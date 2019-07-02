DHA YURT BÜLTENİ - 14

Erzincan'da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun 56'ncı kilometresi Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile arkasından gelen BC 099 Almanya plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sakin Otluoğlu, Metin Otluoğlu ve Hasan Ayvacıoğlu öldü, 2'si ağır, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, -

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Hatay'da ormanlık alan yandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan otlardan ateş sıçraması sonucu ormanlık ayan yandı.

İlçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Ormana yayılan alevler, kontrolden çıkınca ihbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangının uzaktan görüntüsü

-Yükselen duman

-Yangın söndürme çalışmaları

Süre: 59" Boyut: 76 MB

Haber: Halil İbrahim KARAÇAY-Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

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Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi

ZONGULDAK'ta 2006 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'ne yaptığı 'gönüllü kadavra' başvurusu kabul edilen Hasan Yokuşar (63) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yokuşar'ın cenazesi, hastanede kadavra sayısının dolu olması nedeniyle kabul edilmeyince toprağa verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'ne 2006 yılında 'gönüllü kadavra' başvurusunda bulunan Hasan Yokuşar'ın talebi ilk başta reddedilmişti. "Bedenim çürümektense bilimin hizmetinde kullanılmasını istiyorum" diyen Hasan Yokuşar'ın isteği haber olunca üniversite, başvurusunu kabul etmişti. Ardından çevresinde 'Kadavra Hasan' olarak tanınan Yokuşar, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. 3 aydır Niğde'deki bakım evinde kalan Hasan Yokuşar, önceki gün yaşamını yitirdi. Hasan Yokuşar'ın cenazesi ailesi tarafından Zonguldak'a getirildi. Yakınlarının üniversiteyle yaptığı görüşmede hastanede 4 kadavra bulunduğu ve yeni bir kadavra için yer olmadığı gerekçesiyle Hasan Yokuşar'ın bedeni kabul edilmedi. Bunun üzerine Hasan Yokuşar için bugün Hz. Ali Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı. Hasan Yokuşar'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yakınlarına kadavra olmanın vasiyeti olduğunu söyleyen Hasan Yokuşar'ın arkadaşı Cemil Karaman, arkadaşının, bedenini bilime adamak istediğini anlatarak, "Biz üniversite ile görüştük. Yeterli sayıda kadavra olduğunu ve dolayısıyla Hasan kardeşimizi alamayacaklarını söylediler. Bunun bir saklama süreci ve çeşitli prosedürleri var. Biz de toprağa veriyoruz. Aile de çok istemiyordu. Özellikle annesi istemiyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Arkadaşı Selim Karaman ile röp.

-Hasan Yokuşar'ın fotoğrafı

Süre: (3: 31) Boyut: (393 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Eşi tarafından öldürülen Gökcen, otomobilden atlamak istemiş

Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman'ın (20) olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kapısının açan kadının inmek istediği sırada eşinin buna izin vermediği görülüyor.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, 3 ay önce Çorum'a yerleşti. Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak, önceki gün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, dışarıda beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi, ardından ailesini görünce araca girdi. Araçta Gökcen Şişman ile Selim Şişman konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı, Mermilerin başına isabet ettiği Gökcen Şişman, kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Şişman'ın ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobildeki Gökcen Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Şişman ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Şişman gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Şişman'ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Şişman 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Şişman ise 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Gökcen Şişman'ın, olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, babası Yaşar Şişman'ın kullandığı otomobilin kapısının açan kadının inmek istediği sırada eşinin buna izin vermediği görülüyor. Bu sırada ayakkabısının teki düşen Gökçen Şişman'ın içeriye çekildiği otomobil önce duraklıyor, ardından hızla yoluna devam ediyor.

