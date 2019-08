Dha yurt bülteni - 14

1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza, kameralara yansıdı

Kocaeli'nde bulunan Kandıra yolunda dün halk otobüsü, otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza dün Kandıra'dan İzmit istikametine gelen Emrah Bayrak idaresindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden yola çıkan Erdoğan Keskin yönetimindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak, 50 metre uzağa savruldu. Otomobil de takla atarak, yolun karşısındaki bariyere çarptı. Otobüs ise çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre ileride durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin ile beraberindeki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar'ı sıkıştıkları otomobilden kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Erdoğan Keskin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı halk otobüsünde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde halk otobüsü kornaya basması daha sonra otomobile çarpması görüntüleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-Otobüs içersinde kaza anı görüntüsü

HABER-ERGÜN AYAZ/ İZMİT(Kocaeli)-

Otomobil, çarptığı otomobilin üzerinde kaldı: 10 yaralı



BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarpıp, üzerine çıktı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kemerköprü Mahallesi Çatmaca kavşağında meydana geldi. Ali Akdere (43) yönetimindeki 14 DC 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Sercan Yücekaya'nın (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile arkadan çarpıp, üzerine çıktı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 aylık Zümra Arslan, Zekiye Tezcan (55), Seyfullah Ayaz Yaman (4), Rümeysa Akdere Arslan (23), Poyraz Miraç Yücekaya (6), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68) ile Şerife Akduman (81) yaralandı. İhbarla gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi arama- kurtarma ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kaza yeri tepeden görüntü

-Otomobillerden detay

-Ekiplerden detay

-Kazanın meydana geldiği yol

-Detay görüntüler

Süre: 2.05 Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Öğrencilerin CERN hayali mağduriyete dönüştü

ADANA'da, CERN'e gerçekleştirilecek geziye çocuklarını göndermek isteyen 46 öğrenci velisi, ödedikleri 3'er bin TL'den toplam 138 bin TL'yi, gezinin iptal edilmesine rağmen geri alamayınca organizasyonu yapan emekli öğretmeni polise şikayet etti.

İddiaya göre, 12 yıldır öğrencilere yönelik yurt dışı turları organize eden emekli öğretmen B.Y., Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Zeynep Erdoğdu Ortaokulları'na giderek, İsviçre ile Fransa sınırında yer alan, Cenevre şehri yakınındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e bilimsel gezi düzenleyeceğini bildirdi. Okul yöneticilerinin izniyle kayıt aldı. 46 öğrenci velisi, 10-16 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan gezi için B.Y.'nin hesabına 3'er bin TL kayıt parası gönderdi. Tarih yaklaştığında ise B.Y., velilere, "Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü geziyi yasakladı, bu nedenle gidemeyeceğiz. Paralarınızı iade edeceğim" dedi. Ancak paraları geri vermedi. Dolandırıldıklarını öne süren veliler de B.Y. hakkında polise şikayetçi oldu.

HAYALLERİ YIKILDI

Zeynep Erdoğdu Ortaokulu önünde toplanan mağdur aileler adına konuşan Seçil Sönmez, 10'uncu sınıf öğrencisi oğlu Veysel Emre Onan'ın fen bilimine ilgisi olduğu için geziyi mutlulukla kabul ettiğini ancak iptalin ardından hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. B.Y.'nin paraların iadesiyle ilgili kendilerini sürekli oyaladığını söyleyen Sönmez, "Gezi için uçak ve otel paralarını önceden ödediğini, iptalin ardından bu paraları alamadığını söyleyerek bizi oyaladı. En son 2 Ağustos'ta parayı iade edeceğini belirterek, bizi bankaya davet etti ama ortada ne para var ne hesap. Şikayetçi olmamamızı istiyor. Para bazen umursanmayabilir ama çocuklarımızın yaşadığı psikolojik durum daha önemli. Çocuklarımız bir yıl boyunca geziye hazırlandılar, umutları yıkıldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Öğrenci velilerinin görüntüsü

Öğrenci velisi Seçil Sönmez ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'38" BOYUT: 402MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

Danıştay'ın HES kararı Küplüce köylülerini sevindirdi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Mansurat Deresi üzerinde kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülatörü projesi için yöre sakinlerinin 'ÇED olumlu' kararının iptali başvurusunu reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozuldu. Karar, yöre sakinlerini sevindirirken, davacıların avukatı Halis Yıldırım da "Bu kararın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Mücadeleyi hep kararlılıkla sürdüren davacılara ve Şavşat halkına hayırlı olsun" dedi.

