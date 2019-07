DHA YURT BÜLTENİ - 14

Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 26'ncı yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar Köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Hür Dava Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Törende ilk konuşmayı Köy Muhtarı Ali Akarpınar yaptı. Akarpınar, yaşadıkları katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumlarının yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanması için hep birlikte mücadele edeceklerini işaret ederek şunları söyledi:

"Sivas bizim yürek yangınımız, Başbağlar ise kurşun yaramız. Acıları ayrıştırmak, acıları yarıştırmak hiçbir vicdanla bağdaşmaz. Katliam tanıklarını ve yakınlarını kaybeden Başbağlar 26 yıldır adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı, ama bugüne kadar bir sonuç alamadık diyorlar. 1998 yılında Başbağlar Katliamı takipsizlikle kapandı, köy sakinleri adalet arayışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda yaşadıklarını anlattılar, ancak bir türlü istedikleri sonuca ulaşamadılar. 26 yıldır ağlayan gözlerinize, kanayan yüreğinize tüm Türkiye tanıklık etti ama katliam bir türlü aydınlatılamadı. Bu noktada biz siyasetçilerin Başbağlar'a karşı borcumuz var. Sizlerin huzurunda tekrar söz veriyoruz. Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanabilmesi için, ortaya çıkarılabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğimize huzurlarınızda bir kez daha söz vermek istiyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da yaptığı konuşmada, "1980 öncesinde bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler emellerine ulaşamadılar. 1993 yılında da 'Alevi Sünni çatışması meydana getirebilir miyiz'in denemesini yaptılar. Ama muvaffak olamadılar. Biliyoruz ki farklı zaman dilimlerinde farklı tarihlerde bu ülkeyi parçalamak isteyenler, asla emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar" dedi.

VALİ ARSLANTAŞ ŞEHİT EŞLERİNE SÖZ VERDİ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da "Terör örgütleri, bu bereketli topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulundu. Güçlü devletimiz, vatansever milletimiz sayesinde hamd olsun eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Artık sona yaklaştılar. Gerek ülkemizin sınırları içinde, gerekse de sınırlarımız dışında saldırılarda bulunan terör gruplarıyla girdiğimiz mücadelemizi kazandık" dedi.

Vali Arslantaş, Başbağlar şehitlerinin eşlerinden Hatice Özdemir ve Hafize Türkücü'yü kürsüye davet ederek konuşma imkanı verdi. Katılımcılara kendilerini 26 yıldır yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Hatice Özdemir, şunları söyledi:

"26 senedir biz Siyonist Amerika'nın karşısında yurdumuzu bölmek istedikleri için dik durduk. Hala gene dik duracağız. Onların gücü yetmeyecek bizi bölmeye. İnancımızla, bayrağımızla uğraşacaklar, ama hiçbir zaman bölemeyecekler bizi İnşallah. 33 şehit verdik ama maşallah yerlerine 330 tane torunları oldu hepsinin."

Törende AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Erzincan Belediye Başkanı AK Parti'li Bekir Aksun da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından anma programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu (Görüntü ekiyle yeniden)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl yeniden start aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya'nın gerçekleştirdiği kazılarda yeni fosiller bulundu. Fosillerin 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait olduğu belirlendi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KAZI ALANINI GEZDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı alanına giderek çalışmalar hakkında Uzman Antropolog Özge Kahya'dan bilgi aldı. Kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını söyleyen Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

'ZİYARETE AÇMA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Başkan Büyükkılıç da bölgenin çok zengin olduğunu söyleyerek, "7,5 milyon öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız" dedi.

Öte yandan, bölgede bulunan fosil grubu Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekti. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi'nin Kayseri'ye geleceği bildirildi.

Ali Erbaş: 'Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kapu Camii'nde hutbe verdi. Hutbesinde cinsiyetin Allah tarafından belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, "Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek, ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce Konya'da bir otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konferansın ardından cuma namazı için Kapu Camiine geçen Prof. Dr. Erbaş, cuma hutbesinde ailenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi:

"Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının, hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medeni bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir."

CİNSEYETE MÜDAHALE EDİLMESİ BÜTÜN BİR NESLİN FELAKETİNİ HAZIRLAR

İnsanın cinsiyetini Allah tarafından belirlendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar, sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" dedi.