KADIN MECLİSİ ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada Çorum Kadın Meclisi üyeleri, cinayete tepkilerini dile getirdi. Çorum Kadın Meclisi üyesi Nurbanu Karataş, öldürülen Gökçen'in henüz 20 yaşında olduğunu belirterek, "Çocukken evlendirilmiş, daha kendisi çocukken, çocuk sahibi olmuş, kendisinin rızası olmadan ona dayatılmış, hayattan kaçıp geldiği Çorum'daki sığınma evinden henüz çıkmış, hayatını kurmaya çalışan genç bir kadındı. Şehrin orta yerinde katledildi. Katilleri, daha Gökçen'in cansız bedeni soğumadan, işledikleri cinayeti meşrulaştırmak için hiç de yabancısı olmadığımız cümleleri arka arkaya sıralamaya başladı. 'Korkutmak için, aldatıyordu, eve gelen gidenler, bebeği için.' Gökçen'in katillerini tanıyoruz. Gökçen gibi nicelerini öldürdüler. Her seferinde daha güçlü olduklarını sandılar; kendilerini yaşamlarımızın bekçisi saydılar; bizi kapatabileceklerini, dövebileceklerini bizi öldürebileceklerini düşündüler. Çaresiz olduğumuzu varsaydılar. Değiliz. Yaşamlarımızı geri alıyoruz, bunu tersine çeviremezsinizö dedi.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

-Gökcen Ş'nin otomobilden inmek istemesi( güvenlik kamerası)

-Tutuklanan olayın şüphelileri

Cinayet sonrası görüntüler

-Detaylar

(SÜRE: 3 dk ) (BOYUT 245 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Sokak hayvanları 'Hisset' projesi ile besleniyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından başlatılan duygu ve etkileşim projesi 'Hisset' çalışması ile sokak hayvanları besleniyor.

Bu kapsamda, 2 kişilik tandem bisiklete bağlı çocuk römorkuna bindirilen Göktuğ Laçinbala (5), Umut Aktürk (10) ve Çınar Özdemir (12) şehir merkezinde gezerek, karşılaştıkları sokak hayvanlarını beslediler. 'Hisset' projesinin bir besleme çalışması değil de, duygu ve etkileşim projesi olduğunu belirten HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala, doğaya destek verirken doğaya karbon salınımı yapmayan bisikletle HAYTAP'ın "Taze Bayatlar" kampanyası ile elde edilen ram ömrü geçmiş gıda ürünleri ile sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Duygu ve etkileşim projesi olan çalışma kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Laçinbala, "Projemizde parkur olarak Devlet Bahçeli meydanından başlayarak, tren istasyonuna kadar gidiyoruz. Hisset projesinde Down sendromlu özel çocuklarımız ve engelsiz bireyler, 30 dakika baş başa kalarak birbirlerini tanıyor, unutulmaz hayat tecrübeleri kazanıyorlar. Gezi esnasında gördüğümüz sokak canlarını besliyoruz. Besleme etkinliklerinde çocuklar besleme yaparken mahallede oyun oynayan çocuklar da mamalarımızdan isteyerek besleme etkinliğimize katılıyorlar. Bisiklet sporunun popülerleştiği kentimizde, sporseverler ile engelli bireyleri aynı platformda buluşturarak yeni bir oluşum sağladık. Hisset Projesi, ekip çalışması ve koordinasyon konusunda unutulmaz deneğimler sunan, mutluluğumuzu paylaştığımız özgün bir projedir" dedi.

Osmaniye Zihinsel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Zahide Aktürk ise yapılan toplantı sonrasında haftada bir gün özel çocuklarla etkinliği devam ettirme kararı aldıklarını söyledi. Aktürk, "Bu etkinlikle kalbi atan tüm canlılara merhamet göstermeyi küçük çocuklarımıza öğretiyoruz. HAYTAP ekibine destek vermek amacı ile bizler de özel çocuklarımızla bu etkinliğe geldik. Kapılarınızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çocuklar bisiklet römorkunda şehir turu atarken

