Dha yurt bülteni - 14

Bakan Kurum'dan, Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda oluşturulacak güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli'nin yerleşeceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve çeşitli kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı, dün itibariyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'a yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamada bulundu. Şırnak'ın bugüne kadar terör olayları, çukur siyaseti sebebiyle çok büyük acılar çektiğini anlatan Bakan Kurum, Şırnak'ın Barış Pınarı Harekatı'nın merkezinde bulunan önemli bir kent olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Fırat'ın doğusu için harekata başladık. Mehmetçiğimiz dün saat 16.00 itibari ile Fırat Nehri'nin doğusuna hem havadan hem karadan harekatı başlattı. Güvenli bölge dediğimiz ki bu güvenli bölgede 1 milyon nüfusun yerleştirilmesi, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına kavuşması için bir projedir. ve buradaki amaç buraya çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir. Şanlı ordumuz bugün yine operasyonunu başarı ile sürdürmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmeden başarı ile bu operasyonu da diğer operasyonlar gibi bitirmeyi nasip eylesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Kurum'un valiliğe gelişi

Valilik şeref defterinin imzalanması

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 590 MB

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Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

DİYARBAKIR'da terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarından HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Musa Farisoğlu, Remziye Tosun, İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu grup, il binası önünde açıklama yapmak istedi. Polis ekipleri, grubun açıklama yapmasına izin vermedi. Açıklama yapmakta ısrar eden grubu polisler, basınçlı suyla müdahale ederek, dağıttı. Çıkan olaylarda aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

AİLELER KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan aileler, gerginlik sırasında polis ekiplerince koruma altına alındı. Gerginliğin sona ermesiyle aileler oturma eylemine devam etti.

Görüntü Dökümü

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HDP Önü

Polis ekipleri

Toma

Gruba müdahale

Göz altı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 571 MB

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PKK şüphelileri, sınırda yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.G. adlı şüphelinin kullandığı otomobili, şehir girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan 2 yolcunun yapılan GBT sorgularında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan K.O ve Ş.O. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandıkları belirlenen sürücü ile 2 PKK'lı gözaltına alındı.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Türkükoru Hudut Karakolu ekipleri ise 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak, jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan yargılanan S.D. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, -

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Sivas'ta öğrenci servisi, hafif ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı

SİVAS'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 37'nci Sokak'ta meydana geldi. Metehan Özdemir yönetimindeki 58 S 106 plakalı öğrenci servisi, Mehmet Topçu'nun kullandığı 34 BTJ 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki beton direğe çarparak durdu. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari sürücüsü Mehmet Topçu ile birlikte öğrenciler Melike Bulak (11), Ayşe Nur Aydın (17), Enes Doğan (12), Batuhan Dökmetaş (11) Mina Damla Bulak (9), Nisanur Güldü (13), Şevval Yıldız, Merve Genç ve Büşra Mert yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Hocalı Soykırımı'nda yaşamını yitirenler anıldı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ermenistan'ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri' konulu panelde 1922'de işlenen Hocalı soykırımı konuşuldu. Panelin ardından katılımcılar, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı'nı da ziyaret edip karanfiller bırakarak soykırımda hayatını kaybeden 613 şehidi andı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Dili ve Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi ile Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde 'Ermenistan'ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri' konulu panel düzenledi. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen panele Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Azerbaycan ile Türkiye'nin tarihi, köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiri, "Azerbaycan, iki devlet tek millet anlayışı ile iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz kardeş ülkelerimizden biri. 26 Şubat 1992'de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım işlendi. Kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarlarıyla 613 kardeşimiz şehit oldu. Bu katliam unutulmasın, gençlerimiz ziyaret etsinler diye de Hocalı Soykırımı Anıtı yaptık" dedi.

BİLİM İNSANLARI HOCALI SOYKIRIMI'NI KONUŞTU

Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok'un oturum başkanlığını yaptığı panelde 26 Şubat 1992'de işlenen Hocalı Soykırımı konuşuldu. Panelin ilk oturumunda Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Okan Yeşilot, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mithat Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Timuçin Kodaman, Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Dr. Esme Özdaşlı sunumlarıyla yer aldı.

