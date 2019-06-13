DHA YURT BÜLTENİ - 14

Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası, Tunceli'de 3 gün süren yarışların ardından kupa ve ödül töreniyle sona erdi.

Tunceli'de 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı. Şampiyonada 'Açık Yaş Kadınlar' kategorisinde Rusya birinci, İtalya ikinci ve Şili üçüncü, 'Açık Yaş Erkekler' kategorisinde Brezilya birinci, Kazakistan ikinci ve Rusya üçüncü oldu. Karma yarışlarda ise Rusya birincilik, Dünya Rafting Federasyonu takımı ikincilik ve Şili üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara ödül ve kupaları, Mameki Parkı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, sporcular, hakem heyeti ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Tunceli'de yapılan yarışmalardan etkilendiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel ise şampiyonaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, "Şili'den Hindistan'a, Brezilya'dan İtalya'ya, Kosta Rika'dan Fransa'ya ve daha pek çok ülkeden buraya gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza iyi ki geldiniz diyoruz ve dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tunceli'de yaşadığınız şu birkaç günlük süreçte, ülkelerinize döndüğünüz zaman tüm kendi ülkelerinizdeki dostlarınıza da selamlarımızı iletin lütfenö diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyonada dereceye giren ülkelerin takımlarına kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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Yarışmalardan görüntü

Munzur Nehri'nde rafting

Tören alınandan görüntü

Şampiyonaya katılan sporcular

Törene katılanlar

Vali Sonel'in konuşması

Sporculara ödüllerin verilmesi

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 648 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Dev buhar kazanı Turgutlu'dan cadde araç trafiğine kapatılarak geçebildi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir limandan bir TIR'a yüklenen dev buhar kazanının, karayoluyla Aydın'ın Söke ilçesine 5 günde ulaşacağı bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinden geçen 10 Haziran'da tıra yüklenen dev buhar kazanı, karayoluyla Söke'ye 5 günde ulaşacak. Trafik önlemleri altında adeta bir kaplumbağa hızında yol katedilirken, dev kazan Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin caddeyi araç trafiğine kapatması sonucunda dev buhar kazanı ilçeden geçiş yapabildi. Dev buhar kazanı Turgutlu'daki battı-çıktıdan geçemezken, TIR yan yoldan seferine devam etmek zorunda kaldı. Buhar kazanını taşıyan şirketin proje direktörü Mehmet Efe Küçükkaya, Aliağa'dan yüklenen kazanın parça ölçülerinin 6 metre genişlik, 7 metre yükseklik, 30 metre uzunluğuk şeklinde olduğunu, toplam ağırlığının da 95 ton olduğunu söyledi. Küçükkaya, "Aliağa, Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk güzergahını kullanarak Söke'ye gidiyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi yavaş ilerliyoruz. Dev kazan, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında, buhardan enerji sağlamak için kullanılacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-95 tonluk dev buhar kazanının geçişinden görüntü

Haber: Cemil SEVAL/ TURGUTLU (Manisa),

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Modacı Cemil İpekçi, tel kırmayı anlattı

Ünlü modacı Cemil İpekçi, İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın organizasyonunda Bartın'ın yöresel işlemesi 'tel kırma' yı Bartınlı kadınlara anlattı.

İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı'nın davetlisi olarak gelen modacı Cemil İpekçi, Amasra'yı ve Bartın'ın tarihi yerlerini gezdi. Cemil İpekçi, daha sonra İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı binasında Bartın'da tel kırma işiyle uğraşan kadınlarla bir araya geldi. Burada İpekçi, yöresel işleme tel kırmanın tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Tel kırmanın önemli bir sanat eseri olduğunu söyleyen Cemil İpekçi, mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca İpekçi, Mardin ve Bodrum'da olduğu gibi Bartın'da da eğitim amaçlı moda kurslarının da açabileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Cemil İpekçi'den görüntü

-Toplantıdan görüntü

-Cemil İpekçi'nin tel kırmayı anlatması

Süre: 3.00 Boyut: 92,3 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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383 Kıbrıs gazisine madalya ve beraatları verildi

Adana'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 383 gaziye, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcihi Töreni' ile madalya ve beratları verildi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Abader'in yanı sıra çok sayıda gazi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazilerin hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağını gösteren ve manevi değeri yüksek olan bu berat ve madalyaların önemli nişanlar olduğunu söyledi. Gelinen noktada şehit ve gazilerin büyük payı olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, "Kahraman gazilerimizin, ölümü göze alarak verdikleri mücadelenin en güçlü delilidir. Bu madalyalar ve beratlar, sizlerin ardınızdan gelenlere bırakacağınız en kutlu mirastır. Devletimiz tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisidir. Kıbrıslı soydaşlarımızın hukukunun korunması noktasında, tüm imkanlarıyla diplomasi sahasının en önemli aktörü konumundadır. O dönem Kıbrıs'a en çok asker gönderen illerimizin başında gelen Adana; vatan, millet, devlet ve bayrak söz konusu olduğunda, gerisini teferruat olarak görenlerin diyarıdırö diye konuştu.

KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinde 45 yıl geçtiğini ve orada mücadele eden şehit ve gazilerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kıbrıslı Rumlar ve uluslararası toplumlun her alanda uyguladığı ambargolara rağmen laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir hukuk devleti olan cumhuriyetimiz, anavatanımız Türkiye'nin maddi ve manevi desteğiyle gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."

Tören sonunda gazilere Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu tarafından madalya ve beratları verildi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel ve detay

-KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun konuşması

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

-Gazilere madalya ve beratlarının verilmesi

SÜRE: 02'03" BOYUT: 227 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu (2)

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, 4 heykel ile sikke ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait 4 heykel ile sikkeyi satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Ekipler, dün Kaldırım Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, tarihi objeleri satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 kadın figürü şeklinde bronz heykel, 1 erkek figüründe bronz heykel, 2 hayvan figüründe bronz heykel ve Bizans dönemine ait 1 bronz sikke ele geçirildi. Objelere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına altına alındı.

DİYARBAKIR, -

Kaynak: DHA