DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)

4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarr kapsamında 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet planlanmıştır. Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Haber: MARDİN,

====================

Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye kazanan Burdur'un Bucak ilçesindeki talihli, parasını aldı. İlçede herkes talihliyi merak ediyor.

Süper Loto'nun 17 Ekim'de yapılan 626'ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli, kuponu Burdur'un Bucak ilçesinde yatırdı. Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupon Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu. Süper Loto tahlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.

İlçede herkes talihlinin kim olduğunu merak ediyor. Bazı ilçe sakinleri milyonerin parayla yatırım yapmasını önerirken bazıları da kendilerine çıkmış olsaydı neler yapacaklarını anlattı.

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak'tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, "Umarım hayırlı bir işte kullanır" dedi.

'VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALIRDIM'

İkramiyenin kime çıktığını merak ettiklerini söyleyen Mehmet Demirtaş, "Bana çıksaydı fabrika yatırımı yapardım. İnsanlar iş sağlardım" dedi. Raziye Ergit ise ikramiyenin sahibi olsaydı öncelikle hayvan barınağı yapacağını belirterek, "Bakkallara gidip veresiye defterlerini satın almak isterdim" dedi. Süper Loto oynayan Özge Gün (22) ise, "Büyük ikramiyenin Burdur'a çıkmasına sevindik. Ben de arada oynuyorum. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Kim olduğunu merak ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır" dedi.

Burdur'da 1976 yılından beri şans oyunları bayiliği yapan Halil Gönenli (69) de, "Şu ana kadar bu kadar büyük bir ikramiye Burdur'a çıkmamıştı. 1 milyon, 3 milyon gibi ikramiye çıkmıştı ama bu kadarı ilk defa çıktı. Talihli kişiyi merak ediyoruz tabii ki. İnşallah memlekete hayırlı yatırımlar yapar. Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından süper lotoya ilgi arttı" dedi.

Yusuf Özkan (64) ise, "Çıkan arkadaşımıza hayırlı olsun. Memlekete güzel yatırımlar yapsın" dedi. İbrahim Uysal (39) da "Çok merak ediyoruz kime çıktığını. İnşallah iyi bir vatandaşa çıkmıştır. Hayırlı işlerde kullansın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Bucak'ta Spor Loto'nun oynandığı bayi ve bayiden görüntüler,

-Şans oyunu oynayanlar

-Röp: Mehmet İnal

-Röp: Raziye Ergit

-Röp: Özge Gün

-Röp: Halil Gönenli

-Röp: Yusuf Özkan

-Röp: İbrahim Uysal

-Para size çıksa ne yapardınız röportaj 1 erkek 2 bayan

-Bayide sans oyunu oynayanlar genel görüntüler.

Haber- Kamera: Halim AKCA-Mesut MADAN/BURDUR,

===========================

Lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan görevlileri taşıyan servis minibüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Nemrut Dağı'ndaki tesislerde çalışan personeli taşıyan Onur Erek yönetimindeki 31 AAZ 758 plakalı servis minibüsünün, ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Erek ile Mahmut Erşahin ve Ali Bilen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Olay yeri

Devrilen araçtan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

======================

400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı

Antalya'da, 2 ayrı ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri olan A.T. (48), yakalandı. A.T. ile halen aranan suç ortağının, hırsızlık anlarında kar maskesi taktıkları belirlendi.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Antalya'nın merkez ilçeleri Kepez ve Aksu'da meydana geldi. İki ilçede yaşanan hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yaşanan bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden, iki şüpheliden birinin A.T. olduğu belirlendi. Kaldığı yer belirlenen A.T., polis operasyonuyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.T., adliyeye sevk edildi. A.T. ile aranan suç ortağının, hırsızlık olaylarında kar maskesi taktıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Şüphelinin asayiş çıkması

-Birlikte ekip arabasına yürümesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

'76 MB// 46 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,