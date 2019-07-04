DHA YURT BÜLTENİ - 14

Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bindikleri metredo yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra darp ettiğini, evde bulunan 80 bin lira parasını gasp ettiklerini ileri sürdü, şikayetçi oldu. Otomobilini de alan iki kişinin başına tüfek dayayıp kendisini de araca bindirerek Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesi'ne getirdiklerini, burada el ve ayaklarını çözdüklerini anlattı. Burada araçtan inen iki kişinin yaya olarak uzaklaştıklarını ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen polis, durumu Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Bulut olayla ilgilenen jandarmaya gidip, ifade verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bulut'un ifadesinin yola çıkılarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda, şüphelilerin yakalanması için 8 kişilik özel bir ekip kuruldu. Ekipler tarafından Menteşe'den Bodrum istikametine kadar olan bölgedeki yaklaşık 300 MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izlendi. Yüz tanıma sistemi ile şüphelilerin Z.G. (21). ile İ.Y., (20) olduğu tespit edildi. Elleri bağlı bir şekilde ön koltukta oturan Bulut'un yaşadığı korku dolu anlar ise yüz tanıma sisteminde görüntülendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, otogarlarda da inceleme yaptı. Şüphelilerin Bodrum'a geldikleri, aynı gün saat 20.30'da Turgutreis Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a gittikleri belirlendi. Bunun üzerine özel ekip, çalışmalarını İstanbul'a kaydırdı. Bugün saat 02.00 sıralarında şüphelilerin Küçükçekmece'de bir metroda olduğu belirlendi. Metro istasyonunda önlem alan jandarmalar, operasyon düzenleyip, 2 şüpheliyi üzerlerinde sahte kimlikler ile yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, götürüldükleri Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, İstanbul'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Bulut'tan gasp ettikleri paranın bir kısmı ile borçlarını ödedikleri, bir kısmı ile de gece kulüplerinde eğlendikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı çiftlik evinin bahçesinden görüntü

-Şüphelilerin Ramazan Bulut'un aracından inmesi

-Şüphelilerin terminalde İstanbul otobüsüne binmesi

-Aracı kullanan şüpheli ile birlikte ön koltukta oturan Ramazan Bulut'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel türde kelebek ve böcekler için tuzak kurup, yurt dışına kaçırmaya çalışan biri İtalyan, biri İngiliz 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Profesör oldukları belirlenen 2 kişiye Çevre Kanunu kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek, sınır dışı edildi.

Karadut köyü kırsalında bir arazide, 2 kişinin tuzaklar kurarak özel türdeki çeşitli kelebek ve böcekleri toplayarak yurt dışına kaçıracakları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonunda arazide böcek yakalama kutuları olduğunu fark etti. Bölgede önlem alan jandarma, bir süre sonra arazideki kutuları almaya gelen İtalyan uyruklu G.S. ile İngiltere uyruklu P.J.M.'yi yakaladı. Profesör oldukları belirlenen 2 şüphelinin kaldıkları otelde yapılan aramada ise 2 böcek yakalama tuzağı, 2 ışıklı böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 600 böcek ve 25 kelebek ele geçirildi. Böcek ve kelebekler Kahta Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine teslim edilirken, profesörler '2872 sayılı Çevre Kanunu' kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek sınır dışı edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araç içerisinde görüntü

-Çıkan malzemelerden görüntü

-Malzemelerin incelenmesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Hatay'da yanan araziler gelir getirici tür ağaçlar ile hayat buluyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ait Ötençay Mahallesi'nde orman yangınları sonucu zarar gören alanlar tekrardan yeşillendirilemeyince 25 hektarlık alana Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gelir getirici tür kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Orman yangınları sonucu zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, bölgede gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Altındaş "Ötençay Mahallesi'ndeki saha geçmiş yıllarda yanmış bir sahaydı. Ağaçlandırma çalışmaları neticesinde biz burayı yeşillendiremeyince bu sahayı 25 hektar olan sahayı gelir getirici tür kapsamında ağaçlandırmaya karar verdik ve sahada gerekli makinalı çalışmayı yaptıktan sonra bu sahayı ağaçlandırdık. 250 dekar sahaya 11 bin 500 adet zeytin fidanı diktik. Bunlar gelir getirici kapsamda olduğu için biz bunların bakımını yapacağız. Bakımları tamamlandıktan sonrada köyde oturan vatandaşlara eşit bir şekilde kura usulü ile dağıtacağız. Dağıtımları gerçekleştirdikten sonra köylülerimiz bu ağaçlardan elde edilen gelirlerden faydalanacaklar" dedi.

