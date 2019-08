DHA YURT BÜLTENİ-14

BALIKESİR'DE OTOBÜS YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

1)ÖLENLERDEN İKİSİ TEYZE- YEĞEN

Balıkesir'de yanan otobüste yaşamını yitiren 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde oturdukları belirtildi. Fatma Kızılöz'ün Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, İlhan Adalı'nın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Sibel Akkaya'nın (56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları ifade edildi.

BİRBİRİNE SARILARAK CAN VERDİLER

Aynı kazada hafif yaralanan Saniye Yılmaz'ın oğlu Huzeyfe Yavuz ve kız kardeşi Özlem Yılmaz ile birlikte, üniversite arkadaşının düğünü için Balıkesir'e gittikleri, ardından da 4 gün tatil yaptıktan sonra evlerine dönmek için otobüsle yola çıktıkları kaydedildi.

Kazanın ardından Saniye Yılmaz'ın imdat çekiciyle otobüsün camını kırmak isterken oğlu Huzeyfe'nin koridora yönelerek dumanların arasında kaybolduğu, teyzesi Özlem'in ise yeğenini bulup kucakladığı bildirildi. Bu sırada orta kapının açılmasıyla birlikte içeriye dolan havayla otobüsün alevler içinde kaldığı, Özlem Yılmaz ve yeğeni Huzeyfe'nin birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cansız bedenlerinin de birbirlerine sarılı halde olduğu bildirildi.

AKŞAM NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Özlem Yılmaz ve Huzeyfe Yavuz'un ölümü, mahalle sakinlerini de yasa boğdu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınacak olan teyze ve yeğeninin Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Bu arada, Saniye Yılmaz'ın bir süre önce eşinden boşandığı kaydedildi.

YANAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan otobüsün şoförü N.D. ve ikinci şoför H.H., işlemlerinin ardından bugün İvrindi Adliyesi'ne sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU: GERGİNLİKLERDEN, KAVGALARDAN BIKTIK, USANDIK ARTIK (3)

2)BAL FESTİVALİ'NE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk heykelinin açılışı sonrası 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan 18'inci Ulusal Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ne katıldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu, Ardahan'da ve bal festivalinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Birlik olursak, gerilimlerden ve kavgalardan uzak, yeni ve güzel bir siyaset anlayışını hayata geçirebilirsek, Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Allah'ın yarattığı bütün güzellikler var bizim ülkemizde. Denizimiz var, göllerimiz var, dağlarımız var, ormanlarımız var ve bu ormanlarda milyonlarca canlı hayvan var. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Bal deyip geçmeyelim, balı yiyoruz ama o balı yapan arıyı biliyor muyuz? O arının bütün çiçeklerden bal topladığını biliyor muyuz? O bal toplarken bütün tabiatı döllediğini biliyor muyuz? O elmaları erikleri ayvaları bütün bu meyveleri bize kazandıranın arı olduğunu biliyor muyuz? Dolayısıyla bal deyip geçmeyelim. Balın arkasında ayrı bir dünya var. Ayrı bir tabiat var, ayrı bir denge var, ayrı bir hikaye var. Dolayısıyla biz bütün bu gerçekleri bilerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR'

Memlekette ve her yerde huzur, her evde bereket olmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette isteriz her alın teri döken her alın teri dökenin karşılığını alsın. Şavşat'tan gelirken olağanüstü bir orman var, olağanüstü bir coğrafya. Olağanüstü akan akarsularımız var. Çalışan, üreten insanlarımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye güçlü olur. Üretmek kadar değerli güzel bir şey yoktur. Çünkü üretmek; Emek, alın teri, geçinmek, istihdam, eve helal ekmek getirmek, demektir. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur" diye konuştu.

BAŞKANA NASİHAT

Festivali düzenleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediye başkanımız sizin tanıdığınız, bildiğiniz bir belediye başkanı değil sadece. Onu bütün Türkiye tanıyor. Bütün Türkiye biliyor onu, şarkılarıyla, türküleriyle biliyor, yüreğindeki insan sevgisiyle biliyor. Geldi Ardahan'a ve siz onu seçtiniz. Ben de buraya sizlere teşekkür etmek için geldim. Belediye başkanımızı seçtiniz diye. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. O size hizmet ettiği sürece başımızın üstündedir. İki şey söyledim gittiğim her yerde. Bir, harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Çünkü senin harcadığın her kuruş milletten topladığın vergidir. Hesabını verirsen, eyvallah. Hesap vermek onurlu, düzgün bir görevdir. Kime? Hizmet verdiğin vatandaşına hesap vereceksin. Bu çok önemli ve değerli bir görev. İkincisi, hiç kimse senin yaptığını bilmeyecek. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, sana oy versin veya vermesin, herkese eşit davranacaksın ve herkesi kucaklayacaksın. Sadece bir yerde eşitsizlik yapabilirsin, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yap. 'Oradaki insanların yüreğini sevindir ve o insanları da kazan' dedim, benim belediye başkanlarımdan beklediğim budur. Herkese hesap vermek ve eşit davranmak. Sizlere tekrar yürekten başkan seçtiğiniz için, Türkiye'nin bildiği tanıdığı insanı bir sanatçıyı seçtiğiniz için, yüreğinde saz var, yüreğinde söz var"

