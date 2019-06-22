DHA YURT BÜLTENİ - 14

Terme 'de sağanak sele neden oldu (2)- Yeniden

Samsun 'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Sel suları nedeniyle 2 köprü yıkılırken, evlerinde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Terme ilçesinde dün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak sele neden oldu. Kocaman ve Evci dereleri taştı. Taşkın nedeniyle evlerin zemin katları ve tarım arazileri su altında kaldı. Sakarlı , Evci, Karasu , Hüseyinmescit , Balsaray, Kazımkarabekir , Uludere , Bazlamaç mahalleleri büyük zarar gördü. İki köprü sel nedeniyle yıkıldı. Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 kişi sel nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Terme Belediyesi'nden yardım isteyen vatandaşlar, kepçe ile kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sel sularının yüksekliği nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFA'dan yardım istendi. AFAD ekiplerinin botla eve ulaşmaya çalışacağı belirtildi. Bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgede fındık ve sebze bahçeleri zarar görürken, bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç , selin zarar verdiği ilçedeki son durum hakkında bilgi verdi. Can kaybı olmadığı için şükrettiklerini söyleyen Başkan Kılıç, "Geceden bu yana sahadayız, can kaybı yok ama çok büyük ölçüde maddi hasar var. Belli bölgelerde su çekildikçe maddi hasarın boyutunu daha iyi gözlemliyoruz. Ev ve iş yerlerinde büyük oranda maddi hasar var. Çok şükür devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Hala kurtarmaya çalıştığımız insanlar da var su içinde kalan. Hüseyinmescit Mahalle'mizde mahsur kalan iki vatandaşımız var. Kepçe ile müdahale ettik ama su kepçenin boyunu aştığı için onları alamadık. Hayvanları da mahsur kalmış. AFAD'a haber verdik. Botla onları almaya çalışacağız. Kendileri ile konuştuk, sağlıkları, durumları iyi. Onları AFAD ekibi ile kurtaracağız" dedi.

İKİ KÖPRÜ YIKILDI

Özellikle Sakarlı, Evci, Karasu, Hüseyinmescit, Balsaray, Kazımkarabekir, Uludere, Bazlamaç mahallelerinin selden etkilendiğini söyleyen Başkan Kılıç, "Meteoroloji yine bu akşama kadar şiddetli yağmur uyarısı yapıyor. Biz tabi hazırlıklıydık tüm ekiplerimizle beraber. Gece teyakkuz halindeydik. Yağmur saat 01.00 gibi başladı, bizde tüm ekiplerimizle ayaktayız. Yıkılan bina yok ama, iki küçük köprümüz yıkıldı. Zarar gören beton yollarımız varö şeklinde konuştuk.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile detaylar

-Selden zarar gören bölgelerden detay

-Röportajlar

-Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/TERME (Samsun),

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Selin sürüklediği çöpler ve ağaç parçaları Sapanca Gölü yüzeyini kapladı

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesi Eşme bölgesinde dün yaşanan sel felaketi nedeniyle Sapanca Gölü sahil şeridi çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Bölgede dün yaşanan sel felaketinde D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bahçelerde maddi hasar meydana geldi. Afetin yol açtığı hasar, temizlik çalışmalarının başlamasıyla daha net görülmeye başlandı. Eşme'de bulunan çöp depolama alanındaki çöpler ile dağdan inen ağaç parçaları derelerle taşınarak Sapanca Gölü kıyısını kapladı. Yaklaşık 150 metrelik sahil şeridinde biriken çöpler vatandaşları tedirgin ediyor.

'VAHŞİ DEPOLAMA ALANINDAKİ ÇÖPLER GÖLE SÜRÜKLENDİ'

Sapanca Gölü'nün temiz kalması konusunda doğaya yeterince sahip çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakini Çetin Kocaağa, her şiddetli yağış sonrası göl yüzeyinde aynı manzarayı gördüklerini söyleyerek, " Maden Deresi'nin kaynağının başladığı ve Sapanca Gölü'ne bağlandığı yerdeyiz. Maden Deresi'nin başlangıcında bir süre önce Eşme halkının da tepkisine neden olan çöp toplama alanı, vahşi depolama alanının sel sularıyla beraber buraya taşınması sahil şeridinin çöple kaplanmasına neden oldu. Çöpler göle süreklendi. Selden temizlik çalışmaları başladı ve hasar daha net görülmeye başladı. Göl bu duruma gelmemeliydi. Çöp toplama alanındaki atıklar buraya yalnızca az bir miktar çöp gönderdi. Bu doğanın bir uyarısıdır, bundan sonraki şiddetli yağışlarda bu manzarayı sık sık görmek durumundayız. İklimlerin değiştiğini kabul edebiliriz ancak şu bir gerçek ki biz yaşayanların da yönetenlerin de bu kirlilikte sorumluluğu var. Bu atıkların bu gölde olmaması gerekiyor" dedi.