Bisikleti süren ve arkasındaki diğer genç

Şehir turundan detaylar

Çocukların gezi sırasında birbirlerine sarılmaları

Ali Laçinbala ile röportaş

Zahide Aktürk ile röportaj

Sokak hayvanlarını besleme çalışmasından detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş geleneği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde, 30 yıl öncesine kadar köy odalarında eğlence amacıyla yapılan zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş olma geleneği düğünlerde yaşatılıyor. Eskiden köylerde kuaför olmadığı için eğlence amaçlı yapılan gösteri niteliğindeki gelenekleri sürdürdüklerini ifade eden Kızılçukur köyü muhtarı Nevzat Güner, "Damat motorlu testere ile temsili tıraş olurken, düğüne gelenlerden isteyenlerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülüyorö dedi.

Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyü, ilginç düğün gelenekleriyle dikkat çekiyor. Geçmişten gelen düğün geleneğinde tıraş olacak damada motorlu testereyle temsili tıraş edilirken, düğüne gelenlerden isteyenlerin ise yüzleri ayakkabı boyası sürülüyor. Eğlence amacıyla yapılan şakaların insanları 30 yıl öncesine kadar köy odalarında eğlendirdiğini anlatan Kızılçukur köyü muhtarı Nevzat Güner, gelenekleri yaşatmak için düğünlerde şakaları sürdürdüklerini ifade etti. Güner, "Köy odalarında bu şakalar eğlence amacıyla yapılırdı. Köylerde kuaförler olmadığı için bu tip eğlencelerde çok olurdu. 30 yıl öncesine kadar bunlar bu odalarda yapılırdı. Şimdi düğünlerde meydanda damatlara motorlu testere ile şaka yapılıyorö dedi.

DAVETLİLERE DE AYAKKBABI BOYASI SÜRÜYORLAR

Geleneklere göre düğüne gelenlerden isteyenlerin yüzüne de ayakkabı boyası sürülüyor. Düğünlerde eziyet haline gelen şaklar için her zaman 3-4 gönüllü çıktığını anlatan köy muhtarı Nevzat Güner, "Gelen misafirlerin arasından gönüllü olan kişileri düğün eğlencesi esnasında köy meydanında berber ve çırağı tarafından sandalyeye oturtularak yüzlerine ve saçlarına büyük fırçayla ayakkabı boyası sürülüp ayrıca kül ve kum serpiştiriliyor. Daha sonra zinciri sökülmüş ve gaması kilitlenmiş hiçbir tehlikesi bulunmayan motorlu testereyi çalıştırarak biraz gürültülü de olsa temsili tıraş yapılıp müşteri berberin talep ettiği ücreti vermek zorunda. Toplanan tıraş parasını ise köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy gençlik başına teslim ediyoruz. Tıraş olan davetliler baş ve üzerlerine sürülen boya, kül ve kum karışımını temizlemek için epeyce uğraş veriyorlar. Şakalarımız ağır olsa da düğünlerde tıraş için 3-4 gönüllü çıkıyor ve geleneklerimize sürdürmek adına bu eziyete katlanıyorlarö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kızılçukur köyü levhası ve köyün görünüşü

-Köy meydanında oyun oynayan davetliler

-Tıraş öncesi motorlu testerenin zincirinin sökülüp gamasının kilitlenmesi

-Yüzlerine ayakkabı boyası sürülmesi

-Motorlu testere ile temsili tıraş edilmesi

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK,(Kütahya),-

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Irak uyruklu DEAŞ sanığı beraat etti

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Irak uyruklu Sabah Ç., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 20 Mayıs'ta yapılan operasyonda, DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Sabah Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Irak'ın Telafer kentinde bulunan çatışma bölgesinde DEAŞ'ın polis memuru olduğu ve cep telefonunda örgüt liderine ait fotoğrafların bulunduğu ileri sürülen Sabah Ç., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, tutuklu sanık Sabah Ç.'nin, delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -