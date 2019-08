DHA YURT BÜLTENİ-14

Çavuşoğlu: Güvenli Bölge'nin Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Çok açık ve net söylüyoruz, bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı, fakat uygulamada Münbiç etrafında ortak devriye gibi ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girdi. Ama burada buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nın son oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için mutabık sağlandığını hatırlatarak, bunu bir başlangıç olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim amacımız güvenli bölge oluşturulması, PKK/YPG'nin tamamen silinmesi. Amerika ve Türkiye'nin burada beraber hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili daha sonra buraların istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Çok açık ve net söylüyoruz, bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı fakat uygulamada Münbiç etrafında ortak devriye gibi ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girdi. ya burada bu çalışmayla güvenliğimize risk oluşturan tüm teröristler temizlenecek ya da biz bunu tek başımıza yapacağız. Geldiğimiz noktada uygulamada da bunu görmek istiyoruz, biz kararlıyız ve kararlı olduğumuzu da sadece sözlerle değil attığımız adımlarla da gösteriyoruz" dedi.

ANAYASA KOMİTESİNE İSİM İTİRAZI

Türkiye-Rusya ve İran arasında gerçekleşecek 'Üçlü Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde olacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"11 Eylül'de gerçekleştireceğiz, buna dair bir mutabakat var. Özellikle Astana süreci ile başlattığımız bu işbirliğinin sahada ve masada faydasını gördük. Bu üçlü zirve zamanlıca olacak ve önemli olacak. Anayasa Komisyonu'nun kurulması ile ilgili son safhaya geldik, şu anda bir isim değiştirilmesi için bizim itirazımız oldu. Onun için de Rusya gereğini yapıyor."

Öte yandan Türkiye, Fransa, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşecek Dörtlü Zirve hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Anayasa Komisyonu'nun kurulmasından sonra da dörtlü zirveyi Osaka'da gerçekleştirmek için bir mutabakat sağladık" şeklinde konuştu.

'ASYA'YI GÖZ ARDI EDEMEYİZ'

Bakan Çavuşoğlu, konferansta ekonomik, savunma, güvenlik, eğitim, kültür ağırlıklı konulara değindiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hemen açılışında ilan ettiğimiz Yeniden Asya ve diplomasi girişimleri ile çağa ayak uydurma, bir adım ileride olma çabalarımızın ivme kazanacağını inanıyorum. Her iki girişimin yerindeliği teyit edildi. Cumhurbaşkanı da özellikle Yeniden Asya'yı süratle uygulamaya geçirilmesi için talimat verdi. Türkiye Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir ülke adeta köprü görevi görüyor. Sadece coğrafi değil, üstlendiğimiz roller ve faaliyetler konusunda Türkiye doğu ile batı arasında köprü olmuştur. Asya şu anda dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı ve hızlı bir şekilde bu konumunu güçlendiriyor. Ekonomide Cumhurbaşkanımızın hedeflerine ulaşmak istiyorsak Asya'yı gözardı edemeyiz. Bu açılımı sadece ekonomik ilişkiler olarak görmek doğru değil. Eğitim ortak üniversiteler kuruyoruz, savunma sanayi konusunda ürünlerimize çok büyük ilgi var."

Türkiye'nin yüzünü batıya kapattığını söyleyenler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yanlış. Avrupa da bizim için çok değerlidir ama Asya'da bizim için çok önemli. Bu coğrafyada yaşayan bir ülke olarak seçim yapma lüksü yok" diye konuştu. Çavuşoğlu, konferansın yarın Samsun'da sona ereceğini kaydetti.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ..

FTP ADRESİ: 178.211.55.226

KULLANICI ADI: dhaabone

ŞİFRE: dha

Haber: Selen YALAZ-Merve ELMACI/-

========================

Akşener, Çanakkale'de maden sahasında incelemede bulundu



ÇANAKKALE Kirazlı Balaban mevkiinde yürütülecek olan maden faaliyetleri için bölgedeki maden sahasında incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgeye davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle birlikte Çanakkale Kirazlı Balaban mevkiinde yürütülecek olan maden faaliyetleri için bölgedeki maden sahası alanında incelemelerde bulundu. Maden şirketi yetkililerden bilgi aldı. Maden sahası giriş kapısı önüne fidan dikti. Can suyu verdi. Maden sahası incelemesi sonrası bir kişi Meral Akşener'e bir kasa Lapseki şeftalisi hediye etti. Akşener daha sonra Kirazlı Balaban Çeşmesi mevkiinde bugün 14'üncü gününe girilen 'su ve vicdan nöbeti' çadır alanına geçerek, çevreciler ve İYİ Partililer ile bir araya geldi.

