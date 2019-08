Dha yurt bülteni-14

Yozgat'a şehit ateşi düştü



Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehit 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in acı haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve askeri yetkililerce verildi. 3 çocuklarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nebi- Şaziye çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahin'in yarın ikindi namazı sonrası köyde toprağa verileceği öğrenildi.

YOZGAT,

Gazi ve muhtarlardan Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti



İçişleri bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, muhtar ve gaziler, destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ile beraberindeki 100 mahalle muhtarı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Güzeloğlu, desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Ziyarette konuşan Vali Güzeloğu, Diyarbakır'ın hizmet anlamında bir çok büyükşehirin gerisinde olduğunu ifade ederek, "Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar ne yazık ki Diyarbakır'a harcanmadı. Kaynaklar terör örgütüne tahsis edildi. Kaynaklar bu noktada bu ihanetle heba edildi. Her bir mahallenin, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın geleceği çalındı. Beklentileri, eğitim, sağlık, kültür dahil her alanda geri bırakıldı. Bu kentin her meselesini meselem kabul ediyorum. Milletin hak ettiği hizmeti, milletin beklediği bu hizmetin seferberliğini yapmak ve bu milletin refahı için gönderilen her kuruşu yine millete yani sizlere tahsis yapmak, geçtiğimiz hafta pazartesiden itibaren başlayan anlayış ve inanış budur" dedi.

Muhtarlarla yapılan görüşmenin ardından Vali Güzeoğlu, kendisine destek ziyaretinde bulunan Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer bir grup gaziyle bir araya geldi.

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi



Marmaris'te, iş insanı Yüksel B.'nin arazisine yol açmak için 2'nci derece doğal sit alanındaki ağaçları kestirdiği ortaya çıktı. Kent sakinleri ve çevreciler, duruma tepki gösterdi.

Milli Parklar Müdürlüğü koruması altındaki kırsal Adaköy Mahallesi'nde yer alan 2'nci derece sit alanında, 320 metre mesafede ağaç kesimi yapıldı. Ağaçların, Cennet Adası'ndaki arazisine karadan yol açmak isteyen iş insanı Yüksel B. tarafından kestirildiği öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren kent sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Cennet Adası'na gelip inceleme yaptı. İncelemede, ormanlık alanda 320 metre mesafede ağaç kesildiği ve kesimin sürdüğü tespit edildi. Ekipler, ağaç kesimiyle ilgili tutanak tuttu.

ÇEVRECİLER YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koruma altındaki adada ağaç katliamı yapıldığını belirten Kutengin, "2'nci derece doğal sit alanı olan Cennet Adası'nda inşaat izni veriliyor, ağaçlar kesilerek yollar açılıyor. Koruma altındaki bu zümrüt yeşili ormanlarda istedikleri gibi katliam yapılıyor ama kimse bunu bilmiyor. Cennet Adası başta olmak üzere koruma altındaki ormanlık alanlarda bu tür katliamlardan dolayı büyük endişe içindeyiz. Bunlara 'Dur' diyecek yetkili arıyoruz" dedi.

Adaköy Mahalle Muhtarı ve Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sermin Güvenç ise "Cennet Adası'nda izinli inşaatlar, kaçak orman katliamları çok olmaya başladı. Bu katliamlara duyarsız kalmayacağız. Gerekli yasal işlemlerin başlatılması için harekete geçtik" dedi.



Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları Ahlat'ta sergilendi



Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi.

28'inci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali için Ahlat'ın Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen geleneksel el sanatları ustaları bir araya geldi. Festival kapsamında tahta kaşık, el yapımı bıçak, ebru, minyatür, kaftan, çarık, baston gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor. Festival, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

'3 GÜNDE 15 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi. Başkan Çoban "2 aydır hazırlık yapıyoruz. 28 yıldır bu etkinlikler Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yürütülüyordu. Şimdi Okçular Vakfı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 ruhaniyetine dönme çağrısına biat ederek, gerçekleştirdiğimiz bir festivaldir. Bunun için de tüm Türkiye'deki belediyelerimizi, Kültür Merkezlerimizi ve STK'larımızı buraya davet ettik. Halkımız sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına muhteşem bir cevap verdi. Bir taraftan el sanatları ve yöresel ürünler, diğer taraftan illerimizden gelenlerin de katıldığı fiili bir fuar alanına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BÖLGEMİZİN BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR'