3)DÖNER USTASI, NEFES BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİN HAYATINI KURTARDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde döner ustalığı yapan Mahmut Dumlu (30), nefes borusuna ekmek kaçan ve baygınlık geçiren müşterisine yaptığı müdahale ile hayat kurtardı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan bir dönercide meydana geldi. Döner yemek için lokantaya gelen üç arkadaştan biri, son kalan ekmek parçasını ağzına attıktan sonra ayran içmek istedi. Bu sırada ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç aniden baygınlık geçirdi. Döner keserken olayı fark eden Mahmut Dumlu, yaptığı müdahale ile ekmeğin nefes borusundan çıkmasını sağlayıp, müşterisinin hayatını kurtardı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

4)DATÇA'DA 42 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki(Simi) Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 23.10'da, ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki AKTUR Tatil Sitesi açıklarında, Dil Burnu Mevkisi'nde lastik botta kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 33'ü Mısır, 7'si Filistin, 2'si Suriye uyruklu toplam 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirildi. Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5)ŞANLIURFA'DA YEREL YÖNETİMLER İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Şanlıurfa'da AK Parti Genel Merkezi tarafından belediyelerin sorunlarını çözmek ve projeler geliştirmek adına düzenlendiği 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 14 ilin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 110 ilçe belediye başkanın katıldığı toplantı bir otelde başladı. 3 gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Özhaseki, "Belediyecilik bu ana kadarki yaşam şartlarımız, okullarımız, çevremizde gördüklerimiz ve elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda yapacağımız bir iş. Ama bir taraftan da Belediye Başkanlarımız ile konuşarak, istişarede bulunarak ve yenilikleri takip ederek şehrimize kazandıracağımız bir ortamdır. Belediyecilik tarihinde 1994 tarihi çok önemlidir. 1994 öncesi yaşanan göçler ile insanların ideolojik yapısı ile karşılayan anlayış vardı. Birçok şehirde belediyecilik onların ellerindeydi ve vatandaşlar göç edip gelsinler tek gecede gecekondularını yapsınlar anlayışıydı. Eskiden gece 3'lerde çeşmeyi açıp su depoluyorduk. Cumhurbaşkanımız 1994'te bu şartlar altında belediyeciliğe başladı ve birçok arkadaşımız Anadolu'da, ben de Kayseri'de başladım. Bizim ile ilk kez Türkiye hizmet belediyeciliği gördü. Her zaman dediğim gibi kimseyi ayrıştırmadan mazeret üretmeden gece gündüz çalışacağız. Eskiden bazı partilerinin en yüksek oy aldığı yerlerde vatandaş bizlere dönmeye ve bizlere teşekkür etmeye başladı. Ardından Sosyal Belediyeciliği ekleyerek bir tarafından hizmet ediyor, bir taraftan da vatandaşlarımızın bizden beklediği yardımlar, meslek kursları, hobiler ve hanımefendilerin beklediği yüzlerce çeşitli kurs düzenledik. Çalışmalarımızda marka şehirler yapısını oluşurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Beyin de belirttiği gibi Şanlıurfa'nın kendine has değerleri var ve bunun öne çıkmasını öncelikle yerel yönetimcilerin işidirö diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi:

"Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantımızın 2'ncisi gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızı Erzurum'da yapmıştık ve orada bir değerlendirme ve istişarede bulunduk. Bugün yine ülkemizin Güneydoğusunda bulunan 14 vilayetimizin belediye başkanları, il başkanları, ilçe belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi toplayarak belediyeciliğimizi ve önümüzde yapacaklarımızı istişare edeceğiz ve değerlendirmesinde bulunacağız. İlk olarak geldiğimiz şehre borcumuzu ödeyelim diye tecrübeli belediye başkanları arkadaşlarımız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin, merkez ve ilçe belediyelerimizin projelerini masaya yatırdık. Ardından gittiğimiz şehirlerde neler yapabileceğiz hususunu ayrı ayrı kendi içimizde değerlendirmeye tabi tuttukö dedi.