HOCALI SOYKIRIMI ANITI ÖNÜNDE TÖREN

Panelin ilk oturumunun ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Hocalı şehitleri anısına yaptırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı ziyaret edildi. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı okudu. Ermeniler tarafından Hocalı'da katledilen 613 şehit anısına anıta karanfil bırakıldı.

Buradaki programının ardından panel, 2'inci oturum ile PAÜ'de devam etti. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ercan Haytoğlu'nun yaptığı 2'inci oturumda Ekoavrasya Vakfı Genel Başkanı Hikmet Eren, Düzce Üniversitesi'nden Dr. Gökmen Kılıçoğlu, Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Guliyev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Solmaz Güzelova ve Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı konuşmacı olarak yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Panelden görüntülü

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci'nin konuşması

-Panelde Prof. Dr. Turgut Tok'un konuşması

-Hocalı Anıtı'ndaki törenden görüntü

-Anıta karanfillerin bırakılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Türk Kızılayı, İzmir'deki kan bağışı rekortmenlerini onurlandırdı

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, düzenlediği törenle Ege Bölgesi'nde en çok kan bağışı yapan 3 bin 574 gönüllüyü ödüllendirdi. Törende, Türkiye'nin şimdiye kadar en çok kan veren bağışçıları olan Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e de madalya ve kupa verildi.

Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi, Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Ege Bölgesi'ndeki kan bağışçılarını onurlandırdı. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop'un yanı sıra Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, Kızılay İzmir şube başkanları ve bağışçılar katıldı. 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve Mobil Kan Bağış Birimleri aracılığı ile Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türk Kızılayı, törende 45 kez kan bağışında bulunan 95 gönüllüye plaket, 35 kez kan bağışında bulunan 185 bağışçıya altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 395 bağışçıya gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunmuş 2 bin 899 bağışçıya ise bronz madalya verdi. Bağış rekortmenlerinin de onurlandırıldığı törende, Türkiye kan bağışı şampiyonu olan Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e madalya ve kupa verilerek, başarıları takdir edildi.

'KADIN BAĞIŞÇI ORANINI YÜZDE 47'YE ÇIKARDIK'

Plaket töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, tüm Kızılay çalışanlarına ve kan bağışçılarına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Hangimizin, ne zaman kana ya da organa ihtiyaç duyacağımız hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden bu duyarlılıkta olan herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir'deki eksikleri de tamamlamak adına Kızılay ile ortak ve özverili şekilde çalışacağımızı buradan taahhüt ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise, her türlü adımı bağışçılar eliyle attıklarını hatırlattı. İzmir'de geçmişte 10 hastaneye kan temin ettiklerini söyleyen Dr. Gökay Gök, şunları söyledi: "Bugün kentimizdeki 54 hastaneden 52 hastaneye 365 gün düzenli kan temini ediyoruz. Ne yazık ki İzmir gibi çağdaş, modern bir şehir, tam olarak kan ihtiyacını karşılayamıyor. 70 bin ünite kana ihtiyacımız var. Bu da demek oluyor ki ilk defa kan verecek 70 bin bağışçı ya da yılda iki defa kan verecek 35 bin gönüllü bulmamız gerekiyor. Bu 2019 yılında bize yakışmıyor. Bulduğumuz gün, kan temin edemediğimiz iki hastaneye de Sağlık Bakanlığı'nın vereceği yetkiyle kan temin edebileceğiz. Bu sorumluluğu alabilmemiz için ben bağışçılarımıza güveniyorum. Sağlıkta bir numaralı konumuz organ bağışı ve ikincisi ise kök hücre bağışıdır. Bu konuda da sizlerden destek ve hassasiyet bekliyoruz. Kızılay gibi 151 yıllık tarihi çınar, bu ülkenin kemik iliği bankasına yönelik 'Türk Kök' projesini başlattı. Siz de lütfen organ ve kök hücre bağışlarına destek olun, çevrenizdeki herkesi buna teşvik edin. Biz kadınlarımıza ekstra önem veriyoruz. Onlarla ilgili de proje yürüttük. En dezavantajlı bölgelerimizde başlattığımız projemizle Türkiye'de kadın bağışçı oranını yüzde 47'ye çıkardık. Avrupa'da ise bu oran yüzde 42."

'KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ACISINI ÇEKEN BİLİR'

Kızılay'a 219, hastanelere ise 285 ünite kan bağışı yaparak Türkiye birincisi olan Bahadır Alpsan (66), "Kurtardığımız hayatlar adına mutluluk duyuyoruz. Kan ihtiyacı olan oldu mu, arabamı alıyorum götürüyorum kan verdirtiyorum, yemeğini yediriyorum. Bunu acısını çeken bilir. Anneme lazım oldu, bulamadık, 2 çocuğuma lazım oldu onlara zor bulduk, mücadele ettik. Annem safra kesesi ameliyatı olacaktı, kan gerekiyordu. Çocuklarım da ilk doğduğunda sarılık olmuşlardı ve kan değişimi gerekiyordu. Çok zor bir şekilde bulduk. Artık 65 yaş üstü olduğum için yılda 1 kere verebiliyorum. Bundan sonra benim kan vermem değil verdirtmem önemli. Kart bastırdım, orada 'Sizin hiç kan ihtiyacınız oldu mu? Olduysa bunun acısını biliyorsunuz demektir' yazıyor" diye konuştu.

Türkiye ikincisi olarak ödül alan elektrik mühendisi İsmail Kaya'da (64), "Bundan büyük mutluluk olmaz. Türkiye ikincisiyim ama seneye birincilik ödülüne ben devralacağım. 1980 yılında yeğenim için kan ihtiyacı oldu ama grubumuz tutmadı. Ondan sonra kan bağışçısı olmaya başladım. O yıldan 2010'a kadar hep kan veriyordum. 2013'ten sonra doktorumun teşviki ile trombosit de vermeye başladım ve bu sayıya ulaştım. Hiç olmazsa herkes senede 2 kez kan vermeli" dedi.

YILDA 29 ÜNİTE KAN VEREREK REKOR KIRDI

Kızılay'ın sistemindeki açığı ortaya çıkararak yılda 29 ünite kan bağışlayan emekli avukat Emin Şahin (59) ise şunları söyledi:

"Kızılay'a 201 ünite, hastanelere ise 167 ünite kan bağışım var. Dünya'daki şampiyonlar biziz şu anda. 2014 yılında bir yılda 29 ünite kan bağışlayan tek kişi benim. 2016 yılında sistemin açığını bularak bir ünite fazla verdim. Bir yıl 365 gün 6 saat, bu 6 saatler birikiyor ve 29 Şubat'a ekleniyor. Ama bilgisayar programında 365 günde 24 ünite kan verilebilir diyor. 1 Ocak'ta verdiğim vakit, bir gün geriye alıp 31 Aralık'a sayıyor. Ben 25 ünite kan verebildiğim vakit Kızılay ayaklandı. Bunun üzerine sistemi düzelttiler. Buraya torunumla birlikte geldim, dedesiyle gurur duysun diye. Halen daha 28 ünite bağış yapan kimse yok. Ben yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Aslında insanın vücudunda kana değil, demire ihtiyaç var. Bunu nasıl temin edeceğimi ben çok iyi biliyorum, hatta bu konuyla ilgili 4 sayfalık bir kitap yazdım. Spor da yapıyorum, kendimi genç ve sağlıklı hissediyorum. Kan insanda ağırlık yapar, onun mutlaka gitmesi lazım. Vücut her zaman kan üretiyor. Bir damla kanın ömrü 90 gün. Kan verirseniz kansız kalmazsınız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gökay Gök'ün konuşmasından görüntü

Plaket ve madalya takdiminden görüntü

Türkiye şampiyonları ile röportaj

Törenden genel ve detay görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Meyve ve sebze kasaları altında kaçak sigara

KARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonunda bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin kamyoneti, 8 Ekim günü Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü Mevkisi'nde durduruldu. Kamyonetteki meyve ve sebze kasalarının içi ile altında 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliye kaçak sigaradan 20 bin 692 TL, Karayolları Trafik Kanunu'ndan da 2 bin 126 TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kamyonetten indirilen sigaralar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS, -

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