Baston ustası Cumali Biroli ise etkinliklerin çok coşkulu geçtiğini ifade ederek, "Bu yıl 40 tane devlet sanatkarı ünvanı taşıyan 32 ayrı sanat dalından sanatçı arkadaşlarımız burada. 1071 zaferinin izleri gitgide görülmeye başladı. Bölgemizin bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Bu yıl biraz daha kalabalık ve çevre illerden oldukça yoğun bir destek var. Geçen yılki etkinlikle kıyarlarsak, bir adım daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Okçular Vakfı'nın yapmış olduğu etkinlikleri benimsiyoruz. Bizler de buraya katkı sağlamak için buradayız. Halkın yoğun bir ilgisi var. Bu da Ahlat, Adilcevaz, Bitlis, Malazgirt ve Muş için ciddi bir önem. Burası savaşın yapıldığı alan. Bunu yansıtmak adına bizlerde böyle bir oluşumun içerisinde yer aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BABA MESLEĞİ'

Etkinliğe Şanlıurfa'dan katılan bakır ustası Mehmetnur Demiröz, Kültür Bakanlığı'nın davetiyle etkinliğe bakır sanatkarı olarak katıldığını kaydederek, "Bu benim baba mesleğim. 55 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çiğköfte tepsisi, tava, AŞ tavası, tepsi gibi ürünleri sipariş üzerine yapıyorum. Bakır mutfak eşyasından çıkıp, süs eşyasına dönüştüğü için mutfak ürünleri unutulmaya yüz tuttu. Şanlıurfa'da bu sanatla uğraşan 3 usta kaldık. Çırak yetiştiremiyoruz. Şanlıurfa Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye kurs açtı fakat kimse katılım göstermedi. Ben ilk kez Ahlat'a geliyorum. Çok güzel bir şenlik havası var. Güzel bir organizasyon ve kalabalık bir ortam var. Malazgirt ruhunu geleceğe aktarma açısından çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi



Elazığ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. İşletme, belediye ekibi tarafından mühürlendi.

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Elazığ Belediyesi'ne yapılan şikayetin ardından bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. İşletmede incelemede bulunan zabıta ekipleri, sakatat tesisini, standartlara uygun olmadığını belirleyerek mühürledi.

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Bu işletmenin atıkları dereye atması nedeniyle kötü kokular meydana geliyordu. Mahalle sakinleri geçmişte tepki göstermişlerdi. Ama son birkaç gündür kötü kokular artmaya başladı. Sakatatları bu alanda biriktirmeye başladılar galiba. Bunun üzerine vatandaşlar bu alan da toplanıp tepki gösterdi. Biz de belediye başkanımıza konuyu ilettik. Mühürlenen işletmenin çevresi de temizlenecek" dedi.

Tandır evi, yangında kül oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı tandır evi, kullanılamaz hale geldi.

Ulaş'a bağlı Örenlice köyünde, Necati Namerttepe'ye ait evin yakınında yakılan ocaktan çıkan kıvılcımlar, tandır evine sıçradı. Yangını gören köylüler, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı

Mardin'in Derik ilçesinde 6 ay önce arazi anlaşmazlığı sonucu, 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Derik ilçesine bağlı Kuşçu mahallesinde oturan Demir ve Kantik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sonucu, 6 ay önce çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralanmasıyla aileler arasında husumet başladı. Demir ile Kantik ailelerini barıştırmak için ilçedeki kanaat önderleri girişimde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından aileler husumeti sonlandırmasıyla barış yemeği verildi.

Özel bir işletmede düzenlenen programa Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Kalafat, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Çakmak, kanaat önderlerinin de bulunduğu 2 bin kişi katıldı. Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Kafkas, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkürlerini illeti. Kaymakam Kafkas, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Barış yemeği için kesilen 30 oğlak ile 2 koç ve 1 ton pirinç 15 kazanda pişirilerek davetlilere ikram edildi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),