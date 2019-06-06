DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HATAY'DA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI; 13 YARALI

HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Demrek Mahallesi'nde meydana gelen kazada Suriyeli Hasan El Masan yönetimindeki 06 FF 3608 plakalı hafif ticari araç aynı yönde giden Abdurrahman Doğan yönetimindeki 31 ABN 074 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Abdurrahman Doğan yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki araçta bulunan 9'u Suriyeli 13 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanede sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların ambulansa alınması

Kazaya karışan araçlardan görüntüler

Olay yerinden genel görüntüler

SÜRE: 01'30" BOYUT: 166 mb

Haber-Kamera: Kasım NARCI/ HASSA(Hatay),

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2)KARABÜK'TE SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARABÜK'te, yaklaşık 15 dakika etkili olan rüzgar, sağanak ve dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının dolu yağışından zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren rüzgar, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler araçlarını köprü altı, akaryakıt istasyonlarına götürürken bazıları da örtü ve kartonla üzerini örttükleri araçlarını dolu yağışından korumaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Sağanak ve dolu yağışı

-Kadın bir sürücü otomobiline binerek uzaklaşması

-Bir sürücünün otomobilinin üzerine örtüyle kapatmaya çalışması

-Bir vatandaş ile röp

01.34) Boyutu: (209 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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3)EDREMİT KÖRFEZİ'NDE TATİLCİ YOĞUNLUĞU

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde tatil beldelerindeki turizm yoğunluğu devam ediyor. Bayramın ilk iki günü aile ziyaretlerini yapan tatilciler, bölgeye gelmeye devam ediyor. Bayram tatilinin kalan süresini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Edremit'in turistik Akçay, Güre, Altınkum ve Altınoluk mahallelerine gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde itibaren E-87 karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak isteyenler uzun araç konvoyları oluşturuyor. Akçay girişinde 24 saat nöbet tutan trafik polisleri, trafik akışını aksamadan sürdürmek için çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk artarken, zaman zaman Akçay girişi trafiğe kapatılıyor. İkinci konutların yoğun olduğu bölgede, tatil için gelenlerin oluşturduğu araç konvoylarının yanı sıra, dönüş istikameti de hareketli. Tatillerini erken bitiren vatandaşlar Çanakkale istikametinde yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan Edremit Körfezi'nde genel olarak otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 civarında olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Karayolu trafiğinden genel ve detay görüntüler

-Tatil beldesi girişlerinden detay görüntü

-Sahillerden genel ve detay görüntüler

-Yürüyüş alanlarından detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Süre: 3.39Dk Boyut: 337 Mb

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4)OTOMOBİL LASTİĞİNE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta park halindeki kullanılmayan bir otomobilin arka lastik bölmesine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kediyi çocuklar sütle besledi.

Olay, kent merkezindeki Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdare lojmanları bahçesinde meydana geldi. Bahçede kullanılamaz halde bulunan Zeki Yavuzhan'a ait 06 ZFA 99 plakalı otomobilin altından uzun süredir kedi sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın lastiğinin üst kısmına bir yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Polis ekipleri sıkışan yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Otomobilin altına süt koyan polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan hayvanı çevrede bulunan çocuklar sütle besledi.

Görüntü Dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Kedinin miyavlama sesleri

-Polis ekiplerinin süt koyarak kediyi çıkarma çabası

-İtfaiyenin gelmesi ve çalışması

-Araçtan çıkan kediye çocukların süt içirmesi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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5)BOĞALAR İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜREŞTİ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri, 130 namlı boğanın katılımıyla yapıldı. Geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanacak güreşlerde, Ege Bölgesi'ndeki tek kadın boğa güreşi hakemi olan Arzu Atan da görev yaptı

Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Derneği tarafından düzenlenen 30'uncu Geleneksel Boğa Güreşleri, Ortaklar Stadı'nda yapıldı. Biletleri 20 liradan satılan güreşleri, sıcak havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kimileri güneşten korunmak için şemsiye kullandı. İzmir, Denizli, Muğla ve Aydın'da getirilen 130 namlı boğa, güreşlerde kıyasıya mücade yaşadı. Heyacanlı anların yaşandığı güreşlerin sonunda dereceye giren boğalar, sahiplerine 5 bin ile 7 bin lira arasında değişen ödüller ve kupa kazandırdı.

GÜREŞLERDE KADIN HAKEM İLGİ ODAĞI OLDU

Güreşlerde, aynı zamanda veteriner teknikeri olan kadın boğa güreşi hakemi 38 yaşındaki Arzu Atan ilgi odağı oldu. Ege Bölgesi'ndeki tek kadın boğa güreşi hakemi olan ve 2 yıldır müsabakalarda görev alan Atan, "Bugün de orta hakem olarak görev yaptım. Boğalar, 10'ar dakika birbirlerine zarar vermeden güreşiyor. Sahipleri de çok ciddi paralar harcayarak güreşe getiriyorlar. Güreşlerde ufak tefek kazalar olabiliyor. Bizler de bu tür durumlarda anında müdahale ediyoruz. Buradaki güreşlerde, İspanya'daki gibi boğaların sırtına kimse şiş saplamıyor. Sahada da boğalarını güreştiren kadın arkadaşlarımız var" dedi.

