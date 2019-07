DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tarsus 'ta hortum korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde öğlen saatlerinde açık havada aniden görülen hortum, görenleri şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında işçilerin öğlen molası sırasında cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde hortumun etkisini giderek artırdığı, önüne geleni de alıp götürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

Hortumun başlaması

Hortumun çıkarttığı toz

Hortumun geçtiği yerde bekleyen araç

Hortumun ilerlemesi

(BOYUT: 180,70 MB) (SÜRE: 1,36 dk)

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),

==================

Omuriliğinde tümör olan Ateş Ayaz, ameliyat oldu

İzmir'de yaşayan Murat ve Nida Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz'ın (2.5) ameliyatı, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Ayaz Balcı, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Balcı çifti, oğullarının ameliyatının iyi geçtiğini, şimdi kendine gelmesini beklediklerini söyledi.

Gaziemir'de yaşayan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz, omuriliğinde 14 santimlik tümör nedeniyle, ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği Ayaz, sanatçı Haluk Levent, İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesinin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Selçuki tarafından ameliyat edildi. Ayaz, yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Ayaz'ın babası Murat Balcı, ameliyatın ardından doktorları ile görüştüklerini açıkladı. Balcı, "Doktorlar bize, ameliyatın beklediklerinden çok daha geçtiğini söyledi. Kendisinden Allah razı olsun. Zorlun bir süreçten geçtik" dedi.

'OĞLUMU SIRTIMDA TAŞIRIM'

Kendileri için ameliyatın en kritik aşama olduğunu ve bunu atlattıklarını ifade eden Murat Balcı, bundan sonraki süreç için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Ayaz'ın şuanda ellerini ve ayaklarını kullanamadığını anımsatan Balcı, oğlunun eski haline dönmesinin biraz zaman alacağını söyledi. Balcı, "Doktorlar, oğlumun ameliyata ellerini, kollarını kullanarak girmiş olması halinde, bir ayda kendine gelebileceğini söylediler. Ama Ayaz'ın toparlanması, şimdi bir yılı bulabilir. Olsun, hiç önemli değil. Bir yıl ben oğlumu sırtımda taşırım, getirip götürürüm" diye konuştu. Riskli bulunan ameliyatı yapan Selçuki'ye teşekkür eden Murat Balcı, sürece dair de şunları söyledi:

"Bundan sonra oğlum bir süre yoğun bakımda kalacak. Zorlu bir ameliyattı. Kendine gelmesi, değerlerinin normale dönmesi bir süreç alacak. Hastane süreci bir ayı bulabilir. Ne olur biz de tam bilmiyoruz. Tek bildiğim ameliyatın güzel geçtiği. Çok mutluyum."

'UMUDUMUZU KAYBETMEK ÜZEREYDİK'

Ayaz'ın annesi Nida Balcı da, şunları söyledi:

"Çok çaresiz ve umutsuzdum. İstenen parayı bulmak çok zordu. Bir de oğlumun zamanı da yoktu. Her an her şey olabilirdi. Benim bir günüm mü var, bir ayım mı var? Hiçbir şey bilmiyorduk. Çok çaresizdik. Sevenlerimizin ve sizlerin desteklerimizin desteği ile en zor kısmı atlattık. Mutluyum. Hastane bahçesinden bir kere bile ayrılamadım. Oğluma daha yakın hissetmek için sürekli bahçe içerisinde durdum. Her taraf sanki kapkaranlıktı. Şuanda gözümün önü aydınlandı. Hastane dışına çıkabiliyorum artık çünkü içim rahatladı. Son anda umut ışığı çıktı. O yolda ilerledik. Tanımadığımız, tanıdığımız birçok insan bize o kadar destek oldu ki. Gerek yardımlarıyla gerek dualarıyla her zaman yanımızda oldular. Ameliyattan sağ salim çıktı ya, o bana yeterli. Bundan sonraki süreci bir şekilde atlatacağız. Bir şekilde oğlumun ellerini kollarını kullanması için yardım edeceğiz. Daha umutluyum."

Balcı ailesi, şimdi çocuklarının yoğun bakımdan çıkmasını bekliyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Nida ve Murat Balcı çiftinin hastane bahçesinden görüntüsü

-Balcı çiftinin, yakınları ile konuşması

-Murat ve Nida Balcı ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==================

Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

Bodrum'daki çocuk parkında çıkan yangında, oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Parktaki oyun grupları, alev alev yandı. Mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etse de alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm parkı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Parktaki oyun grupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre genç bir kişinin parktan koşarak uzaklaşmasıyla birlikte, yangının başladığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

Parktaki yangın anı

Dumanların yükselmesi

Yangına müdahale edilmesi

Yangın sonrası parktan görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

=================

Çukurova Belediyesi'nin aldığı 15 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ürünü tarlada kalma tehlikesindeki karpuz üreticisine destek oldu. 15 ton karpuz alan satın alan Soner Çetin, bu karpuzları vatandaşlara dağıttı.

Adana Kabzımallar Odası Başkan Ali Batman ve hal esnafı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaretinde sorunlarını dile getirdi. Ali Batman, karpuz üreticisinin sorunlarını anlattı, üreticinin ürününün tarlada kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Üreticinin durumunun kendisini üzdüğünü belirten Başkan Soner Çetin, karpuz üreticisine moral vermek ve destek olmak istediğini ifade etti. Bir zamanlar Adana'nın tarımın başkenti olarak anıldığını söyleyen Başkan Çetin, "Ama bugün üreticinin zor durumda olması bizi derinden yaraladı. Zaman zaman narenciye zaman zaman da soğan üreticisine moral vermeye destek olmaya çalıştık. Şimdi de karpuz üreticisinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Görüşmede, üreticiye moral olması için başlangıç olarak 15 ton karpuz alacağını belirten Başkan Çetin, bu sözünü anında tuttu ve kamyonlarla gelen karpuzu vatandaşa dağıtmaya başladı.

Karpuz yüklü kamyonun başına geçen Başkan Soner Çetin, vatandaşlara kendi elleriyle karpuz dağıtırken, üreticiye desteğinin devam edeceğinin sözünü verdi. Çukurovalılar Başkan Soner Çetin'in bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler.

Görüntü Dökümü

-----------

Başkan Soner Çetin'in konuşması

Karpuz dağıtımı

SÜRE: 02'33" BOYUT: 283 MB

Haber-Kamera: ADANA,

===================

Kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA,