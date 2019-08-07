DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KAYIP MELİKE'NİN BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU

BAYBURT'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Akşar köyünde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı. Ancak saat 10.00 sıralarında, Akşar Baraj Gölü'nde Melike'nin cansız bedeni bulundu.

Evine 3 kilometre mesafede bulunan baraj gölünden dalgıçlar tarafından çıkartılan Melike Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Melike Erdoğan'ın geçen yıl da kaybolduğu ve bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Köy ve barajdan görüntüler

-Baraj çevresi görüntüleri

-Köy tabelası detaylar

Boyut: 166 mb

(Haber-Kamera: BAYBURT, -

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2)AYDIN'DA SEZONUN İLK KURU İNCİRİ KİLOSU 100 TL'DEN SATILDI

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini kilosu 100 TL'den sembolik fiyatla satın aldı. İlk kuru inciri getiren 4 üreticiye çeyrek altın ödülü verildi.

ATB Toplantı Salonu'nda, sezonun ilk kuru inciri için etkinlik düzenlendi. Vali Yavuz Seşlim Köşger, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri de programa katıldı. Kuru incirin tadına bakan Vali Köşger'e, bir pastanecinin yaptığı incirli baklava ikram edildi. İncir üreticileri Ruhi Doğan, Hakan Adalı, Saffet Sele ve Mustafa İpek'in getirdiği 1 kilo incirin her biri, ATB tarafından sembolik bir fiyatla, 100 TL'den satın alındı. Ayrıca bu üreticilere, birer çeyrek altın hediye edildi. Konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, şunları söyledi:

"Dünya incirinin yüzde 60'ını Türkiye ve Aydın tek başına sağlıyor. Dünyadaki incir tüketicileri bu yıl oldukça kaliteli bir incir tüketecekler. Burada bazı insanlar, hesaplarını Aydın inciri üzerinde görmeye çalışıyor. Onlara buradan sesleniyorum. Gördüğünüz gibi sezon son derece güzel. Rekolte iyi, ürün son derece kaliteli. Aydın inciri üzerinde bir takım hesap- kitap yapmaya çalışanları da boşa çıkaracak güzel bir sezon görünüyor" dedi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "Tüm çiftçilerimize öncelikle Aydınımız ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yörük kıyafetleri ile kuru incir getirerek dikkatleri üzerine toplayan üretici Ruhi Doğan, "Ürünlerimiz bu sezon, tek kelimeyle süper görünüyor. Geçen yıl da aynı tarihlerde buradaydık. Bu yıl da nasip oldu, yine buradayız. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok fark var. Bu sezon incir daha kaliteli olacak. Üretici olarak gerçekten ender rastlanan iyi bir yıldayız. Tüketici kaliteli incir yerse, bu üreticiye de artı olarak yansır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kuru incirlerden görüntü

Vali Yavuz Selim Köşger

Fevzi Çondur ve üretici Ruhi Doğan konuşması

İncirli baklava ikramı

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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3)KURBAN PAZARINDA SATIŞA ÇIKILAN 1,5 TONLUK SÜLEYMANPAŞA'NIN FİYATI 30 BİN LİRA

TEKİRDAĞ'da kurulan kurban pazarında 30 bin liradan satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.

Kurban Bayramı'na günler kala Tekirdağ'da kurbanlıklar satış noktalarında görücüye çıktı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı. Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan 30 bin liradan satışa sunulan Süleymanpaşa adlı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa pazarın gözdesi oldu.

Boğanın sahibi Tamer Ülkü, "Boğamızı 2,5 senedir besliyoruz. Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu 1,5 ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor. Bunun adı Süleymanpaşa, Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık ona. Pazarın gözdesi bu Süleymanpaşa'mız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurban pazarından detaylar

-1.5 tonluk boğa ve sahibi

-Boğa sahibi Tamer Ülkü ile röp.

-Kurbanlıklardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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4)BAYRAMİÇ'TE KURBANLIK KÜÇÜKBAŞLAR KASAP FİYATINA SATILIYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş pazarındaki kurbanlıklar, kasap fiyatına göre satılıyor. Küçükbaşlar, ağırlığına göre 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.

Bayramiç merkezde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık küçükbaşlar için hayvan pazarı kuruldu. 1000'e yakın küçükbaşın bulunduğu hayvan pazarında kurbanlıklar, kasaba satılan canlı hayvan fiyatından satılıyor. Canlı hayvan kasap satış fiyatına göre, kilosu 20 TL'den satılıyor. Kurbanlıklar, ağırlığına göre, kilosu 20 TL'den 1000 ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor. Bayramiç'te küçükbaş üreticiliği yapan Naci Tanık, "Kurbanlık hayvanlarımızı canlı olarak kasap fiyatına göre satıyoruz. Satışlarımız gayet uygun. Kurbanlıklara ilgi var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurban pazarından görüntü

-Kurban pazarından detay görüntü

-Üretici naci tanıkla röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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5)POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI

OSMANİYE'de polis, kurban pazar yerindeki besici ve vatandaşları, sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, bayram öncesinde, Fakıuşağı Mahallesi Dereobası köyü yolu üzerinde kurulan kurban satış pazarında bilgilendirme çalışması yapıldı.

