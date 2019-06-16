DHA YURT BÜLTENİ-14

Eşini tüfekle yaralayan koca: Korkutmak için ateş açmıştım

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle bacaklarından yaralayan Abdullah M. (44), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Abdullah M., polisteki sorgusunda, "Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar ayaklarına isabet etti. Korkutmak için ateş açmıştım. Pişmanım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Asiye M.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

TÜFEK VE 'RAMBO' BIÇAĞI İLE YAKALANDI

Olaydan sonra otomobille kaçan Abdullah M., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede, taş ocağı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Abdullah M.'nin otomobilinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeğin yanı sıra 'rambo' diye tabir edilen bıçak da ele geçirildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Abdullah M., ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ise sokakta yanına gittim. Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar, ayaklarına isabet etti. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için ateş açmıştım. Çok pişmanım" dedi.

Abdullah M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eşini vuran Abdullah Metin'in adliyeye getirilmesi

-Adliye önündeki yakınları

-Detaylar

(SÜRE 40 sn) (BOYUT 17 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR – Serkan BARIŞ ÇORUM

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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (3)

EKİLİ ARAZİLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selde, ekili araziler de büyük zarar gördü. Arpa, buğday, nohut üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, arazilerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Çiftçilerden Erdal Bağcı, "Köyde yaklaşık 25 bin dönüm ekili arazi var. Bu 25 bin dönümün şu an en az 15 bini zarar gördü. Burası bağcılıkla uğraşır. Bu bağların tamamı hasar gördü. Ekili, dikili alanın yüzde 10'u kaldı. Ayvatlı köyü olarak 2 milyon liranın üzerinde zararımız var" dedi. İsmail Çoban ise, 1952 yılında aynı felaketin yaşandığını, bunda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiftçiler ile röp.

-detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-ibrahim KÖRDEMİRCİ/KIRIKKALE,

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Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak, büyüdü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görülen alevlerin, Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı itfaiye 'alarm' konumuna geçti.

Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın batısında yer alan tarlalardaki kuru otların tutuşmasıyla başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede hasadı yapılacak buğday tarlalarına sıçrayan yangına, tarla sahipleri ve çevredekiler müdahale etti. Dumanlar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü. Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimali nedeniyle Nusaybin'de itfaiye ekiplerinin 'alarm' konumuna geçtiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kamışlı tarafındaki yangınlar

Söndürme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),

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Mahalleli, enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor



KAYSERİ'de, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bağpınar Mahallesi'nin sakinleri, biyokütle enerji santralinden yükselen dumanlar nedeniyle maske takarak, günlük yaşamını sürdürüyor. Muhtar Ömer Nalbant, "1 yıldır fabrikanın dumanı nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi" dedi. Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikayet edilen santralde inceleme yaptı.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde, 30 yıl önce kurulan mobilya fabrikası, firma tarafından geçen yıl biyokütle enerji santraline çevrildi. Otomobil ve uçakların kullanım süresi dolan lastiklerinin yakılarak, elektriğin üretildiği santrelden yükselen dumanlar nedeniyle mahalleli, zor günler geçirdiğini söyledi. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için maske takarak, dolaştıklarını belirtti.

'KANSER VE ASTIM BAŞ GÖSTERDİ'

Bağpınar Mahallesi'nin muhtarı Ömer Nalbant, biyokütle enerji santralinin daha önce mobilya fabrikası olduğunu dile getirerek, "Kimse bu durumundan şikayetçi değildi; ama araç ve uçak lastiklerinin yakıldığı bu fabrika, mahalleme zarar veriyor. Son 1 yıldır fabrikanın ortaya çıkardığı duman nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi. Yetkililerden yardım istediğimde, işletmenin geçici ruhsatı olduğunu, fabrikayı takip ettiklerini söylediler" dedi.

'HAYVANLARIMIZI DIŞARIDA GEZDİREMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden İsmail Karabudak (32), hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Buraya 30 yıl önce açılan fabrika şimdi geri dönüşüm fabrikası olarak kullanılıyor. Lastik yakarak elektrik ürettiklerini söylemektedir. Çıkan zehirli duman ve gazdan köyümüzde maskeli olarak yaşıyoruz. Şu an çevre katliamı yaşanmaktadır. Fabrikadan çıkan duman ağaçların kurumasına neden oldu. Hayvanlarımızı dışarıda gezdiremiyoruz" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri ise dumanın insan sağlığına zarar vermediğini ve filtreleme sisteminin olduğunu söyledi.

Öte yandan Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikayet edilen santralde inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bağpınardaki fabrikadan ve dumandan görüntü

Tarlada çalışan yüzü maskeli çiftçiler

Mahalle kadınları maskeli olarak köyde dolaşması

Mahalle muhtarı ile röportaj

Çiftçi ile röportaj

Mahalledeki maske takan çocuklar

Diğer görüntüler

Süre: 05.09 Boyut: 576 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/ KAYSERİ- DHA

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Kazdağları'nda 'Lavantalı Günler' etkiliği



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde bulunan botanik bahçesinde, 2 kadın girişimci tarafından geçen sene başlatılan 'Lavantalı Günler' etkinliğinin 2'ncisi düzenlendi. Lavanta hasadı ile başlayan etkinlik kapsamında, çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra doğal ve sağlıklı yaşam üzerine söyleşiler yapıldı.

Edremit'e bağlı Altınoluk Mahallesi'nin Kazdağları eteklerindeki Ulusoy Botanik Parkı'nda, kadın girişimciler Gülçin Cömert ve Banu Ulusoy, 2 sene önce lavanta ekimi yaptı. İlk olarak geçen sene, hasat döneminde, doğal ve sağlıklı yaşamda lavantanın önemini göstermek amacıyla 'Lavantalı Günler' adıyla etkinlik düzenlendi. Bu yıl 2'nci kez 'Lavantalı Günler' etkinliği yapıldı.

Etkinlikte lavanta yağı üretimi, 'Ayla Seyhun'la bilgi kaosunda otacı olmak', Suat Temizer'in 'shibashi' gösterimi, 'Zeynep İlhan'la doğa dostu temizlik', 'Derya Öncel'le lavanta ve kullanım yöntemleri ve krematölyesi', 'Hatice Çağaptay'la nefes egzersizleri', 'Ayla Seyhun'la lavantalı, soğuk sabun atölyesi', 'Ranagül Erdoğan'la tükenmez içeceği atölye çalışması' yapıldı.

Kazdağları'nın eteklerinde ektikleri lavantaların bu yıl ikinci hasadını yaptıklarını anlatan Gülçin Cömert, "İlk lavanta ekimini Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu ile birlikte yapmıştık. Daha sonra üretim aşamasında da dostlarla birlikte hareket ettik. Ardından lavantalı ürün yapan krem üreten arkadaşlarla da birlikte olmayı tercih ettik. Biz artık kendimize 'Lavida kolektifi olduk' diyoruz. Katılımcılarımıza bitkiler nasıl doğru toplanır, ne zaman toplanır; bunları anlattık. Aynı zamanda bu etkinlikle biz lavanta ile tıbbi aromatik bitkiler hakkında farkındalık yaratmak ve doğru kullanımı öğretmeye çalışıyoruz. Çağımızın hastalığı Alzheimer ile nasıl mücadele etmeliyiz, onları konuştuk. Sanıyorum bölgede yaşayanları, Kazdağları'nın eteklerinde yetişen lavantalar ile tanıştırdıkö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lavanta hasatından detay görüntüler.

-Atölye çalışmaları ve söylerşilerden detay görüntüler

-Gülçin Cömert röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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