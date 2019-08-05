DHA YURT BÜLTENİ-14

KIRIKKALE'DE KAYIP ZABIT KATİBİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KIRIKKALE'de 5 gün önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor. 5 yıl önce 2 yeğeni de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Doğan'ı arama çalışmalarında kadavra köpekleri de yer aldı.

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni H.D. gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ömer Doğan'ı arama çalışmaları 52'nci gününde devam ediyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 50 asker, Balışeyh ilçesinde ve Dikmen köyü ile Yeniçıkan mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürüttü.

5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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TEKİRDAĞ'DA KAZA: 2 YARALI

TEKİRDAĞ'da otomobil ile arazöz aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Altınova istikametinden gelen O.K.'nin kullandığı 34 ZK 4878 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan çevre yoluna gireceği esnada, Edirne Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü O.K. ve S.K. araçta sıkışırken, arazözün sürücüsü S.A., kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 2 kişi çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Tekirdağ - İstanbul karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Kazaya karışan otomobil

Ekiplerin çalışması

Uzun araç kuyrukları

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Başbakan Yıldırım, İzmir'de milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı (2)

ÇAY SÖZÜNÜ TUTTU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesinde vatandaşlara seslendikten sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi. Onların taleplerini dinledi, not alıp çözüm sözü verdi. Ardından 24 Haziran genel seçimleri öncesinde, 22 Haziran 2018 tarihinde geldiği Bayındır'da, kendisi için balkonlarından pankart açıp çaya davet eden aileye verdiği sözünü yerine getirdi. Kızılay'dan emekli olan Mehmet Baykal'ın evine gitti. Burada aileyle sohbet etti, apartman sakinlerinin de ziyarete katıldığı öğrenildi.

Binali Yıldırım, ziyaretten sonra partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir başka ilçe olan Kiraz'a gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlar Binali Yıldırım'ın yolunu kesti, sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin farklı illerinde de zaman zaman Binali Yıldırım'ın etkinliklerine katılan ona sevgi gösterilerinde bulunan Kaymakçılı vatandaşlar, Yıldırım'ı omuzlarına aldı, dana kurban etti. Binali Yıldırım daha sonra mahalle sakinleriyle meydanda oturup sohbet etti, taleplerini dinledi. Bu sırada vatandaşların 'Yollarını kralı Binali Yıldırım' diye bağırması üzerine Yıldırım da, "Yolların kralı olur mu? Bayram üzeri yolların kuralı olur, yolların mimarı olur" dedi. Kaymakçılı Halil Güler ise bölgelerine yaptığı yatırımlardan dolayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Bunun üzerine Binali Yıldırım da, "Kaymakçıyı herkes tanıyor. Kaymakçı nerede? diyorlar. Kaymakçı hayata bağlıyor. Kaymak gibi" dedi, ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ziyarete gidişten görüntü

Kaymakçı'dan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

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BARTIN'DA TOKİ KONUTLARININ HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

BARTIN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 423 konut için 5 bin 948 kişi başvuruda bulundu. Hak sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.

Bartın Dallıca köyünde, TOKİ tarafından yapımı planlanan 300 adet 2 artı 1, 123 adet 3 artı 1 olmak üzere toplam 423 konut için 5 bin 948 kişi talepte bulundu. Taleplerin konut sayısından fazla olması nedeniyle, kura çekimi yapıldı. Bartın Ömertepesi Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri belirlenirken, kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı döktü. Konut alma talebinde bulunan 14 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.

Kura sonucu hak sahibi olan Dürdane Güney, "Allah herkese ev nasip etsin. Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracıları kimseye muhtaç etmesin, kirada oturmak çok zor. Çok sevinçliyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Kura çekimi

-Salondan heyecan yaşayan aileler

-Dürdane Güney ile röp.

-Hak sahibi olan diğer vatandaşlarla röp.

Süre: 2.59 Boyut: 92,0 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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4 BOYNUZLU KURBANLIK KOÇ, AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULDU

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kurbanlık hayvan pazarında satışa çıkarılan 4 boynuzlu koç, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Modern Evler Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden getirilen 4 boynuzlu kurbanlık koç, açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldı. Koçu satan Halil Burak, "Pazara gelen herkes koça yoğun ilgi gösteriyor. 3 bin liraya kadar fiyat teklifinde bulunanlar oldu. Bayramın birinci gününe kadar açık artırmayla satışta. Gelenlerden birine kısmet olacaktır, taliplisi çok" dedi.

Kurbanlık satışlarının son günlerde yoğun olarak gerçekleştiğini, fiyatların ise geçen yılla benzer seyrettiğini ifade eden Burak, fiyatların 1200 TL'den başladığını canlı kilosunun 24 ile 25 TL arasında satıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Kurbanlık pazardan görüntü

koyunların arasında dört boynuzlu koç

Sahibi tarafından tutulması ve sahibi ile röp

Pazardaki diğer koyunlardan görüntü ve satıcılarla röp

SÜRE: 01: 41 BOYUT: 77 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

