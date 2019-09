Dha yurt bülteni - 14

HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 37 oldu (3)

AİLE SAYISI 37 OLDU

Aslen Batmanlı olan, ancak İstanbul'da yaşayan Cabir Taş, 20 Temmuz 2015'te, tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için, HDP önündeki ailelerin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı. Kapısının her zaman kızına açık olduğunu belirtip gelmesi için çağrıda bulunan Cabir Taş, şunları söyledi:

"Ablalarıyla tekstil firmasında çalışıyordu. Öğle yemeği sırasında dışarı çıkıyor ve arkadaşları tarafından götürülüyor. Kobani'ye gittiğinden yüzde 100 şüpheleniyorum. Emniyete, savcıya gittim. Gitmediğim yer kalmadı. 3 kez Kobani'ye gittim. Kızım arkadaşları tarafından kandırıldı. Annesi vefat etmişti, ben yetiştirdim. Bütün acı bana kaldı. Ben kızımı tanıyorum. Kandırıldığını biliyorum. Kızım her neredeyse arkanda duran bir baban var, kapım açık, gel. Sen benim yüreğimsin."

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (2)

MERHUM VEKİLİN ADININ VERİLDİĞİ PARKI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ ilçesinin ardından Merkezefendi ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, 7 Haziran'da yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkta düzenlenen törene katıldı. Tören öncesi Arslan'ın ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, ardından buradaki kalabalığa seslendi. CHP lideri, şöyle konuştu:

"Tekrar bir Kuvay-ı Milliye hareketi yaratmak zorundayız. Yeniden birleşmek zorundayız. O nedenle önümüzde belki seçimler olacak. O seçimlerde de yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı, birinci aşamayı, ikinci aşamada tamamlayacağız. Ülkesini seven, yurdunu seven, vatanını seven, bayrağını seven herkesin desteğini istiyorum. Benim bireysel hiçbir talebim yok. Bireysel hiçbir beklentim de yok. Allah'a şükür karnımız doyuyor. Bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o herkesten önce benim derdim olmak zorundadır. Bir kişi işsiz ise ona iş bulmak da benim derdim olmak zorundadır."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından 'Kazım Aslan' adı verilen parkın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra da Merkezefendi Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Şeniz Doğan karşıladı. İlçede seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Başkan Doğan tarafından el dokuması minyatür kilim ve ilçede üretilen aromatik bitkiler hediye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Serinhisar ilçesine geçti.

Efsane pehlivanların 'yaşayan hazine' kispet ustası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı kispet dikim mesleğini 64 yıldır sürdüren İrfan Şahin (77), bugüne kadar 10 binden fazla kispet dikti. El yapımı kispetlerini giyen pehlivanlardan 4'ü altın kemer almayı başaran İrfan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçildi.

Biga ilçesine bağlı Eğridere köyünde 1942 yılında doğan İrfan Şahin, 13 yaşında Mustafa ustanın yanına kispet dikimi için çırak olarak girdi. 1955 yılından 1967 yılına kadar Mustafa usta ile beraber Türk ata sporu yağlı güreşin pehlivanlarına kispet diken İrfan Şahin, o yıl ustası hayatını kaybedince 25 yaşında kispet ustası oldu. İrfan Şahin, halen mesleği yapan Samsunlu Uğur Kesen, Bigalı Mehmet Derse ve Manisalı Murat Boncuk'u yetiştirip, mesleğin devamını sağladı.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ İRFAN ŞAHİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen İrfan Şahin, "Gençliğimin ünlü pehlivanları Kör Sezai, Ordulu Mustafa, İzmirli Kara Ali, Nazmi Uzun, Mehmet Ali Yağcı'nın kispetlerini diktim. 'Aman usta bizi yalnız bırakma' dediler. Onlarla beraber güreşlere gittim, kispetlerini diktim. Hiçbir pehlivan ile dargınlığım olmadı. Hiçbir pehlivan da 'Usta bu kıspet nasıl olmuş, veyahut neden bunu böyle yaptın' demedi" dedi.

'KARA ALİ'YE KİSPET YAPARKEN ELİM AYAĞIM TİTRİYORDU'

Diktiği kispetlerde en küçük hatanın pehlivanı güreş esnasında zor durumda bırakabileceğini anlatan İrfan Şahin, "İki tane yiğit pehlivan çıkıyor oraya, en az 15-20 bin seyirci içine. En ufak bir düğüm dahi bıraksan içeride pehlivan rahatsız olur. Güzel güreş yapamaz ve şikayet eder. Hatta bir gün altın kemerli başpehlivan Aydın Demir'e '9 tane kispet diktim sana, bir gün Allah rızası için şu kispetin paçası uzun olmuş, kısa olmuş deseydin' dedim. 'Öyle şey mi olur? Giyiyoruz kispetimizi, çayırlarda güzel güreşimizi yapıyoruz. Allah senden razı olsun' dedi. En ünlü pehlivanlara, mesela İzmirli Kara Ali'ye dünyada ona kispet giydirmek, beğendirmek çok zor. O kadar çok dikkat eder ki. Yani Kara Ali'ye kispet yaparken elim ayağım titriyordu. Bunun yanında Arap Mustafa, gramla tartar kispeti, o kadar dikkat ederdi. Ben bunlarla hayatımı bugüne kadar devam ettirdim" diye konuştu.

