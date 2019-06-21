DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kocaeli'nde D-100 Karayolu ulaşıma kapandı (2)

D-100 KARAYOLU AÇILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle kapanan Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii D-100 Karayolu sel sularının çekilmesiyle çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kocaeli bölgesinde öğlen saatlerinde biranda başlayarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştılar. Eşme de bulunan dere sel suları nedeniyle taştı.

Aniden yağışın bastırmasıyla trafiğin kitlendiğin isöyleyen Kenan Şimşek "Öğleden sonra yağmur aniden başlayınca trafik kilitlendi. Yollar suyla doldu. Ağaçlar geldi karayoluna. Araçlar ilerleyemedi. Ben Sakarya tarafından geliyordum. Buraya geldiğimde alt geçitten geçmeye çalıştım ama suyla dolduğu için geçemedim. Su çok yüksek olunca geriye çıktım. Gidip daha ileride bulunan ışıklarda geldim. Yaklaşık 2 saat trafikte kaldım." dedi.

Eşme Mahallesi sakinleriden Necmi Öztürk "15-20 dakika durmadan yağan yağmur yağdı. Daha önce de bir kez yağmur yağmıştı ve bu yağış daha şiddetliydi.Korktup apar topar gelip kendimizi eve attık. Resmen bir afet yaşadık. Allahtan cana bir şey olmadı. D-100 Karayolu kapandı ve trafik durdu." dedi.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma açılarak Eşme geçişinde araçlar kontrollü bir şekilde stanbul ve Sakarya istikametine doğru seyrediyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile görüntü

-Sel suları görüntüleri

-Araç kuyrukları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,

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Alaplı'da çay taştı, ev ve iş yerlerini su bastı



Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan çayın çevresindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda ve evlerinde mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Alaplı çayının debisi yükseldi. Pazaryeri mevkiindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Alaplı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bir iş yerinde mahsur kalan işçiler, sandalyelerin üzerine çıkarak bekledi. Ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Belediye hoparlöründen vatandaşların çay kenarından uzak durması için anonslar yapıldı. Alaplı-Akçakoca Karayolu ise heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sağanak nedeniyle Alaplı çayının bazı bölgelerinde taşma meydana geldiğini belirterek, "Kapalı pazaryeri yolu çayın taşması sonucu kapandı. Ayrıca o bölgede bazı evleri su bastı. Ekipler orada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki köprülerin ayaklarında biriken odun parçalarını temizlemek için iş makinelerimiz çalışıyor. Çayın ilçe merkezine 2 kilometre alanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hiçbir çalışma yapmadığı için sıkıntı içindeyiz. Çayın içinde birçok adacıklar oluşmuştu. 2 yıldır bu bölgede hiçbir çalışma yok. Allah korusun daha büyük bir sel olursa özelikle merkezde çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Alaplı çayının acilen temizlenmesi gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), -

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4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı (2)

KATİL ZANLISININ EŞİ: BEN AZMETTİRMEDİM

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ı cinayete azmettirdiği öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Y., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Evliliği boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik baskı gördüğünü anlatan Saadet Aylin Y., şöyle konuştu:

"Evlendikten sonra birlikte Amerika'ya öğrenim görmeye gittik. Aradan geçen 3 ay sürede çok yanlış bir evlilik yaptığımı anladım. Psikolojik şiddet uygulayan kavgacı bir yapıya sahipti. Aynı zamanda çok kıskançtı. Sürekli birileriyle kavga ediyordu. Sorunlu bir evliğimiz vardı. Eskişehir'e geldiğimizde bana boşanma davası açtı. O açınca, ben de açtım. 3 yıl ayrı yaşadık. 15 Temmuz olayı oldu. Üniversitede birkaç kişi gözaltına alındı. Volkan, 'ben bunları şikayet edeceğim' dedi. Sonradan öğrendiğimde şikayet etmiş. Herkes bizim şikayet ettiğimizi öğrenmiş. Benim maktuller ile ilgili bir şikayetim yok. Onlarla aramda hiçbir husumetim yoktu. Volkan yüzünden ben de dışlandım. Ben hiçbir şekilde 'git öldür, zarar ver' demedim. Ölen kişileri çok tanımıyorum. Neden adam öldüreyim? Olay günü birlikte fakülte bahçesindeydik. İkimize de soruşturmaların bulunduğu zarf gelmişti. Volkan bana gelen zarfı açtı ve 'böyle soruşturma olmaz' diye yanımdan koşarak ayrıldı. Aracına gidip silahını almış. Ben aracına gittiğini görmedim. Gerginlik yapacak diye arkasından fakülte binasına girdim. 3'üncü katta bulunan Yasir Armağan'ın odasına girdim. İlk girişimde bir şey görmedim. İkinci girişimde Yasir masasının altında kanlar içinde yatıyordu. Bağırmaya başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şoka girmiştim. Odadan çıktığımda salonda hareketlilik ve koşuşturmalar vardı. Volkan ile telefon görüşmelerim oldu, ne konuştuğumu bilmiyorum. Dışarı çıktımda polis ekiplerini gördüm. Volkan'ı yine görememiştim. Volkan'ın numarasını telefonuma Zeynep ismiyle kaydettim. Ailem görmesin diye böyle kaydetmiştim. Polis aracına binince Zeynep ismini Volkan olarak değiştirmeye çalışırken, mesajlar silinmiş. Bilerek silmiş değilim. Ben kesinlikle Volkan'ı azmettirmedim."Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından tanıkların dinlenmesine geçti.

Haber: Ali Naki ERDOĞAN-Eskişehir/DHA

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Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı(ek)

TÜRK-SAĞLIK-SEN'DEN AÇIKLAMA

Sakarya'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G., hasta yakını Murat B. ve Yavuz B. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğramasının ardından Türk-Sağlık-Sen hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırı kınadı.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne getiren iki kardeş sağlık çalışanlarıyla tartışmış tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G vücudunun çeşitli y8erlerinden bıçak ile yaralandı. Olay ile ilgili hasta yakını Murat B. ve Yavuz B.gözaltına alınırken Türk-Sağlık-Sen Sakarya Şubesi hastane önünde yaptığı basın açıklaması ile yaşanan olayı kınadı.

Konuyla ilgili ise Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız, 'Bu vahşete acil çözüm getirilmelidir. Sağlık çalışanlarının şiddetin en aza indirilmesi adına bekledikleri düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda artık ciddi adımlar atılmalıdır. Sabrımız kalmamıştır. Güvenli çalışma sağlık çalışanlarının hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Türk Sağlık Sen üyeleri

-Açıklama

SAKARYA,

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Klima gazı yüklü kamyonette yangın

Osmangazi Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı. AFAD ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, köprü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.

Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Kocaeli'ye giden Ö.F. (37) yönetimindeki klima gazı yüklü 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki gaz yüklü tüpler patlarken durumu fark edenler itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Yangın ve patlama sebebiyle Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik amacıyla tüplerdeki klima gazları boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Osmangazi Köprüsü genel görüntü

-Gişe görüntüsü

-Gaz sızıntısı görüntüsü

Süre: 0.46 Boyut: 86.7 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



