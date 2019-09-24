Dha yurt bülteni -14

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞ

Antalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.'nin bu kilidi demir çubukla kırıp içeri girince annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.

Olayı anlatan bir komşusu, "Y.B. sabah erken saatlerde yardım istedi. 'Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor' dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Y.B. uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi" dedi.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin gözaltına alınan ayrı yaşadığı eşi Mehmet B. ile kardeşi Halil B., getirildikleri Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polis, cinayeti Mehmet B. ve kardeşi Halil B.'nin birlikte işlediğini değerlendiriyor.

Görüntü Dökümü

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Şüpheliden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA

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Zonguldak'ta polisten 'toka' denetimi

EMNİYET KEMERİ İKAZINI SUSTURMAK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU, ÖLDÜ

Zonguldak'ta, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'toka' olarak bilinen 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi. Pazar günü meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçmuş, takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akdeniz'in aracında, emniyet kemeri ikazını durdurmak için susturucu kullandığı belirlenmişti.

Merkeze bağlı Saraycık köyünde, geçen pazar meydana gelen kazada Mehmet Akdeniz, ağaçlık alana yuvarlanan aracının ön camından fırlayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı incelemede, Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, internette 15 liraya satılan ve halk dilinde 'toka' denilen ikaz susturucularla ilgili kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. İki saat süren denetimde araçlarda ikaz susturucu tespit edilemedi, ancak emniyet kemeri takmayan sürücülere 108'er lira para cezası uygulandı.

6 AYDA 2 BİN 800 SÜRÜCÜYE CEZA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli komiser Mehmet Çeltelçik, kent merkezinde son 6 ayda 18 bin aracın emniyet kemeri yönünden denetlendiğini ve 2 bin 800 sürücüye ceza kesildiğini söyledi. Drone ve kamera sistemleriyle de sürücülerin denetlendiğine vurgu yapan komiser Çeltelçik, şöyle dedi:

"Emniyet kemeri denetimlerini aralıksız devam ediyoruz. Bu ikaz susturucularına da zaman zaman rastlıyoruz. Bunlar sokaklarda 5 liraya, 10 liraya kadar satılan, sürücülerin de çok kolay ulaşabileceği metaryaller oldu artık. Geçtiğimiz günlerde aracında bu aparat takılı olan bir sürücü ne yazık ki hayatını kaybetti. Aracında bundan tespit edildi. Emniyet kemeri takma hayat kurtarıyor. Sürücülere ceza yazmak amacımız değil. Amacımız sürücülerin emniyet kemerlerini tıklamaları konusunda bilinçlenmesi. Onları bu konuda sözlü olarak bilgilendiriyoruz."

SÜRÜCÜLER POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Denetimde emniyet kemeri kontrolü yapılan Ümit Gedik ise, "Emniyet kemeri her zaman kullanılmalı. Polislerimiz önemli bir denetim yapıyorlar. Bu emniyet sistemini susturmak için kullanılan aparat doğru değil. Her zaman emniyet kemeri takmak daha güvenli. Bu tür aparatlara sürücülerin ilgi göstermemesi gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Denetimden detay

-Polisin aracı durdurması ve kontrol yapması

-Anonslar

-Sürücülerle röp.

-Komiser Mehmet eltelçik ile röp.

-Kaza yapan araç

-Araçta takılı olan susturucu

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye'de (2)

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye Fidan Yetiştirme Müdürlüğü'ndeki 'Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca' adlı projenin tanıtım programına katıldı. 7 Ocak İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşan Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza ormanın küllerini göstermeden fidan dikmeyelim" sözünün birçok ilde dikkate alınmasının, çeşitli videolarla bu gösterinin yapılmış olmasının, çocuklarla beraber yanan orman alanlarına ziyaretler düzenlenmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Selçuk, "Çok değerli bir iş birliğiyle faaliyete geçen bu proje, Orman İşletme Müdürlüğü'müzün, belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün hep birlikte ekip olarak çalıştığı ve bir şekilde Türkiye'ye örnek olabilecek bir projedir, diye düşünüyorum. Çünkü bu proje sadece sembolik olarak bir fidan dikimi ya da ağaç dikimi değil bir çocuğun, binlerce çocuğun, 12 bin civarındaki öğrencimizin; bir tohumu toprağa bırakmak, sadık yarimizle buluşma noktasındaki ilham verici bu projeye destek olmalarını çok önemsiyorum. Çocuklarımızın önce tohumu toprağa bırakmaları ve 2 yıl süreyle bu tohumun fidana dönüşmesini izlemeleri, bakımını üstlenmeleri, bakımına yardımcı olmaları ayrı bir değer. Hemen akabinde 3'üncü sene ise öğrencilerimizin, çocuklarımızın büyüttükleri bu fidanı toprağa hep birlikte dikiyor olmaları Türkiye için Osmaniye için çok özel bir proje" dedi.

'FİDANLARLA BÜYÜMELERİ HAYATLARINA DEĞER KATACAK'

Bu projeyi başka iller için de örnek olarak değerlendirmek istediğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Sonuçta ortaya çıkan bu güzelliği, çocukların merhameti, sevgiyi, beraberliği, ekip ruhunu öğrenmesi ve eğitimin sadece sınıflarda yapılan bir husus değil aslında tüm hayat sahnesinde cereyan eden bir faaliyet olduğunu içselleştirmesi açısından çok önemli. 2023 eğitim vizyonu da çocukların tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşamasını, hayvan sevgisini ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesini öne çıkartan ifadelerle doludur. Bu ifadelerin hayata geçiyor olmasının bende yarattığı ayrı bir mutluluk ve memnuniyet var. Emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. ve bu tohumun gerçekten nasıl fidana dönüştüğünü izlemeleri, çocukların fidanlarla birlikte büyümeleri onların hayatına ayrı bir değer katacaktır" diye konuştu.

TOHUM EKTİ, ZEYTİN TOPLADI

Konuşmaların ardından orman yangınlarıyla ilgili fotoğrafların sergilendiği alanı gezen Bakan Selçuk, daha sonra minik öğrencilerle beraber fidan poşetlerine toprak doldurup, içlerine tohum attı. Bakan Selçuk, ardından tohumu toprağa ekti. Selçuk, daha sonra Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından kurulan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi'ni gezdi. Tavşan, horoz, köpek gibi hayvanların bakımını üstlenen öğrencilerle bir süre sohbet eden Selçuk, okulun bahçesindeki zeytin bahçesinde öğrencilerle zeytin topladı. Bakan Selçuk, daha sonra yer fıstığı, zeytin salamura yapımı ve yerli kök boya kilim dokuma çalışması yapan öğrencileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ardından halat çekme yarışına katılan Selçuk, öğrencilerin oyunlarına dahil oldu. Bakan Selçuk, okul ziyaretinin ardından öğretmenevinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Ziya Selçuk ve protokol üyeleri

Öğrencilerin halk oyunları gösterileri

Bakan Ziya Selçuk'un konuşması

Bakan Ziya Selçuk'un yanan ağaç kütükleri ve külleri yanında mesaj vermesi

Öğrencilerle birlikte tohum ekmeleri

Bakan Selçuk Zeytin hasadı ve toprağa tohum ekmesi

Toprağı tırmıkla harmanlaması

Tabiat Hayvan Bakım Atolyesi tabelası

Bakan, öğrencilerle zeytin kırması

Bakan, kök boya kilim yapımı hakkında bilgi alması

Öğrencilerin oyununa dahil olması

Haber-Kamera: ibrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Acılı abla, Medine'nin ölümünün aydınlatılmasını istiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki evinde asılı halde bulunan bir yıllık evli Medine Kara'nın (37) ablası Nuray Değirmenci (46), kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu ve aydınlatmak için 2 yıldır mücadele etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyleyerek, "Kardeşimin ölümünde eşinin parmağı olduğu konusunda şüpheliyim" dedi.

Adana'da yaşayan Medine Kara, aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet Kara (39) ile 24 Eylül 2016'da evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine Kara ile eşi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine Kara, 8 Eylül 2017'de evde iple asılı halde ölü bulundu. Ahmet Kara olayla ilgili ayıhah ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Medine Kara'nın boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

AİLE İTİRAZ ETTİ, EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet Kara'nın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

GÜNLÜĞÜ BULUNDU

Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci, Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içindeki günlüğü okuyan Değirmenci, olayın aydınlatılması için harekete geçti. Hatay Cumhuriyet Savcılığı'na günlüğün fotoğraflarını gönderen Değirmenci, kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Günlükte "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Ailenle birlikte oldun. Bana yaşatmadığın zorlukları yaşattın" sözleri dikkat çekti.

YARDIM ÇAĞRISI

2 yıldır babası Ali Ok (64) ile birlikte kardeşleri Medine Kara'nın ölümünü aydınlatmak için mücadele verdiklerini söyleyen Değirmenci, kardeşinin hayattan koparıldığını ve kesinlikle intihara meyilli olmadığını kaydetti. Hukuk mücadelelerini yılmadan devam ettirdiklerini ama hiçbir sonuç alamadıklarını sözlerine ekleyen Değirmenci, şöyle konuştu:

"Kardeşimin bizzat mezarının açılmasını istiyorum. Ne telefonu ne de günlüğü incelendi. Sadece günlük incelense her şey ortaya çıkacak. Adalet arıyoruz. Kardeşim sürekli eşi tarafından tehdit edildi. Kardeşimin ölümünde eşinin parmağı olduğu konusunda şüpheliyim. Bu dosyaya el atılmasını istiyorum. Benim kardeşim öldüğünden beri uyku uyuyamıyorum."

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-Ölen kadının ablası ile röp

-Ölen kadının fotoğrafları

-Günlük defteri

SÜRE: 03'44"- BOYUT: 413 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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İzmit'te fuhuş yapılan eve baskın

İzmit'te fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın yapan polis, Azerbaycan uyruklu bir kadını gözaltına alırken, Azerbaycan uyruklu bir kadın ise sınır dışı edildi.

İzmit Turgut Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evi takip altına aldı. Yapılan takip çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azerbaycan uyruklu 2 kadını yakaladı. Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A. (35) sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, fuhuşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. (33) ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

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Zanlının asayişten çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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