"HERKESİN GEREKEN ÖNLEMİ ALMASINI İSTİYORUZ"

Sapanca Gölü'ndeki kirliliğin burada yaşayan herkesi tedirgin ettiğini söyleyen mahalle sakini Berkay Gencer, "Sapanca Gölü'nde dün yağan aşırı yağmur nedeniyle, dere yataklarında bulunan çöp, ağaç ve pislikler göl kıyısına vurdu. Maden Deresi yatağında belediyenin daha önceden kullanmış olduğu bir çöp toplama alanı var, o alana atılan çöpler yağmur suyuna karışarak dere yatağından gölümüze ulaşıyor. Doğayı korumak için herkesin gereken önlemi almasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile Sapanca gölü kıyısında biriken çöpler ve ağaç parçaları

-Dereden gelen çamurlu su

-Gölden yakın plan çöpler ve ağaçların görüntüleri

-Semt sakinleriyle röp.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli), -

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Saatlerce kurtarılmayı beklediler

Erzincan merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya , kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi. Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek kaçmak isterken yakında bulunan gübre yığına saplandı. Köylülerin yardımıyla inekleri çıkarmayı başaramayan Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleri yardımı ile bulundukları yerden çıkardı. Kaya yeniden ineklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Gübreye saplanan ineklerden genel detay görüntü

-Çevrede çaresizce bekleyen köylülerden görüntü

- İtfaiye ve afad ekiplerinin gelişi

-İş makinelerinin çalışmasından görüntü

-İneklerin ekipler tarafından çıkartılması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Saniyelerle ölümden kurtuldu

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bir kişinin saniyelerle ölümden kurtulma anı kameralara yansıdı.

Kaza, Yenice Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi'nde gecen hafta meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kıraathaneye çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathanede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı.Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kontrolden çıkan araç kıraathaneye çarpma anında, kıraathane önünde bulunan vatandaşın saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -

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150 yıl hapisle aranırken yakalanan hükümlüden gazetecilere tehdit

Denizli 'de çeşitli suçlardan 150 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Akif Civli (40), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin lan beni. Haberiniz olsun yakında çıkarım. Size de bir kıyak yaparım" diyen Civli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'örgüt kurma', 'yönetme', 'gasp ve adam yaralama' gibi suçlardan 150 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Akif Civli'nin Pamukkale 'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, 5 yıldır aranan Akif Civli'yi yakalamak için dün drone destekli operasyon düzenledi. Evin etrafını saran jandarma, Civli'ye teslim ol çağrısı yaptı Ancak Akif Civli, çağrıya elindeki tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri de karşı ateş açtı. Kaçacak yeri olmadığını fark eden Akif Civli, tabancıya bırakıp, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Evde yapılan aramada ise bir Uzi marka otomatik silah, 1 pompalı av tüfeği, 1 tabanca ve 10 gram eroin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Akif Civli, adliyeye sevk edildi. Civli, adliyey getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin lan beni. Haberiniz olsun yakında çıkarım. Size de bir kıyak yaparım" diyerek tehdit etti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Akif Civli, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma ekiplerinin Akif Civil'i adliyeye getirmesi

Civil'in gazetecileri tehdit etmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Çeşme 'den sakız damlamaya başladı

İzmir 'in Çeşme ilçesinde sakız ağaçlarının hasat döneminin başlamasıyla birlikte, ağaç üretiminin teşvik edilmesi ve tarım ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ilk kez sakız ağacı hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi. Yüzbinlerce yıl yaşayabilen sakız ağaçlarından büyük bir emekle elde edilen reçineler, 250 farklı sektörde kullanılmak üzere üreticiyle buluşmaya başladı.

