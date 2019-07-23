DHA YURT BÜLTENİ-14

1)SERA ÖRTÜSÜ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILIP TUTUŞTU, 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

ANTALYA'da, sera örtüsünün elektrik tellerine takılması nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 20

dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu yakınlarında çıktı. Bölgedeki bir seraya ait naylon örtünün elektrik tellerine takılıp tutuşmasıyla çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın genişleyerek meyve bahçelerine sıçradı. Duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri sulama hortumlarıyla yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi. Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kaplumbağanın da yanarak öldüğü yangında yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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Hortumla söndürme

yanan kaplumbağa

İtfaiye söndürme

Yanan alan

Röp: çocuk

Detay

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



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2)4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA SONRASI TRAKTÖRLERE REFLEKTÖR TAKILMAYA BAŞLANDI

MUŞ'ta önceki önünde giden traktöre çarpan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra traktörlere reflektör takılmasına başlandı. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Eğer traktörde reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı" dedi.

Hasköy İlçesi'nde 20 Temmuz gece 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, düğünden dönen Şefik Özen'in kullandığı 65 KC 768 plakalı otomobil, karanlıkta önünde ilerleyn traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Özen'in oğlunun eşi Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan (9 olay yerinde Esmanur (8) ise bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Şefik Özen'in de 22 Temmuz günü hastanede hayatını kaybettiği kazanın ardından Valilik harekete geçti.

Tarımsal faaliyette bulunan zirai araçlara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı kentte traktörlere de reflektör takılmasına başlandı. Polis ve jadarmanın yaptığı denetimleri inceleyen Vali İlker Gündüzöz, sürücüleri uyararak traktör römorklarına reflektör çaktı. Tarım araçlarının trafikte güven içerisinde seyretmesinin önemine dikkat çeken Vali Gündüzöz, "Bazı araçlar trafikte tehlike oluşturabiliyorlar. Tüm bunların dışında, trafik kurallarına uyulması son derece önemlidir. Örneğin, traktörlerin kasalarında reflektör bulundurulması gerekiyor. Gece görüşünü tamamen garanti altına alabilecek basit bir uygulama ve maliyeti de son derece düşük bir malzeme. Reflektörler gece, arkadan gelen araçların traktör kasasını görmesini sağlıyor ve fiyatı da 22 TL'lik bir şey. Bu basit reflektör üçgeni, hayat kurtarır" dedi.

REFLEKTÖR OLSAYDI 4 KARDEŞİMİZ HAYATTAYDI

Hasköy ilçesinde 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı hatırlatan Vali Gündüzöz, "Biz bu kampanyayı planladık, hayata geçirmek için bugünü ön görmüştük. Bu arada ne kadar haklı olduğumuzu meydana çıktı. Hasköy İlçemiz tarafında bir traktör kasasının altına, bir sivil araç girdi. Maalesef orada, 4 tane can gitti. Eğer reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı. Bunlardan ikisi çocuk ve biri anne, birisi de dede. Yani hayatta olacaklardı" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle sürücüleri uyaran Vali Gündüzöz, trafik kurallarına uyulmasını istedi.



Görüntü Dökümü

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-Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün polis ekiplerinden bilgi alması

-Reflektörsüz traktörlerden detay

-Vali Gündüzöz ve heyetinin traktör römorkuna reflektör çakmasından detaylar

-Reflektör takılan traktörlerden detay

-Vali Gündüzöz Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

(Süre: 03.47, Boyut: 424 MB)

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3)ALZEİMER HASTASI 12'NCİ KATTAN ATLADI



BURSA'da, alzheimr hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 12'nci katındaki dairede, bir süredir kızıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası Nazan I., balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Annesini salonda göremeyen H.A. balkonun korkuluklarının yanında sandalye ve önünde de onun terliklerini gördü. H.A. balkondan aşağı baktığında, daha önce de camdan atlamaya çalıştığı öne sürülen annesini yerde kanlar içinde gördü. H.A.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazan I.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazan I.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.A.'nın ifadesine başvurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Ölen Nazan Işık'ın fotoğrafı

-Detaylar

Süre: 01.25 Boyut: 159 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,