Kaz Dağları'na şölen, piknik ya da oksijenini solumak için yapılan bir etkinlik için gelmek istediğini belirten Akşener, maalesef Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan en yüksek oksijene sahip Kaz Dağları'nın dayanışması için geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bakın ne güzel bir söz var burada, 'Çanakkale Geçilmez, Kaz Dağları Deşilmez'. Vatan toprağı kutsaldır, kutsal. Üstünde yaşayan insanıyla, hayvanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, suyuyla, dağıyla, nehriyle, herşeyiyle kutsaldır. Bu aziz millet Çanakkale'ye nasıl geçilmez mührü vurduysa, Kaz Dağları'nın deşilmesine de müsade etmeyecektir. Ben bir köy kızıyım. Bir ağaç doğru dürüst büyüyebilmesi için en az 25 yıl zaman gerekir, bazıları için 100 yıl. Kimsenin vicdanı sızlamıyorsa, bizim vicdanımız sızlayacaktır. Sızlamaktadır. İnşallah başkalarının da vicdanını sızlatacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili olarak yalan söylendiğini, kandırıldığını öne süren Meral Akşener, "Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, şehit kanıyla bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış kanaatine, inancına sahip her kişinin başta Sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini talep ediyorum" dedi.

'TOPRAĞIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRMENİZE İTİRAZ VAR'

Altın arama konusunda kimsenin bir itirazı olmadığını da sözlerine ekleyen Akşener, "Ama toprağın altını, üstüne getirmenize itiraz var. Onun için buradan tekrar Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; gel kardeşim şurayı gör. Sonuna kadar yanınızdayız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından çevreciler ve partililer ile tokalaşan Akşener, su ve vicdan nöbeti alanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -

==============

36 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İZMİT'te, çete lideri Hadi Özcan'a yönelik suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan, hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.(48) polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli ve İstanbul'da daha önce çok sayıda suça karışan ve aralarında 2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde Hadi Özcan'a yönelik suikast girişiminin de bulunduğu 'Kasten Öldürme', 'Tasarlayarak Öldürme', 'Suç Örgütüne Üye Olma' gibi suçlardan dolayı hakkında açılan 6 dosyadan toplam 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş., polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'nin ortak çalışması ile D.Ş'nin İzmit Malta Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde operasyon yapan ekipler, D.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.Ş., cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Adaletsizliği çekin işte bak. Bak, bize ceza verenlerin hepsi içeride halaö dedi.

2006 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki olayda, çete lideri Hadi Özcan'ın aracına yönelik otomatik silahlarla suikast girişimi gerçekleştirilmişti. Olay sırasında bir yolcu otobüsü de kurşunların arasında kalmış, aralarında Hadi Özcan ve otobüste bulunan yolcuların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Otobüsteki dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı olan Erdoğan İnem'in eşi Ayfer İnem ile bir kişi daha ise hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının asayişten çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

====================

Balayı dönüşü kazada ölen Semra, toprağa verildi

AKSARAY'da, balayından dönerken TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Sefa Yurtseven'in eşi Semra Özen Yurtseven (26), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Çarşamba günü Aksaray- Nevşehir yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Sefa Yurtseven yönetimindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kazada ölen Semra Özen Yurtseven için memleketi Bilecik'in Söğüt İlçesine bağlı Kepez Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Semra Özen Yurtseven'in ağabeyi güçlükle ayakta durabildi. Yurtseven'in cenazesi öğle vakti vakti kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazından

-Tabutun omuzlarda taşınması

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK-DHA

================

POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 424 polis adayı yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı. Tören sonrası mezun olan bir polis, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Afyonkarahisar POMEM'de 23'üncü dönem mezuniyet töreni okul bahçesinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Afyonkarahisar Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleriyle aileler katıldı. Törende dönem birincisi Hüseyin İncik, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törene katılan ailelerin sıcaktan korunmak için şemsiye açtığı görüldü.