Ali Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Otostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandı

Manisa- İzmir karayolunda otostop yapan 20 kişiyi farklı zamanlarda otomobillerine alıp, para ve cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyen 3 kişi, son işlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, son 2 gün içerisinde, İzmir-Manisa karayolu ile Turgutlu-İzmir güzergahlarında otostop yaparak bindikleri otomobildeki 3 kişi tarafından para ve cep telefonları ile değerli eşyalarının gasbedildiğini ileri süren 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Polis, ifadeleri alınan mağdurlardan birinin verdiği plakadan, gaspçıların kiralık araç kullandıklarını tespit etti. Ardından otomobilin kiralandığı şirket ile irtibata geçen polis, şüphelilerin Ayhan Z. (19), Mehmet B. (25) ile Zinnur G. (27) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine, bu kişilerin gasp olaylarını gerçekleştirdiği güzergahlarda önlem alındı. Dün öğle saatlerinde, şüphelilerin Manisa - İzmir karayolunda otostop çeken bir kişiyi otomobillerine almaları üzerine polis harekete geçti. Otomobil durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üniversite öğrencileri, vatani görevini tamamlamış ya da izne çıkmış askerler başta olmak üzere, otostop çeken 20 kişiyi araçlarına alıp, gasbettikleri, ardından da uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerini şikayet etmeleri halinde bunları sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek serbest bıraktıklarını anlaşıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı

Antalya'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı. Y.U.'nun 10 suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olay, gümrükten ucuza eşya almak için dolandırılan 3 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayetiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayını, daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Y.U.'nun, gümrükten ucuza eşya vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, resmi kurumlara ait 10 adet sahte kaşe, sahte ehliyet ve kimlik ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Y.U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niksar'daki tarihi camide 'kılıçlı hutbe' geleneği yaşatılıyor

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de 2 yıl önce yeniden başlatılan ve Osmanlı dönemi geleneği olan kılıçlı cuma hutbesi ilgi çekiyor.

Niksar'da 1145 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami'de, Osmanlı döneminde 6 asır devam eden Cuma günleri kılıçla hutbe okuma geleneği yeniden uygulanmaya başlandı. 2 yıl önce hayata geçirilen uygulamayla minbere çıkan cami imamı hutbe sonrası eline kılıç alarak cuma duasını gerçekleştiriyor. Tarihi camide bugün de aynı şekilde hutbe okundu. Cami imamı Selim Demirci, hutbe sonrası elinde kılıçla dua etti.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan kılıçla hutbe okumanın Osmanlı'ya ait bir gelenek olduğunu, fetih camilerinde uygulandığını belirterek, "Son 2 yıldır biz de camimizde yeniden uygulamaya başladık. Fetih camilerinden şu anda Türkiye'de 6 tane mevcut var. Niksar Ulu Cami de bunlardan bir tanesi. 600 yıllık geleneği biz son 2 yıldır yeniden başlatık. Cuma hutbesini hocamız kılıç ile okuyor. Bu bir Türk geleneğidir. Bunun dini ritüellerde bir karşılığı yok. Bu beldenin, Türk beldesi olduğunu göstermesi anlamında hocamız hutbeye kılıçla çıkıyor, duasını kılıçla yapıyor. Hutbe sonrası kılıcını uygun bir yere bırakarak cuma namazını kıldırıyor" dedi.

Niksar Belediyesi olarak Diyanet İşler Başkanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından uygulamanın yeniden başlatıldığını ifade eden Özcan, "Vatandaşımızdan ve bölgemizden buna karşı bir ilgi var. Sırf kılıçla hutbenin nasıl icra edildiğini görmek amacı ile buraya cuma namazı kılmaya gelen insanlar oluyor" dedi.

Tırnakçılıktan gözaltında

Antalya'da bir işyerinde tırnakçılık yöntemi ile bin lira hırsızlık olayına karışan Ü.U isimli kadın, polis tarafından yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Kabul etmeyince iftira attı" dedi.

Polisi alarma geçiren dolandırıcılık olayı Muratpaşa ilçesinde Şarampol Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Ü.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit edip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ü.U.'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince iftara attı" diye konuştu. Ü.U, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşi Melisa Kahraman'ın amcası Durmuş S. (42) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Alperen Kahraman (19) için memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde cenaze töreni düzenlendi. Mahmudiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kahraman ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı. Alperen Kahraman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

