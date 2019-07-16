DHA YURT BÜLTENİ - 14

Öğretmen baba, hemşire kızını boğarak öldürdü

Kilis'te, öğretmen Mehmet Kurtoğlu, tartıştığı kızı Çiğdem Kurtoğlu'nu (26) boğarak öldürdü. Mehmet Kurtoğlu, ihbarda bulunduğu polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün gece saatlerinde, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem Kurtoğlu, hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. Çiğdem Kurtoğlu ile babası Mehmet Kurtoğlu, arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kurtoğlu, kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem Kurtoğlu'nun hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kurtoğlu ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet Kurtoğlu, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Çiğdem Kurtoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen Mehmet Kurtoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



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KİLİS, -

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Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada ölen Recep Uysal(60) ve oğlu Cüneyt Uysal(18), toprağa verildi.

Olay Pazar günü ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Recep Uysal (60) ile Hasan Kılıç(70) köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Safranbolu İzzetpaşa Camiine getirildi. Polis cami avlusunda ve etrafında önlem aldı. İl Jandarma komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk de cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Sine köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Köyde güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılınan cenaze namazı

-Polis detay

-Tabutların cenaze aracına götürülmesi

-Olay yeri

-Baba ve oğlunun resimleri

Dosya adı: krbcenaze/Süre: (04.13) Boyutu: (473 MB.)

-Olay anı(Güvenlik kamerası görüntüsü)

Süre: (01.39) Boyutu: (7 MB.)

Haber- Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük)

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Oğlunun düğününde kalbine yenildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde oyun oynayıp eğlenen Ali İhsan Tunca(54), bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçiren Tunca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaali Açmabaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Tunca, hafta sonu Karasu'da oğlunun düğününde yakınlarıyla birlik oyunlar oynayıp eğlendi. Düğünde bir anda fenalaşan Tunca, düğün salonuna gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunca buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tunca dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunca'nın düğün sırasında çok mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği çekilen görüntülere yansıdı. Oğlunun mutlu gününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Tunca'nın cenazesi bugün Kocaali ilçesinin Açmabaşı Mahallesi'nde öğle namazı sonrasında toprağa verildi. Tunca'nın bir süre önce kalp sorunuyla ilgili tedavi gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Detaylar

Düğünden görüntüler

Ali İhsan Tunca'nın ölmeden önceki son anları

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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Uçurumda bulunan erkek cesedi, 2'nci günde çıkarıldı

Antalya'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, dün uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi saatler süren çalışma sonucunda iskelete ulaştı. Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi. Bu sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı.

KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE AİT OLMA İHTİMALİ

İnceleme yapan ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedin zemindeki suyla birlikte sürüklendiği ve kayaların arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruyor. İskelet parçalarının yaklaşık 45 gün önce Güver Uçurumu yakınlarında kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Çalışmaların yapıldığı bölgeye gelen baba İhsan Yıldız da ekiplerden bilgi aldı. Bir süre çalışmaları izleyen Yıldız'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenaze aracına konulan ceset, kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baba İhsan Yıldız, iskelet parçalarının oğluna ait olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bulgu olmadığını, sonucun otopsiyle belirleneceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Afat ekipleri hazırlıklarından detay görüntü

-Afat ekipleri uçuruma inerken görüntüleri

-Kanyonun Drone görüntüleri

-Ceset çıkarılırken drone görüntüleri

-Cesetin cenaze aracına konarken görüntüsü

-Babanın basınmensuplarını uyarması

Haber: ALPARSLAN ÇINAR Kamera: Emrah GÜL Antalya

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İzmir'de, sağlık çalışanlarına şiddet kınandı

İZMİR'de son bir hafta içinde 5 doktor ile 2 hemşirenin fiziksel şiddet gördüğünü belirten sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik bu davranışlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Sağlık çalışanları, son bir haftada, 5'i Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere 7 sağlık çalışanına yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etmek için bugün öğlende basın açıklama yaptı. Son olarak basın açıklamasında kısa süre önce de bir üroloji uzmanın 'usulsüz reçete talebine' olumsuz yanıt vermesi üzerine dövülmesi bardağı taşırdı. İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi ve Genel Sağlık İş İzmir Şubesi üyeleri basın açıklaması için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde buluştu. 100'ü aşkın sağlık çalışanı 'Sağlıkta şiddet sona ersin', 'Susma haykır, şiddete haykır', 'Sağlıkta ölümler son bulsun' ve 'Sağlık çalışanlarının yüzde 50'den fazlası işlerini yaparken şiddete maruz kalıyor' pankart ve dövizleri taşıdı. Hastanede sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için beyaz kod uygumasının yeterli olmadığı vurgulandı. Ardından sağlık çalışanlarından bazıları, sırayla tepkilerini dile getirdi.

Açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, hastanelerde güvenlik sorunu bulunduğunu ifade edip, "Çağrıldığında o güvenlik güçlerinin muhakkak gelmesi ve yardımını sunması gerekir. Burada bu zaafiyeti gördük. Bunu yetkililere duyurmak istiyoruz" dedi.

Aile Hekimi Murat Atam ise, "Bayraklı Yamanlar 20 Nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen salıkta şiddet olaylarının nedenleri hepimizin malumudur. Darp edilen, sözlü ve fiili saldırıya uğrayan camiamız mensuplarına geçmiş olsun diyor ve sağlıkta şiddeti lanetliyoruz" diye konuştu. ASM'deki olayda denetimli serbestlikten yararlanan hükümlünün usulsüz rapor talebinin yerine getirilmemesi üzerine saldırının gerçekleştiğini hatırlatan Atam, "Canı sıkılanın rapor talebiyle gelmesi, bizi zor durumda bırakıyor" dedi.

Saldırı mağduru doktorlardan Enis Yiğitaslan ise, "Her gün yaşadığımız hasta ve hasta yakınlarıyla tartışma; moda olmuş haliyle bir şiddete evrildi. Bazı hasta yakınları, benim de aralarında bulunduğum sağlık çalışanlarına fiziksel şiddet uyguladı" diyerek saldırıları kınadı.

Ortak basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Dr. Hülya Ulaşoğlu ise, "Tüm Türkiye genelinde sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde alanlara çıktık. Hastanın daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinin birinci koşulu, çalışanlarını güvenliğinin sağlanmasıdır. Güvenli iş, güvenceli gelecek diyorum" dedi.

Alkışlarla tepkilerini gösteren sağlık çalışanları, sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz'un konuşması

Aile Hekimi Murat Atam'ın konuşması

Saldırı mağduru doktorlardan Enis Yiğitaslan'ın konuşması

SES İzmir Şube Eş Başkanı Dr. Hülya Ulaşoğlu'nun konuşması

Sağlık çalışanları bir arada

Pankart ve sloganlar

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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İHH'den Suriyeli ailelere canlı hayvan desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Azez, Aktarin ve Mare bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 sağmal inek yardımında bulundu. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, "Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Ayrıca bu yetim ailelerimize bir aylık yemlerini verdik. Yetim ailelerimiz bu hayvanların sütlerini satarak bir nebze olsa da kendi geçimlerini idame edebilecekler" dedi.

BU PROJELER GEÇİM KAYNAĞI

Suriye'de savaşın 9'uncu yılına girmesiyle iş imkanın olmamasından dolayı insanlar en hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlandığını ifade eden Alaca, "Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Canlı hayvan dağıtımı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