'CANSİPARANE GÖREV YAPACAKSINIZ'

Törende konuşan POMEM Müdürü Mustafa Eker, vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışan, gerektiğinde canlarını feda etmekten çekinmeyen ve yaptığı çalışmalardan dolayı milletin takdirini toplayan Emniyet Teşkilatı'nın bundan sonra da saygınlığını ve başarısını artırarak her daim görevine devam edeceğini belirtti. Eker, eğitim anlayışlarının her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı, kendi güvenliği ve milli gelenekleri olduğunu söyledi. Müdür Eker, "Sevgili gençler, bugün 174 yıllık şanlı tarihe ve kahramanlıklarla dolu Türk Polis Teşkilatı ailesine katıldınız. Her zaman ve her şart altında ülke ve millete sadakatle, feragatle ve cansiperane olarak görev yapacaksınız. Teşkilatımızın haysiyetini ve şanlı mazisini rencide edecek ve lekeleyecek hiçbir davranışta bulunmayacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Rıza Töngür de Afyonkarahisar POMEM'den mezun olan 424 genç polis memurlarını kalpten tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar diledi. Her kamu görevinin kutsal olduğunu aktaran Töngür, "Bazı görevler vardır ki diğerlerinden hem zorluk hem fedakarlık hem de manevi tatmin yönünden ayrışır. İşte polislik de bu ayrıcalıklı görevlerden biridir. Polislik gerçekten zor bir meslektir. Zira, halkın doğrudan içerisinde olan ve onlara aracısız temas eden bir nevi devletin eli konumundadır. Bu el, mazlumu ve mağduru kucaklarken, zalimi ve haksızlığı durdurarak aşırılıkları önlemektedir. Bu yönüyle de adaletin tecellisine katkıda bulunan bir konumdadır. Polis, toplum düzenini sağlayan en önemli güçtür" diye konuştu.

'BU ÜNİFORMANIN ŞAN VE ŞEREFİNE SAHİPSİNİZ'

Görevlerine başlayan polis memurlarına başarılar dileyen Vali Vekili Mehmet Boztepe de mezun olan öğrencilere polis üniformasının şan ve şerefine sahip olduklarını hatırlattı. Boztepe, şöyle dedi:

"Bugün sizler Anadolu'yu yurt edindiğimiz 1071 Malazgirt Zaferi'nden 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne ve hatta günümüze kadar, Doğu'da, Güneydoğu'da, Irak'ta, Suriye'de şehitlerimizin kanları ile ilmik ilmik döşediği üniformayı taşıyorsunuz. Bu üniformanın şan ve şerefine sahipsiniz. Hem de bu üniformanın sizlere yüklemiş olduğu ağır sorumlulukları taşımak ve onları bir ömür boyu bu yükümlüklerle hareket etmek zorundasınız."

Daha sonra 23. dönemde okulu ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Vali Vekili Mehmet Boztepe tarafından hediyeleri verildi. Tören, mezunların ant içmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi.

TÖREN SONRASI SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Töreninde ardından mezun olan polis memuru Muhammet Azim Yamak, arkadaşlarının yanlarında getirdiği "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak kız arkadaşı Sema Bastaban'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin ardından Yamak, Bastaban'a yüzük taktı. Evlilik teklifinin ardından devreleri tarafından kutlanan Yamak, havaya atıldı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yamak, "Bugün eğitimimizi tamamladık ve o yüzden çok mutluyuz. Ben de bu mutluluğu ikinci bir güzel durumla taçlandırmak istedim. Zaten öncesinde gönlümü taçlandırmıştım. Hayatımı da devamını artık bu şekilde sürdüreceğiz" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Uzun zamandır birlikte olduklarını ve evlenmek için beklediklerini anlatan Sema Bastaban da çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Bastaban, "Erkek arkadaşım da zaten severek polisliği tercih etti. O da bugün mezun oldu ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sürpriz evlilik teklifinin burada olmasına da çok şaşırdım. Hatta çok da duygulandım. İnşallah bugünü ömür boyu unutmayacağız. Çok mutluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Tören alanından detay

Törene katılan protokolden detay

Mezun olan polislerden detay

Ailelerden detay

Dönem birincisinin yaş kütüğe ismini çakarken detay

POMEM Müdürü Eker'in konuşması

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Rıza Töngür'ün konuşması

Vali Vekili Boztepe'nin konuşması

Mezun olan öğrencilerin kep atması

Öğrencilerin aileleri ile fotoğraf çektirmesinden detay

Evlilik teklifinden detay

Evlilik teklifi yapan polis adayı ve kız arkadaşı ile röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

===========================