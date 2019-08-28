Dha yurt bülteni -14

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörü tarlada

Türkiye'nin ilk milli ve yerli prototip elektrikli traktörü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde tarlaya çıkarılarak test edildi.

Türkiye'nin ilk milli ve yerli elektrikli traktörünün Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde farklı yönleriyle test ediliyor. Elektrikli traktörün, 1 yıl içerisinde çiftçilerin hizmetine sunulmaya çalışıldığı belirtildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan test çalışmalarına katılarak yaptığı açıklamada, "Bu gördüğünüz traktör şu anda 45 dakikalık şarj süresi ile bu 4'lü 5'li pulluklarla sahada 7 saat kullanabiliyoruz. Normal şartlarda pulluk bizim sürüm teknikleri içerisinde en fazla güç gerektiren bir sistemdir. Buna rağmen 7 saat kullanabiliyoruz. Bunun haricinde römork çekme, yük çekme, ilaçlama gibi yaklaşık 10 ile 12 saat arasında kullanabiliyoruz. İlk başladığımızda bir hayaldi. Bugün gerçek olduğunu görüyorsunuz. Laboratuvar testlerimiz ile saha testlerimizin ölçüştüğünü görmek bizi mutlu etti. Türk mühendislerinin bunu yapabileceğini göstermiş oluyoruz. Gerçekten beklediğimizden çok daha fazla bir güç elde etmiş olduk. Bu gücü inşallah birkaç değişik yazılımla çiftçimizin hizmetine sunmaya hazır durumdayız. İnşallah bunu da sayın bakanımızın talimatları ile sahaya sürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Traktörün yazılımının tamamen yerli ve milli olduğu için yaklaşık 70 kişilik mühendis kadrosuyla yapılan bir çalışma olduğunu söyleyin Kayacan, "Şu anda bu traktörün eşi ve benzeri yok. Farklı elektrikli traktör yapan firmalar oldu. Fakat sahaya süremediler. Biz sahaya sürdük ve çok rahat bir şekilde de kullanabiliyoruz. Değişik ülkelerden talepler geliyor. Ama biz bunu tamamen yerli ve milli olarak, bir Türk markası olarak tüm dünyaya göstermek ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu traktör 105 beygir bir traktör. 105 beygir olan bir traktörün yaptığı her şeyi yapabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine diğer traktörler çevreyi kirletirken, bunda çevreyi kirletmek gibi bir durum söz konusu değil. Ses yok dikkat ederseniz hiçbir ses çıkarmıyor. Diğer traktörlerin yaptığının fazlasını yapacak bir güçte. Biz burada farklı testler de yapıyoruz. Hem yakıt, hem zaman, hem süreç bunların bütün testleri yapılıyor. Buradaki hocalarımızla birlikte bilimsel olarak testler yapılıyor" diye konuştu.

Bu sektörün yeni bir sektör olduğunu da açıklayan Kayacan, "Yeni olduğu için de birçok yeniliklere gebe bir sektör. Biz bu traktörü yaptık ve kenara çekilmek gibi bir lüksümüz olamaz. Biz şarjı daha kısa süreye düşürmek zorundayız. Şu anda 45 dakika bunu 15 dakikaya düşürmek zorundayız. Daha uzun süre giden bataryaları çalışmak zorundayız. Bununla ilgili yazılım çalışmalarımız devam ediyor. Traktörler saat üzerinden hesap edilir. Süreç devam ediyor çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 800 gibi traktör var. Bizim bu traktörlerin tamamını kenara atmak gibi bir lüksümüz olamaz. Biz bu traktörlerin dönüşümü için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili projelerimiz devam ediyor. Özellikle küçük traktörlerin dönüşümü, küçük çiftçilerin alabilmesi adına, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah üretim bandına geçtiğimizde sıfır fabrikadan çıkışı olacak ama aynı zamanda ikinci bir bantla dönüşüme de çalışıyoruz. Böyle bir gayret içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

'1 YIL İÇERİSİNDE ÇİFTÇİMİZİN HİZMETİNE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Kayacan, "Normal traktörler manuel sistemdir ama bu traktörümüz var otomatik vites mevcut traktörlerden fazlası var eksiği yok. Sayın bakanımızın talimatları ile çalışmalarımız devam ediyor. 1 yıl içerisinde Türk çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Traktörden detay çekimler

Traktörün tarla sürmesi

Genel detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Dedesiyle balık tutmaya giden Halil, düştüğü barajda kayboldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Halil El Halil, dedesiyle balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'na düşerek kayboldu. Küçük çocuk, olaydan dakikalar önce dedesi tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde oltalarla oynarken görülüyor.

Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Halil El Halil, elini yıkamak istedi. Baraj suyuna doğru eğilen çocuk, dengesini kaybederek düştü. Dede, torununu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuk, suda kaybolurken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, suda çocuğu arama çalışması başlattı.

Halil El Halil'in suya düşmeden önce dedesi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde baraj kenarındaki oltalarla oynadığı görülüyor.

Görüntü Dökümleri

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-Çocuğun ölmeden önceki son anları, baraj kenarında oynaması

-Yakınlarının bekleyişi

-Arama çalışmaları

-Cesedinin çıkarılması

Süreler: 3.43/ 2.31, Boyutlar: 490/ 15 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Genç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın ile sevgilisi K.U. (31) polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Gölcük Şehitler Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar konusu adresi takibe aldı. Yaklaşık 1,5 ay süren takip sırasında çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin birçok kez de ev değiştirdiğini belirledi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri genç kızları fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen İ.S. ile sevgilisi K.U.'yu gözaltına aldı. Polisin şüphelilerin fuhuş yaptırmak amacıyla kullandığı evde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirilen silah ile birçok kadını tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Çevreyolundaki kaza, araç kamerasına yansıdı

İzmir'de, bir otomobilin arkasından gelen kamyonetin çarpması sonrasında savrulması ve iki kamyonet arasında sıkışması, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bu sabah saatlerinde, İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. Sol şeritten hızla ilerleyen bir kamyonet, önünde giden iki otomobile çarptı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayıp, orta şeritte giden bir başka kamyonetle kendisine çarpan aracın arasında sıkıştı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki kamyonet arasında sıkışan otomobilin kazadan önce tehlikeyi sezip, sağ şeride geçmek istediği, ancak başaramadığı, sonrasında da otomobil sürücüsünün aracından çıkıp, panik halinde telefonuna sarıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının araç kamerasından görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ile hapların yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezinin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da 18 adrese Özel Harekat ve drone ile hava destekli operasyon düzenledi. Yaklaşık 160 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk, 37 adet sentetik hap, 1.85 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Drone ile havadan ekiplerin görüntüsü

-Bir apartman terasında yapılan arama

-Eve baskın yapan ekipler

-Evlerdeki arama

-Bulunan uyuşturucu maddeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Otomobilin yön levhalarına çarpma anı araç kamerasına yansıdı

Konya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhalarına çarptı. Bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ankara'dan yola çıkan ve Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittikleri öğrenilen içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 BAM 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjde bulunan yön levhalarına çarptı. Trafik akışının yoğun olduğu yolda 3 adet levhaya çarpan otomobilde bulunanlar, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde bulunanların yardımına ise diğer araç sürücüleri koşarken, bu anlar başka bir araçtaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin kaza yapması

-Araçtakilerin yardımına diğer sürücülerin koşması

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kemiklialan köyü yakınlarında kamyonet sürücüsü, alev alan brandayı söküp, yol kenarına atınca yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan yanarak, kül oldu.

İddiaya göre, İbrahim Sezgin, seyir halinde olduğu 17 NJ 273 plakalı kamyonetin brandasının alev aldığını gördü. Kemiklialan köyü kavşağında durdurduğu kamyonetin brandasını söküp, yol kenarına attı. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevler, makilik ve otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Lapseki ve Umurbey Belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman ekipleri arazözlerle müdahale etti. Yangın güçlükle söndürüldü. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'in olay yerine gelerek, bilgi aldığı yangında yaklaşık 1 hektarlık makilik ve otluk alanının kül olduğu bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, sürücü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yanan makilik ve otluk alandan genel ve detay görüntü.

-Kamyondan görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