Yunanistan 'ın Sakız Adası'nda ve Türkiye 'nin de Çeşme ilçesinde yetişmekte olan sakız ağaçlarının hasat dönemi başladı. Çeşme Belediyesi , sakız ağacı üretiminin teşvik edilerek tarım ekonomisine katkı sağlaması amacıyla, ilk kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık törenini gerçekleştirildi. Sakız Mevkisi'nde bulunan bir arazide gerçekleştirilen törende, sakız ağaçlarının başlangıç hasadı yapıldı. Törende, ağaçların altına mermer tozu serilmesinin ardından ağaç dalları kesici bir alet yardımıyla çizildi. Çizilen ağaçlar, 15 günlük bekleme süresinin ardından reçine damıtmaya başlayarak toplanmaya hazır hale gelecek. 3 ağaçtan yaklaşık bir kilogram elde edilen reçineler, deniz suyuyla yıkanarak kurutulacak ve 250 farklı sektörde kullanılmak amacıyla üreticiyle buluşturulacak. Öte yandan, bölgede sakız ağacının yaygınlaştırılması amacıyla sakız fidelerinin ekimine de başlandı. Törende konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, "Sadece Türkiye'de Çeşmemizde yetişen sakız ağacımıza hak ettiği değeri vermek üzere bir araya geldik. Sakız Adası'nın belki de bütün ekonomisinin sakız ağacı üzerine kurulu olduğunu imrenerek gördüm ve bir gün Çeşme Belediye Başkanı olduğumda karşı adanın ekonomik değerini aldığı sakız ağacını Çeşme'de de önemli bir yere getireceğimi söyledim. Bu ağaç oldukça değerli aynı zamanda da yaşama tutunan ve binlerce yıl yaşayan bir ağaç. Dalları yere değiyor, yaşlandıkça değdiği yerden kök salıyor ve tekrar yaşamaya başlıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler veriyor. Bugün gerek Çeşme gerekse İzmir için geleceğin tarım ürünü olan, çiftçimizin ekonomisine can suyu olacak sakız ağaçlarını belediyemiz çatısı altında yetiştireceğimizi, elde ettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağımızı duyuruyoruz" dedi.

EKONOMİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

60 yaşına gelmiş olan sakız ağaçlarının koruma altında olduğunu belirten sakız ağacı üreticisi İbrahim Topal , sakız ağacının ekonimk değerinin yüksekliğine dikkat çekerek şöyle dedi:

" 1984 yılında İzmir Valiliği içinde bulunduğumuz bu alanı koruma altına aldı. Çıkarılan envanter ile o zaman bölgemizde 300 kadar sakız ağacı vardı. 1998 yılında sakız ağacı yetiştiriciliği tekrar gündeme geldi. Metin Akalın ile o yıl çok ciddi çalışmalar yaptık. Sakız ağacının çelikten üretimi ile ilgili. Bugün bölgemizde 17 bin 300 adet sakız ağacı var. 20 yıl önce bir adet sakız ağacı, bir bilezik fiyatına, 1500 TL idi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki meraklısına bir adet sakız ağacı hediye edebilecek pozisyona geldik. Sakız ağacı ile istediğiniz kadar sakız ağacı üretebiliyoruz. Sakız ağacının ülkemiz ve dünya için ekonomik değeri çok yüksek. Sakız Adası'nda yılda 150- 200 ton kadar sakız üretiliyor, 60 değişik üründe kullanılıyor. Bugün piyasa değeri 5 milyar dolara ulaşıyor. Baktığınız zaman ada 912 kilometrekarelik bir alan. Ama ülkemizde yarımadada, Urla 'da ve Karaburun ve Seferihisar 'da eskilerden kalma atıl vaziyette sakız ağaçları var. Ümit ediyorum ki Çeşme Belediyesi'nin önderliğinde sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydalar anlaşılacak. Burada bugün sakız ağacının çizimi ve elde edilmesi ile ilgili çalışma yaptık. Bu çalışmalar gelecekte ülkemize milyar euroları kazandırabilecek bir potansiyele neden olabilir."

Görüntü Dökümü

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-Sakız ağaçlarından görüntüler

-Dalların çizilmesinden görüntüler

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın konuşması

Ahmet Keçeci ile röp.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,