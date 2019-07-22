DHA YURT BÜLTENİ-14

Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (2)

KINIK DEVLET HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Ak Parti İzmir İl Başkanlığı ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Yıldırım, Kınık ilçesine giderek burada yapılan Kınık Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimde Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci, Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri hazır bulundu. Açılışı yapılacak olan hastanenin bahçesinde kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, kürsüye, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu sırada kullandığı seçim şarkısıyla çıktı. Şarkının kendisini 2014 yılına götürdüğünü söyleyen Binali Yıldırım, şöyle dedi:

"Sizler bizim baş tacımızsınız. Biraz fazla ara vermişiz. Özledik sizi. Bugün özlem gideriyoruz. Başkanımız 'doğalgaz, TOKİ, hastane' dedi, yapıldı. Önümüzdeki sene Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı olarak sağlık meslek yüksekokulu açılacak. Bergama da Ak Parti belediyeciliği ile tanıştı. Gönül belediyeciliği Bergama'da da hayata geçti. Demek ki Kınık ve Bergama ağabey kardeş olarak el ele vererek çok güzel hizmetleri Bakırçay Havzası'na getirecekler. Buraya İZBAN sözümüz var. İhalesi yapıldı ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi yok. Öğrenir, daha yeni. Bergama'ya İZBAN geldikten sonra Bergama'dan ta Selçuk'a kadar 188 kilometre dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırmış oluyoruz. İzmir'in yollarını böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şunu herkes bilsin ki; yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçaklara, PKK'lıya, FETÖ'ye, terör örgütlerine bu topraklarda göz açtırmayız. Buna en önce Kınık, Bergama, İzmir karşı çıkar."

'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR'

Kınıklılara verdikleri hastane sözünü tuttuklarını da ifade eden Binali yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Hastane sözünü 2006 yılında verdik. Rabbim hastalık vermesin ama lazım olduğunda elimizin altında tesisimizin olması çok güzel bir şey. 'Sağlık olsun' demekle sağlık olmuyor. 17 yıldır Türkiye sevdalısı liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi bir baştan bir başa kalkındırdık. Kim hayal edebilirdi? 600 yıllık hayal, Sabuncubeli Tüneli yapıldı. İzmir- Manisa arası 15 dakikaya indi. İstanbul- İzmir arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hayaldi, gerçek oldu. Nereden nereye. Bununla kalmıyor, şimdi İzmir'den Bergama'ya kadar, Çandarlı Limanı'na kadar 76 kilometre otoyol yapıyoruz. Bu yol bittiğinde İzmir'den buraya gelmek yarım saat bile sürmeyecek. İşte hizmet, insan sevgisi bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor."

'BU HALK BUNLARA İKTİDAR VERMEDİKLERİ İÇİN KONUŞMAKTA USTA OLDULAR'

Konuşmasında CHP'yi çok konuşmakla eleştiren Binali Yıldırım, dış politikaya da değinerek şunları söyledi:

"Solcuların, CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar. Çünkü bu halk bunlara iktidar vermedikleri için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet yapmıştır, proje yapmıştır, ülkeyi kalkındırmanın ve dertlisi olmuşlardır. Son 17 yıldır Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, İzmir'in nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Durmak yok, yola devam. Daha güzel olacak. Daha güzel hizmetleri hep beraber ülkemize, İzmirimize kazandıracağız. Türkiye, bölgede önemli bir yere sahip. Bölgemizin etrafında maalesef bir takım planlar yapılıyor. Bize 'S-400'ü niye aldınız' diyorlar. Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? Bu millete böyle şey yakışır mı?"

FOÇA DEVLET HASTANESİ'NİN DE AÇILIŞI YAPILDI

Açılış töreninde konuşan Nihat Zeybekci de "Bu devlet hastanemizde emeği geçen her kimse varsa hepsiden Allah razı olsun. Allah muhtaç etmesin, eksik de etmesin. Her gelen buradan şifa olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Binali Yıldırım, Kınık Devlet Hastanesi ile telekonferansla Foça'ya bağlanılarak buradaki hastanenin de açılışını yaptı.

Yapımına 2 yıl önce başlanan içinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım servisi, anestezi servisi, çocuk servisi, kadın doğum servisi, dahiliye servisi, genel cerrahi servisi, fizik tedavi servisi, üroloji servisi ve diş polikliniği servisi bulunan hastaneye Bergama ilçesindeki devlet hastanesinden gelecek doktorlar da iki gün göz tedavisi hizmeti verecek. 6 bin 156 metrekare kapalı alanda, 2 katlı ve 25 yataklı hastane, geçen ay hizmete girmişti. Binali Yıldırım, açılıştan sonra Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti, ardından Bergama'ya geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Törenden genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM, Cevdet ŞEN/ İZMİR

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KÜTAHYA'DA TARLA PAYLAŞIMI CİNAYETİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, Selahattin Çakı ve Ahmet Çakı, daha önceden tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz'ın (46) kullandığı traktörün yolunu keserek, kurşun yağdırdı. Saldırıda Necip Basmaz ile silah sesine evden çıkan Gülsüm Yıldız (29) vurularak, hayatını kaybetti. Yıldız'ın annesi Ayşe Basmaz (50) da ağır yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Çakı ve kardeşi Ahmet Çakı, aralarında daha önceden tarla paylaşımı nedenile husumet bulunan akrabaları Necip Basmaz'ın kullandığı traktörün yolunu kesti. Necip Basmaz'a kurşun yağdıran 2 kardeş, silah sesini duyup evden çıkan Necip Basmaz'ın yengesi Ayşe Basmaz ile Ayşe Basmaz'ın kızı Gülsüm Yıldız'a da ateş etti. Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Basmaz ise olay yerine çağrılan ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması için Altıntaş Devlet Hastanesi Morgu'na götürülürken, jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Selahattin Çakı ve Ahmet Çakı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Selahattin Çakı'nın geçtiğimiz yıllarda aynı aileden bir kişiyi silahla yaralamak suçundan cezaevine girdiği ve şartlı tahliye ile çıktığı belirlendi.

