltına alınan kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki limana getirerek Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Gülnar ilçesine götürülerek sorgulanan 1'i organizatör, 1'i kadın 12 Suriyeli kaçak sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartıldı. Organizatör insan kaçakçılığı suçundan tutuklanırken 11 Suriyeli kaçak ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenler tekneden indirilirken

-Göçmenler götürülürken

-Göçmenler jandarma aracına bindirilirken

-Araçlar giderken

-Genel ve detay

(BOYUT: 131,68 MB) (SÜRE: 1,10 DK)

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/GÜLNAR(Mersin),

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Türk Hava Kuvvetleri personeli, 24 saat göreve hazır

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görev hazırlığı titizlikle gerçekleştiriliyor.

108'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Kuvvetleri, nitelikli personeli ile dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında gösteriliyor. Balıkesir'de bulunan Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nde görevli Türk Hava Kuvvetleri personeli de bu noktada eğitim uçuşlarına devam ediyor. Eğitim uçuşuna çıkacak askerler, öncelikle özel kıyafet ve ekipmanlarıyla kendilerini donatarak, uçuş öncesi hazırlarını yapıyor. Bu noktada uçuş planını inceleyen askerler, son istişarelerin ardından jet uçağının bulunduğu hangara geçiyor. Hangarda görevli askerden jet uçağının son durumuna ilişkin bilgiler alan pilotlar, jetlerin çevresini kontrol ederek göreve hazır olup olmadığına bakıyor. Ardından jet uçağının kokpit bölümüne geçerek mekanizmaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, jet uçağını uçuşa hazır hale getiriyor.

Görüntü Dökümü

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Hava üssü giriş kapısından görüntüler

pilotların hazırlanması

Pilotların filodan ayrılışı ve savaş uçaklarına gidişi

Uçağı kontrol edişi

Uçağa binişli ve uçağı çalıştırması

Uçağı durdurması ve uçaktan inişi

Hangarın dış görünüşü

Haber: Gürkan DURAL KAMERA: Mehmet İNAN-Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),

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Tatile LGS rötarı

Turizmin gözde tatil yerlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili nedeniyle hareketlilik yaşansa da aşırı kalabalıklar oluşmadı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Lise Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle tatilin geç başladığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezi Bodrum hareketlendi. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, ulaşımı koordine etti. Güvenlik önlemleri ve denetimler arttırıldı. Bayram tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak Bodrum'da, rezervasyonların daha çok bayramın ilk gününde başladığı bildirildi. Bugün için halk plajları ve restoranlarla özel plajlarda fazla yoğunluk yaşanmadı.

'Her şey dahil' konseptiyle çalışan otellerin plajlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Bayramın birinci gününden itibaren kentteki doluluk oranının tam kapasiteye ulaşacağı belirtti. Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, rezervasyonların bayramın ilk günü artacağını belirterek, "9 günlük bayram tatilinde yoğun rezervasyonlar, özellikle 3- 5 gün arasında değişiyor. Bunların da yoğunluğu, bayramın ilk günü başlıyor. Cumartesi günü yapılan LGS nedeniyle tatiline geç başlayacak olanları düşünürsek, Bodrum'da bir anda yoğunluk beklemiyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşacak Bodrum'da ikinci konutlar, oteller, tekneler ve yakınlarının yanında konaklayacak kişi sayısının yaklaşık 1 milyon olacağını düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bodrum girişinden görüntü

Bodrum Kumbahçe sahilinden görüntü

Bodrum Gümbet Sahilinden görüntü

Bite Sahilinden görüntü

Trafikten görüntü

İlçe merkezinden görüntü

Denize girenlerden ve denizde oynayanlardan görüntü

İlçe merkezi ve koyların genel görüntüleri

Koylardan drone görüntüleri

Haber- Kamera: BODRUM, (Muğla),

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Bartın İnkumu sahilinde 10 cankurtaran görev yapacak

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tatil beldesi İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinde bu yıl 10 cankurtaranın 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapacağını söyledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilinde boğulmalara karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Başkan Akın, geçen yıl 3 kilometrelik sahil şeridinde 678 boğulma vakası gerçekleştiğini, hepsinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığını belirtti. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 10 cankurtaranın sahilde görev yapacağını açıklayan Akın, "Geçen yıl 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile burada görev yapıldı. 30 ayrı noktada can simidi ve ipi var. Onları da kullanıyoruz. Yine hemen girişte çeken akıntının ne olduğunu anlatıyoruz. Yine ışıklı tabela ile denize girilip girilmeyeceğini anlatıyoruz. Bu bilgileri Bartın Belediyesi olarak Sahil Güvenlik'ten alıyoruz. Hava koşulları nedeniyle denize girilemeyeceği zamanlarda ise bütün hoparlörden bunun ilanlarını yapıyoruz. Bütün ekipmanlarımız moderndir. Cankurtaran arkadaşlarımız ehliyetli arkadaşlardır." dedi.

