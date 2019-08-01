DHA YURT BÜLTENİ-14

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil



Malatya'da, partililer ile bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün üzerimize geliniyorsa bunlar beyhude değildir. S-400'ler meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütü ile olan mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir" dedi.

Malatya'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ardından partililerle bir araya gelen Yıldırım, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bu coğrafyada hayatta kalmanın bedelinin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bunu biliyoruz. Bugün üzerimize geliniyorsa bunlar beyhude değildir. S-400'ler meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Güney hudutlarımızda yaşanan konular, FETÖ mücadelesi, PKK bölücü terör örgütü ile olan mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir; Türkiye'nin gelecekte hem kendisi için hem de bölgesi için var olma mücadelesidir. Birçok zorlukların üstesinden geldik ve bugünlere geldik. Bugün yaşamakta olduğumuz zorluklar da geçecek zorluklardır, bunu biliyoruz ve inşallah çok daha güzel yılları hep beraber yaşamış olacağız" diye konuştu

'HALKI RAHATSIZ EDEN, BİZİ DE RAHATSIZ EDER'

AK Parti'li Yıldırım, bazı belediye başkanlarının, yakınlarını belediyelerde üst düzey görevlere getirmesiyle ilgili soru üzerine, konunun partilerden bağımsız ele alınması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şu partiden, bu partiden bağımsız olarak ele alınması gereken bir meseledir. Her ne kadar kanunlar, mevzuatlar cevaz verse de yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken vatandaşın emanet ettiği sorumlu olduğu yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmaması esastır. Liyakat ehliyeti esas alarak memleketin daha ileri gitmesi için en güzel şekilde görev yapması gerekir. Halkı rahatsız eden tabiatıyla bizi de rahatsız eder. 'Burada efendim senden daha fazla var, benden daha az var' gibi bir kavga da işi daha vahim hale getirebilir. O yüzden Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada mücadelede de ortak bir anlayış partilerin birbirlerini suçlamaları değil, ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir. Şunu da göz ardı etmeyelim; siyasetçinin her türlü yaptığı iş tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önündedir, daha fazla mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi olmak, siyasetçi yakını olmak esasında bir avantaj değil bazen o yakınlarınız, çocuklarınız hayatı da kararabiliyor. Haksız, yersiz infazlara, istinatlara da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan ehliyet olmalı, liyakat olmalı ve tabi ki kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan da uzak olunmalıdır."

Binali Yıldırım, açıklamalarının ardından kentteki temaslarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Ziyaretten görüntüler

Katılanlar

Binali Yıldırım'a hediye verilmesi

Binali Yıldırım'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=========================

Musluk suyunu 'zemzem' diye satıyormuş

Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir işyerinde etil alkol bulunduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, üzerinde Arapça ve İngilizce 'Zamzam' yazan pet bidonları incelemeye aldı. Yapılan araştırmada depo sahibi B.Ç.'nin musluk suyunu 'zemzem suyu' diye şişeleyip sattığı ortaya çıktı. 1200 pet şişe imha edildi. B.Ç. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

İş yerindeki su dolu pet şişeler

Koliler

Malzemelerden görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

=========================

İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı



Gaziantep'te, akrabasına ait iş yeri önünde oturduğu sırada otomobilden açılan ateşle kurşunlara hedef olan Ahmet Doğan (40) yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Gürsel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabasına ait tesisatçı dükkanına gelen Ahmet Doğan'a, iş yerinin önünde oturduğu plakası ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bacağından yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan otomobildeki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Olay Yeri

Polisin Çalışması

Oley Yeri İncelemenin Çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP- DHA)

=========================

Başkan mecliste çay dağıttı, meclis üyeleri ne yapacağını bilemedi

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 1 Ağustos Empati Günü dolayısıyla meclis toplantısında meclis üyelerine çay dağıttı. Olayı anlamakta güçlük çeken bazı meclis üyeleri, "Estağfurullah" deyip başkanın elindeki çay tepsisini almaya çalıştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı' güçlendirmek için 1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' ilan edilmesi amacıyla 2017 yılında öneride bulundu. Başkan Uysal, bu amaçla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyaya yön veren 14 kurum ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isme hitaben bir mektup kaleme aldı. Başkan Uysal Belediye Meclisi'nde aynı yıl Muratpaşa'da 1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' kutlanması için karar aldırdı.

Başkan Uysal, ağustos ayı meclis toplantısında, Dünya Empati Günü dolayısıyla bir sürpriz yaptı. Meclis oturumu başlama saatinde toplantı salonu yerine fuayedeki çay ocağının başına geçen Başkan Uysal, önce bardaklara çay koydu. Daha sonra, çay bardaklarını dizdiği tepsiyle toplantı salonuna geçen Başkan Uysal, meclis üyelerine tek tek çay servis etti. Bazı meclis üyeleri, "Estağfurullah" diyerek tepsiyi almaya çalıştı. Çay dağıtımının ardından kısa bir açıklama yapan Uysal, "3 Ağustos 2017'de meclisimiz, oybirliği ile bir karar aldı. Bu kararla, 1 Ağustos'u, Muratpaşa'mızda 'Empati Günü' kabul ediyoruz. Yani karşımızdakinin yerine kendimizi, üstümüzün, astımızın yerine kendimizi koyma. Toplumdaki bütün katmanların, bütün insanlarımızın birbirini anlaması için sembolik bir gün 1 Ağustos. Bütün insanlarımıza, her 1 Ağustos'ta bunu yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Bir gün TBMM'de, hatta olabilirse Birleşmiş Milletler'de de kabul edilmesini ve tüm dünyada 1 Ağustos'un Empati Günü olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Ümit Uysal, meclis toplantısından önce de Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, '2 Dakika Yerime Geçer misiniz?' ve 'Biraz Empati Lütfen' başlıkları ile düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte Uysal ve Engelsiz Kafe'ye gelen konuklar gözlerine bant takıp, bastonla yürüdü ve tekerlekli sandalye ile ulaşımlarını sağlamaya çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Başkan Uysal çay doldururken

Başkan Uysal çay doldururken

Başkan Uysal çay servis ederken

Meclis üyeleriyle konuşması

Meclis üyelerinin konuşmaları

Başkan Uysal açıklama

Ümit Uysal'ın engelsiz kafede katıldığı etkinlik

Başkan Uysal ve vatandaşların beyaz bastonla yürümesi

HABER: HASAN DEMİRBAŞ- KAMERA.ANTALYA-DHA)