'TESADÜFEN SAHAYA GİRDİM'

İlk olarak Muğla'nın Datça ilçesinde yapılan bir güreşte tesadüfen sahaya girip, hakemlik yaptığını bir daha da bu işten ayrılamadığını belirten Atan, "Bir kadın hakem olarak ben sahadayken küfür de çok az oluyor. Boğa güreşi hakemliğini de herhangi bir zarar görmediğim sürece sürdürmeyi düşünüyorum. Benim orta hakem olarak verdiğim karardan sonra masa hakemleri son kararı veriyor. Bu nedenle de bugüne kadar herhangi bir tepkiyle karşılaşmadım" diye konuştu.

Evlerinin yakınında, başkasına ait olan 'Paşa' isimli bir boğaya susuz kaldığını düşünerek, su vermesiyle bu hayvanlara merakının başladığını da anlatan Atan, hemcinslerine boğa güreşlerine gelmeleri, maddi güçleri varsa boğa sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.

'GELİRİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE HARCANACAK'

Boga güreşlerini düzenleyen Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Dernek Başkanı Abdurahman Karazor, "Bu seneki güreşlerimizi ihtiyacı olan öğrencilere başta kırtasiye malzemesi olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledik. Daha önceki yıllarda da cami ve okul yararına güreşlerimiz olmuştu. Boğa güreşlerini 30 yıldan bu yana resmi olarak yapıyoruz. Resmi olmayanlar dikkate alındığında boğa güreşlerimiz yüzyıllara dayanan bir kültürdür" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güreşen boğalardan görüntü

-Güreşleri izleyenlerden görüntü

-Kadın boğa güreşi hakemi Arzu Atan ile röp.

-Güreşleri düzenleyern Ege Türkmen Yörükleri Kültür Etkinlikleri Dernek Başkanı Abdurahman Karazor ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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6)MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, girdiği marketten işletmeciye ait cep telefonunu çalan güneş gözlüklü genç, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, geçen hafta Yeni Turan Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Mehmet Şerif Tekin, marketinde Kur'an- Kerim okuduğu sırada içeri giren güneş gözlüklü gençle ilgilendi. Alışveriş yapan genç, ödeme yaptıktan sonra dükkandan çıktı. Tekin, bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tekin, arkasına döndüğü sırada gencin telefonunu masanın üzerinden aldığını gördü.

Cep telefonu çalınan Tekin, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledikten sonra eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerasında hırsızlık anı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN(Mardin),

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7)KAYMAKAMLIKTAN 'GEZGİNFEST VAN'A İZİN YOK

VAN'ın Gevaş Kaymakamlığı'nca daha önce 20- 23 Haziran'da düzenleneceği duyurulan 'GezginFest Van'a izin verilmediği açıklandı.Kaymakamlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamı içinde etkinlik geçirilmesi için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından organizasyona izin verilmemiştir" denildi.

Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilinde, geçen yıl 7- 9 Eylül'de düzenlenen 'GezginFest Van' için bu sene de hazırlıklara önceden başlandı. Daha önce 20- 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan festival için biletler satışa sunulup, hazırlıklar sürdürülürken, Gevaş Kaymakamlığı'nca festivale izin verilmediği açıklandı. Gevaş Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şöyle denildi: Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar ilgili firmaya iletilmesine karşın, şu ana kadar firmaya bildirilen özel güvenlik personeli miktarı sağlanamamış, özel güvenlik personelinin isim listeleri gerekli güvenlik soruşturmalarının yapılabilmesi amacıyla kendilerine bildirilen tarihe kadar ilgili kolluğa teslim edilmemiş, Trafik güvenliği açısından festival alanı çevresinde vatandaşlarımız tarafından otopark olarak kullanılması maksadıyla belirlenen yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmamış, festival alanının emniyeti için gerekli miktarda bariyer ilgili firma tarafından tedarik edilememiş, tedarik edilenlerin de ilgili tarihten bir gün önce kurulacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın sağlıklarına yönelik olası olumsuzlukların önlenmesi ve hijyenik bir ortamın oluşturulması maksadıyla ilgili firma tarafından sadece üst yapıya yönelik bir çalışma başlatılmış, altyapıya yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Gevaş Kaymakamlığı olarak bölgenin tanıtıcı, turizm etkinliğini artırıcı ve ekonomik katkı sağlayıcı bu tür etkinliklerin 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da yapılması yönünde gerekli kolaylığın sağlanmasına rağmen ilgili firma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona kaymakamlığımız tarafından izin verilmemiştir."

VAN, -



Kaynak: DHA