Cemal Akın çeken akıntıya karşı broşürler hazırlattıklarını belirterek, "30 bin civarında bilgilendirme broşürleri basıldı. Onlar da dağıtılıyor. İnşallah bu yıl acı olaylarla karşılaşmayız burada. Ramazan Bayramı için tatil beldemizde bütün güvenlik önlemini aldık." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sahilden detay

-Denize girenlerden detay

-Zodiak botun denizde gezmesi

-Yüzme sınırına duba bırakılması

-Detay görüntüler

-Başkan Akın'ın açıklaması

Süre: 3.41 Boyut: 113 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Antalya'da bayram tatilinde sıcaklıklar mevsim normallerinde

Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 1,5 milyon tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Antalya'da hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirterek, "Antalya'yı tercih eden tatilcileri sıcak bunalmayacak" dedi.

Antalya'da hava sıcaklığı Ramazan Bayramı tatilinde kente gelecek olan tatilcileri bunaltmayacak. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, bayram tatili boyunca Antalya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti. Arife ve bayram boyunca Antalya'da havanın az bulutlu ve açık olacağını kaydeden Öztürk, yağış beklenmediğini söyledi. Sıcaklığın bazı günler mevsim normallerinin altına da düşebileceğine değinen Davut Öztürk, "İç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bayram boyunca yüksek bir nem oranı görmeyeceğiz. Vatandaşlarımız rahat olabilirler" dedi.

Hava sıcaklığının tatile ve şehri gezmek için uygun olacağını vurgulayan Öztürk, "Antalya'da sıcaklıklar bayram boyunca 27- 29 derece arasında, Muğla'da 28- 30 derece arası, Isparta ve Burdur'da 29- 31 derece arasında seyredecek. Deniz suyu sıcaklıkları Antalya'da 24- 26 derece, Muğla'da da 22- 24 derece arasında olacak. Kıyılarımızda tatile uygun bir hava var, tatilciler bunalmayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sahilden görüntü

Denize girenlerden görüntü

Meteoroloji bölge müdürlüğü dış plan görüntü

RÖP: Davut Öztürk

212 MB _- 01.55/// HD

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Vali Doğan, Medeniyetler Korosu ile iftar yaptı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ve eşi Gülden Gülizar Doğan, Kadir Gecesi'nde Hatay Medeniyetler korosu ile iftar yaptı.

Medeniyetler Evinde gerçekleşen İftar programına Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ortodoks Kilisesi Papazları Dimitri Dogum ve Jan Delüller, Katolik Kilisesi Rahibi Domenico Bertogli, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu, Alevi Cemaat Önderi Şefik Kazar, Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat ve Medeniyetler korsu üyeleri katıldı.

İftar programında ev sahibi olarak bir konuşma yapan Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, "Bu gece Kadir Gecesi bizde aile içerisinde iftar yapıyoruz. Farklı dinlerin kanaat önderleri de bizimle birlikteler. Bugün farklı dinden arkadaşlarımız Kadir Gecesi'nde bizimle birlikte oldukları için oruç tuttular. Bu bizim için çok değerli" ded.

Valisi Rahmi Doğan ise, "Bugün gerçekten farklı bir gün. Farklı dinden arkadaşlarımız da bugün için oruç tuttular ve bizimle birlikte iftar yaptılar; çünkü birbirini anlamak, birbirinin derdiyle hemhal olmak, aynı duygu ve düşünceleri taşıyabilmek adına bir günde olsa bunu yaşamış olmak çok önemli" diye konuştu.

Ortadoğu sorunlarının çözümü için Hatay'ın örnek alınması gerektiğini belirten Vali Rahmi Doğan Hatay'ın örnek alındığı takdirde gözyaşlarını ve kanın dineceğini ifade ederek Kadir gecesinde anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yapan Hatay Medeniyetler Korsu'na teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Görüntü Dökümü

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-İftardan genel ve detay görüntüler

-Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması

Süre: 02'37ö Boyut: 296 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Askeri miğferle vurarak öldüren astsubaya, FETÖ'den 10 yıl hapis talebi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında 'FETÖ/PDY üyeliği'nden dava açıldı. Hancı, 10 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik geçen ocak ayında düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7 Ekim 2017'de Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında da gözaltı kararı verildi. Hancı, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Osman Hancı'nın, ifadesinin ardından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı tarafından Hancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, Osman Hancı hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası istemi ile Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Hancı gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

ASKERİN BAŞINA MİĞFERLE VURMUŞTU

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017'de nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ı başına miğfer ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Başçavuş Osman Hancı tutuklandı. Hancı, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi tarafından 15 yıla çıkarılırken, iyi hal indirimi kaldırıldı.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

Kaynak: DHA