Görüntü dökümü:

-Olay yerindeki jandarma ekipleri

-Ambulans görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler

-Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız'ın sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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KAVGADA 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Semih İlkhan, husumetli olduğu iddia edilen Mehmet Şerif Çın'ı (40) çıkan kavgada tabancayla vurdu. Çın, vücuduna isabet eden 8 kurşunla yaşamını yitirirken, Semih İlkhan gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Semih İlkhan (26) ile Mehmet Şerif Çın, bulvarda karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Semih İlkhan, yanındaki tabancayla Mehmet Şerif Çın'a ateş etti. Çın, tabancadan çıkan 8 kurşunun sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Devriye görevi yapan gece bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine gelip, Semih İlkhan'ı yakaladı. Haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Şerif Çın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Şerif Çın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Semih İlkhan ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İlkhan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri görüntüsü

-Adliye görüntüsü

-Semih İlkhan'ın adliyeye getirilmesinden görüntü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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MİNİBÜSÜN, MOTOSİKLETE ÇARPI AN KAMERAYA YANSIDI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kavşakta motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 UY 638 plakalı minibüs, kavşakta İlhan İpek'in kullandığı 42 CIL 31 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten fırlayan sürücü İlhan İpek ve arkasındaki Ali İhsan İpek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Minibüsün, motosiklete çarpması

Haber: Atill ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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SEVGİLİSİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

AKSARAY'da, Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini (28), tartıştığı Afgan sevgilisi Şebnem Gaffur'u (32) vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Gaffur, hastanede tedaviye alınırken, Amini ise gözaltına alındı. Emniyette sorulan sorulara cevap vermeyen Amini'nin ifadesinin alınması için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini, birlikte yaşadığı Şebnem Gaffur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şebnem Gaffur'u 10 yerinden bıçakladı. Gaafur, kanlar içinde yere yığlııken, çığlıkları duyan mahalle sakinleri durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gaffur ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gaffur'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hamidullah Amini ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Amini'nin tercüman aracılığıyla ifadesi alınmak istendiği ancak şüphelinin sorulan sorulara yanıt vermediği öğrenildi. Hamidullah Amini, ifadesinin Cumhuriyet Savcılığı'nda alınması için adliyeye sevk edildi. Evde yapılan incelemede ise Amini'nin olayda kullandığı bıçağın kırıldığını tespit etti.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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İDLİB KIRSALINA 400 ÇADIRLIK YENİ KAMP

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Tur Laha köyünde 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu.

Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'in güney kırsalına yönelik yapılan bombardımandan kaçarak, şehrin kuzeybatısında bulunan ve kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler(BM) tarafından 400 çadırlık yeni bir kamp kurulduğu bildirildi. İdlib kenti kırsalındaki Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa, bombardımandan kaçan ve engelli bireylerin bulunduğu aileler başta olmak üzere Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile yerleştirildi.

550 BİN SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, güney İdlib'de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Mevcut kampların yetersiz kalması nedeniyle birçok sivilin açıkta kaldığını belirten Tahiroğlu, "Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırı yakınındaki kampların yetersiz kalması nedeniyle zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı. Bu ailelerin en azından bir kısmının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla vakfımız ve Birleşmiş Milletler'in ortak çalışması ile İdlib'in Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık bir kamp kurduk. Sivillerin aynı alan içerisinde temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için banyo-tuvalet inşa ettik. Temiz içme suyu ihtiyacı için de su kuyusu açtık" dedi.

İNSANİ YARDIM MALZEMESİ DAĞITILDI

Kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttıklarını da ifade eden Tahiroğlu şunları söyledi;

"Kampa yerleştirdiğimiz ailelere çadır içi mefruşatı, acil gıda paketi ve hijyen paketi gibi malzemeler dağıttık. Buradaki ailelerin mağduriyetleri giderilmiş olsa da halen açıkta kalan binlerce aile var. Kış mevsimi gelmeden bu aileler içinde uygun bölgelere kamp alanları oluşturulması gerekiyor."

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana savaş mağduru sivillere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Görüntü Dökümü:

-Çadır kurulumu

-Drone ile havadan kamp alanı görüntüsü

-Tahiroğlu'nun açıklaması

-İnsanların yerleşmesi

-Kadınların çamaşır sermesi

-Suriyeli çocuklar

-İhtiyaç malzemesi dağıtımı

SÜRE: 3'31" BOYUT: 394MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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FRANSIZ ZIRHLI İSTİHBARAT GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy de Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy de Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden bugün saat 15.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, Ege Denizi'ne yol aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Fransız Zırhlı İstihbarat gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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SIKIŞAN BİLEZİK VE YÜZÜĞE AFAD MÜDAHALESİ

ZONGULDAK'ta kolu kırılan bir kişinin bileğinin ve parmağının şişmesi sonucunda sıkışan yüzüğü ile bileziğini, AFAD keserek çıkardı.

Kent merkezinde kolu kırılan bir kadın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hemşireler, kolunun kırılmasıyla bileği ve parmağı şişen kadına ilk müdahaleyi yapmak için bileziğini ve yüzüğünü çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Haber verilmesiyle hastaneye AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD, kadının bilezik ve yüzüğünü demir testere ile keserek çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parmağa sıkışan yüzüğün çıkartılması

Süre: (00: 41) Boyut: (77 MB)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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