'10 BİNDEN FAZLA KİSPET DİKTİM'

"Mesleğe 13 yaşında başladım, ustamla birlikte diktiklerimi saymıyorum. Kendi başıma 50-55 sene çalışmışlığım var, 10 binin üzerinde kispet dikmişimdir" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Benim diktiğim kispetlerle altın kemer kazanan 4 başpehlivan oldu. 1968'de Ordulu Mustafa'ya, 1976'da Aydın Demir'e, 1985'te Hüseyin Çoban ve efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ya kispet diktim. Türkiye'de 12-13 sene evvelsine kadar Türkiye'nin tek ustasıydım. 2007 senesinden sonra daha çok müzeler ve ağalar için kispet diktim. Şu an maket kispet yapıyorum. Zamanımı bununla geçiriyorum. Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar maket kispetlerden yaptım. Masalarındaki bu maketler, 658 senelik tarihimizi canlandırıyor. Bunlarla da Allah bana sağlık veriyor. Bir de pehlivanların kıspeti yırtılırsa onları da tamir ediyorum. Pehlivanlar ile irtibatımı kesmiyorum."

'PARA DEĞİL AMA SAYGI VE SEVGİ KAZANDI'

Kispetçiliğin, tüm meslekler içinde az getirisi olan işlerden birisi olduğunu belirten İrfan Şahin, "2,5 günde bir kispet dikiyorum. Satarsam 500 liraya, 350 liralık deri var içinde, 150 lira kalır sana. Fakat bu meslek sayesinde Cumhurbaşkanları ile tanışma imkanım oldu. Kendilerine kispet yapıp, hediye ettim bazıları maket. Türkiye'deki belediye başkanlarıyla tanıştım. Üniversitedeki hocalar geldiler, beni ziyaret ettiler. Her gittiğim yerde saygı ve sevgi gördüm. Şu an Edirne'ye gitsem, 'Buyrun ustam' deyip beni protokole oturtuyorlar. Ben de bununla gurur duyuyrum" dedi.

'BİR KEZ KİSPET GİYDİM'

Şahin, hayatında bir kez merak edip denemek için kispet giydiğini de ifade ederek, halen kullandığı dikiş makinesinin ise asırlık olduğunu söyledi. Şahin, "Makinem 100 senenin üzerinde. 64 yıldır bu makine ile beraberim. Benden daha yaşlı. Fakat hiç de pes etmiyor, halen benimle beraber dikiyor" diye konuştu.

'DERİYİ OYA GİBİ İŞLİYORUZ'

Deri üzerine saatlerce nakış dokur gibi yapılan işlemenin önemine değinen Şahin, "Tabi işlemeleri soruyor herkes bana. İşlemeler, deriyİ pehlivan parçalayamasın diye yapılıyor. Deriyi sertleştirmek için yani. Tabii işlerken de oya gibi işliyoruz. Hani pehlivana yakışsın, halkın gözüne güzel gözüksün diye" dedi.

Keşan'da 8 bin öğrenciye aşure ikram edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte şehirdeki 22 okulda eğitim gören 8 bin öğrenciye, aşure ikram edildi.

Keşan Kaymakamlığı, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla 'Her vesileyle dostluk, her vesileyle komşuluk' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, şehirdeki ilk ve orta dereceli 22 okulda eğitim gören 8 bin öğrenciye, aşure ile lokma ve ayran ikram edildi.

Ahmet Yenice Ortaokulu'ndaki etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, etkinliğin Keşan'daki 22 ilk ve orta dereceli okulda aynı anda başladığını belirterek, "Bu yıl kermesleri Muharrem Ayı'na denk getirdik. Kermesler her zaman ilk baharda yapılıyordu. Biz erken yapalım istedik. Aileleri, velileri kaynaştıralım, bir araya getirelim istedik. Bugün yaklaşık 10 bin aşure dağıttık. Herkes memnun ve mutlu. Keşan'da bir ilki yapıyoruz. Eğitim en önemli dinamiklerden biri. Eğitime her zaman önem veriyoruz. Belediyecilik olarak da eğitime önem vereceğiz" dedi.

====================

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

İzmir'in Buca ilçesinde, üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), yalnız yaşadığı 5'inci kattaki dairesinden beton zemine düşerek hayatı kaybetti. Yalvaç'ın ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsi ile aydınlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sude Yalvaç, dün sabah, yalnız yaşadığı Yenigün Mahallesi 264/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinden beton zemine düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Sude Yalvaç'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

