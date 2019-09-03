Dha yurt bülteni - 14

Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)

GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTI

Sabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde oturma eylemi başlattı. Parti binası önünde oturma eylemcilerin sayısı artınca, HDP'liler il binasına girişindeki kepengi kapattı.

Oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren Çetinkaya ailesi, sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek, çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.

Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine katıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı.

Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

HDP'lilerin kepengi indirmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

===============

Marmaris'te alevler 5 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Alevler, karadan 35 arazöz, havadandan da 12 helikopterin yaptığı toplam 80 sorti ile 200 ton bırakılması sonucu 1.5 saatte güçlükle söndürüldü.

Marmaris-Muğla karayolunun 17'inci kilometresindeki Taşhan mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikteki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Karayolunda seyir halindeki araç sürücülerinin alev ve dumanları fark edip, ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 5'i Muğla, 7'si ise çevre illerden olmak üzere 12 söndürme helikopteri, 35 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve 200 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ekipleri de yangın bölgesinde trafik güevinliğini sağlayıp, araçların tek şeritten güvenli şekilde geçişini sağladı. yanan çam kozalaklarının patmasıyla geniş bir alana yayılan alevlere 12 helikopter toplam 80 sorti yapıp, 200 ton su bıraktı. 35 arazöz de karadan alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yol kenarındaki iş yerlerine 500 metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Ekipler, bu bölgede yoğunlaşarak alevlerin önünü kesti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler 1.5 saatte söndürülürken, 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının, elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

-Yangından görüntü

-Cep telefonlarıyla yangını görüntüleyen meraklı kalabalıktan görüntü

-Alevlere sorti yaparak müdahale eden helikopterlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============

Sınırda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren İ.B., P.B., M.S. ve N.D. oldukları belirlendi. Şüpheliler, savcılık talimatıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

===============

Uzaklaştırma kararı olan koca, tabancayla eve girmeye çalışırken yakalandı



Aydın'ın Didim ilçesinde, uzaklaştırma kararına rağmen çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Leyla Demir'in (40) yaşadığı eve tabancayla gelen Amri Demir (47), kapıyı kırmak üzereyken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşi Amri Demir'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 hafta önce Didim Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Leyla Demir, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, koruma tedbiri olarak Amri Demir hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin telefonla sürekli kendisini tehdit etmesi üzerine Leyla Demir, oğlu M.D.'yi alarak, Altınkum Atatürk Mahallesi'nde bulunan başka eve yerleşti. Eşinin ve oğlunun sığındığı evi öğrenen Amri Demir ise tabancayla buraya geldi. Bunun üzerine '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Leyla Demir, yardım istedi. Kapıyı kırıp, içeri girmek üzereyken, olay yerine gelen polisleri fark eden Demir, tabanca ile mermileri çiçeklerin arasına saklayıp, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan Demir, gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, Demir'in kaçarken, çiçeklerin arasına sakladığı silah ve mermileri bulup, el koydu.

Didim'de midye satarak, geçimini sağladığı öğrenilen Amri Demir, polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Demir, 'uzaklaştırma kararını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.

HABER: Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın),

================

Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada öldü (2)

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kütahya'da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23), Alayunt Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

