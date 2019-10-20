DHA YURT BÜLTENİ-14

HDP'Lİ VEKİLLERİN DE KATILDIĞI BASIN AÇIKLAMASINA TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak açıklama yapmak için bir araya gelen, aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, bir ilçe sakini tepki gösterdi. Türk bayrağı açarak Nusaybinli olduğunu belirten kişi, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" dedi.

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu adı altında Nusaybin ilçesinde bir araya gelen, HDP milletvekilleri Pero Dündar, Ayşe Acar Başaran ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de aralarında bulunduğu grup, Barış Pınarı Harekatı'na tepki için basın açıklaması yapmak istedi. Nusaybin KESK şubesi önünde hazırlık yapan grubun yanına gelen ismi öğrenilemeyen kişi, göğsünden çıkardığı Türk bayrağını açtı. Bu kişi, HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri, Türk bayrağı açan kişiyi açıklamanın yapıldığı yerden uzaklaştırdı.

Grup, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Grubun polis ekipleriyle diyalogu

Açıklamaya katılanlar

Türk bayrağıyla tepki gösteren kişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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MİSİNA DOLANAN CARETTA CARETTAYA ÖZEL AMELİYAT

Muğla'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.

Ortaca'nın dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda dün öğle saatlerinde kıyıda yaralı bir caretta caretta görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Olay yerine gelen DEKAMER ekibi, ilk olarak 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının boynu ve yüzgecine dolanan misinalarını temizledi. Ardından zavallı hayvan DEKAMER'e götürüldü. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının boynunda kesikler bulunduğu ve sağ ön yüzgecinde humerus kemiğinin ayrıldığı tespit edildi. Dokunun ölmesi sebebiyle veteriner hekim Abdullah Başkan tarafından operasyona alındı ve ampute edildi.

DEKAMER'de gözlem altında tutulan ve 'Bestem' adı verilen yaralı kaplumbağanın refleksleri ve beslenme durumunun takip edileceği, vitamin takviyesi yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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OTOMOBİLİNİN KUNDAKLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Karabük'te, 3 katlı binanın önünde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken Batucan İpek (18), hurdaya dönen otomobilini kundakladığını iddia ettiği kişi hakkında şikayetçi oldu.

Yangın, dün gece Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar alev topuna dönen otomobili görünce itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batucan ipek, otomobilini kundakladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Batucan İpek, "Saat 04.00 sıralarıydı ve ben uyuyordum. Komşum kapıyı tıklayıp uyandırarak otomobilimin yandığını söyledi. Uyku sersemiyle pencereden baktım. Büyük bir ateş vardı, ev yanıyor zannettim. Kapıyı dolanıp baktığımda otomobilim yanıyordu. Çeşme hortumuyla söndürmeye çalıştık" dedi.

Yaklaşık 5 ay önce takas yoluyla otomobili satın aldığı kişi ile 1 ay önce tartışma yaşadığını belirten İpek, "Otomobilin içine benzin dökülmüş. Bu normal bir yanma değil. Araçlarımızı takas ettik. Otomobili beğenmeyip kendi otomobillerini geri istediler. Bizde vermeyince aramızda kavga çıktı. Hatta halen daha onlarla otomobil yüzünden mahkemeliğiz. Böyle bir karara varmışlar herhalde. Otomobilimizi yaktılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin alev alev yanması

-Yanan otomobilden detay

-Batucan İpek röp

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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KONYA'DA 2 KOMŞU ARASINDA KAVGA: 6 YARALI

Konya'da husumetli olan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm R., bacağından bıçaklandı, Yılmaz T. de tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. O sırada sokakta oynayan 3 çocuk ile 1 kadın da saçmaların vücutlarını sıyırıp geçmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Manallesi Kiremit Sokakta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Müslüm R. ve Yılmaz T., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Yılmaz T., Müslüm R.'yi bacağından bıçakladı. Müslüm R. de tüfekle rastgele ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz T. ile o sırada sokakta oynayan çocuklarının başında duran Dürdane Düşünme, oğulları Yiğit (7) ve Yaşar Düşünme (9 ) ile yeğeni Ömür can Toklu (7), saçmaların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği belirtildi. Şüphelilerin de tedavileri tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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BAŞKAN KARALAR: SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki muhtarlarla bir araya gelerek, "Sorunları hep birlikte çözeceğiz, Adana'mızı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, çok sayıda muhtar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Zeydan Karalar, sorun dinledi, görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların asfalt, kreş, park ve çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgili isteklerini dinleyen ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sorunların giderilmesiyle ilgili planlarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, bir süre sonra ayda 300 bin ton asfalt dökeceklerini de söyledi.

Zaman zaman telefonlara bakamadığını, randevu veremediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Ben sizlerden kaçan, gününü dinlenerek geçiren bir belediye başkanı değilim. 24 saat çalışıyorum. Telefonunuza çıkamıyorsam bu kesinlikle iş yoğunluğundandır. Adana için başka bir noktada bir çalışma yürütüyorumdur. Sorunlarınızı bana da ileteceksiniz, daire başkanlarımıza da ileteceksiniz. Bu fırsatı mutlaka bulacaksınız. Sorunları birlikte çözeceğiz, Adana'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" dedi.

İHTİYAÇLARI BİLİYORUZ

Seyhan Belediyesi'nde başkanlık yaptığı dönemde başka ilçelerden gelen istekleri dahi olanaklar doğrultusunda karşıladıklarını anlatan Başkan Karalar, "Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak elbette çok daha fazlasını yapacağız. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve olanaklarımızı artırıp, belediyeyi hizmet edebilir bir hale getirmemizin ardından gerekenleri yapacağız. Bunları yapmak için hazırlıklarımız bütün hızıyla sürüyor. Yılbaşından sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yavaş yavaş hizmet edebilir bir hale geleceğini söylüyorum" diye konuştu.

Geçmişte belediyeler arası uyumsuzluğun vatandaşa yansıdığını belirten Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte bunların yaşanmaması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, yaşlı yaşam merkezi, engelli yaşam merkezi, çeşitli mahallelere 10 kreş ve mahalle merkezi kuracaklarını açıkladı.

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ADANA,