DHA YURT BÜLTENİ - 14

THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı (2)

EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER

Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. Uçakla gelen heyet, Trabzon Havalimanı'nın ardından Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile yolcular katıldı. Uçağın adının Eren Bülbül olması yönünde sosyal medyada kampanya başlatan oyuncu Hasan Kaçmaz da heyette yer aldı. Ziyaretçiler, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e taziyelerini sundu.

Oğlunun unutulmamasına sevindiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Benim yavrumu unutmadıkları için halen daha böyle ziyaretlere devam ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Kimin emeği geçmişse hava yolları uçağına Maçka adının verilmesine Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Anmaya katılan Türkiye'nin görme engelli youtuberi Yunus Emre Polat da "Ben 15 yaşında görme engelli oldum gözlerimi kaybettim. Eren Bülbül kardeşimiz de 15 yaşında şahadet şerbetini yudumladı. Ben de şehit olmayı canı gönülden arzu ederdim ama şehit olamadım. Onun vatan severliğine şahit oluyorumö diye konuştu.

Heyette yer alan Yavuz Atalay da "Ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sergileri açıp bundan elde etmiş olduğum gelir ile Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Şehit Eren Bülbül'ümüz içinde Afrika'da su kuyusu açtık ve adını verdik. Eren Bülbül'ün vatanseverliği ne cesaretini Afrika'da anlatmak istedim onun orada da bilmesini istedim. Afrika'da suyu her kullandıklarında her içlikleri yudumda Eren bülbüle dua ediyorlarö dedi.

Oyuncu Hasan Kaçan ise "Birçok arkadaşımızın sosyal medyada kampanya başlatma düşüncesi vardı. Bende THY'nin yeni uçağına Eren Bülbül adının konulmasının öncelik olarak teklif ettim. Sonrasında Eren Bülbül'ün memleketi ve şehit düştüğü yer olan Maçka'nın ismi verildi. Sosyal medyanın da hayırlara vesile olabileceğini bu şekilde görmüş olduk. Şehidimizin isminin yeni uçağa verilmiş olması çok anlamlı olduö dedi.

Eren Bülbül'ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından anma sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Mezar ziyareti

Dualar edilmesi

Ayşe Bülbül ile röp.

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Mehmet Can PEÇE TRABZON-DHA

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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (4)

BURSARAY NORMALE DÖNDÜ

Bursa- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle duran BursaRay seferleri, yeniden yapılmaya başlandı. Tüm BursaRay hatlarında ulaşım normale döndü. Metro ulaşımının aksamasıyla yolcular, otobüslerle gidecekleri noktaya taşındı.

Büyük kesintinin ardından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamada, "Bursa ve çevresinde TEİAŞ kaynaklı enerji kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiye müdahale edilmekte olup kısa sürede enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Önemle duyurulur" denildi.

Öte yandan Bursa'nın bazı ilçelerine yeniden elektrik verilmeye başlandığı, kent merkezinde elektrik olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BURSA,

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Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi. Ovacık yönüne ilerleyen Mustafa Buldum'un kullandığı 23 AAB 499 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Yıldırım yönetimindeki 23 AL 053 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte her iki TIR'da bulanan toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan TIR'lar

Karayolunda bekleyen araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Atatürk silüetli biletler kısa sürede tükendi

Milli Piyango idaresinin 9 Temmuz 2019 tarihli çekilişi için Ardahan'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk silueti biletlere basıldı. Tüm Türkiye'de ve Milli Piyango Ardahan Bayii Gişesinde satışa sunulan biletlerin hepsi tükendi.

Milli Piyango Ardahan Bayii'ye gelen CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, son kalan biletlerin tamamını alarak vatandaşlara ve basın mensuplarına dağıttı. Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Demir, "Ardahan sevdalısı Milli Piyango idaremize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ardahan'a ve yüce Atatürk'e vermiş oldukları değerden dolayı Ardahan Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyoruz. Kendilerini Ardahan'da ağırlamaktan dolayı mutlu olacağız. Ardahan kalesi ve köprüsünün de bundan sonraki süreçte konulmasında talep ediyoruz" dedi.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, "Bizim amacımız ilimizi tanıtmak, bunun için Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile diyaloğa geçtik. Onlar da Temmuz ayında yayınlanmasının uygun olacağının söyledi. Temmuz ayı çekilişinde Karadağ sırtlarına Atatürk'ün silüetinin çıkmasını fırsat bilerek, bu fotoğrafın yayınlanmasının uygun bulduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Faruk Demir'in Milli Piyango bayisine gelişi

-Bayiden bilet alması

-Bilet hakkında açıklama yapması

-Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar'ın konuşması

-Başkan Faruk Demir'in konuşması

-Biletleri vatandaşlara ve basın mensuplarına dağıtması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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Gaziantep'te, 6 ayda 115 bin 397 sürücüye ceza kesildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 6 aylık süreçte 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza kesildiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte trafik uygulamaları ve yeni düzenlemeler hakkında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi MOBESE hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde 590 bin 525 aracın denetime tabi tutulduğunu belirten Gül, kural ihlali veya evrak eksikliği nedeniyle 115 bin 397 sürücüye 34 milyon 777 bin 174 lira ceza uygulandığını ifade etti.