YANAN ALANLARA BİNA YAPILAMAZ

Orman yangınları sonucu zarar gören alanların değerlendirilmesiyle ilgili konuşan Altıntaş, "Yanan alanlar hiçbir şekilde izne konu edilemiyor. Bir yer yandığı zaman hep gündem olur otel, fabrika, villa yapılacak diye. Aslında tam tersi yanan alanlara hiçbir şey yapılamaz. Yanmayan alanlara belki bu dediğiniz şeyler yapılabilir; ama yanan alanda herhangi bir maden olsa bile hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Yanan alanlar bir nevi koruma altına alınmış gibi oluyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araziden genel ve detaylar

-Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş ile açıklama

-Ağaçlandırma yapılan alanlardan detay görüntüler

SÜRE: 04'03" BOYUT: 450 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ BELEN,(Hatay),

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Gaziantep'te, mimarlardan köprü restorasyonuna tepki

Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ile mimar olan Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, Araban ilçesinde bulunan ve 19 asır önce inşa edilen Septimius Severus Köprüsü'nde yapılan restorasyonun aslına uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde 3 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı. Ancak, restore edilen yapının düşen taşları yerine aslına uygun olmayan taşlar konulması tepkilere neden oldu. Uzunluğu 30, yüksekliği ise 8 metre olan köprünün restorasyon çalışması ile korunmaktan çok tahrip edildiğini savunan Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, konuya biran önce yetkililerin el koymasını istedi.

Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ise Roma döneminden kalan köprünün insanlığın ortak mirası olduğunu ve yapılacak müdahalelerin geri dönüşü olmadığını belirterek, duyarlılık çağrısı yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Sıtkı Severoğlu'nun konuşması

-Hasan Özgür Girişken

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 467MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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(ÖZEL) - Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada

Malatya'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Güvenlik kamerası

-Araçtan yola savrulanlar

-Patateslerin dökülmesi

-Kalabalık olması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Turistlerin eğlencesi sokağa taştı

Çanakkale'de bir restoranda Yunan ve Rumen turistlerin eğlencesi, sokağa taştı. Yunanca şarkı söyleyip halay çeken turistleri, çevre sakinleri ve diğer turistlerce ilgiyle izlendi.

İskele Meydanı'ndaki bir restoranda Yunan ve Rumen turistler, Türk müzikleri eşliğinde yemeklerini yiyip, ardından gönüllerince eğlendi. Turistlerin mekan içinde oluşturduğu halay bir süre sonra caddeye taştı. Yunanca şarkılar söyleyip halay çeken turistler, kordon boyunda yürüyüş yapan ve çevredeki diğer mekanlarda eğlenenler tarafından ilgiyle izlendi. Bazı kişiler, bu ilginç eğlenceyi, cep telefonlarıyla kayda aldı, bazıları da halaya katıldı.

Görüntü Dökümü

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Turistlerin restoran önünde şarkılar söyleyip halay çekmelerinden görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -

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Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Gerger'in Kılıç köyünde meydana geldi. Sadiye Kaya, otlattığı hayvanları su içmeleri için Gelebas mezrasındaki Atatürk Baraj göleti kıyısına getirdi. Sara hastası olan Kaya, bu sırada nöbet geçirdi ve dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görüp yardıma koşanların çabası Kaya'yı kurtarmaya yetmedi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sadiye Kaya için jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan dalgıç polislerin çalışması sonucu Kaya'nın cenazesi, bulunarak sudan çıkarıldı.

Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Murat KURT-GERGER-DHA)

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Gaziantep'te, baraj ve göletlere 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gaziantep'te bulunan baraj ve göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin yavru sazan bırakıldı.

'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde 2019 yılında üretilen sazan yavruları, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Tahtaköprü ve Hamidiye barajları ile Hacıaslan, Yamaçoba ve Alleben göletlerine bırakıldı.

Baraj ve göletlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanlar, sazan yavrularının bırakılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Baraj ve göletlere bırakılan sazan yavrularının, 1 ile 1,5 yıl içerisinde avlanacak boyuta geleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Tahta Köprü Barajı

Balıkların salınması

Bölgede yaşayan vatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kuran kursuna katılan öğrencilere ücretsiz tıraş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuaför Mahmut Toymaz, Yaz Kuran Kursu'na katılan çocukları ücretsiz tıraş ediyor.

Kuaför Mahmut Toymaz, müftülük bünyesinde ilçede açılan Yaz Kuran Kursu'na katılan öğrencilere yönelik ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. Çocukları Kuran öğrenmeye teşvik amacıyla kampanya başlattığını belirten Toymaz, "Yaz mevsiminde açılan kurslarda çocuklar Kuran öğreniyor. Ben de çocuklar konusunda çok hassas biri olarak nasıl bir hizmet sunabilirim ya da onları nasıl teşvik edebilirim diye düşündüm. Daha sonra Kuran kursuna giden tüm çocuklarımıza ücretsiz tıraş kampanyası başlatmaya karar verdim. Bu konuda gönülden huzurlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü her şeyden önce Allah rızası var bu işin içinde" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kuaför salonu

Tıraşa gelen çocuklar

Mahmut Toymaz'ın çocuğu tıraş etmesi

Mahmut Toymaz ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 263 MB

Haber-Kamera: Ahmet DERYELER/ KURTALAN (SİİRT),

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