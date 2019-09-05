Dha yurt bülteni - 14

AK Parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı



AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen belediye personeli Ali Ç. ile işten atılan kardeşi Sedat Ç., kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41) bıçakla ağır yaraladı. Kardeşlerden gözaltına alınan Sedat Ç. tutuklanırken, Ali Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında belediyeye ait Çağlayan Parkı'nda meydana geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve makam şoförü Metin Sansarcı, makam aracıyla parktan çıkarken, önleri belediye personeli olduğu belirlenen Ali Ç. (42) ile belediyedeki işinden bir süre önce çıkarılan kardeşi Sedat Ç. (37) tarafından kesildi. İkisi de alkollü olduğu iddia edilen Ali ve Sedat Ç. kardeşler küfür etmeye başladı. Başkan Hüseyin Atlı makam aracından çıkıp, iki kardeşin yanına doğru giderken, şoförü Metin Sansarcı araya girdi. Metin Sansarcı uzaklaşmaları için uyardığı kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Metin Sansarcı biri kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Araya giren parktakiler, kardeşlerlerden Sedat Ç.'yi etkisiz hale getirdi, Ali Ç. ise kaçtı. Başkan Hüseyin Atlı saldırıyı yara almadan atlattı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Sansarcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Sansarcı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayın ardından Sedat Ç. gözaltına alınırken, Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

Sedat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Başkan Hüseyin Atlı'yı arayıp, bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİ TUTULMAZ VE BERABERİNDEKİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, makam şoförü Metin Sansarcı'nın ağır yaralandığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Tutulmaz, "İnşallah böyle vakalar bir daha yaşanmaz" dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Başkan Hüseyin Atlı ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

'MAALESEF KÖTÜ BİR OLAY YAŞANDI'

Ziyaret sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, olayı şöyle anlattı:

"Bir esnaf arkadaş ve makam şoförümle beraber bir düğüne icabet etmek için yola çıktık. Çağlayan Parkı'nın girişinde birisi şu anda belediyemizce mahkum kadrosundan seçimlerden yaklaşık bir ay önce alınan bir memurumuz ve kardeşi, daha önce belediyede şirket personeli olarak çalışan 2 kardeş, alkollü bir şekilde önümüze geçti. Benle konuşmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine kibarca şu anda konuşmamın uygun olmadığını, yarın makamıma gelmelerini, dertlerinin ne olduğunu söylemelerini ve bu konuda yardımcı olacağımı ifade ettim. Aynı şekilde ısrarcı olduklarında makam şoförüm Metin Sansarcı benim söylediklerimi tekrar etti. Ona bu işe karışmamalarını söylediler. Biz hiç muhatap olmayarak yolumuza devam ettik. Düğüne katıldık. Düğün sonrası dönüşte aynı lokasyonda önümüze geçtiler. Yine konuşmak istediklerini söylediler. Yine Metin Sansarcı uyardı, 'Yarın gelin. Başkan Bey makamında size yardımcı olacağını söyledi' dedi. Bunun üzerine Metin Sansarcı'ya küfürlü bir şekilde 'Sen karışma, bu işe girme' dediler. Tartışma sonucu kavga çıktı. Şoförümüz Metin Sansarcı 2- 3 yerinden bıçak darbesiyle yaralandı. Biz araya girdik, ayırmaya çalıştık. Maalesef kötü bir olay yaşandı. İnşallah tekrar yaşanmaz diye düşünüyorum."

Diğer yandan kayıplara karışan Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Başkan Hüseyin Atlı'nın açıklaması

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/ANTALYA-DHA)

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Aynı mezarlıkta toprağa verildiler

Samsun'da, evlerinde iple tavana asılı bulunan Fatma B.(27) ve beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Olay, geçen salı Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.'yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma B. ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilk bulgulara göre bebeğin kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde duran savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER

Fatma B. ve kızı Aybüke'nin cenazesi, aynı tabut içinde dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Taşbaca Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ile bebeği, aynı mezarlığa defnedildi.

Baba Tarık B., yaptığı açıklamada eşinin bebeğini öldürüp intihar ettiği yönünde sosyal medyada linçe uğradıklarını söyledi. Otopsi raporunda her şeyin ortaya çıkacağını anlatan ve sosyal medya hesabından da konuyla ilgili son kez açıklamada bulunduğunu ifade eden Tarık B., "Bu haberler tamamen asılsız. Sosyal medyada bana da ithamlarda bulunuyorlar. Muhtemel olan eşim çocuğumuzu emzirdikten sonra beşiğine yatırıp kendisi uyuyor. Uyandığında ise sırt üstü yatan kızımızı kendi sütü ile boğulup vefat ettiğini görünce beşikten alıp, müdahale ediyor. Vefat ettiğini anlayınca, bir müddet düşünüp ardından lohusalığın da vermiş olduğu ruh haliyle kendi canına kıyıyor. Bu senaryo adli tıp raporu aksini iddia edene kadar da geçerlidir. Adli vaka olduğu için gerek eşimin gerek benim cep telefonu ve hatlarımıza polis tarafından incelenmesi için el konulmuştur. İnsanları biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum. Yaşadığım acının tarifi yok. İyi niyetli tüm taziye mesajları, temennileri, dileklerin de bulunan tanıyan tanımayan herkesten Allah razı olsun. Geriye kalan ve yukarı da bahsettiğim kötü niyetli ithamlar da bulunan insanlara da şunu diyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mezardan detaylar

-Komşularının dua etmesi

-Anne ve bebeğin fotoğrafı

Süre: (1: 36) Boyut: (180 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)

YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KUŞADASI (Aydın),

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Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

ARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü oluşturdu.

Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğünde ki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazimerde zarar verdi. Vatandaşlar, Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şiddetli yağmurdan

-Şiddetli dolu yağışından

-Beyaza bürünen bölglelerden

-Genel, detay görüntüler

-Dolunun vurduğu yerlerin görüntüsü

-Cep telefonu kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Ocaktaki patlamadan 9,5 ay sonra ölen madenci toprağa verildi



ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak kömür ocağında geçen geçen yıl Kasım ayında meydana gelen ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Adem Alibaş, 9,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Adem Alibaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak Mevkii'nde İsmail A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk hayatını kaybederken, kendilerini dışarı atarak kurtulan ve ağır yaralanan Evren Cinemre (38) ve Adem Elibaş (50), hastanede tedavi altına alındı. Yaralı madencilerden Adem Alibaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 9,5 ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

Maden işçisi Alibaş'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu sabah saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Mithatpaşa Mahallesi'ne getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Adem Alibaş, Rüzgarlımeşe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

MADEN OCAĞI SAHİBİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail A. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail A. iki hafta önce görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin mezarlığa taşınması

-Ölen işçinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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