6 aylık dönemde yapılan denetimlerde 16 bin 98 aracın trafikten men edildiğini ve 999 sürücünün ehliyetinin geçici olarak alındığını ifade eden Vali Gül, trafik cezaları ve işlemlerde vatandaşlardan gelen ihbarların önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

ABARTILI EGZOZA 6 AYDA 240 BİN 480 LİRA CEZA

Abartılı egzoz, modifiyeli araçlar ve şartlara uygun olmayan ışık donanımı kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandığını belirten Davut Gül, resmi ekipler, sivil radar denetim ekipleri ve elektronik sistemlerde yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanan 228 sürücüye, toplam 240 bin 480 lira para cezası uygulanarak araçların trafikten men edildiğini kaydetti. Gül, ayrıca modifiyeli araç kullanan 226 sürücüye 53 bin 110 lira ceza kesilerek araçlarının trafikten men edildiğini de vurguladı.

DÜĞÜN KONVOYLARINA CEZA UYGULANACAK

Konvoy yapan araçların görüntülerle tespit edilerek para cezası uygulanacağını belirten Vali Gül, öBundan sonra herhangi bir ihbara gerek kalmadan kent güvenlik sistemi kameraları taranarak konvoy, korna ve kurallara uymayan sürücülere işlem uygulanıp, cezaları adreslerine gönderilecektirö dedi.

33 BİN 534 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DENETLENDİ

Vali Gül, 6 ayda 33 bin 534 motosikletin denetlendiğini ve bunlardan 896'sının trafikten men edildiğini kaydetti. Gül, 3 bin 316 motosiklet sürücüsüne de 1 milyon 82 bin 783 lira para cezası uygulandığını belirtti.

Öte yandan tehlikeli araç kullanımı, yüksek sesle müzik dinleme, gereksiz yere klakson çalma veya araçtan çöp atma gibi ihlallere de göz açtırılmadığını dile getiren Vali Gül, 563 sürücüye 60 bin 804 lira para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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Toplantıya katılanlar

Vali Davut Gül'ün açıklamaları

MOBESE Merkezi

Trafikte Konvoy Görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi ile İmar Sokak kesişiminde meydana geldi. Yürüyüş Caddesi üzerindeki Efe Lokman idaresindeki 41 GN 203 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Arslantaş idaresindeki 41 RD 424 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, otomobil takla atarak yol kenarındaki bir firmanın bahçesine girdi.

Hafif ticari araç sürücüsü Efe Lokman ve yanındaki Yunus Eski araçtan çıkarken, takla atan otomobilin içerisindeki Ramazan Arslantaş ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yol kenarındaki bir firmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hafif ticari aracın, otomobile çarpması ve otomobilin takla atma anı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı(güvenlik kamerası)

Kaza yapan araçlardan görüntü

Takla atan aracın çekilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarında, ceset bulundu. AFAD İl Müdürlüğü'nce cansız bedenin, Karakoç'a ait olduğunun değerlendirildiği, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde, 2 Aralık 2018'de, tırmanış yaptığı arkadaşı Hilal İşcan ile dönüşe geçen Mustafa Kemal Karakoç, düşen çığın altında kaldı. Karakoç'un bulunması için çalışma başlatıldı. Niğde ve diğer illerden bölgeye gelen ekipler, 2 gün boyunca arama yaptı; ancak hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. 4 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede olaydan sonraki yağışla kar kalınlığı, daha da arttı. Hava şartları dönem dönem uygun olduğunda Karakoç için arama çalışması yapıldı; ancak sonuç alınamadı. Bölgede hava sıcaklığı son günlerde artınca karlar hızla erirken, arama çalışmaları da hızlandırıldı.

Mustafa Kemal Karakoç'un çığın altında kaldığı alanda; AFAD, TSK ve AKUT Niğde ekiplerinin gönüllü dağcılar ile bugün yürüttüğü çalışmalarda, saat 13.00 sıralarında, cansız bedene ulaşıldı. Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, cesedin, Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştır. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecektir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Ali KADI/NİĞDE, -

