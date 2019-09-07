Dha yurt bülteni - 14

Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (4)

GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva'nın (39) cenazesi düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesinin ardından başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, okunan duadan sonra helallik istendi. Ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Eşi Canan Kansuva, çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi. Tören sırasında fenalaşan şehidin eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Görüntü Dökümü

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Törenin yapıldığı yer

Törene katılan

Törenden görüntü

Şehit için okunan dua

Cenazenin omuzlarda taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Erdoğan: Eğitim, kültür ve sanatta hedeflerin gerisinde kaldık (2)

ERDOĞAN'DAN MİHALIÇÇIK'A DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Modern Müze açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Müzesi'nin de açılışını yaptı. Caddede kendisini görmek için ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Mihalıççık ilçesine de doğal gaz müjdesi vererek, "Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını yaptık. Hakikaten Eskişehirimiz için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığım bu müzenin Eskişehirimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın müzenin kurucusu Erol Tabanca Bey'e ve eşine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu tür bir açılış sebebi ile geldik, şimdi ikinci bir müze açılışı yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla bir toplantımız var. Ardından da İstanbul'a dönmemiz gerekiyor. Fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ilçesiyle ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu da bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Müzesi'nin açılışının ardından parti teşkilatıyla bir otelde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın otobüsle gelmesi

-Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık

-Erdoğan'ın konuşması

-Erdoğan'ın açtığı müzeden detaylar

-Müze girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,-

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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (3)

İLK KEZ DEVE SÜTÜ İÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Efeler Belediyesi'nden sonra İncirliova'ya geçti. Burada Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütünü içti.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara ilk kez deve sütü içtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız, herkese eşit davrandığını, kucakladığını anlattı. Bir belediye başkanından beklediğimiz de bu. Belediye başkanları belde halkını ayırmamalı. Şimdi Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Size sözüm söz Türkiye'yi bir bütün olarak taşıyacağız" dedi.

KÖRÜKLÜ EFE ÇİZMESİ HEDİYE EDİLDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından da Söke ilçesine geçti. Söke'de Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, körüklü efe çizmesi, yöresel poşu ile 8 köşeli şapka hediye edildi. Kılıçdaroğlu da poşuyu omzuna aldı, şapkayı taktı.

Ayrıca Sökespor forması ve atkısı hediye edilen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Didim'e geçti. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, halka seslendi.

'ASLA YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKLAR'

Didimlilerin huzur içinde yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada insanlar huzur içinde yaşıyorsa 82 milyonun da huzur içinde yaşamasını istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık. Kavgadan, gerilimden uzak siyaset anlayışı. İnsani bir siyaset anlayışını başlattık. Bunun sonunda İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Antalya'yı aldık. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak lazım. Bu siyaset anlayışının sizlerden kabul görmesi en büyük sevincimizdir. Birlikte yaşamak istiyoruz. Siyasi kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun yolunu birlikte bulmak zorundayız. Ben tek başıma yapamam. O zaman sizin gücünüze, yani milletin, halkın gücüne ihtiyacım var. Siz destek verdiğiniz sürece önümüze engel çıkartıyorlar. Bunun hiçbir önemi yok benim için. Önemli olan sizlerin bakışı. Hep birlikte Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Ne diyerek? 'Hak, hukuk, adalet' diyerek. Yeniden ayağa kaldıracağız. Siz 'hak, hukuk, adalet' dedikçe onlar itiraz ediyorlar, kızıyorlar ama şundan emin olun, çiftçinin de emeklinin de asgari ücretlinin de esnafın da sanayicinin de tüyü bitmemiş yetimin de hakkını koruyacağım. 82 milyonun hakkını, hukukunu koruyacağım, bunun sözünü veriyorum size. Beni asla yolumuzdan alıkoyamayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ AYDIN

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Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

ANKARA'da eşi evi terk edince bunalıma giren Serkan E., eve benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Serkan E, eşi ve polisler tarafından yaklaşık 3,5 saatte ikna edilerek evden çıkarıldı.

Olay, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi 62'nci sokakta 5 katlı apartmanın 2'nci katında Serkan E.'nin oturduğu evde meydana geldi. Serkan E.'nin 27 yıllık eşi Ş.E, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çocuklarıyla birlikte evi terk edip, annesinin evine gitti. Bunalıma giren Serkan E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören çocukları, polis ve 112 Asil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanı tahliye etti, binanın elektrik akımı kesildi. Polisler, kendisini eve kilitleyen Serkan E'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra gelen Ş.E. ve diğer yakınları da Serkan E. ile görüşerek dışarıya çıkmasını istedi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Serkan E., kapıyı açarak dışarıya çıktı. Serkan E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Evin önündeki kalabalık

Polisin güvenlik önlemleri

Apartman sakinleri

İtfaiye

Serkan E.'nin binadan çıkarılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,

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Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na destek ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek, desteklerini illeti.

Ziyaretlerinden dolayı Engin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevimizde ortaya koydukları güven ve geleceğe ilişkin desteklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. 2,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Vali olarak, birçok projede onların katkı ve desteklerini alarak Diyarbakır'ımıza iş AŞ ve ekonomik anlamda kalkınma sağlayacak çok önemli kazanımları birlikte yapıyoruz. Yeni dönemde 19 Ağustos itibariyle Cumhurbaşkanımızın görevlendirmeleri ve İçişleri Bakanlığımızın onaylarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğimiz ile birlikte daha farklı daha hızlı bir şekilde daha güzele ve iyiye taşıyacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU 292 MB

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Dağcılardan kurtuluş günü gösterisi

TURGUTLU Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), kentin düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yılında özel bir gösteri sundu. 30 metre yükseklikteki binadan iple aşağı sarkan dağcılar, Türk bayrağı açtı.

Turgutlu'nun kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında, TURBELDAK özel bir gösteri sundu. 30 metre yükseklikteki belediye hizmet binasının son katına çıkan dağcılar, iple aşağı sarktı. Bu sırada Türk bayrağı açan genç dağcılar, kendilerini izleyenlerden büyük alkış aldı.

TURBELDAK'a gösterisinden dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, "Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi'sinin genç dağcılarına ve yaz-kış yürüyüş liderimiz Orhan Mert'e hazırlamış oldukları bu özel gösteri için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Akın, daha sonra genç dağcılara çeşitli hediyeler takdim ederek, tebrik etti.

Gösteriyi izleyenler arasında CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dağcıların gösterisi

Türk bayrağı açması

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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