Şavşat ilçesine bağlı Küplüce Köyü'nde Mansurat Deresi üzerinde 10 yıl önce yapımına başlanılan 2M Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülatörü projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu' verdi. Bölgede yapımı planlanan HES'in önünü açan bu kararın köyleri susuz bırakacağı ve doğal yaşamın olumsuz etkileneceğini öne süren köylüler, Rize İdare Mahkemesi'nde 'yürütmeyi durdurma ve iptal' davası açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan inceleme ile hazırlanan raporun ardından mahkeme, 'ÇED olumlu' kararının iptali başvurusunun reddine hükmetti. Köylüler bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Danıştay, HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. 10 yıl süren hukuk mücadelesi yürüten yöre sakinleri, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi.

HES ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Kararın ardından HES sahasında toplanan köylüler, basın açıklamasında bulundu. 2 yıldır faaliyette olan HES şirketinin çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istedi. HES şirketi önünde halay çekerek ellerinde 'Doğanın talanına hayır', 'Dereler özgür akacak', 'Bu vadide satılık su yok' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, 'Dereler özgürdür özgür akacak' sloganı atarak Danıştay'ın bozma kararını kutladı.

'ŞAVŞAT HALKINA HAYIRLI OLSUN'

Davanın avukatı Halis Yıldırım, yerel mahkemenin kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulduğunu belirterek, "Çok azı tamamlanmış olan bu projelerin işletmeye alınmasıyla, çevrede yarattığı olumsuz etkilerin görülmeye başlanması, bu konudaki kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Planları tamamlanmış ama henüz inşaatına başlanmamış projelerin de yapılarak devreye girmesiyle; havası, suyu ve doğal güzellikleriyle övündüğümüz memleketimizden geriye sadece yıllar önce çekilmiş resimler kalacaktır. Murgul'a ve Çoruh havzasına baktığımızda bu hazin tabloyu görmekteyiz. Bu gidişe dur diyemezsek; doğal yaşamla birlikte, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdüren tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yok edecektir. Şavşat'ımızın çok sayıda köy halkının temyiz istemi üzerine açılan davalarda mahkeme, halkın ve tüm canlılar lehine bozma kararı verdi. Bazı yerlerde biten HES'e rağmen bitmeyen bir dava süreci yaşadık. Bu durum yaşanan büyük hukuksuzluk örneğini de gözler önüne sermiştir. Şimdi bu kararın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Mücadeleyi hep kararlılıkla sürdüren davacılara ve Şavşat halkına hayırlı olsun" dedi.

Yıldırım, Artvin ve ilçe sakinlerinin, HES'lere karşı vermiş olduğu mücadelenin temsilcileri olduklarını da kaydederek, bölgede devam eden ve yapılması planlanan HES projelerinin iptali için direneceklerini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerin görüntüsü

-HES önünde kalabalık

-Vatandaş konuşma

HABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),

7 katlı otoparktan atlayıp intihar etti

İZMİR'in Konak ilçesinde, 56 yaşındaki Ahmet Saim Ö., 7 katlı bir otoparkın en üst katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir Limanı yakınlarındaki Alsancak Çok Katlı Otoparkı'nda meydana geldi. 7 katlı otoparkın en üst katına çıkan Ahmet Saim Ö., kendisini boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmet Saim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay nedeniyle otoparkın bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, Ahmet Saim Ö.'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Cesetten görüntü

Polislerin çalışmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

Gelin ve damat, Van Gölü kıyısında temizlik yaptı



VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan 40 yükümlü, Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. Yükümlülere, 3 gün sonra dünyaevine girecek olan Ferhat ve Hilal Aysan çifti de destek verdi.

Edremit Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik ile Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri işbirliğiyle, denetim serbestlikten yaralanan yükümlü ve belediye temizlik işleri tarafından Van Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı. Adalet Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 kentinde eş zamanlı yapılan 'Temiz ve Sağlıklı Çevre' projesinin Van ayağı, Edremit İlçesinin Van Gölü kıyısında bulunan Lala Paşa Parkı'nda yapıldı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, yükümlü ve belediye temizlik içlerinin katıldığı proje kapsamında, Van Gölü kıyısındaki parkta 3 kilometrelik alanda çöpler toplandı. Toplanan çöpler, daha sonra belediyeye ait araçlarla çöplüğe götürüldü.

KAMPANYAYA GELİN VE DAMAT DA DESTEK VERDİ

Bu arada önümüzdeki pazar günü dünyaevine girecek olan Ferhat ve Hilal Aysan çifti, dış çekim için geldikleri Van Gölü kıyısında, çevre temizliği kampanyasına destek verdi. Damat Ferhat Aysan, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini belirterek,"Çevremizi ve ortam yaşam alanlarımızı temiz tutalım. Benim pazar günü düğünüm var. Buraya dış çekime geldim. Burada bir kampanya olduğunu fark ettik. Biz de destek vermek istedik. Çünkü biz de çevremizi temiz tutmak istiyoruz" dedi.

'TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Yükümlülerle birlikte çöp toplayan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Türkiye geneli aynı anda başlatılan projenin Van ayağının Edremit Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte startını verdiklerini belirterek, "Amacımız, denetim serbestlik yükümlülerimizin kamuya yararlı, topluma faydalı işlerde çalışması. Bu anlamda biz de kurum olarak çalışmalarımızı son hız devam ediyoruz. Edremit ilçemizdeki Van Gölü sahilinde denetimli serbestlik yükümlülerimizle birlikte sahilin temizliğini yapacağız. Temiz çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Denetimli serbestlik yükümlülerimiz, sadece cezalarının infazının sağlamıyorlar, aynı zamanda topluma, kamuya faydalı işler konusunda da çalışmalar yapmaktadırlar. Bu anlamda katılım sağlayan kurumlar ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇEVRE KONUSUNDA ÇOK HASSAS OLMAMIZ GEREKİR'

Projeye destek veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, çevre konusunda çok hassas olduklarını ifade ederek, "Şu anda Van Gölü kıyısındaki Lala Paşa Parkı'ndayız. Gerçekten hem çevreye dikkat çekmek anlamında, hem de bununla birlikte son yıllarda denetim serbestlikten yararlanan arkadaşlarımızın topluma uyum sağlamaları adına çevre duyarlılığını bugün birlikte işleyeceğiz. Çevre hepimizin evi, yaşam alanımız. Bu anlamda herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerekir" diye konuştu.

Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı da, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Temiz ve sağlıklı çevre' projesinin Van'da da hayata geçirildiğini, projede emeği geçen kurum ve yükümlülere teeşkkür ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Van Gölü Kıyısındaki parkta çöp toplayan yükümlüler

-Parkın tabelası

-Göl kıyısında dış çekin yapan çift

-Gelin ve Damat çöp toplarken

-Damat Ferhat Aysan ile röportaj

-Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in açıklaması

-Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ıh açıklaması

-Van Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı'nın açıklaması

-Protokol, yükümlülerle birlikte çöp toplarken

-Genel ve detaylar

-Göl kıyısında çöp toplayan yükümlüler

-Bir yükümlü ile röportaj

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, -

Başkan Aras'tan, tekerlekli sandalye ile farkındalık eylemi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da yaşayan engellilerin günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları sorunları tespit etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla tekerlikli sandalye ile Turgutreis Mahallesi sokaklarında dolaştı.

'En büyük engel, engellenmektir' sloganıyla Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ile Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi'nin öğrenci ve öğretmenleri ile aileler ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Bazı belediye meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlik, Turgutreis Atatürk Meydanı'ndan başladı. Burada tekerlekli sandalye kullanan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Turgutreis sokaklarında dolaşmak üzere yola çıktı. Yollarda ve kaldırımlarda tekerlekli sandalye ile yol alan Başkan Aras, zaman zaman zor anlar yaşadı. Engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları birebir gözlemleme fırsatı bulan Başkan Aras, bazı yerlerde kaldırım işgallerini aşamayınca yanındakilerden yardım almak zorunda kaldı. Kaldırımları ve özellikle de engelli yollarını işgal eden araç sürücüleri ve esnafları uyaran Belediye Başkanı Aras, bu hususta daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Engelsiz bir Bodrum için yapılacak çok iş olduğunu belirten Başkan Aras, farkındalık etkinliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu etkinlik engellilerimizin yıllarca yaşadığı sıkıntıları sadece 10 dakikada bize gösterdi ve bu konuda ne kadar eksik olduğumuzu anlatmaya yetti. Demek ki biz çok çalışacağız ve Bodrum'u engellilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız için yaşanabilir bir kent haline sokmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle belediyenin görev alanı olan kaldırım, yol, durak gibi yerlerde ciddi engeller var, oralardan bile geçemiyoruz. Bunun dışında yine bazı mağazalara, dükkanlara tekerlekli sandalye ile giremiyorum. Yani eczaneye gideceğim ilaç alacağım ama alamıyorum. Yemek yiyeceğim restorana giremiyorum, ayakkabı alacağım ayakkabıcıya giremiyorum. Bunun gibi bir çok problem var. Yolun karşısına geçeceğim ama yaya geçidine park eden bir araç var, ilerleyemiyorum. Dar bir kaldırımda ise bu kez yolumu bir ağaç kapattı. Bazı şeylerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılması gerekiyordu, yapılmamış. Bu bizim için büyük bir eksiklik ancak çözümsüz değil. En büyük engel, engellenmektir. Biz o engelleri ortadan kaldıracağız ve dezavantajlı bireylerimizin de bu kentte mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren farkındalık etkinliğinin ardından Bodrum Sağlık Vakfı yöneticileri ile birlikte engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Aras, onlardan gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek acil olarak çözüm üretilmesini istedi. Etkinlik, başladığı yerde, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Aras'ın tekerlekli sandaye ile sokaklarda dolaşması

-Başkan Adras'ın engelli rampasını kapatan sürücüler ile kaldırıma eşya koyan esnafları uyarması

-Başkan Aras'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),