'155'İ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

Özellikle, sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler, kötü niyetli kişilerin özellikle yoğun ve kalabalık ortamları seçtiklerini belirterek, mağduriyetlerin yaşanmaması için çaba gösterdiklerini ifade ettiler. Hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili besicilere pratik bilgiler veren görevliler, "Ücretinizi almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın ve satış yaptığınız kişilerin isimlerini ve numaralarını kaydedin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda yada kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155'i arayarak polise bildirin. Ekiplerimiz sizlerin güvenliği için sürekli devriye halindeler ve sizler de şüpheli durumlarda bizleri aramaktan çekinmeyin." diye uyardılar.

SAHTE PARAYA DİKKAT!

Ayrıca, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerilerden bahseden TDP polisleri, alınan banknotlarının üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, holografik şerit, renk değiştiren şerit, emniyet şeridi ve ışığa tutulduğunda her iki tarafında görülebilen filigranın olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.Görevliler, kurban satıcılarını ve kurban alan vatandaşları sahteciliğe karşı uyararak, dağıtılan bilgilendirici broşürleri okumalarını istediler.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin kurban pazarına gelmesi

Polislerin pazar esnafı ile konuşması

Bilgilendirici broşürlerden dağıtılması

Polislerin dolandırıcılık konusunda uyarısı

Pazardaki kurbanlık koyun sürüsü

Bir keçiyi çekerek götüren çocuk

Bilgilendirme çalışmasından detaylar

Gerçek para üzerinde sahte para bilgilendirmesi

Pazar yerindeki keçi sürüsünden detay

BOYUT: 115 MB SÜRE: 03'40"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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6)POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI

İZMİT'te, polis kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te kurulan kurban pazarındaki hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Hayvan satıcılarını tek tek dolaşan polisler, hayvan satışı esnasında yaşanabilecek dolandırıcılık olayları ile sahte para konusunda bilgilendirdi. Esnafların sahte parayı gerçeğinden nasıl ayırt edebileceğini anlatan polis, olumsuz durumlara karşı bayram sonuna kadar tetikte bekleyecek.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin esnaflar ile konuşmaları

Para üzerindeki güvenlik işaretlerinin esnaflara anlatılması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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7)ZİLE BASIP, 'HIRSIZ' DİYEN POLİSLERE KAPIYI AÇTILAR

ÇORUM'da hırsızlık ve dolandırılcık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diyerek yanıt vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti. Polisler, hiçbir şey sormadan kapılarını aralayan vatandaşlara, dikatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Kentte Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Uçtutlar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve 5 kişilik ekip, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri değerlendirdi. Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Birkaç kişi 'Ne hırsızı?' demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar, karşısında polisleri görünce şaşırdı. Apartman sakinleri, hırsız denilmesine rağmen kapıyı açmalarının nedenini o an uykulu olmalarına bağlarken, uyarı için teşekkür etti. Uygulamada zili çalınan evlerde çocukların sorgulamadan kapıları araldıkları ya da açtıkları gözlendi. Bunun üzerine polisler, uygylama kapsamında kapılarını açan dairedeki vatandaşları, hırsızlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin zile basıp 'hırsızö demesi

-Polisin bina sakinlerini bilgilendirmesi

-Broşür dağıtımı

(SÜRE: 4dk 50 sn) (BOYUT 722MB)

Haber-Kamera: - Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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8)DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİ GEMİSİ ALANYA'DA

DÜNYANIN en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.

Kos Adası'ndan demir alan dünyanın en büyük yelkenli gemisi ve dünyanın tek 5 yelken direkli gemisi olma özelliğini taşıyan Club Med 2, sabah erken saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemi, limanın yaklaşık 500 metre açıklarında demir attı. Yelkenli olmasından dolayı açığa demirleyen gemiden çoğunluğu Fransızlardan oluşan 291 yolcu ve 253 mürettebat filikalarla karaya taşındı.

EGE'YE YELKEN AÇACAK

Şehre ayak basan yolcular ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek gemi Finike Limanı'na demir atacak. Turunu Kekova, Bodrum ile devam ettirecek olan lüks gemi Didim ve Yunan adalarının ardından 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek.

Görüntü Dökümü

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Gemiden genel ve detay görüntüler

Turistlerden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),