Dha yurt bülteni - 14

OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN 2 KARDEŞTEN HABER ALINAMIYOR (1)



BURSA'nın Kestel ilçesinde, dün öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıkan Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'dan (5) haber alınamıyor. Polis, öğleden sonra okula gitmedikleri ortaya çıkan kardeşleri bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemey alıp, arama başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Gül Çınar (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin oğulları 2'nci sınıf öğrencisi Efe ve anaokulu öğrencisi Mustafa, dün saat 08.15'te öğrenim gördükleri okula gitti. 2 kardeş, saat 12.15'te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, uyudu. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan baba, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark etti. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştı. Ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Bunun üzerine hemen eve gelen anne ile baba, oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı. Ancak çift sonuç alamadı. Aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, dün öğle saatinden beri haber alınamayan 2 kardeşi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, araştırma başlattı.

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)

BAKANIN UYARISI SONRASI YIKIM ERKEN BİTTİ

Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' villa projesinin imara aykırılık olan bölümlerinin yıkımını saat 15.30'da tamamladı.

Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanının konuşmasını kalpten takdir ettik

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı kalpten takdir ve tebrik ettiklerini söyledi.

Partisinin Niğde İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde 1. Olağan Kongresi'ne katılan Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını Yeniden Refah Partisi olarak kalpten takdir ve tebrik ettiklerini kaydeden Erbakan, "Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında, yerden göğe kadar haklı olduğunu, hatta az bile söylediğini, Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, böylesi bir konuşma, Türkiye adına katılan devlet adamları tarafından maalesef yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme ve sömürüye karşı önemli bir duruş sergilemiş, zulme ve sömürüye karşı haklının, mazlumun, garibin yanında yer almış oldu" dedi.

Fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktı

TOKAT'ta cadde üzerine bırakılan sırt çantası paniğe yol açtı. Çantanın, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı sırada bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki kaldırıma bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar, polisi aradı. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından da boma imha uzmanı çağrıldı. Uzman polis beklenirken, esnafa dükkanlarına girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bu sırada ise bazı vatandaşlar, cep telefonları ile çantayı görüntülemeye çalıştı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlatmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada polis telsizinden yapılan anons ile çantanın bir polis memuruna ait olduğu bildirildi. Patlatma işlemi durdurulurken, polis memuru olay yerine gelerek çantasını aldı. Polisin alışveriş sırasında çantasını unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Sea to Sky'ın galibi Mario Roman oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son etabın ve Sea to Sky 2019'un galibi İspanyol sporcu Mario Roman oldu.

Kemer'de bu yıl 28 ülkeden 260 sporcunun katılımı ile 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı son gün Çamyuva plajında '0' rakımdan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar 55 kilometrelik etap ile tamamlandı. 4 günlük Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın en zorlu etabı olan dağ etabı Çamyuva sahilinden başladı. Sporcular ardından Kesmeboğazı'ndaki dere yatağında su içerisinden ve kayaların arasından geçti. Ardından ormanlık alandan Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi noktalardan geçti. Zorlu parkurda sporcular Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dağ etabını İspanyol Mario Roman kazanırken, ikinciliği Wade Young, üçüncülüğü ise 44 yaşındaki İngiliz Graham Jarvis elde etti. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın tüm etaplarının toplamında ise yarışın galibi son iki etabı birincilikle tamamlayan Mario Roman oldu. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young kazanırken, üçüncülüğü ise İngiliz Graham Jarvis elde etti.

Yarış sonrası zirvede ödül töreni düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ve davetliler katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa ve motor sporlarına da uygun bir şehir olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında doğa sporlarına önem verdiklerini ifade eden Ateş, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Kemer'in güzellikleri zaten belli. Bir anlamda da Kemer'in tanıtımına katkı sağlanmış olundu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Murtaza Dayanç, heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yarışların Kemer'e katkı sağladığından eminim. Başarılı bir iş oldu. Emeği geçenlere ve yarışlara destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların muhteşem geçtiğine değinerek, "Aslında anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Sporcular, yarışı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışlar, Kemer için büyük bir tanıtım oldu. Bundan sonraki yarışlar daha güzel olacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Dağ etabının ve Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın galibi Mario Roman da yarışı kazanmak için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu kaydetti. Roman, "Bu seneki format değişikliği benim işime yaradı. Tüm etapların toplam sürelerini dahil ettiler genel klasmana. O yüzden ilk etapta zaman kayıpları yaşamama rağmen diğer etaplarda eksiklerimi iyi zamanlar yaparak kapattım. Bu sene daha iyi hazırlandım. Daha çok inanıyordum kendime ve yarışı kazandım. Bu sene olabildiğince bütün yarışlara gitmeye çalışacağım ve gelecek sene yarışta yine unvanımı korumaya çalışacağım" diye konuştu.

İkinciliğin sahibi ve geçen yılın birincisi Wade Young, "İlk etaplar çok güzeldi. İki etabı birincilikle tamamladım ama son bölümde ise aynı takımda yarıştığım arkadaşım benden biraz daha hızlıydı. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bu kadarı oldu bu sene ama önümüzdeki sene daha iyisini yapacağım" dedi.

Kemer'de 10 yıldır düzenlenen yarışmada en çok galibiyeti bulunan ünlü İngiliz sporcu Graham Jarvis de şöyle dedi:

"Şu anda 44 yaşındayım ve hala podyumdayım. Çok mutluyum. Etap çok güzeldi. Fakat etabın sonlarına doğru suyum bitti ve biraz sorun yaşadım. Ama her şeye rağmen podyumda olmak çok güzeldi."

